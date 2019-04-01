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(Traditional Chinese) RESULTS: TRAN-SCEND-ENT WINES SMASHES RECORD FOR PRIVATE WINE COLLECTION SOLD AT AUCTION

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04/01/2019 | 12:27am EDT

新聞稿 香港

即時發佈

香港 | 翁江燕 /鄧沅婷| +852 2822 8140/8129 | agnes.yung@sothebys.com / winnie.tang@sothebys.com 台北 | 廖培娟 | claire.liao@sothebys.com

｢超凡釀｣刷新私人窖藏拍賣紀錄

總成交額為23,400萬港元

25 小時內多達 2,700 件拍品上拍

羅曼尼康帝及木桐堡佳釀表現強勁

位列最高成交拍品

四位拍賣官輪番主持｢超凡釀｣專場（順時針方向，自左上起）： 蘇富比洋酒環球主管錢禮智、蘇富比洋酒亞洲區主管貝安霖、

蘇富比洋酒資深專家王浩東，及蘇富比亞洲董事總經理樓伯禮

香港，2019 3 31 香港蘇富比 329 日至 31 日一連三日舉行的｢超凡釀｣洋酒拍賣，刷新私人窖

藏拍賣紀錄。專場總成交額為 23,400 萬港元，遠超估價 14,700 萬港元，成交率高達 98%

｢『超凡釀』專場不負眾望，以 23,400 萬港元總成交額刷新私人窖藏拍賣紀錄，超越蘇富比

2016William I. Koch 窖藏拍賣創下之紀錄。本次拍賣延續蘇富比洋酒一貫佳績，同時為洋酒拍

賣、以至洋酒市場寫下新的一章。本次拍賣規模之大、質量之優，以及價值之高皆前所未見，取

得如此佳績可謂實至名歸，同時反映藏家對頂級佳釀的不斷追求。能在拍場呈獻歷來最重要的單

一私人藏家拍賣，正回應了現今藏家對佳釀的渴求。就像這位超凡窖藏背後的藏家一樣，真正愛

酒之人購入佳釀不單為收藏，也為了開瓶享受。｣

蘇富比洋酒環球主管錢禮智（Jamie Ritchie

「本場佳績再度確立香港作為全球最重要洋酒拍賣市場的領導地位。酒伶藏家們的洋酒收藏品味

越趨多元化，足證洋酒市場的持續穩健發展。｣

蘇富比洋酒亞洲區主管 貝安霖（Adam Bilbey

｢超凡釀｣最高成交拍品首三位為121990DRC羅曼尼康帝佳釀，各以2,728,000港元成交；緊隨其後為12

1985DRC羅曼尼康帝佳釀，以2,356,000港元成交，而第五至第七位則同為121945年木桐堡佳釀，每套拍品

1,984,000港元成交。

這場歷來估值最高的洋酒拍賣之所有拍品，皆來自同一藏家的非凡窖藏，涵蓋一系列頂級名莊，包括來自布艮

地、香檳、隆河谷、波爾多及意大利的名釀，包括超過 250 項來自羅曼尼康帝酒莊佳釀、超過 600Coche-

Dury 拍品、超過 350Dom Pérignon 拍品，及超過 140Guigal 拍品等。市場對布艮地拍品需求若渴，因此羅

曼尼康帝酒莊佳釀的成交額持續高企，而蘇富比洋酒年度洋酒報告亦反映出羅曼尼康帝自 2013 年起至今，一直

是成交額最高的洋酒產區。

地區

成交拍品總數

成交額相對低估價百分比

波爾多

236

171%

布艮地

1,458

167%

隆河谷

283

142%

香賓

564

176%

意大利

33

190%

總成交額

2,574

169%

產區

成交拍品總數

成交額相對低估價百分比

木桐堡

23

205%

Coche-Dury

619

152%

羅曼尼康帝

249

176%

Guigal

142

137%

Dom Pérignon

359

170%

Krug

68

203%

總成交額

1,460

174%

圖片下載： Dropbox https://bit.ly/2uCIbgn| 百度 https://pan.baidu.com/s/176RufM1iyez6FCBbPpYyWg(密碼p19c )

編輯垂注

一）有關蘇富比洋酒拍賣

蘇富比洋酒 2018 年全球業務邁入新里程，全年拍賣及零售總業績首次破一億美元，詳情另見新聞稿

201810 月，一瓶 1945DRC 羅曼尼康帝於紐約蘇富比「羅伯爾·德魯安（Robert Drouhin）窖藏」拍賣以 558,000 美元成交，刷新單瓶 洋酒世界拍賣紀錄。香港蘇富比 201410 月份秋拍，114 瓶的羅曼尼康帝特選年份拍品以 12,556,250 港元成交，創「單項洋酒拍品」世 界拍賣紀錄

20183 月，香港蘇富比一連兩日洋酒拍賣總成交額達 22,830 萬港元，創洋酒拍賣系列成交世界紀錄。三場拍賣包括「佳醇澤釀：窖

藏拍賣惠捐慈善用途」、「傑利 · 佩倫齊奧故藏酒窖」及「珍稀佳釀」，共 1,758 件拍品悉數拍出。

2016 5 月， William I. Koch 窖藏拍賣以 2,190 萬美元(1 6,960 萬港元)，創下私人洋酒窖藏的拍賣紀錄。

二）有關蘇富比拍賣行的資訊

新聞及影片

www.sothebys.com/en/news-video.html

Snapchat

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Twitter

www.twitter.com/sothebys

Youtube

: www.youtube.com/SothebysTV

Instagram www.instagram.com/sothebys

微博

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Facebook www.facebook.com/sothebys

微信

sothebyshongkong

蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。自 1955 年從倫敦擴展至紐約，蘇富比遂成為第一所真正之國際拍賣行， 也是首家於香港（1973 年）、印度（1992 年）及法國（2001 年）舉行拍賣的機構，以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行（2012 年）。時至今日，蘇富比於世界各地 10 個拍賣中心舉行拍賣，包括紐約、倫敦、香港及巴黎這幾個主要拍賣中心，客戶亦可選用即投

BIDnow 於網上觀看拍賣直播，並在世界各地同步參與網上競投。在拍賣以外，「蘇富比金融服務」讓藏家尊享全球僅有的全面性藝術金融

服務支援；同時，蘇富比亦透過旗下「Art Agency, Partners」公司提供藝術品收藏顧問服務。蘇富比也為客戶帶來私人洽購的機會，涵蓋逾

70 種收藏類別，交易渠道包括：隸屬蘇富比環球藝術部門的 S|2 畫廊，以及兩項零售業務──蘇富比鑽石（SOTHEBY'S DIAMONDS）及蘇富比

洋酒。蘇富比擁有強大的環球網路，共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家，是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司，代號為 BID

2

Disclaimer

Sotheby's Inc. published this content on 31 March 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2019 04:26:12 UTC
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P/E ratio 2020 12,63
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