Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's HK Presenting "Hsiao Chin - Infinite Universe" Selling Exhibition (10 Sep - 9 Oct)

香港 | 林思齊 | +852 2822 5509 | vania.lam@sothebys.com | 台北 | 廖培娟 | claire.liao@sothebys.com
蘇富比隆重呈獻
香港最大型的蕭勤作品展售會
《宇宙大旋渦》，1983 至 2014 年作，玻璃馬賽克，227.5 x 238 公分
- 珍稀馬賽克系列首次完整展出 -
展覽：9 月 10 日至 10 月 9 日
香港蘇富比藝術空間 | 金鐘太古廣場一期五樓
圖片下載：Dropbox: https://bit.ly/2ZNKPh6或 百度： https://pan.baidu.com/s/1leLpDQwu3yhsJ-RImplWjw(PIN: 5g52)
香港，2019年8月19日 蘇富比將在9月10日至10月9日舉行「蕭勤：無限宇宙」展售會，呈獻亞洲現代
藝術先鋒蕭勤的一系列佳作。「龐圖國際藝術運動」創辦人蕭勤於戰後致力推動中國現當代藝術，他活躍於
東西方藝壇，以東方美學思維，在抽象繪畫領域創造鮮明風格，並獲得西方藝壇肯定。本次展覽榮幸能得到
藝術家、蕭勤國際文化藝術基金會、藝術家的代理畫廊及收藏家的全力支持，展出藝術家從六十年代至近年
逾26幅作品，並首次完整展出其珍稀的馬賽克系列，為香港歷來最大規模的蕭勤作品展售會。
藝術家蕭勤先生表示：「繼今年春天法國巴黎吉美博物館為我舉行個展後，我非常高興在今秋應邀於香港蘇
富比藝術空間舉行『無限宇宙』為題之個人展覽。我曾解釋人即是在無限宇宙中之有限的條件，藝術工作者
應是人類的精神先知及其思想的代言者。我希望透過藝術的各種媒材，表達我經過不停內省歷練的領悟，向
觀者們傳達我對人生、宇宙及無限進化的學習及探討，能得到更深更廣的覺知和心得。」
香港蘇富比藝術空間策劃總監黃傑瑜表示：「蘇富比近年致力宣揚蕭勤老師在藝術史上的重要性，其作品在
屢創拍賣佳績，在藝術市場奠定了應有的位置。今次我們很榮幸能跟蕭勤國際文化藝術基金會合作，展示其
代表性畫布作品以及他近年醉心的馬賽克作品。多年來香港蘇富比藝術空間舉辦了多場令人難忘的國際級藝
術家展覽，但我們從沒忘記以推廣亞洲藝術家為重任，『蕭勤：無限宇宙』是繼今年五月謝景蘭個展後，另
一個重要亞洲藝術家展覽。」
香港蘇富比現代亞洲藝術部銷售主管郭東杰表示：「蕭勤在現代亞洲藝術史上舉足輕重，香港蘇富比現代藝
術拍賣近年以蕭勤為主要線索，自2017年秋季起連續策劃多個專場，展示現代及戰後藝術的宏觀世界，不但
多次刷新藝術家拍賣紀錄*，亦因嶄新獨到的觀點而獲藏家們一致好評。是次展售會名為『無限宇宙』，『無
限』來自蕭老師發起的『龐圖國際藝術運動』之宗旨，『宇宙』則是他畢生興趣所在，顯示我們力求以更完
整的方式，呈現蕭勤精彩的藝術面貌。」
戰後傳奇：龐圖國際藝術運動（1961至1966年）
「龐圖國際藝術運動」（Punto International Art Movement）為1960年代旅居米蘭的蕭勤創辦之藝術運動，廣
邀各地藝術家在歐洲不同城市共舉行十三次展覽，用意挽救戰後藝壇從百家爭鳴逐漸變得漫無目標的局面，
同時促進東西藝術交流。運動以「點」（Punto）為符號，希望參與者能夠立足一點，釐清局面再行出發。蕭
勤此時的創作融合東西文化，形成獨特的哲理性抽象繪畫，誕生首個藝術語言成熟的風格時期。蕭勤明確表
現出他對於宇宙奧秘的探索、以及生命能量之追尋；而圓形和方形的符號，即彷彿呼應「天圓地方」的東方
宇宙概念，構成作品之基調。
「《光之躍動》是我六十年代精神能量的最強體現，滙聚我的閱歷與人生觀念。
整個過程之中，我一邊創造，一邊感悟，最終將我昇華到另一境界。」- 蕭勤
|
《光之躍動-5》，1963年作，
|
《內省之光》， 1964年作，
|
壓克力彩畫布，140 x 110 公分
|
墨水壓克力彩畫布，110 x 139 公分
蕭勤「龐圖時期」的繪畫以「光之躍動」系列最具代表性，其合共不過19幅，是他此時最為珍稀的系列。此 系列作品採用約呈「上八下二」之比的畫面分割，讓觀者容易產生仰望星辰的視覺感受，而這種「天高地 闊」的構圖發展至八、九十年代，則成為蕭勤在亞洲膾炙人口的「永久的花園」系列之構圖基調。
「永久的花園」大系：禪與炁的昇華（1990年代）
1990年，女兒莎芒妲（Samantha）意外去世使蕭勤遭遇到人生的重大打擊，一度無法創作，卻最終因此了悟
生命的意義，開啟了「永久的花園」、「度大限」、「莎芒妲的升華」、「三昧地」、「心靈的體現」、
「光明彼岸」等經典系列。這些系列體現了藝術家在巨大傷痛後豁然開朗，發現生命的始與終不過是存在形
式之轉換，由是將六十年代以來他對於東方禪道哲學的理性認知，真正走進個人生命中最柔軟感性的內心深
處。而蕭勤的抽象繪畫，亦在「禪」與「炁」（「氣」之古字）的方向持續發展。
「我一生經歷過很多黑暗；但是上天給我黑暗，就是讓我了解光明在哪裡。
世界上沒有黑暗，只有光明在，就是看我們會不會看。」- 蕭勤
《超越永久的花園-5》，1993年作，壓克力彩畫布，110 x 250 公分
