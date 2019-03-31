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(Traditional Chinese) RESULTS: Sotheby's HK Modern Art Evening Sale & Southeast Asian Art Evening Sale Concluded with Exceptional Results

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03/31/2019 | 10:57pm EDT

香港

即時發佈

香港｜鄧沅婷／林思齊｜+852 2822 81295509winnie.tang/vania.lam@sothebys.com

台北｜廖培娟｜claire.liao@sothebys.com

香港蘇富比

現代藝術晚間拍賣 總成交額7.93億港元

- 大幅超越高估價 -

三件億元拍品誕生

全場最高成交拍品

吳冠中《荷花（一）》 以 1.3 億港元高價成交 - 逾低估價 8.5 倍 -

趙無極六件重點作品，創作年份橫跨三十載

全數成交

總成交額 4.4 億港元

趙無極《無題》（1958

1.16 億港元成交

拍賣收益將撥歸所羅門 · R · 古根漢美術館藝術基金

三項藝術家作品拍賣紀錄

龎均、謝景蘭、張淑芬

香港，2019 3 31 香港蘇富比現代藝術晚拍圓滿舉行，拍賣座無虛席，來自亞洲及全球的藏家熱

烈競投，最終成就 7.93 億港元的總成交額，大幅超越高估價（5.74 億港元）；件數成交率更高達 92.3%，成績

令人鼓舞。

蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍女士表示：「我們為今天晚拍精心徵集了一系列東西方現代藝術佳作，全球

藏家踴躍回應，競投激烈，更刷新多項拍賣紀錄，令人深感振奮。吳冠中《荷花（一）》乃全場焦點所在，此

畫無論在拍前預展及拍賣現場都引起極大回響。此外，蘇富比一直發展及領導趙無極市場，本季我們很榮幸能

呈獻藝術家的六件優秀作品，並再次取得亮眼佳績。」

本場焦點落在吳冠中 1974 年之作《荷花（一）》，此乃藝術家絕無僅有為自己

創作的最大幅布面油畫。兩名電話投標者互相爭持 15 分鐘，最終以 13,080

港元成交，大幅超越拍前估價（1,500 萬至 2,500 萬港元），成功擠身藝術家拍賣

最高成交作品的頭五位。

專場共六張趙無極作品全數拍出，總成

交額 4.4 億港元，遠超高估價。此組重

要作品由趙無極「甲骨文時期」鉅作

《無題》1958 年）領銜，該畫以 1.16

億港元成交，遠超高估價（8,000 萬港元）。畫作源自所羅門·R·古根

漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）館藏，在創作完畢

後六十多年來首次悉出拍場，拍賣收益將撥歸美術館之藝術基金。

關良作品亦見引起激烈競投，需求強勁。八件作品共以 4,390 萬港元成交，為估價之 4.6 倍，最高成交拍品為

《孫悟空大鬧天宮》，以 1,340 萬港元成交。

藝術家拍賣紀錄

龎均《一江春水千帆過》

成交價：6,175,000 港元

謝景蘭《遮掩的月》

成交價：6,775,000 港元

張淑芬《美人倚》

成交價：3,250,000 港元

*現代藝術日拍將於明天（41 日）下午 2 時舉行。

更多有關蘇富比拍賣行的資訊：

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蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國際拍賣行，也是首

家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行（2012 年）。時至今日， 蘇富比於世界各地 11 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選用即投 BIDnow 於網上觀看拍賣直 播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面性藝術金融服務支援；同時，蘇富比亦透過

旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私人洽購的機會，涵蓋逾 70 種收藏類別，包括隸屬蘇富比環球 藝術部門的 S|2 畫廊；此外更提供三項零售業務--蘇富比鑽石（SOTHEBY'SDIAMONDS）、蘇富比洋酒及室內設計家具網上平台 Viyet。蘇富比擁 有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司，代號為 BID

*估價不包括買家佣金；成交價包括落槌價與買家佣金，並扣除買家因作出「不可撤銷投標」承諾並成功競投而獲得的報酬補償。

Disclaimer

Sotheby's Inc. published this content on 31 March 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2019 02:56:10 UTC
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