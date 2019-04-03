Sothebys : (Traditional Chinese) SOTHEBY'S HONG KONG FINE CHINESE PAINTINGS SALE LED BY ZHANG DAQIAN'S MANCHURIAN MOUNTAINS

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香港蘇富比 2019 中國書畫春拍
總成交額 4 億 8,800 萬港元
全場最高成交拍品
張大千寫贈張學良親屬潑彩鉅製
《伊吾閭瑞雪圖》
1 億 6,300 萬港元成交
**香港蘇富比拍出第三件張大千逾億作品**
手卷、冊頁備受藏家追捧，超出估價多倍成交
黃賓虹《仿宋山水卷》：2,060 萬港元成交（估價：300-500 萬港元）
溥儒《煙雲供養冊》：980 萬港元成交（估價：280-400 萬港元）
李研山《曲江池館圖》：460 萬港元成交（估價：50-70 萬港元）
吳大澂 《匡廬紀遊卷》：380 萬港元成交（估價：50-70 萬港元）
香港，2019 年 4 月 3 日 蘇富比中國書畫部主管葉卓敏表示：「本季中國書畫春拍由首現拍場的張
大千《伊吾閭瑞雪圖》領銜，該幅由畫家寫贈張學良長女張閭英及女婿陶鵬飛伉儷，一直為其家族保存
至今，經過 50 多口叫價後，終以 1 億 6,300 萬港元成交，膺全場最高價拍品。此外，手卷、冊頁廣受藏
家追捧，多件備受矚目的拍品皆超出估價多倍成交。其中李研山《曲江池館圖》更刷新了畫家拍賣紀
錄；吳冠中的《新疆白樺林》及香港舊區寫生《得雲茶樓》亦引起激烈競投，同以逾高估價兩倍成
交。」
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Dropbox: https://bit.ly/2TNE0Z3| 百度: https://pan.baidu.com/s/1lC26fUo2I8J1w-vjty46Ww(提取碼: d4ar)
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蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國 際拍賣行，也是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝
術拍賣行（2012 年）。時至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中 心，客戶亦可選用即投 BIDnow 於網上觀看拍賣直播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏 家尊享全球僅有的全面性藝術金融服務支援；同時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。
蘇富比也為客戶帶來私人洽購的機會，涵蓋逾 70 種收藏類別，交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項
零售業務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比擁有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司，代號為 BID。
*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。
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Sotheby's Inc. published this content on 03 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2019 06:06:03 UTC