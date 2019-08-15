Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

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香港蘇富比呈献
「慧眼藏家的珍酩窖藏」
搜集四十载的顶级布艮地及波尔多珍酩
超过1,100 件拍品，总估价约 3,700至5,000 万港元
2019 年 10 月 5 日
香港会议展览中心新翼展览厅一
香港，2019年8月15日 香 港 蘇 富 比 2019 年 洋 酒 秋 拍 系 列 将 由
「慧眼藏家的珍酩窖藏」专场领衔。这个重要的单一藏家专场将带来超 过1,100件拍品，总估价约 3,700至5,000 万港元。拍卖囊括了顶级布艮 地（逾460件拍品） 及波尔多（逾410件拍品）名酿，包括一系列来自 罗曼尼康帝酒庄、Leflaive 酒庄，以及多个一级酒庄的拍品。此外亦有 隆河谷、意大利及美国的珍酩，包括1.5公升装的Harlan Estate垂直年份 系列，整个窖藏的广度让人叹为观止。
此窖藏是一位亚洲洋酒收藏先锋凭其过人鉴赏力，精心搜集四十载的成 果。而在这段时期，要从世界各地搜罗最顶级佳酿绝非易事，必须投入 大量心力搜集资讯。窖藏来源显赫，大部分佳酿或以期酒方式购入，或
直接于八十年代末至2000年代通过知名英国酒商购入，多年来一直妥善存放于其酒窖中。
蘇富比洋酒亚洲区主管 贝安霖（Adam Bilbey）表示：｢我们很荣幸受委托拍卖一个如此杰出的窖藏 ，
其深度及广度皆令人赞叹不已。能在拍卖会呈献这些顶级佳酿实在是一件美事，而本专拍将为蘇富比
亚洲秋拍带来一个好开始。｣
是次拍卖将带来逾 460 件布艮地拍品，包括逾 80 件罗曼尼康帝酒庄拍品、逾 60 件 Leflaive 酒庄的拍
品，及 Dujac、de Vogüé、Ponsot、Drouhin 及 Clos de Tart 等一系列精选。
波尔多拍品亦不容忽视，其总数超过 410 件，呈上区内最顶级的佳酿，包括逾 110 件来自一级酒庄及
右岸名庄的拍品，当中不少更为原木箱装。整个系列阵容鼎盛，包括 1989 及 1990 年的柏翠堡、1998
年的侯伯王、1998 年的拉菲古堡，及集不同酒庄的 1996 年系列。
此外，拍卖亦会推出一批来自隆河谷的名酿，包括 Guigal 的 La Mouline、La Turque、La Landonne，还
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Chave、Jaboulet、Beaucastel 及 Vieux Télégraphe 的出品。
除了法国经典名字之外，专场也包罗不少来自世界各地的佳酿，包括来自美国的 Dominus 及 Harlan、
来自意大利的 Sassicaia 及 Soldera ，及德国的 Egon Müller。
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精选拍品
DRC 罗曼尼康帝
2005 年，三瓶原木箱装
估价：380, 000 - 500,000 港元
1990 年，六瓶原木箱装
估价：750,000-1,000,000港元
2002 年，六瓶原木箱装
估价：650,000-900,000港元
柏翠堡
2000 年，三瓶 1.5 公升原木箱装
估价：160,000 - 220,000 港元
1990 年，十二瓶原木箱装
估价：280,000 - 400,000 港元
1989 年，十二瓶原木箱装
估价：280,000 - 380,000 港元
Domaine Leflaive Montrachet
2014 年，一瓶原木箱装
估价：50,000 - 70,000 港元
2009 年，一瓶
估价：48,000 - 65,000 港元
1995 年，一瓶
估价：40,000 - 55,000 港元
1993 年，两瓶
估价：100,000 - 140,000 港元
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百度: https://pan.baidu.com/s/1_wEoO59pdZ_-w4LStiEVjg(Password: 1kxy)
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编辑垂注
一) 蘇富比洋酒
蘇富比洋酒 2018 年全球业务迈入新里程，全年拍卖及零售总业绩首次破一亿美元，详情另见新闻稿。
2018 年 10 月，一瓶 1945 年 DRC 罗曼尼康帝于纽约蘇富比「罗伯尔·德鲁安（Robert Drouhin）窖藏」拍卖以 558,000 美元成交，刷新单瓶洋酒世界拍卖纪录。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍，114 瓶的罗曼尼康帝特选年 份拍品以 12,556,250 港元成交，创「单项洋酒拍品」世界拍卖纪录。
2019 年 4 月，香港蘇富比一连四日洋酒拍卖总成交额达 2 亿 7,300 万港元，创洋酒拍卖系列成交世界纪录。
二) 香港蘇富比 2019 年秋季拍卖 (详细日程表将稍后公布)
日期：2019 年 10 月 3-8日
地点：香港会议展览中心新翼展览厅一（香港湾仔博览道一号）
三）更多有关蘇富比拍卖行的资讯
蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为 第一所真正之国际拍卖行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机 构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行 拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并 在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务
支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私
人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业
务──蘇富比石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全 球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。
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*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。
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Sotheby's Inc. published this content on 15 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 August 2019 02:41:05 UTC