Sothebys : (Traditional Chinese) Sotheby's Hong Kong Autumn Wine Sale Led By The Distinguished Cellar Of A Pioneering Collector

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香港蘇富比呈獻
「慧眼藏家的珍酩窖藏」
蒐集四十載的頂級布艮地及波爾多珍酩
超過1,100 件拍品，總估價約 3,700至5,000 萬港元
2019 年 10 月 5 日
香港會議展覽中心新翼展覽廳一
香港，2019年8月15日 香 港 蘇 富 比 2019 年 洋 酒 秋 拍 系 列 將 由
「慧眼藏家的珍酩窖藏」專場領銜。這個重要的單一藏家專場將帶來超 過1,100件拍品，總估價約 3,700至5,000 萬港元。拍賣囊括了頂級布艮 地（逾460件拍品） 及波爾多（逾410件拍品）名釀，包括一系列來自 羅曼尼康帝酒莊、Leflaive 酒莊，以及多個一級酒莊的拍品。此外亦有 隆河谷、意大利及美國的珍酩，包括1.5公升裝的Harlan Estate垂直年份 系列，整個窖藏的廣度讓人歎為觀止。
此窖藏是一位亞洲洋酒收藏先鋒憑其過人鑑賞力，精心蒐集四十載的成 果。而在這段時期，要從世界各地搜羅最頂級佳釀絕非易事，必須投入 大量心力蒐集資訊。窖藏來源顯赫，大部分佳釀或以期酒方式購入，或
直接於八十年代末至2000年代通過知名英國酒商購入，多年來一直妥善存放於其酒窖中。
蘇富比洋酒亞洲區主管 貝安霖（Adam Bilbey）表示：｢我們很榮幸受委託拍賣一個如此傑出的窖藏 ，
其深度及廣度皆令人讚嘆不已。能在拍賣會呈獻這些頂級佳釀實在是一件美事，而本專拍將為蘇富比
亞洲秋拍帶來一個好開始。｣
是次拍賣將帶來逾 460 件布艮地拍品，包括逾 80 件羅曼尼康帝酒莊拍品、逾 60 件 Leflaive 酒莊的拍
品，及 Dujac、de Vogüé、Ponsot、Drouhin 及 Clos de Tart 等一系列精選。
波爾多拍品亦不容忽視，其總數超過 410 件，呈上區內最頂級的佳釀，包括逾 110 件來自一級酒莊及
右岸名莊的拍品，當中不少更為原木箱裝。整個系列陣容鼎盛，包括 1989 及 1990 年的柏翠堡、1998
年的侯伯王、1998 年的拉菲古堡，及集不同酒莊的 1996 年系列。
此外，拍賣亦會推出一批來自隆河谷的名釀，包括 Guigal 的 La Mouline、La Turque、La Landonne，還
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Chave、Jaboulet、Beaucastel 及 Vieux Télégraphe 的出品。
除了法國經典名字之外，專場也包羅不少來自世界各地的佳釀，包括來自美國的 Dominus 及 Harlan、
來自意大利的 Sassicaia 及 Soldera ，及德國的 Egon Müller。
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精選拍品
DRC 羅曼尼康帝
2005 年，三瓶原木箱裝
估價：380, 000 - 500,000 港元
1990 年，六瓶原木箱裝
估價：750,000-1,000,000港元
2002 年，六瓶原木箱裝
估價：650,000-900,000港元
柏翠堡
2000 年，三瓶 1.5 公升原木箱裝
估價：160,000 - 220,000 港元
1990 年，十二瓶原木箱裝
估價：280,000 - 400,000 港元
1989 年，十二瓶原木箱裝
估價：280,000 - 380,000 港元
Domaine Leflaive Montrachet
2014 年，一瓶原木箱裝
估價：50,000 - 70,000 港元
2009 年，一瓶
估價：48,000 - 65,000 港元
1995 年，一瓶
估價：40,000 - 55,000 港元
1993 年，兩瓶
估價：100,000 - 140,000 港元
圖片下載
Dropbox: https://bit.ly/31pQ0nT
百度: https://pan.baidu.com/s/1_wEoO59pdZ_-w4LStiEVjg(Password: 1kxy)
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編輯垂注
一) 蘇富比洋酒
蘇富比洋酒 2018 年全球業務邁入新里程，全年拍賣及零售總業績首次破一億美元，詳情另見新聞稿。
2018 年 10 月，一瓶 1945 年 DRC 羅曼尼康帝於紐約蘇富比「羅伯爾·德魯安（Robert Drouhin）窖藏」拍賣以 558,000 美元成交，刷新單瓶洋酒世界拍賣紀錄。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍，114 瓶的羅曼尼康帝特選年 份拍品以 12,556,250 港元成交，創「單項洋酒拍品」世界拍賣紀錄。
2019 年 4 月，香港蘇富比一連四日洋酒拍賣總成交額達 2 億 7,300 萬港元，創洋酒拍賣系列成交世界紀錄。
二) 香港蘇富比 2019 年秋季拍賣 (詳細日程表將稍後公佈)
日期：2019 年 10 月 3-8日
地點：香港會議展覽中心新翼展覽廳一（香港灣仔博覽道一號）
三）更多有關蘇富比拍賣行的資訊
蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為 第一所真正之國際拍賣行，也是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機 構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行（2012 年）。時至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行 拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選用即投 BIDnow 於網上觀看拍賣直播，並 在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面性藝術金融服務
支援；同時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私
人洽購的機會，涵蓋逾 70 種收藏類別，交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項零售業
務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比洋酒。蘇富比擁有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及 全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司，代號為 BID。
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*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。
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Sotheby's Inc. published this content on 15 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 August 2019 02:41:05 UTC