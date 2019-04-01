(Traditional Chinese) RESULTS: TRAN-SCEND-ENT WINES SMASHES RECORD FOR PRIVATE WINE COLLECTION SOLD AT AUCTION

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｢超凡釀｣刷新私人窖藏拍賣紀錄

總成交額為2億3,400萬港元

25 小時內多達 2,700 件拍品上拍

羅曼尼康帝及木桐堡佳釀表現強勁

位列最高成交拍品

四位拍賣官輪番主持｢超凡釀｣專場（順時針方向，自左上起）： 蘇富比洋酒環球主管錢禮智、蘇富比洋酒亞洲區主管貝安霖、

蘇富比洋酒資深專家王浩東，及蘇富比亞洲董事總經理樓伯禮

香港，2019 年 3 月 31 日 香港蘇富比 3 月 29 日至 31 日一連三日舉行的｢超凡釀｣洋酒拍賣，刷新私人窖

藏拍賣紀錄。專場總成交額為 2 億 3,400 萬港元，遠超估價 1 億 4,700 萬港元，成交率高達 98%。

｢『超凡釀』專場不負眾望，以 2 億 3,400 萬港元總成交額刷新私人窖藏拍賣紀錄，超越蘇富比

2016 年 William I. Koch 窖藏拍賣創下之紀錄。本次拍賣延續蘇富比洋酒一貫佳績，同時為洋酒拍

賣、以至洋酒市場寫下新的一章。本次拍賣規模之大、質量之優，以及價值之高皆前所未見，取

得如此佳績可謂實至名歸，同時反映藏家對頂級佳釀的不斷追求。能在拍場呈獻歷來最重要的單

一私人藏家拍賣，正回應了現今藏家對佳釀的渴求。就像這位超凡窖藏背後的藏家一樣，真正愛

酒之人購入佳釀不單為收藏，也為了開瓶享受。｣

蘇富比洋酒環球主管錢禮智（Jamie Ritchie）