Sothebys : (Simplified Chinese) Sotheby's Hong Kong Presenting Four Exceptional Selling Exhibitions this October

香港，2019年9月17日 香港蘇富比将于10月份带来四场精彩绝伦的展售会，在秋季拍卖会期间，于香港会

议展览中心及香港蘇富比艺术空间举行。展售会呈献横跨七个世纪的艺术作品，涵盖不同板块，包括意大利古典

油画、别开生面的铜像，以及一系列国际知名艺术家之印象派、现代及当代艺术作品。全部展品可供即时洽购。

香港蘇富比艺术空间策划总监黄杰瑜表示：「蘇富比多年来一直紧贴市场脉搏，站在市场前沿，为收藏品味日趋 多元化的客户多走一步。有见拍卖与私人洽购双管齐下的策略屡见成效，今秋我们特别呈献蘇富比于亚洲最大规 模的展售会系列，与秋季拍卖会同期举行。展售会东西佳作荟萃，涵盖古典至当代艺术，带领观者踏上数百年的

艺术史之旅。展品的广度与深度堪称前所未有，迎合亚洲客户不断拓展的收藏品味。」

贝瑞．弗拉纳根雕塑作品展售会

展览：10月3至7日

香港会议展览中心展览厅一

（左起）：《月金兔》，2008年作；《杂技》，1997年作；《帝国大厦与投球手，对影》，1997年作

蘇富 比 荣 幸与 沃丁 顿画 廊（ Waddington Custot ）合 作， 联袂 呈献 英 国 重 要 雕 塑 家 贝 瑞 ・ 弗 拉纳 根 （ Barry Flanagan）香港最大型的个人作品展。

弗拉纳根被誉为战后英国最具创新精神的艺术家之一，凭借1979年起以动物（尤其野兔）、人像及神话故事为 概念的铜像而闻名。玩味十足、别树一格的铜像造型，却同时予人简易直接、平易近人的感觉。在同期极简抽 象派艺术家精准洗练的作品对比下，弗拉纳根人格化的雕塑更显不同，成功得到不少藏家及策展人的青睐。弗

拉纳根的事业及对艺术界的贡献备受表扬，于1991年入选皇家艺术研究院及获颁大英帝国勋章，作品至今仍在 多个著名公共收藏展出，包括纽约现代艺术博物馆、伦敦泰特艺术馆、阿姆斯特丹市立博物馆等机构。