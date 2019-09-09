Sothebys : (Traditional Chinese) SOTHEBY'S HONG KONG FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AUTUMN SALE

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香港蘇富比 2019 年秋季拍賣會
中國古代書畫
拍場首現 --八大山人《蕨瓜圖》
大風堂舊藏 --石濤《墨竹》
八大山人《蕨瓜圖》，水墨紙本 立軸，估價：800 萬至 1,000 萬港元
香港預展：10 月 3 至 6 日｜拍賣：10 月 6 日
香港會議展覽中心展覽廳一
香港，2019 年 9 月 9 日 香港蘇富比中國古代書畫秋拍將於 10 月 6 日舉行，重點推薦清初四僧之八
大山人《蕨瓜圖》及石濤《墨竹》；書法方面則有惲壽平手書《南田翁書簡冊三本》。另有乾隆帝御書手
稿兩則：《四德續記》及《迴蹕至御園之作》，為皇帝著論之原稿，存世罕有，彌足珍貴。其他亮點包括 日本私人收藏黃道周、史可法等諸家《明賢尺牘冊》、查士標書畫合壁精品《竹木石圖書畫冊》等。
承春拍佳績，本場再次規劃單一來源之私人收藏數輯，如「候彧華庋藏翰墨小輯」，以廣東書家為主，包 含鄺露、屈大均等難得之作；如「日本藏宋元禪林墨蹟」，包含如無準師範、清拙正澄等宋元禪僧書法； 如「亞洲私人珍藏明清翰墨」，包含陳淳《草書自書詩》、過儀 《雙松圖》 及「日本私人收藏名家書法 專輯」等眾多私人秘藏，精彩可期。
蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽表示：「本季秋拍，中國古代書畫部呈獻過百幅明清名家珍貴墨
寶。當中焦點要數八大山人《蕨瓜圖》及石濤《墨竹》，兩者皆於簡淡中展現筆墨無窮之創造力，構圖簡
約，書畫合璧。惲壽平手書《南田翁書簡冊三本》內容包羅萬千，廣涵信札、詩文、題畫詩等，流傳有
緒。此外，這次拍賣的一系列私人收藏亦成為亮點，可謂精品薈萃，盡顯文人雅韻。」
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重點拍品
八大山人《蕨瓜圖》
八大山人《蕨瓜圖》
水墨紙本 立軸，25 x 39.7 公分 估價：800 萬至 1,000 萬港元
八大山人生平多貧苦，除晚年外，多作斗方，《蕨瓜圖》即為其一。本幅雖無紀年，依其主題、用印、題
款、書風可推論，本幅應為八大山人還俗後，近耳順之年所作。彼時多以瓜果蔬食闡述禪趣與家國之思，
瓜既有「遺民」之意，倚斜橫倒之雙瓜亦富「無一無分別，無二無二號」之禪思；薇蕨伸拳則有生活簡
淡、有志難伸之隱喻。本幅鈐「驢屋人屋」，可同見於上博藏朱耷仿黃庭堅行書《酒德頌》，左下鈐「京
口何氏收藏」 ，屬民國初年著名鑑賞家何賓笙印，今故宮八大山人《墨花圖卷》亦為其舊藏。
石濤《墨竹》
水墨紙本 立軸 74.7 x 29.5 公分
估價：400 萬至 500 萬港元
本幅乃張大千「大風堂」舊藏，附原裝大千題字木盒。石濤以破墨手法，濃 淡相間，補足風吹竹影，生動自然。此畫曾參與 1978 年國立歷史博物館〈明 末四僧書畫展覽〉，並刊於畫集《漸江石谿石濤八大山人書畫集》之內。其 他出版包括 60-90 年代香港、東京以及台北出版的《石濤書畫集》等。
惲壽平《南田翁書簡冊三本》
惲壽平《南田翁書簡冊三本》
水墨紙本 三冊四十四開，尺寸不一 估價：280 萬至 360 萬港元
本拍品一套三冊，第一冊為惲壽平致親友信札集珍，當中《致王翬札》亦刻入《昭代名人尺牘》之中；
第二冊為自書詩稿四篇，部分詩文收錄在《甌香館集》；第三冊為題畫跋句文稿，流露出對古畫之我
見，以及其創作思想。書風流麗自然，是研究南田翁書法、從藝經歷以及創作思想的理想文本。從鑑藏
印得知，此三冊幾經張培敦（1772-1846）、錢天樹（1778-1841）及關德懋（1903-1999）等遞藏。
更多精選拍品
亞洲私人珍藏明清翰墨
陳淳《草書自書詩》
水墨紙本 手卷，31.8 x 390.8 公分 估價：60 萬至 80 萬港元
王鐸 《臨王羲之草書二帖》
水墨綾本 立軸水墨紙本 立軸
123 x 62.3 公分
估價：20 萬至 30 萬港元
日本私人收藏
黃道周、史可法等諸家《明賢尺牘冊》 水墨紙本 三十一開冊，尺寸不一
估價：80 萬至 100 萬港元
查士標《竹木石圖書畫冊》
水墨紙本 十六開冊，11.8 x 16.7 公分 估價：50 萬至 80 萬港元
編輯垂注
一) 香港蘇富比 2019 年秋季拍賣日程（拍賣日程或有變動）
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拍賣日期
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拍賣項目
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10 月 4 日
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珍稀佳釀及烈酒-特別呈獻PARKB. SMITH典藏珍酩
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非凡布艮地名酒珍藏
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10 月 5 日
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現代藝術晚間拍賣
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現代及當代東南亞藝術晚間拍賣
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慧眼藏家的珍酩窖藏
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10 月 6 日
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現代藝術
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現代及當代東南亞藝術
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當代藝術晚間拍賣
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無涯：吉利翁·庫維中國當代藝術珍藏
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中國古代書畫
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10 月 7 日
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當代藝術日間拍賣
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中國書畫
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瑰麗珠寶及翡翠首飾
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10 月 8 日
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中國藝術品
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珍貴名錶
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展售會日期
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展售會項目
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9 月 10 日至 10 月 9 日
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蕭勤 - 無限宇宙
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10 月 3-7日
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賞心︰悅目新視野
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遇見意大利 / 西洋古典選粹
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貝瑞．弗拉納根雕塑作品展售會
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10 月 3-8日
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蘇富比鑽石
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蘇富比洋酒
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香港拍賣及預展地點
香港會議展覽中心新翼展覽廳一（香港灣仔博覽道一號）
二）中國古代書畫--亞洲區巡迴預展
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巡展日期
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城市
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地點
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9
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月 4 至 5 日
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上海
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四季酒店
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9
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月 7 至 8 日
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北京
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柏悅酒店
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9
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月 21 至 22 日
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台北
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華南銀行國際會議中心
三）更多有關蘇富比拍賣行的資訊
蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國際拍賣 行，也是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行 （2012 年）。時至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選 用即投 BIDnow 於網上觀看拍賣直播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面 性藝術金融服務支援；同時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私人洽購 的機會，涵蓋逾 70 種收藏類別，交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項零售業務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比擁有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市 公司，代號為 BID。
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*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。
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Sotheby's Inc. published this content on 09 September 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2019 04:31:03 UTC