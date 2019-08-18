Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's HK Presenting "Hsiao Chin - Infinite Universe" Selling Exhibition (10 Sep - 9 Oct)

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蘇富比隆重呈献
香港最大型的萧勤作品展售会
《宇宙大旋涡》，1983 至 2014 年作，玻璃马赛克，227.5 x 238 公分
- 珍稀马赛克系列首次完整展出 -
展览：9 月 10 日至 10 月 9 日
香港蘇富比艺术空间 | 金钟太古广场一期五楼
图片下载：Dropbox: https://bit.ly/2ZNKPh6或 百度： https://pan.baidu.com/s/1leLpDQwu3yhsJ-RImplWjw(PIN: 5g52)
香港，2019年8月19日 蘇富比将在9月10日至10月9日举行「萧勤：无限宇宙」展售会，呈献亚洲现代
艺术先锋萧勤的一系列佳作。「庞图国际艺术运动」创办人萧勤于战后致力推动中国现当代艺术，他活跃于
东西方艺坛，以东方美学思维，在抽象绘画领域创造鲜明风格，并获得西方艺坛肯定。本次展览荣幸能得到
艺术家、萧勤国际文化艺术基金会、艺术家的代理画廊及收藏家的全力支持，展出艺术家从六十年代至近年
逾26幅作品，并首次完整展出其珍稀的马赛克系列，为香港历来最大规模的萧勤作品展售会。
艺术家萧勤先生表示：「继今年春天法国巴黎吉美博物馆为我举行个展后，我非常高兴在今秋应邀于香港蘇
富比艺术空间举行『无限宇宙』为题之个人展览。我曾解释人即是在无限宇宙中之有限的条件，艺术工作者
应是人类的精神先知及其思想的代言者。我希望透过艺术的各种媒材，表达我经过不停内省历练的领悟，向
观者们传达我对人生、宇宙及无限进化的学习及探讨，能得到更深更广的觉知和心得。」
香港蘇富比艺术空间策划总监黄杰瑜表示：「蘇富比近年致力宣扬萧勤老师在艺术史上的重要性，其作品在
屡创拍卖佳绩，在艺术市场奠定了应有的位置。今次我们很荣幸能跟萧勤国际文化艺术基金会合作，展示其
代表性画布作品以及他近年醉心的马赛克作品。多年来香港蘇富比艺术空间举办了多场令人难忘的国际级艺
术家展览，但我们从没忘记以推广亚洲艺术家为重任，『萧勤：无限宇宙』是继今年五月谢景兰个展后，另
一个重要亚洲艺术家展览。」
香港蘇富比现代亚洲艺术部销售主管郭东杰表示：「萧勤在现代亚洲艺术史上举足轻重，香港蘇富比现代艺
术拍卖近年以萧勤为主要线索，自2017年秋季起连续策划多个专场，展示现代及战后艺术的宏观世界，不但
多次刷新艺术家拍卖纪录*，亦因崭新独到的观点而获藏家们一致好评。是次展售会名为『无限宇宙』，『无
限』来自萧老师发起的『庞图国际艺术运动』之宗旨，『宇宙』则是他毕生兴趣所在，显示我们力求以更完
整的方式，呈现萧勤精彩的艺术面貌。」
战后传奇：庞图国际艺术运动（1961至1966年）
「庞图国际艺术运动」（Punto International Art Movement）为1960年代旅居米兰的萧勤创办之艺术运动，广
邀各地艺术家在欧洲不同城市共举行十三次展览，用意挽救战后艺坛从百家争鸣逐渐变得漫无目标的局面，
同时促进东西艺术交流。运动以「点」（Punto）为符号，希望参与者能够立足一点，厘清局面再行出发。萧
勤此时的创作融合东西文化，形成独特的哲理性抽象绘画，诞生首个艺术语言成熟的风格时期。萧勤明确表
现出他对于宇宙奥秘的探索、以及生命能量之追寻；而圆形和方形的符号，即仿佛呼应「天圆地方」的东方
宇宙概念，构成作品之基调。
「《光之跃动》是我六十年代精神能量的最强体现，汇聚我的阅历与人生观念。
整个过程之中，我一边创造，一边感悟，最终将我升华到另一境界。」- 萧勤
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《光之跃动-5》，1963年作，
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《内省之光》， 1964年作，
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压克力彩画布，140 x 110 公分
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墨水压克力彩画布，110 x 139 公分
萧勤「庞图时期」的绘画以「光之跃动」系列最具代表性，其合共不过19幅，是他此时最为珍稀的系列。此 系列作品采用约呈「上八下二」之比的画面分割，让观者容易产生仰望星辰的视觉感受，而这种「天高地 阔」的构图发展至八、九十年代，则成为萧勤在亚洲脍炙人口的「永久的花园」系列之构图基调。
「永久的花园」大系：禅与炁的升华（1990年代）
1990年，女儿莎芒妲（Samantha）意外去世使萧勤遭遇到人生的重大打击，一度无法创作，却最终因此了悟
生命的意义，开启了「永久的花园」、「度大限」、「莎芒妲的升华」、「三昧地」、「心灵的体现」、
「光明彼岸」等经典系列。这些系列体现了艺术家在巨大伤痛后豁然开朗，发现生命的始与终不过是存在形
式之转换，由是将六十年代以来他对于东方禅道哲学的理性认知，真正走进个人生命中最柔软感性的内心深
处。而萧勤的抽象绘画，亦在「禅」与「炁」（「气」之古字）的方向持续发展。
「我一生经历过很多黑暗；但是上天给我黑暗，就是让我了解光明在哪里。
世界上没有黑暗，只有光明在，就是看我们会不会看。」- 萧勤
《超越永久的花园-5》，1993年作，压克力彩画布，110 x 250 公分
玻璃马赛克：超越限界的创造（2005 - 2010年）
展售会将首次完整发布12幅萧勤玻璃马赛克系列作品。萧勤于2005年起以其绘画为蓝本，开始长达15年的马
赛克创作，作品不过20余幅，数量珍稀。玻璃马赛克长久以来与欧洲宗教艺术密不可分，此系列的创作不但
将东方的宇宙哲思与西方的宗教神学，通过这艺术材质巧妙地沟通融合起来；亦同时使萧勤的抽象绘画得以
从二维的平面走向三维的立体，突破架上绘画的制限。是次展出作品色彩缤纷繁富、构图简洁，以马赛克替
