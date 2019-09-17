Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Hong Kong Presenting Four Exceptional Selling Exhibitions this October

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香港蘇富比隆重呈献
四场精彩展售会
横跨七个世纪的雕塑及油画作品
与10月秋季拍卖会同期举行
- 蘇富比亚洲最大规模展售会系列 -
「贝瑞．弗拉纳根雕塑作品展售会」
英国重要雕塑家贝瑞．弗拉纳根（Barry Flanagan）
香港最大型个人作品展
「遇见意大利 / 西洋古典选粹」
文艺复兴时期至十九世纪
意大行古典油画大师重要佳作
「赏心︰悦目新视野」
展售会系列第四季
呈献印象派、现代及当代艺术泰斗之作
「萧勤：无限宇宙」
亚洲现代艺术先锋萧勤 香港最大型作品展售会
珍稀马赛克系列首次完整展出
香港，2019年9月17日 香港蘇富比将于10月份带来四场精彩绝伦的展售会，在秋季拍卖会期间，于香港会
议展览中心及香港蘇富比艺术空间举行。展售会呈献横跨七个世纪的艺术作品，涵盖不同板块，包括意大利古典
油画、别开生面的铜像，以及一系列国际知名艺术家之印象派、现代及当代艺术作品。全部展品可供即时洽购。
香港蘇富比艺术空间策划总监黄杰瑜表示：「蘇富比多年来一直紧贴市场脉搏，站在市场前沿，为收藏品味日趋 多元化的客户多走一步。有见拍卖与私人洽购双管齐下的策略屡见成效，今秋我们特别呈献蘇富比于亚洲最大规 模的展售会系列，与秋季拍卖会同期举行。展售会东西佳作荟萃，涵盖古典至当代艺术，带领观者踏上数百年的
艺术史之旅。展品的广度与深度堪称前所未有，迎合亚洲客户不断拓展的收藏品味。」
贝瑞．弗拉纳根雕塑作品展售会
展览：10月3至7日
香港会议展览中心展览厅一
（左起）：《月金兔》，2008年作；《杂技》，1997年作；《帝国大厦与投球手，对影》，1997年作
蘇富 比 荣 幸与 沃丁 顿画 廊（ Waddington Custot ）合 作， 联袂 呈献 英 国 重 要 雕 塑 家 贝 瑞 ・ 弗 拉纳 根 （ Barry Flanagan）香港最大型的个人作品展。
弗拉纳根被誉为战后英国最具创新精神的艺术家之一，凭借1979年起以动物（尤其野兔）、人像及神话故事为 概念的铜像而闻名。玩味十足、别树一格的铜像造型，却同时予人简易直接、平易近人的感觉。在同期极简抽 象派艺术家精准洗练的作品对比下，弗拉纳根人格化的雕塑更显不同，成功得到不少藏家及策展人的青睐。弗
拉纳根的事业及对艺术界的贡献备受表扬，于1991年入选皇家艺术研究院及获颁大英帝国勋章，作品至今仍在 多个著名公共收藏展出，包括纽约现代艺术博物馆、伦敦泰特艺术馆、阿姆斯特丹市立博物馆等机构。
遇见意大利 / 西洋古典选粹
展览：10月3至7日
香港会议展览中心展览厅一
（左起）：朱利亞諾・迪・彼羅・迪・西莫內・布賈爾迪尼《年輕男子肖像》； 薩諾・迪・彼得羅《聖母與聖嬰》;
盧卡・卡萊瓦里斯《威尼斯，大運河與安康聖母聖殿景觀》
去年香港蘇富比首场西洋古典艺术展售会「遇见自然 / 西洋古典选粹」大获好评。承此佳绩，蘇富比将在10月于 香港再度呈献第二季古典艺术展售会--「遇见意大利」。
西方现代艺术诞生于十三世纪末的意大利。当时的艺术家以连贯和谐的空间概念为基础，画出逼真写实的人像， 这一概念自古典时代以来首度复兴。随后，这段时期被称为「文艺复兴」，艺术家纷纷借镜前人，仿效一千多年 前的古罗马与古希腊艺术，而后十五世纪末至十六世纪初达文西、拉斐尔等名家辈出，达致鼎盛。故此，意大利 一直被视为艺术摇篮，其对西方艺术进程影响之深远，非其他国家能及。
展售会呈献逾30多幅作品，将文艺复兴时期至十九世纪的意大利艺术带到香港，展示数百年艺术风格和审美发 展。当中作品包括十五世纪用作个人灵修的小幅宗教画、构图富丽的巴洛克风格画作，及盛行一时、深受十八至 十九世纪在意大利旅行的外国游客青睐并当作纪念品的景观画。
赏心︰悦目新视野
展览：10月3至7日
香港会议展览中心展览厅一
（左起）：雷內・馬格利特《多年以前》，1965年作； 安廸・荷 《美元符號》，1981年作；
KAWS《无题（MBFT5）》，2015年作；罗伊・李奇登斯坦《动态 I》，1989年作
第四季「赏心︰悦目新视野」展售会带来跨越 150 余年的艺术精品，涵盖十九及二十世纪最具影响力和感染力的 创作，追溯美学发展源流，探寻从印象派到普普艺术风潮的起落。
展 售 會 精選 奧 古斯 特 ・羅 丹 （ Auguste Rodin）、 馬 克 ・夏 加 爾 （ Marc Chagall） 、 雷 內 ・ 馬格 利 特 （ René
Magritte）及皮耶・奥古斯特・雷诺瓦（Pierre-AugusteRenoir）之作品，同场亦有一系列当代艺术大师杰作，包括
安迪・沃荷（Andy Warhol）、達米恩·赫斯特（Damien Hirst）、凱斯・哈林（Keith Haring）、KAWS 及乔治・康多
（George Condo）。
萧勤：无限宇宙
展览：9月10日至10月9日
香港蘇富比艺术空间 | 金钟太古广场一期五楼
（左起）：2017年11月，萧勤于莱杜斯（Lino Reduzzi）位于意大利米兰的工作室创作一系列马赛克作品（图片来源／萧勤及3812画廊）；
《宇宙大旋涡》，1983至2014年作； 《光之跃动-5》，1963年作
「萧勤：无限宇宙」展售会得到艺术家、萧勤国际文化艺术基金会、艺术家的代理画廊及收藏家的全力支持，展
出亚洲现代艺术先锋萧勤从六十年代至近年逾26幅作品，并首次完整展出其珍稀的马赛克系列，为香港历来最大 规模的萧勤作品展售会。
「庞图国际艺术运动」创办人萧勤于战后致力推动中国现当代艺术，他活跃于东西方艺坛，以东方美学思维，在 抽象绘画领域创造鲜明风格，并获得西方艺坛肯定。（详情请见新闻稿）
图片下载：
Dropbox: https://bit.ly/2mdmgLG或 Baidu: https://pan.baidu.com/s/1fF-4CHTO-zcoBNHI0_R9Fg(密码：t9g9)
编辑垂注
一) 香港蘇富比 2019 年秋季拍卖日程 (拍卖日程或有变动)
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拍卖日期
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拍卖项目
