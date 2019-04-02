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Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's HK Modern Art Evening & Day Sales Achieve a Stunning Total of HK$851M / US$108M

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04/02/2019 | 02:02pm EDT

香港

即時發佈

香港｜鄧沅婷／林思齊｜+852 2822 81295509winnie.tang@sothebys.com / vania.lam@sothebys.com

台北｜廖培娟｜claire.liao@sothebys.com

香港蘇富比2019年春季拍賣

現代藝術晚拍及日拍

總成交額高達85,100萬港元

- 為拍前估價兩倍 -

兩場平均成交率 91%

刷新 12 項藝術家拍賣紀錄

龎均、謝景蘭、張淑芬、楊識宏、莊喆、劉國夫、霍剛

何鳳蓮、朱為白、羅伯特潘、劉剛、奧拉治奧·罷起

共三件億元拍品誕生

現代藝術最高成交拍品吳冠中《荷花（一）》 成交價：1.3 億港元

- 逾低估價 8.5 -

蘇富比繼續領導趙無極市場

晚拍中六件重點作品，創作年份橫跨三十載

全數成交

總成交額 4.4 億港元

趙無極《無題》（1958）領衍

成交價：1.16 億港元

拍賣收益將撥歸所羅門 · R · 古根漢美術館藝術基金

關良作品表現強勁

兩場拍賣之 28 件拍品全數拍出

總成交額 5,545 萬港元，為估價四倍

*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。

Disclaimer

Sotheby's Inc. published this content on 02 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 April 2019 18:01:03 UTC
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Debt 2019 631 M
Yield 2019 -
P/E ratio 2019 14,08
P/E ratio 2020 12,54
EV / Sales 2019 2,31x
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