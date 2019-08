Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

編輯垂注

一) 蘇富比洋酒

蘇富比洋酒 2018 年全球業務邁入新里程,全年拍賣及零售總業績首次破一億美元,詳情另見新聞稿。

2018 年 10 月,一瓶 1945 年 DRC 羅曼尼康帝於紐約蘇富比「羅伯爾·德魯安(Robert Drouhin)窖藏」拍賣以 558,000 美元成交,刷新單瓶洋酒世界拍賣紀錄。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍,114 瓶的羅曼尼康帝特選年 份拍品以 12,556,250 港元成交,創「單項洋酒拍品」世界拍賣紀錄。

2019 年 4 月,香港蘇富比一連四日洋酒拍賣總成交額達 2 億 7,300 萬港元,創洋酒拍賣系列成交世界紀錄。

二) 香港蘇富比 2019 年秋季拍賣 (詳細日程表將稍後公佈)

日期:2019 年 10 月 3-8日

地點:香港會議展覽中心新翼展覽廳一(香港灣仔博覽道一號)