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10 月 4 日
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珍稀佳酿及烈酒-特别呈献PARKB. SMITH典藏珍酩
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非凡布艮地名酒珍藏
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10 月 5 日
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现代艺术晚间拍卖
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现代及当代东南亚艺术晚间拍卖
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慧眼藏家的珍酩窖藏
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10 月 6 日
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现代艺术
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现代及当代东南亚艺术
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当代艺术晚间拍卖
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无涯：吉利翁·库维中国当代艺术珍藏
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中国古代书画
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10 月 7 日
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当代艺术日间拍卖
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中国书画
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瑰丽珠宝及翡翠首饰
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10 月 8 日
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中国艺术品
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珍贵名表
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展售会日期
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展售会项目
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9 月 10 日至 10 月 9 日
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萧勤 - 无限宇宙
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10 月 3-7日
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赏心︰悦目新视野
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遇见意大利 / 西洋古典选粹
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贝瑞．弗拉纳根雕塑作品展售会
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10 月 3-8日
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蘇富比鑽石
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蘇富比洋酒
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香港拍卖及预展地点
香港会议展览中心新翼展览厅一（香港湾仔博览道一号）
二）更多有关蘇富比拍卖行的资讯
蘇富比拍卖行自 1744 年起为艺术收藏家搜罗世界级的艺术作品。自 1955 年从伦敦扩展至纽约，蘇富比遂成为第一所真正之国际拍卖行，也是首
家于香港（1973 年）、印度（1992 年）及法国（2001 年）举行拍卖的机构，以及第一家于中国营商的国际艺术拍卖行（2012 年）。时至今日， 蘇富比于世界各地 11 个拍卖中心举行拍卖，包括纽约、伦敦、香港及巴黎这几个主要拍卖中心，客户亦可选用即投 BIDnow 于网上观看拍卖直 播，并在世界各地同步参与网上竞投。在拍卖以外，「蘇富比金融服务」让藏家尊享全球仅有的全面性艺术金融服务支援；同时，蘇富比亦透过
旗下「Art Agency, Partners」公司提供艺术品收藏顾问服务。蘇富比也为客户带来私人洽购的机会，涵盖逾 70 种收藏类别，包括隶属蘇富比环球 艺术部门的 S|2 画廊；此外更提供三项零售业务--蘇富比钻石（SOTHEBY'SDIAMONDS）、蘇富比洋酒及室内设计家具网上平台 Viyet。蘇富比拥 有强大的环球网路，共有 80 个办事处遍及全球 40 个国家，是纽约证券交易所历史最悠久的上市公司，代号为 BID。
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*估价不包括买家佣金；成交价包括落槌价与买家佣金，并扣除买家因作出「不可撤销投标」承诺并成功竞投而获得的报酬补偿。
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Sotheby's Inc. published this content on 17 September 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 September 2019 05:01:02 UTC