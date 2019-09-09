Sothebys : (Traditional Chinese) SOTHEBY'S HONG KONG FINE CLASSICAL CHINESE PAINTINGS AUTUMN SALE

承春拍佳績，本場再次規劃單一來源之私人收藏數輯，如「候彧華庋藏翰墨小輯」，以廣東書家為主，包 含鄺露、屈大均等難得之作；如「日本藏宋元禪林墨蹟」，包含如無準師範、清拙正澄等宋元禪僧書法； 如「亞洲私人珍藏明清翰墨」，包含陳淳《草書自書詩》、過儀 《雙松圖》 及「日本私人收藏名家書法 專輯」等眾多私人秘藏，精彩可期。

本幅乃張大千「大風堂」舊藏，附原裝大千題字木盒。石濤以破墨手法，濃 淡相間，補足風吹竹影，生動自然。此畫曾參與 1978 年國立歷史博物館〈明 末四僧書畫展覽〉，並刊於畫集《漸江石谿石濤八大山人書畫集》之內。其 他出版包括 60-90 年代香港、東京以及台北出版的《石濤書畫集》等。

口何氏收藏」 ，屬民國初年著名鑑賞家何賓笙印，今故宮八大山人《墨花圖卷》亦為其舊藏。

淡、有志難伸之隱喻。本幅鈐「驢屋人屋」，可同見於上博藏朱耷仿黃庭堅行書《酒德頌》，左下鈐「京

瓜既有「遺民」之意，倚斜橫倒之雙瓜亦富「無一無分別，無二無二號」之禪思；薇蕨伸拳則有生活簡

展售會日期 展售會項目 9 月 10 日至 10 月 9 日 蕭勤 - 無限宇宙 10 月 3-7日 賞心︰悅目新視野 遇見意大利 / 西洋古典選粹 貝瑞．弗拉納根雕塑作品展售會 10 月 3-8日 蘇富比鑽石 蘇富比洋酒

香港拍賣及預展地點

香港會議展覽中心新翼展覽廳一（香港灣仔博覽道一號）

二）中國古代書畫--亞洲區巡迴預展

巡展日期 城市 地點 9 月 4 至 5 日 上海 四季酒店 9 月 7 至 8 日 北京 柏悅酒店 9 月 21 至 22 日 台北 華南銀行國際會議中心

三）更多有關蘇富比拍賣行的資訊

蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國際拍賣 行，也是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行 （2012 年）。時至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選 用即投 BIDnow 於網上觀看拍賣直播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面 性藝術金融服務支援；同時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私人洽購 的機會，涵蓋逾 70 種收藏類別，交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項零售業務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比擁有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市 公司，代號為 BID。

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*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。

如欲瀏覽拍賣網上圖錄、最新拍賣內容，或參與網上拍賣直播，請即登錄 www.sothebys.com、或下載蘇富比為 iPhone、iPad、Android、Apple TV 及 Amazon Fire 平台而設的官方

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