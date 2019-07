Sports Direct International : Transaction in Own Shares

Date: 10 July 2019

SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC ('Sports Direct' or 'the Company')

SHARE BUYBACK

Transaction in Own Shares

Sports Direct announces that on 9 July 2019 it purchased 52,034 of its ordinary shares from Liberum Capital Limited (acting as the Company's broker) on the London Stock Exchange at an average price of 258.19 pence per share, as part of the Company's buyback programme

announced on 26 April 2019. The purchased shares will all be held as treasury shares.

Following the above purchase, the Company holds 106,819,950 ordinary shares as treasury shares. The total number of ordinary shares in issue (excluding shares held as treasury shares) is 533,782,419.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by Liberum Capital Limitedis set out below.

Aggregated information: Platform code BATE Date of purchase: 09-Jul-19 Number of ordinary shares purchased: 4,593 Volume weighted average price paid per share: 258.18 Platform code XLON Date of purchase: 09-Jul-19 Number of ordinary shares purchased: 36,214 Volume weighted average price paid per share: 258.18 Platform code CHIX Date of purchase: 09-Jul-19 Number of ordinary shares purchased: 7,784 Volume weighted average price paid per share: 258.23 Platform code TRQX Date of purchase: 09-Jul-19 Number of ordinary shares purchased: 3,443 Volume weighted average price paid per share: 258.26

Transaction details:

