Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's HK Modern Art Evening & Day Sales Achieve a Stunning Total of HK$851M / US$108M

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香港蘇富比2019年春季拍卖

现代艺术晚拍及日拍

总成交额高达8亿5,100万港元

- 为拍前估价两倍 -

两场平均成交率 91%

刷新 12 项艺术家拍卖纪录

龎均、谢景兰、张淑芬、杨识宏、庄喆、刘国夫、霍刚 何凤莲、朱为白、罗伯特‧潘、刘刚、奥拉治奥·罢起

共三件亿元拍品诞生

现代艺术最高成交拍品吴冠中《荷花（一）》 成交价：1.3 亿港元

- 逾低估价 8.5 倍 -

蘇富比继续领导赵无极市场

晚拍中六件重点作品，创作年份横跨三十载

全数成交

总成交额 4.4 亿港元

赵无极《无题》（1958）领衍

成交价：1.16 亿港元

拍卖收益将拨归所罗门 · R · 古根汉美术馆艺术基金

关良作品表现强劲

两场拍卖之 28 件拍品全数拍出

总成交额 5,545 万港元，为估价四倍

*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。