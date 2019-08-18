Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's HK Presenting "Hsiao Chin - Infinite Universe" Selling Exhibition (10 Sep - 9 Oct)

逾26幅作品，并首次完整展出其珍稀的马赛克系列，为香港历来最大规模的萧勤作品展售会。

艺术家、萧勤国际文化艺术基金会、艺术家的代理画廊及收藏家的全力支持，展出艺术家从六十年代至近年

东西方艺坛，以东方美学思维，在抽象绘画领域创造鲜明风格，并获得西方艺坛肯定。本次展览荣幸能得到

艺术先锋萧勤的一系列佳作。「庞图国际艺术运动」创办人萧勤于战后致力推动中国现当代艺术，他活跃于

香港，2019年8月19日 蘇富比将在9月10日至10月9日举行「萧勤：无限宇宙」展售会，呈献亚洲现代

艺术家萧勤先生表示：「继今年春天法国巴黎吉美博物馆为我举行个展后，我非常高兴在今秋应邀于香港蘇

富比艺术空间举行『无限宇宙』为题之个人展览。我曾解释人即是在无限宇宙中之有限的条件，艺术工作者

应是人类的精神先知及其思想的代言者。我希望透过艺术的各种媒材，表达我经过不停内省历练的领悟，向

观者们传达我对人生、宇宙及无限进化的学习及探讨，能得到更深更广的觉知和心得。」

香港蘇富比艺术空间策划总监黄杰瑜表示：「蘇富比近年致力宣扬萧勤老师在艺术史上的重要性，其作品在

屡创拍卖佳绩，在艺术市场奠定了应有的位置。今次我们很荣幸能跟萧勤国际文化艺术基金会合作，展示其

代表性画布作品以及他近年醉心的马赛克作品。多年来香港蘇富比艺术空间举办了多场令人难忘的国际级艺

术家展览，但我们从没忘记以推广亚洲艺术家为重任，『萧勤：无限宇宙』是继今年五月谢景兰个展后，另

一个重要亚洲艺术家展览。」

香港蘇富比现代亚洲艺术部销售主管郭东杰表示：「萧勤在现代亚洲艺术史上举足轻重，香港蘇富比现代艺

术拍卖近年以萧勤为主要线索，自2017年秋季起连续策划多个专场，展示现代及战后艺术的宏观世界，不但

多次刷新艺术家拍卖纪录*，亦因崭新独到的观点而获藏家们一致好评。是次展售会名为『无限宇宙』，『无

限』来自萧老师发起的『庞图国际艺术运动』之宗旨，『宇宙』则是他毕生兴趣所在，显示我们力求以更完

整的方式，呈现萧勤精彩的艺术面貌。」

战后传奇：庞图国际艺术运动（1961至1966年）

「庞图国际艺术运动」（Punto International Art Movement）为1960年代旅居米兰的萧勤创办之艺术运动，广

邀各地艺术家在欧洲不同城市共举行十三次展览，用意挽救战后艺坛从百家争鸣逐渐变得漫无目标的局面，

同时促进东西艺术交流。运动以「点」（Punto）为符号，希望参与者能够立足一点，厘清局面再行出发。萧

勤此时的创作融合东西文化，形成独特的哲理性抽象绘画，诞生首个艺术语言成熟的风格时期。萧勤明确表

现出他对于宇宙奥秘的探索、以及生命能量之追寻；而圆形和方形的符号，即仿佛呼应「天圆地方」的东方

宇宙概念，构成作品之基调。

「《光之跃动》是我六十年代精神能量的最强体现，汇聚我的阅历与人生观念。

整个过程之中，我一边创造，一边感悟，最终将我升华到另一境界。」- 萧勤