Transaction Date Transaction Time Number of ordinary shares purchased: Price per share (pence) Platform code 09/07/2019 13:43:08.933 5 257.8 TRQX 09/07/2019 14:45:03.771 8 257.4 XLON 09/07/2019 09:23:46.061 11 260.8 TRQX 09/07/2019 09:18:33.149 12 260.8 TRQX 09/07/2019 09:28:23.759 14 260.8 XLON 09/07/2019 13:29:50.805 26 257.6 BATE 09/07/2019 12:02:03.198 44 259.6 XLON 09/07/2019 09:07:50.132 67 260.8 CHIX 09/07/2019 14:50:23.759 68 257 XLON 09/07/2019 12:28:13.327 69 259 XLON 09/07/2019 10:53:03.092 69 258.2 CHIX 09/07/2019 13:29:50.614 75 257.8 XLON 09/07/2019 12:30:31.536 82 258.8 CHIX 09/07/2019 08:33:43.794 89 261 XLON 09/07/2019 13:29:50.660 100 257.6 BATE 09/07/2019 16:26:53.761 103 257.6 XLON 09/07/2019 16:27:43.785 109 258.6 CHIX 09/07/2019 15:40:19.072 111 257.8 XLON 09/07/2019 16:10:41.092 113 257 XLON 09/07/2019 08:55:07.236 119 260.8 XLON 09/07/2019 12:33:18.193 122 259.8 BATE 09/07/2019 13:29:50.658 123 257.6 BATE 09/07/2019 09:15:12.246 123 260.8 TRQX 09/07/2019 16:07:38.194 124 256.8 BATE 09/07/2019 15:14:52.208 125 257.2 XLON 09/07/2019 13:48:01.936 125 257.8 BATE 09/07/2019 09:13:11.211 126 260.8 XLON 09/07/2019 13:29:50.658 127 257.6 BATE 09/07/2019 12:30:31.536 127 258.8 CHIX 09/07/2019 15:40:19.072 128 257.8 XLON 09/07/2019 15:57:13.363 129 257.2 BATE 09/07/2019 15:57:13.365 130 257.2 BATE 09/07/2019 14:57:58.194 132 257.2 BATE 09/07/2019 15:21:58.404 134 257.2 BATE 09/07/2019 11:49:18.193 137 259.8 BATE 09/07/2019 15:14:52.208 137 257.2 BATE 09/07/2019 14:46:40.160 139 257.2 BATE 09/07/2019 11:58:18.193 142 259.8 BATE 09/07/2019 14:06:16.213 142 257.6 TRQX 09/07/2019 15:38:37.042 143 257.6 TRQX 09/07/2019 16:19:58.194 144 257.2 BATE 09/07/2019 15:42:38.194 145 257.8 BATE 09/07/2019 12:51:55.722 147 258.8 TRQX 09/07/2019 09:28:23.759 148 260.8 XLON 09/07/2019 09:40:32.357 148 259.8 BATE 09/07/2019 16:01:38.194 149 256.8 BATE 09/07/2019 10:17:26.277 151 258.4 XLON 09/07/2019 11:46:41.264 151 259.4 TRQX 09/07/2019 13:43:08.933 152 257.8 TRQX 09/07/2019 14:24:43.376 152 257 TRQX 09/07/2019 09:59:06.801 153 258.8 XLON 09/07/2019 13:29:50.614 154 257.8 TRQX 09/07/2019 16:04:23.787 155 257 TRQX 09/07/2019 10:17:27.715 157 257.8 TRQX 09/07/2019 10:53:03.093 160 258.2 CHIX 09/07/2019 14:47:11.469 163 257 TRQX 09/07/2019 09:08:32.548 166 260.8 CHIX 09/07/2019 15:52:55.722 167 257.6 TRQX 09/07/2019 12:14:55.722 168 259.4 TRQX 09/07/2019 16:10:35.723 168 257 TRQX 09/07/2019 09:40:55.721 172 260 TRQX 09/07/2019 14:24:42.365 173 257.2 XLON 09/07/2019 09:06:35.722 173 261.2 TRQX 09/07/2019 16:26:53.769 175 257.6 BATE 09/07/2019 16:10:41.092 177 257 XLON 09/07/2019 15:27:35.722 177 257.6 TRQX 09/07/2019 13:00:45.014 179 259.8 BATE 09/07/2019 14:42:55.753 179 257.8 BATE 09/07/2019 09:28:23.759 183 260.6 XLON 09/07/2019 15:21:23.010 191 257.4 XLON 09/07/2019 15:18:03.785 200 257.4 CHIX 09/07/2019 08:38:23.784 202 261.4 CHIX 09/07/2019 14:24:42.518 203 257.2 CHIX 09/07/2019 16:09:53.785 205 256.8 CHIX 09/07/2019 15:09:03.786 207 257.4 CHIX 09/07/2019 13:00:45.009 214 259 CHIX 09/07/2019 13:16:44.199 216 258 CHIX 09/07/2019 14:29:53.749 216 257 CHIX 09/07/2019 16:04:23.785 217 257 CHIX 09/07/2019 10:32:03.784 218 258.2 CHIX 09/07/2019 11:14:13.784 218 258.2 CHIX 09/07/2019 11:57:23.784 220 259.4 CHIX 09/07/2019 16:17:46.196 221 257.2 BATE 09/07/2019 13:47:58.310 222 258 CHIX 09/07/2019 15:57:21.873 222 256.8 CHIX 09/07/2019 09:49:40.231 228 259 CHIX 09/07/2019 10:17:26.281 229 258.2 CHIX 09/07/2019 09:30:56.246 230 260.2 CHIX 09/07/2019 14:52:23.854 233 257.2 XLON 09/07/2019 16:24:49.333 233 257.2 CHIX 09/07/2019 12:17:23.784 234 259.4 CHIX 09/07/2019 14:09:03.784 234 257.8 CHIX 09/07/2019 16:20:01.659 235 257.4 CHIX 09/07/2019 15:23:53.932 236 257.4 CHIX 09/07/2019 14:57:58.196 237 257.4 CHIX 09/07/2019 13:29:43.783 238 258 CHIX 09/07/2019 16:26:53.766 239 257.8 XLON 09/07/2019 08:55:23.018 239 261 CHIX 09/07/2019 15:35:20.502 240 257.8 CHIX 09/07/2019 15:40:19.071 240 257.6 CHIX 09/07/2019 15:49:43.784 240 257.4 CHIX 09/07/2019 16:17:46.197 241 257.4 CHIX 09/07/2019 11:36:40.712 243 259.4 CHIX 09/07/2019 14:45:43.783 247 257.4 CHIX 09/07/2019 11:32:35.011 248 258.8 TRQX 09/07/2019 16:26:24.491 250 257.6 TRQX 09/07/2019 15:21:23.010 253 257.6 TRQX 09/07/2019 14:24:42.366 260 257.2 BATE 09/07/2019 15:40:19.074 293 257.8 BATE 09/07/2019 15:14:52.208 307 257.2 XLON 09/07/2019 11:01:32.736 320 258 XLON 09/07/2019 16:10:41.092 334 257 XLON 09/07/2019 15:51:57.195 338 257.4 XLON 09/07/2019 10:09:32.585 341 258.6 BATE 09/07/2019 15:40:19.072 350 257.8 XLON 09/07/2019 08:55:07.235 375 260.8 XLON 09/07/2019 12:02:03.203 376 259.6 XLON 09/07/2019 16:26:53.766 378 257.8 XLON 09/07/2019 10:31:03.764 379 258.2 XLON 09/07/2019 14:24:42.365 405 257.2 XLON 09/07/2019 16:10:41.092 425 257 XLON 09/07/2019 15:35:20.528 450 257.6 XLON 09/07/2019 09:59:06.801 455 258.8 XLON 09/07/2019 11:32:35.113 460 258.8 XLON 09/07/2019 15:21:23.012 463 257.4 XLON 09/07/2019 16:26:53.766 490 257.8 XLON 09/07/2019 15:21:23.012 500 257.4 XLON 09/07/2019 14:24:42.364 532 257.2 XLON 09/07/2019 11:34:02.017 532 260.2 BATE 09/07/2019 09:59:06.801 545 258.8 XLON 09/07/2019 15:14:52.208 600 257.2 XLON 09/07/2019 15:51:57.195 612 257.4 XLON 09/07/2019 08:55:07.236 668 260.8 XLON 09/07/2019 09:28:23.759 700 260.6 XLON 09/07/2019 12:02:03.198 700 259.6 XLON 09/07/2019 11:01:32.737 731 258 XLON 09/07/2019 10:31:03.762 733 258.2 XLON 09/07/2019 14:52:23.854 834 257.2 XLON 09/07/2019 10:17:26.277 850 258.4 XLON 09/07/2019 09:13:11.211 880 260.8 XLON 09/07/2019 08:33:43.795 899 261 XLON 09/07/2019 12:28:13.327 936 259 XLON 09/07/2019 16:21:59.550 943 257.2 XLON 09/07/2019 13:58:11.399 964 257.6 XLON 09/07/2019 13:09:40.892 988 258 XLON 09/07/2019 14:10:46.847 1009 257.4 XLON 09/07/2019 16:04:51.399 1021 256.8 XLON 09/07/2019 15:44:23.859 1032 257.8 XLON 09/07/2019 15:57:13.363 1052 257.2 XLON 09/07/2019 13:29:50.614 1057 257.8 XLON 09/07/2019 16:17:55.722 1079 257.2 XLON 09/07/2019 11:36:40.712 1109 259.4 XLON 09/07/2019 15:05:42.438 1123 257.2 XLON 09/07/2019 13:43:06.933 1174 258 XLON 09/07/2019 13:00:45.017 1177 258.8 XLON 09/07/2019 15:40:19.072 1197 257.8 XLON 09/07/2019 14:45:03.771 1424 257.4 XLON

Ends.