Sports Direct International : Transaction in Own Shares

Date: 14 June 2019

SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC ('Sports Direct' or 'the Company')

SHARE BUYBACK

Transaction in Own Shares

Sports Direct announces that on 13 June 2019 it purchased 52,593 of its ordinary shares from Liberum Capital Limited (acting as the Company's broker) on the London Stock Exchange at an average price of 286.80 pence per share, as part of the Company's buyback programme

announced on 26 April 2019. The purchased shares will all be held as treasury shares.

Following the above purchase, the Company holds 105,880,479 ordinary shares as treasury shares. The total number of ordinary shares in issue (excluding shares held as treasury shares) is 534,721,890.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by Liberum Capital Limitedis set out below.

Aggregated information: Platform code BATE Date of purchase: 13-Jun-19 Number of ordinary shares purchased: 5,439 Volume weighted average price paid per share: 287.23 Platform code XLON Date of purchase: 13-Jun-19 Number of ordinary shares purchased: 35,600 Volume weighted average price paid per share: 286.70 Platform code CHIX Date of purchase: 13-Jun-19 Number of ordinary shares purchased: 7,644 Volume weighted average price paid per share: 286.98 Platform code TRQX Date of purchase: 13-Jun-19 Number of ordinary shares purchased: 3,910 Volume weighted average price paid per share: 286.72

Transaction details:

