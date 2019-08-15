Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

搜集四十载的顶级布艮地及波尔多珍酩

香港，2019年8月15日 香 港 蘇 富 比 2019 年 洋 酒 秋 拍 系 列 将 由

「慧眼藏家的珍酩窖藏」专场领衔。这个重要的单一藏家专场将带来超 过1,100件拍品，总估价约 3,700至5,000 万港元。拍卖囊括了顶级布艮 地（逾460件拍品） 及波尔多（逾410件拍品）名酿，包括一系列来自 罗曼尼康帝酒庄、Leflaive 酒庄，以及多个一级酒庄的拍品。此外亦有 隆河谷、意大利及美国的珍酩，包括1.5公升装的Harlan Estate垂直年份 系列，整个窖藏的广度让人叹为观止。

此窖藏是一位亚洲洋酒收藏先锋凭其过人鉴赏力，精心搜集四十载的成 果。而在这段时期，要从世界各地搜罗最顶级佳酿绝非易事，必须投入 大量心力搜集资讯。窖藏来源显赫，大部分佳酿或以期酒方式购入，或

直接于八十年代末至2000年代通过知名英国酒商购入，多年来一直妥善存放于其酒窖中。

蘇富比洋酒亚洲区主管 贝安霖（Adam Bilbey）表示：｢我们很荣幸受委托拍卖一个如此杰出的窖藏 ，

其深度及广度皆令人赞叹不已。能在拍卖会呈献这些顶级佳酿实在是一件美事，而本专拍将为蘇富比

亚洲秋拍带来一个好开始。｣

是次拍卖将带来逾 460 件布艮地拍品，包括逾 80 件罗曼尼康帝酒庄拍品、逾 60 件 Leflaive 酒庄的拍

品，及 Dujac、de Vogüé、Ponsot、Drouhin 及 Clos de Tart 等一系列精选。

波尔多拍品亦不容忽视，其总数超过 410 件，呈上区内最顶级的佳酿，包括逾 110 件来自一级酒庄及

右岸名庄的拍品，当中不少更为原木箱装。整个系列阵容鼎盛，包括 1989 及 1990 年的柏翠堡、1998

年的侯伯王、1998 年的拉菲古堡，及集不同酒庄的 1996 年系列。

此外，拍卖亦会推出一批来自隆河谷的名酿，包括 Guigal 的 La Mouline、La Turque、La Landonne，还

Chave 、 Jaboulet 、 Beaucastel 及 Vieux Télégraphe 的出品。

除了法国经典名字之外，专场也包罗不少来自世界各地的佳酿，包括来自美国的 Dominus 及 Harlan、

来自意大利的 Sassicaia 及 Soldera ，及德国的 Egon Müller。

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