Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's HK Modern Art Evening & Day Sales Achieve a Stunning Total of HK$851M / US$108M

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香港蘇富比2019年春季拍賣

現代藝術晚拍及日拍

總成交額高達8億5,100萬港元

- 為拍前估價兩倍 -

兩場平均成交率 91%

刷新 12 項藝術家拍賣紀錄

龎均、謝景蘭、張淑芬、楊識宏、莊喆、劉國夫、霍剛

何鳳蓮、朱為白、羅伯特‧潘、劉剛、奧拉治奧·罷起

共三件億元拍品誕生

現代藝術最高成交拍品吳冠中《荷花（一）》 成交價：1.3 億港元

- 逾低估價 8.5 倍 -

蘇富比繼續領導趙無極市場

晚拍中六件重點作品，創作年份橫跨三十載

全數成交

總成交額 4.4 億港元

趙無極《無題》（1958）領衍

成交價：1.16 億港元

拍賣收益將撥歸所羅門 · R · 古根漢美術館藝術基金

關良作品表現強勁

兩場拍賣之 28 件拍品全數拍出

總成交額 5,545 萬港元，為估價四倍

*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。