Transaction Date Transaction Time Number of ordinary shares purchased: Price per share (pence) Platform code 13/06/2019 16:15:56.546 179 286.6 CHIX 13/06/2019 08:35:16.155 743 288 XLON 13/06/2019 08:35:16.156 397 288 XLON 13/06/2019 08:59:59.050 578 287.6 XLON 13/06/2019 08:59:59.050 534 287.6 XLON 13/06/2019 09:11:35.408 1085 288.8 XLON 13/06/2019 09:26:40.268 771 289.2 XLON 13/06/2019 09:26:40.269 270 289.2 XLON 13/06/2019 09:58:41.020 598 287.4 XLON 13/06/2019 10:04:25.567 208 287.4 XLON 13/06/2019 10:17:54.278 800 288.6 XLON 13/06/2019 10:17:54.279 169 288.6 XLON 13/06/2019 10:35:14.541 322 288.2 XLON 13/06/2019 10:35:14.541 600 288.2 XLON 13/06/2019 10:35:14.541 6 288.2 XLON 13/06/2019 10:40:50.809 427 286.8 XLON 13/06/2019 10:40:50.809 591 286.8 XLON 13/06/2019 11:00:34.553 1030 286.8 XLON 13/06/2019 11:25:23.863 996 286.4 XLON 13/06/2019 11:42:38.846 1125 285.8 XLON 13/06/2019 12:12:18.887 1095 286 XLON 13/06/2019 12:28:38.846 128 285.8 XLON 13/06/2019 12:28:38.846 829 285.8 XLON 13/06/2019 12:50:41.214 270 286.2 XLON 13/06/2019 12:50:41.214 734 286.2 XLON 13/06/2019 13:06:58.858 264 286 XLON 13/06/2019 13:08:27.007 71 286 XLON 13/06/2019 13:08:27.007 622 286 XLON 13/06/2019 13:08:27.007 45 286 XLON 13/06/2019 13:31:13.330 672 285.8 XLON 13/06/2019 13:31:13.330 380 285.8 XLON 13/06/2019 13:53:30.440 268 286.6 XLON 13/06/2019 13:53:30.440 830 286.6 XLON 13/06/2019 14:12:16.066 773 286.4 XLON 13/06/2019 14:12:16.066 217 286.4 XLON 13/06/2019 14:23:16.816 204 286 XLON 13/06/2019 14:23:16.817 751 286 XLON 13/06/2019 14:39:12.051 550 285.8 XLON 13/06/2019 14:39:12.051 588 285.8 XLON 13/06/2019 14:51:02.983 239 286.8 XLON 13/06/2019 14:51:02.983 852 286.8 XLON 13/06/2019 15:03:37.988 256 287 XLON 13/06/2019 15:03:37.988 716 287 XLON 13/06/2019 15:14:58.379 1079 286.6 XLON 13/06/2019 15:22:08.076 1025 286.2 XLON 13/06/2019 15:29:54.931 14 286.2 XLON 13/06/2019 15:32:02.280 419 286.2 XLON 13/06/2019 15:32:02.280 638 286.2 XLON 13/06/2019 15:41:02.639 960 286.4 XLON 13/06/2019 15:47:13.427 15 286.4 XLON 13/06/2019 15:48:18.846 959 286.6 XLON 13/06/2019 15:55:17.968 1139 286.4 XLON 13/06/2019 16:06:09.037 300 286.4 XLON 13/06/2019 16:06:09.038 697 286.4 XLON 13/06/2019 16:06:09.050 24 286.4 XLON 13/06/2019 16:07:09.034 918 286.4 XLON 13/06/2019 16:11:18.852 618 286.4 XLON 13/06/2019 16:11:18.852 419 286.4 XLON 13/06/2019 16:15:18.846 700 286.4 XLON 13/06/2019 16:15:18.846 406 286.4 XLON 13/06/2019 16:19:58.857 227 286.4 XLON 13/06/2019 16:20:03.948 915 286.4 XLON 13/06/2019 16:26:04.571 135 286 XLON 13/06/2019 16:26:31.502 162 286 XLON 13/06/2019 16:26:33.565 662 286 XLON 13/06/2019 16:27:11.388 565 286 XLON 13/06/2019 09:18:17.665 1070 290 BATE 13/06/2019 11:02:18.672 30 286.6 BATE 13/06/2019 11:07:52.641 300 286.6 BATE 13/06/2019 11:07:52.641 126 286.6 BATE 13/06/2019 11:07:52.641 600 286.6 BATE 13/06/2019 13:43:57.665 600 286.4 BATE 13/06/2019 13:43:57.665 426 286.4 BATE 13/06/2019 15:04:57.664 700 287 BATE 13/06/2019 15:04:57.664 241 287 BATE 13/06/2019 15:58:46.346 594 286.2 BATE 13/06/2019 16:13:27.832 60 286.4 BATE 13/06/2019 16:13:27.832 692 286.4 BATE 13/06/2019 08:59:47.819 934 287.6 CHIX 13/06/2019 10:17:54.274 400 288.8 CHIX 13/06/2019 10:17:54.274 600 288.8 CHIX 13/06/2019 10:17:54.274 156 288.8 CHIX 13/06/2019 11:42:09.616 88 285.8 CHIX 13/06/2019 11:42:09.616 910 285.8 CHIX 13/06/2019 13:44:32.802 1006 286.4 CHIX 13/06/2019 14:49:57.818 927 286.8 CHIX 13/06/2019 15:10:14.284 63 286.8 CHIX 13/06/2019 15:11:06.198 296 286.8 CHIX 13/06/2019 15:11:06.345 100 286.8 CHIX 13/06/2019 15:11:06.345 581 286.8 CHIX 13/06/2019 09:47:00.134 566 288 TRQX 13/06/2019 09:50:43.718 151 288 TRQX 13/06/2019 09:50:43.719 130 288 TRQX 13/06/2019 12:40:04.411 94 285.6 TRQX 13/06/2019 13:13:41.996 500 285.8 TRQX 13/06/2019 13:13:41.996 297 285.8 TRQX 13/06/2019 14:58:53.529 558 286.6 TRQX 13/06/2019 15:14:58.379 6 286.6 TRQX 13/06/2019 15:14:58.379 316 286.6 TRQX 13/06/2019 16:16:05.749 1292 286.6 TRQX 13/06/2019 16:15:56.533 258 286.6 CHIX 13/06/2019 16:15:56.533 1146 286.6 CHIX

