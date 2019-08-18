Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's HK Presenting "Hsiao Chin - Infinite Universe" Selling Exhibition (10 Sep - 9 Oct)

逾26幅作品，並首次完整展出其珍稀的馬賽克系列，為香港歷來最大規模的蕭勤作品展售會。

藝術家、蕭勤國際文化藝術基金會、藝術家的代理畫廊及收藏家的全力支持，展出藝術家從六十年代至近年

東西方藝壇，以東方美學思維，在抽象繪畫領域創造鮮明風格，並獲得西方藝壇肯定。本次展覽榮幸能得到

藝術先鋒蕭勤的一系列佳作。「龐圖國際藝術運動」創辦人蕭勤於戰後致力推動中國現當代藝術，他活躍於

香港，2019年8月19日 蘇富比將在9月10日至10月9日舉行「蕭勤：無限宇宙」展售會，呈獻亞洲現代

藝術家蕭勤先生表示：「繼今年春天法國巴黎吉美博物館為我舉行個展後，我非常高興在今秋應邀於香港蘇

富比藝術空間舉行『無限宇宙』為題之個人展覽。我曾解釋人即是在無限宇宙中之有限的條件，藝術工作者

應是人類的精神先知及其思想的代言者。我希望透過藝術的各種媒材，表達我經過不停內省歷練的領悟，向

觀者們傳達我對人生、宇宙及無限進化的學習及探討，能得到更深更廣的覺知和心得。」

香港蘇富比藝術空間策劃總監黃傑瑜表示：「蘇富比近年致力宣揚蕭勤老師在藝術史上的重要性，其作品在

屢創拍賣佳績，在藝術市場奠定了應有的位置。今次我們很榮幸能跟蕭勤國際文化藝術基金會合作，展示其

代表性畫布作品以及他近年醉心的馬賽克作品。多年來香港蘇富比藝術空間舉辦了多場令人難忘的國際級藝

術家展覽，但我們從沒忘記以推廣亞洲藝術家為重任，『蕭勤：無限宇宙』是繼今年五月謝景蘭個展後，另

一個重要亞洲藝術家展覽。」

香港蘇富比現代亞洲藝術部銷售主管郭東杰表示：「蕭勤在現代亞洲藝術史上舉足輕重，香港蘇富比現代藝

術拍賣近年以蕭勤為主要線索，自2017年秋季起連續策劃多個專場，展示現代及戰後藝術的宏觀世界，不但

多次刷新藝術家拍賣紀錄*，亦因嶄新獨到的觀點而獲藏家們一致好評。是次展售會名為『無限宇宙』，『無

限』來自蕭老師發起的『龐圖國際藝術運動』之宗旨，『宇宙』則是他畢生興趣所在，顯示我們力求以更完

整的方式，呈現蕭勤精彩的藝術面貌。」

戰後傳奇：龐圖國際藝術運動（1961至1966年）

「龐圖國際藝術運動」（Punto International Art Movement）為1960年代旅居米蘭的蕭勤創辦之藝術運動，廣

邀各地藝術家在歐洲不同城市共舉行十三次展覽，用意挽救戰後藝壇從百家爭鳴逐漸變得漫無目標的局面，

同時促進東西藝術交流。運動以「點」（Punto）為符號，希望參與者能夠立足一點，釐清局面再行出發。蕭

勤此時的創作融合東西文化，形成獨特的哲理性抽象繪畫，誕生首個藝術語言成熟的風格時期。蕭勤明確表

現出他對於宇宙奧秘的探索、以及生命能量之追尋；而圓形和方形的符號，即彷彿呼應「天圓地方」的東方

宇宙概念，構成作品之基調。

「《光之躍動》是我六十年代精神能量的最強體現，滙聚我的閱歷與人生觀念。

整個過程之中，我一邊創造，一邊感悟，最終將我昇華到另一境界。」- 蕭勤