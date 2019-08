Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

编辑垂注

一) 蘇富比洋酒

蘇富比洋酒 2018 年全球业务迈入新里程,全年拍卖及零售总业绩首次破一亿美元,详情另见新闻稿。

2018 年 10 月,一瓶 1945 年 DRC 罗曼尼康帝于纽约蘇富比「罗伯尔·德鲁安(Robert Drouhin)窖藏」拍卖以 558,000 美元成交,刷新单瓶洋酒世界拍卖纪录。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍,114 瓶的罗曼尼康帝特选年 份拍品以 12,556,250 港元成交,创「单项洋酒拍品」世界拍卖纪录。

2019 年 4 月,香港蘇富比一连四日洋酒拍卖总成交额达 2 亿 7,300 万港元,创洋酒拍卖系列成交世界纪录。

二) 香港蘇富比 2019 年秋季拍卖 (详细日程表将稍后公布)

日期:2019 年 10 月 3-8日

地点:香港会议展览中心新翼展览厅一(香港湾仔博览道一号)

蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约,蘇富比遂成为 第一所真正之国际拍卖行,也是首家于香港(1973 年)、印度(1992 年)及法国(2001 年)举行拍卖的机 构,以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行(2012 年)。时至今日,蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行 拍卖,包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心,客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播,并 在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外,「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务

支援;同时,蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私

人洽购的机会,涵盖逾 70 种收藏类别,交易渠道包括:隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊,以及两项零售业

务──蘇富比石(SOTHEBY'S DIAMONDS)及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路,共有 80 个办事处遍及全 球 40 个国家,是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司,代号为 BID。

