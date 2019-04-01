(Traditional Chinese) RESULTS: TRAN-SCEND-ENT WINES SMASHES RECORD FOR PRIVATE WINE COLLECTION SOLD AT AUCTION

香港 | 翁江燕 /鄧沅婷| +852 2822 8140/8129 | agnes.yung@sothebys.com / winnie.tang@sothebys.com 台北 | 廖培娟 | claire.liao@sothebys.com
｢超凡釀｣刷新私人窖藏拍賣紀錄
總成交額為2億3,400萬港元
25 小時內多達 2,700 件拍品上拍
羅曼尼康帝及木桐堡佳釀表現強勁
位列最高成交拍品
四位拍賣官輪番主持｢超凡釀｣專場（順時針方向，自左上起）： 蘇富比洋酒環球主管錢禮智、蘇富比洋酒亞洲區主管貝安霖、
蘇富比洋酒資深專家王浩東，及蘇富比亞洲董事總經理樓伯禮
香港，2019 年 3 月 31 日 香港蘇富比 3 月 29 日至 31 日一連三日舉行的｢超凡釀｣洋酒拍賣，刷新私人窖
藏拍賣紀錄。專場總成交額為 2 億 3,400 萬港元，遠超估價 1 億 4,700 萬港元，成交率高達 98%。
｢『超凡釀』專場不負眾望，以 2 億 3,400 萬港元總成交額刷新私人窖藏拍賣紀錄，超越蘇富比
2016 年 William I. Koch 窖藏拍賣創下之紀錄。本次拍賣延續蘇富比洋酒一貫佳績，同時為洋酒拍
賣、以至洋酒市場寫下新的一章。本次拍賣規模之大、質量之優，以及價值之高皆前所未見，取
得如此佳績可謂實至名歸，同時反映藏家對頂級佳釀的不斷追求。能在拍場呈獻歷來最重要的單
一私人藏家拍賣，正回應了現今藏家對佳釀的渴求。就像這位超凡窖藏背後的藏家一樣，真正愛
酒之人購入佳釀不單為收藏，也為了開瓶享受。｣
蘇富比洋酒環球主管錢禮智（Jamie Ritchie）
「本場佳績再度確立香港作為全球最重要洋酒拍賣市場的領導地位。酒伶藏家們的洋酒收藏品味
越趨多元化，足證洋酒市場的持續穩健發展。｣
蘇富比洋酒亞洲區主管 貝安霖（Adam Bilbey）
｢超凡釀｣最高成交拍品首三位為12瓶1990年DRC羅曼尼康帝佳釀，各以2,728,000港元成交；緊隨其後為12瓶
1985年DRC羅曼尼康帝佳釀，以2,356,000港元成交，而第五至第七位則同為12瓶1945年木桐堡佳釀，每套拍品
以1,984,000港元成交。
這場歷來估值最高的洋酒拍賣之所有拍品，皆來自同一藏家的非凡窖藏，涵蓋一系列頂級名莊，包括來自布艮
地、香檳、隆河谷、波爾多及意大利的名釀，包括超過 250 項來自羅曼尼康帝酒莊佳釀、超過 600 項 Coche-
Dury 拍品、超過 350 項 Dom Pérignon 拍品，及超過 140 項 Guigal 拍品等。市場對布艮地拍品需求若渴，因此羅
曼尼康帝酒莊佳釀的成交額持續高企，而蘇富比洋酒年度洋酒報告亦反映出羅曼尼康帝自 2013 年起至今，一直
是成交額最高的洋酒產區。
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地區
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成交拍品總數
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成交額相對低估價百分比
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波爾多
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236
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171%
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布艮地
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1,458
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167%
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隆河谷
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283
|
142%
|
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香賓
|
564
|
176%
|
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意大利
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33
|
190%
|
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總成交額
|
2,574
|
169%
|
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產區
|
成交拍品總數
|
成交額相對低估價百分比
|
|
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|
木桐堡
|
23
|
205%
|
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Coche-Dury
|
619
|
152%
|
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|
羅曼尼康帝
|
249
|
176%
|
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Guigal
|
142
|
137%
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Dom Pérignon
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359
|
170%
|
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Krug
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68
|
203%
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總成交額
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1,460
|
174%
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圖片下載： Dropbox https://bit.ly/2uCIbgn| 百度 https://pan.baidu.com/s/176RufM1iyez6FCBbPpYyWg(密碼p19c )
編輯垂注
一）有關蘇富比洋酒拍賣
蘇富比洋酒 2018 年全球業務邁入新里程，全年拍賣及零售總業績首次破一億美元，詳情另見新聞稿。
2018 年 10 月，一瓶 1945 年 DRC 羅曼尼康帝於紐約蘇富比「羅伯爾·德魯安（Robert Drouhin）窖藏」拍賣以 558,000 美元成交，刷新單瓶 洋酒世界拍賣紀錄。香港蘇富比 2014 年 10 月份秋拍，114 瓶的羅曼尼康帝特選年份拍品以 12,556,250 港元成交，創「單項洋酒拍品」世 界拍賣紀錄。
2018 年 3 月，香港蘇富比一連兩日洋酒拍賣總成交額達 2 億 2,830 萬港元，創洋酒拍賣系列成交世界紀錄。三場拍賣包括「佳醇澤釀：窖
藏拍賣惠捐慈善用途」、「傑利 · 佩倫齊奧故藏酒窖」及「珍稀佳釀」，共 1,758 件拍品悉數拍出。
2016 年 5 月， William I. Koch 窖藏拍賣以 2,190 萬美元(1 億 6,960 萬港元)，創下私人洋酒窖藏的拍賣紀錄。
二）有關蘇富比拍賣行的資訊
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蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國際拍賣行， 也是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行（2012 年）。時至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選用即投
BIDnow 於網上觀看拍賣直播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面性藝術金融
服務支援；同時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私人洽購的機會，涵蓋逾
70 種收藏類別，交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項零售業務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比
洋酒。蘇富比擁有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司，代號為 BID。
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Disclaimer
Sotheby's Inc. published this content on 31 March 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2019 04:26:12 UTC