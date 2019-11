USDA Crop Production : U.S. Soybeans-Nov 8

Soybeans for Beans: Area Harvested, Yield, and Production by State and United States, 2018 and Forecasted November 1, 2019 ============================================================================= Area Harvested Yield Production State ======================================================================= 2018 2019 2018 Oct 1 2019 2018 Oct 1 2019 ============================================================================= ==-1,000 Acres==- ==-Bushels==- ==-1,000 Bushels==- AL 335 265 40.0 40.0 37.0 13,400 10,600 9,805 AR 3,210 2,600 50.5 50.0 50.0 162,105 130,000 130,000 DE 168 153 41.5 43.0 38.0 6,972 6,579 5,814 GA 130 95 39.5 28.0 26.0 5,135 2,660 2,470 IL 10,500 9,940 63.5 51.0 51.0 666,750 506,940 506,940 IN 5,960 5,370 57.5 48.0 49.0 342,700 257,760 263,130 IA 9,830 9,130 56.0 53.0 53.0 550,480 483,890 483,890 KS 4,690 4,540 43.0 43.0 44.0 201,670 195,220 199,760 KY 1,930 1,690 51.0 49.0 50.0 98,430 82,810 84,500 LA 1,190 860 51.5 48.0 48.0 61,285 41,280 41,280 MD 515 475 47.5 45.0 45.0 24,463 21,375 21,375 MI 2,310 1,720 47.5 44.0 42.0 109,725 75,680 72,240 MN 7,650 6,820 49.0 44.0 45.0 374,850 300,080 306,900 MS 2,190 1,620 54.0 51.0 50.0 118,260 82,620 81,000 MO 5,780 5,030 44.5 46.0 46.0 257,210 231,380 231,380 NE 5,590 4,950 58.0 56.0 57.0 324,220 277,200 282,150 NJ 107 95 39.5 41.0 41.0 4,227 3,895 3,895 NY 325 230 52.0 46.0 46.0 16,900 10,580 10,580 NC 1,570 1,530 33.0 37.0 36.0 51,810 56,610 55,080 ND 6,840 5,550 35.0 35.0 33.0 239,400 194,250 183,150 OH 5,020 4,270 56.0 48.0 48.0 281,120 204,960 204,960 OK 600 440 28.0 28.0 26.0 16,800 12,320 11,440 PA 630 625 44.5 50.0 48.0 28,035 31,250 30,000 SC 330 330 29.0 29.0 29.0 9,570 9,570 9,570 SD 5,580 3,560 45.0 43.0 43.0 251,100 153,080 153,080 TN 1,670 1,380 45.5 47.0 47.0 75,985 64,860 64,860 TX 135 68 31.5 29.0 31.0 4,253 1,972 2,108 VA 590 560 42.0 38.0 34.0 24,780 21,280 19,040 WI 2,180 1,730 48.0 46.0 46.0 104,640 79,580 79,580 Other U.S. 87,594 75,626 50.6 46.9 46.9 4,428,150 3,550,281 3,549,977 ============================================================================== (NA) Not available. 1/ Estimates discontinued in 2019.