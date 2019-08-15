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Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

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08/15/2019 | 10:42pm EDT

新聞稿

即時發佈

香港 | 翁江燕 /鄧沅婷| +852 2822 8140/8129 | agnes.yung@sothebys.com / winnie.tang@sothebys.com

台北 | 廖培娟 | claire.liao@sothebys.com

香港蘇富比呈献

「慧眼藏家的珍酩窖藏」

搜集四十载的顶级布艮地及波尔多珍酩

超过1,100 件拍品，总估价约 3,7005,000 万港元

2019 10 5

香港会议展览中心新翼展览厅一

香港，2019815 香 港 蘇 富 比 2019 年 洋 酒 秋 拍 系 列 将 由

慧眼藏家的珍酩窖藏」专场领衔。这个重要的单一藏家专场将带来超 过1,100件拍品，总估价约 3,7005,000 万港元。拍卖囊括了顶级布艮 地（逾460件拍品） 及波尔多（逾410件拍品）名酿，包括一系列来自 罗曼尼康帝酒庄、Leflaive 酒庄，以及多个一级酒庄的拍品。此外亦有 隆河谷、意大利及美国的珍酩，包括1.5公升装的Harlan Estate垂直年份 系列，整个窖藏的广度让人叹为观止。

此窖藏是一位亚洲洋酒收藏先锋凭其过人鉴赏力，精心搜集四十载的成 果。而在这段时期，要从世界各地搜罗最顶级佳酿绝非易事，必须投入 大量心力搜集资讯。窖藏来源显赫，大部分佳酿或以期酒方式购入，或

直接于八十年代末至2000年代通过知名英国酒商购入，多年来一直妥善存放于其酒窖中。

蘇富比洋酒亚洲区主管 贝安霖（Adam Bilbey）表示：｢我们很荣幸受委托拍卖一个如此杰出的窖藏 ，

其深度及广度皆令人赞叹不已。能在拍卖会呈献这些顶级佳酿实在是一件美事，而本专拍将为蘇富比

亚洲秋拍带来一个好开始。｣

是次拍卖将带来逾 460布艮地拍品，包括逾 80 件罗曼尼康帝酒庄拍品、逾 60Leflaive 酒庄的拍

品，及 Dujacde VogüéPonsotDrouhin Clos de Tart 等一系列精选。

波尔多拍品亦不容忽视，其总数超过 410 件，呈上区内最顶级的佳酿，包括逾 110 件来自一级酒庄及

右岸名庄的拍品，当中不少更为原木箱装。整个系列阵容鼎盛，包括 19891990 年的柏翠堡、1998

年的侯伯王、1998 年的拉菲古堡，及集不同酒庄的 1996 年系列。

此外，拍卖亦会推出一批来自隆河谷的名酿，包括 Guigal La MoulineLa TurqueLa Landonne，还

  • ChaveJabouletBeaucastel Vieux Télégraphe 的出品。

除了法国经典名字之外，专场也包罗不少来自世界各地的佳酿，包括来自美国的 DominusHarlan

来自意大利的 Sassicaia Soldera ，及德国的 Egon Müller

2

精选拍品

DRC 罗曼尼康帝

2005 年，三瓶原木箱装

估价：380, 000 - 500,000 港元

1990 年，六瓶原木箱装

估价：750,000-1,000,000港元

2002 年，六瓶原木箱装

估价：650,000-900,000港元

柏翠堡

2000 年，三瓶 1.5 公升原木箱装

估价：160,000 - 220,000 港元

1990 年，十二瓶原木箱装

估价：280,000 - 400,000 港元

1989 年，十二瓶原木箱装

估价：280,000 - 380,000 港元

Domaine Leflaive Montrachet

2014 年，一瓶原木箱装

估价：50,000 - 70,000 港元

2009 年，一瓶

估价：48,000 - 65,000 港元

1995 年，一瓶

估价：40,000 - 55,000 港元

1993 年，两瓶

估价：100,000 - 140,000 港元

图片下载

Dropbox: https://bit.ly/31pQ0nT

百度: https://pan.baidu.com/s/1_wEoO59pdZ_-w4LStiEVjg(Password: 1kxy)

3

编辑垂注

) 蘇富比洋酒

蘇富比洋酒 2018 年全球业务迈入新里程，全年拍卖及零售总业绩首次破一亿美元，详情另见新闻稿

201810 月，一瓶 1945DRC 罗曼尼康帝于纽约蘇富比「罗伯尔·德鲁安（Robert Drouhin）窖藏」拍卖以 558,000 美元成交，刷新单瓶洋酒世界拍卖纪录。香港蘇富比 201410 月份秋拍，114 瓶的罗曼尼康帝特选年 份拍品以 12,556,250 港元成交，创「单项洋酒拍品」世界拍卖纪录

20194 月，香港蘇富比一连四日洋酒拍卖总成交额达 2 亿 7,300 万港元，创洋酒拍卖系列成交世界纪录

) 香港蘇富比 2019 年秋季拍卖 (详细日程表将稍后公布)

日期：2019 10 3-8

地点：香港会议展览中心新翼展览厅一（香港湾仔博览道一号）

三）更多有关蘇富比拍卖行的资讯

蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为 第一所真正之国际拍卖行，也是首家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机 构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时至今日，蘇富比于世界各地 10 个拍卖中心举行 拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直播，并 在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务

支援；同时，蘇富比亦透过旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私

人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，交易渠道包括：隶属蘇富比环球艺术部门的 S|2 画廊，以及两项零售业

──蘇富比石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比拥有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全 球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID

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*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。

Disclaimer: Copyright in the image(s) shall remain vested in Sotheby's. Please note that the image(s) may depict subject matter which is itself protected by separate copyright. Sotheby's makes no representations as to whether the underlying subject matter is subject to its own copyright, or as to who might hold such copyright. It is the borrower's responsibility to obtain any relevant permissions from the holder(s) of any applicable copyright and Sotheby's supplies the image(s) expressly subject to this responsibility. Note that the image(s) is provided for a one-time use only and no permission is granted to alter the image(s) in any way.

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Sotheby's Inc. published this content on 15 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 August 2019 02:41:05 UTC
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P/E ratio 2020 19,6x
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EV / Sales2020 3,19x
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Ken Citron Chief Transformation Officer & EVP-Operations
Michael Fenton Goss Chief Financial Officer & Executive Vice President
Scott Henry Executive VP-Technology & Worldwide Operations
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