玻璃馬賽克：超越限界的創造（2005 - 2010年）
展售會將首次完整發佈12幅蕭勤玻璃馬賽克系列作品。蕭勤於2005年起以其繪畫為藍本，開始長達15年的馬
賽克創作，作品不過20餘幅，數量珍稀。玻璃馬賽克長久以來與歐洲宗教藝術密不可分，此系列的創作不但
將東方的宇宙哲思與西方的宗教神學，通過這藝術材質巧妙地溝通融合起來；亦同時使蕭勤的抽象繪畫得以
從二維的平面走向三維的立體，突破架上繪畫的制限。是次展出作品色彩繽紛繁富、構圖簡潔，以馬賽克替
代了繪本的顏料與筆觸，使作品之氣質從輕盈變得渾厚，讓觀者有如置身中古教堂，通過凝固的壁畫，回顧
史詩化的自然力量。
|
《鴻雲》， 1986至2018年作，
|
《宇宙旋渦》， 2005至2018年作，
|
玻璃馬賽克，85 x 118 公分
|
玻璃馬賽克，75 x 130 公分
2017 年 11 月，蕭勤於萊杜斯（Lino Reduzzi）位於意大
利米蘭的工作室創作一系列馬賽克作品。（圖片來源 ／蕭勤及 3812 畫廊）
蕭勤1935年生於上海，父親是中國現代音樂史上赫赫有名的蕭友
梅，姑父是民國重要政治家及學者王世杰。1949年中國大陸政權易
手，蕭勤跟隨姑父東渡台灣 。1951年考入台灣省立台北師範學校
藝術科跟隨著名版畫家周瑛學習，從校外朱德群學習素描。1952
年，進入恩師李仲生畫室，正式開始他的藝術旅程。
1955年蕭勤獲西班牙政府的獎學金遠赴馬德里留學，唯不滿當地藝
術學院陳腐守舊，無益於己，毅然出走巴塞隆那及巴黎，並終於在
1959年遷居米蘭。六十年代於美蘇冷戰下，蕭勤致力溝通東、西方
藝術世界，於1961年發起龐圖國際藝術運動（Il Punto/ Movimento
Punto/ Punto International Art Movement），在米蘭、巴塞羅那、佛
羅倫斯、台北、羅馬、博洛尼亞和蘇黎世舉行展覽，得到眾多亞歐
美洲藝術家加入運動；亦於1963年策劃「中國現代建築雕刻繪畫展
覽」（Chinesische Künstler der Gegenwart）。1978年及1980年，蕭
勤重踏闊別二、三十年的台灣與中國大陸。
九十年代起，蕭勤相繼於歐美及兩岸三地不同地方舉辦作品回顧展；2014年成立「蕭勤國際文化藝術基金
會」；2016年於獲頒台灣「景星勳章」，表揚他在文化及藝術界長期耕耘與貢獻；2017年出版《與藝術的歷
史對話》，以自身回顧全球藝術發展；今年3月在法國巴黎吉美國立亞洲藝術博物館的個展「禪色：蕭勤繪畫
展」（Les Couleurs du Zen: Peintures de Hsiao Chin），更是蕭勤自1964年後載譽重回巴黎的重要里程碑。
*蕭勤之五大成交紀錄均創於香港蘇富比，最高成交拍品《冥想的能量》，於2018年春拍以756萬港元成交。
|
|
*************
|
編輯垂注
|
|
一）展覽詳情
|
|
開放日期及時間：
|
地點：
|
9 月 10 日至 10 月 9 日
|
香港 Sl2 蘇富比藝術空間
|
星期一至五：早上 10 時至下午 6 時
|
香港金鐘道 88 號太古廣場一座五樓
|
星期六：早上 11 時至下午 5 時（9 月 14 日休息）
|
查詢：
|
星期日及公眾假期休息（10 月 6 及 7 日正常開放）
|
(852) 2822 5566
二）更多有關蘇富比拍賣行的資訊
蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國際拍賣行，也
是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行（2012 年）。時
至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選用即投 BIDnow 於網上
觀看拍賣直播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面性藝術金融服務支援；同
時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私人洽購的機會，涵蓋逾 70 種收藏類別，
交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項零售業務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比擁有
強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司，代號為 BID。
最新資訊
Instagram | Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest | Snapchat | 微博 | 微信 | 優酷
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Disclaimer
Sotheby's Inc. published this content on 18 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 August 2019 03:56:09 UTC