代了绘本的颜料与笔触，使作品之气质从轻盈变得浑厚，让观者有如置身中古教堂，通过凝固的壁画，回顾
史诗化的自然力量。
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《鸿云》， 1986至2018年作，
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《宇宙旋涡》， 2005至2018年作，
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玻璃马赛克，85 x 118 公分
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玻璃马赛克，75 x 130 公分
关于萧勤（1935年生）
2017 年 11 月，萧勤于莱杜斯（Lino Reduzzi）位于意大
萧勤1935年生于上海，父亲是中国现代音乐史上赫赫有名的萧友
梅，姑父是民国重要政治家及学者王世杰。1949年中国大陆政权易
手，萧勤跟随姑父东渡台湾 。1951年考入台湾省立台北师范学校
艺术科跟随著名版画家周瑛学习，从校外朱德群学习素描。1952
年，进入恩师李仲生画室，正式开始他的艺术旅程。
1955年萧勤获西班牙政府的奖学金远赴马德里留学，唯不满当地艺
术学院陈腐守旧，无益于己，毅然出走巴塞隆那及巴黎，并终于在
1959年迁居米兰。六十年代于美蘇冷战下，萧勤致力沟通东、西方
艺术世界，于1961年发起庞图国际艺术运动（Il Punto/ Movimento
Punto/ Punto International Art Movement），在米兰、巴塞罗那、佛
罗伦斯、台北、罗马、博洛尼亚和苏黎世举行展览，得到众多亚欧
美洲艺术家加入运动；亦于1963年策划「中国现代建筑雕刻绘画展
览」（Chinesische Künstler der Gegenwart）。1978年及1980年，萧
利米兰的工作室创作一系列马赛克作品。（图片来源 勤重踏阔别二、三十年的台湾与中国大陆。 ／萧勤及 3812 画廊）
九十年代起，萧勤相继于欧美及两岸三地不同地方举办作品回顾展 ，2014成立「萧勤国际文化艺术基金 会」；2016年获颁台湾「景星勋章」，表扬他在文化及艺术界长期耕耘与贡献；2017年出版《与艺术的历史 对话》，以自身回顾全球艺术发展；今年3月在法国巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆的个展「禅色：萧勤绘画
展」（Les Couleurs du Zen: Peintures de Hsiao Chin），更是萧勤自1964年后载誉重回巴黎的重要里程碑。
*萧勤之五大成交纪录均创于香港蘇富比，最高成交拍品《冥想的能量》，于2018年春拍以756万港元成交。
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编辑垂注
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一）展览详情
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开放日期及时间：
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地点：
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9 月 10 日至 10 月 9 日
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香港 Sl2 蘇富比艺术空间
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星期一至五：早上 10 时至下午 6 时
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香港金钟道 88 号太古广场一座五楼
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星期六：早上 11 时至下午 5 时（9 月 14 日休息）
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查询：
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星期日及公众假期休息（10 月 6 及 7 日正常开放）
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(852) 2822 5566
二）更多有关蘇富比拍卖行的资讯
蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际拍卖行，也 是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时 至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投 BIDnow 于网上 观看拍卖直播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务支援；同
时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别， 交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业务──蘇富比钻石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥
有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。
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Disclaimer
Sotheby's Inc. published this content on 18 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2019 03:56:09 UTC