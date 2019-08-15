Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

蒐集四十載的頂級布艮地及波爾多珍酩

香港，2019年8月15日 香 港 蘇 富 比 2019 年 洋 酒 秋 拍 系 列 將 由

「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場領銜。這個重要的單一藏家專場將帶來超 過1,100件拍品，總估價約 3,700至5,000 萬港元。拍賣囊括了頂級布艮 地（逾460件拍品） 及波爾多（逾410件拍品）名釀，包括一系列來自 羅曼尼康帝酒莊、Leflaive 酒莊，以及多個一級酒莊的拍品。此外亦有 隆河谷、意大利及美國的珍酩，包括1.5公升裝的Harlan Estate垂直年份 系列，整個窖藏的廣度讓人歎為觀止。

此窖藏是一位亞洲洋酒收藏先鋒憑其過人鑑賞力，精心蒐集四十載的成 果。而在這段時期，要從世界各地搜羅最頂級佳釀絕非易事，必須投入 大量心力蒐集資訊。窖藏來源顯赫，大部分佳釀或以期酒方式購入，或

直接於八十年代末至2000年代通過知名英國酒商購入，多年來一直妥善存放於其酒窖中。

蘇富比洋酒亞洲區主管 貝安霖（Adam Bilbey）表示：｢我們很榮幸受委託拍賣一個如此傑出的窖藏 ，

其深度及廣度皆令人讚嘆不已。能在拍賣會呈獻這些頂級佳釀實在是一件美事，而本專拍將為蘇富比

亞洲秋拍帶來一個好開始。｣

是次拍賣將帶來逾 460 件布艮地拍品，包括逾 80 件羅曼尼康帝酒莊拍品、逾 60 件 Leflaive 酒莊的拍

品，及 Dujac、de Vogüé、Ponsot、Drouhin 及 Clos de Tart 等一系列精選。

波爾多拍品亦不容忽視，其總數超過 410 件，呈上區內最頂級的佳釀，包括逾 110 件來自一級酒莊及

右岸名莊的拍品，當中不少更為原木箱裝。整個系列陣容鼎盛，包括 1989 及 1990 年的柏翠堡、1998

年的侯伯王、1998 年的拉菲古堡，及集不同酒莊的 1996 年系列。

此外，拍賣亦會推出一批來自隆河谷的名釀，包括 Guigal 的 La Mouline、La Turque、La Landonne，還

Chave 、 Jaboulet 、 Beaucastel 及 Vieux Télégraphe 的出品。

除了法國經典名字之外，專場也包羅不少來自世界各地的佳釀，包括來自美國的 Dominus 及 Harlan、

來自意大利的 Sassicaia 及 Soldera ，及德國的 Egon Müller。

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