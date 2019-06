SSE : Transaction in Own Shares

SSE PLC

TRANSACTION IN OWN SHARES

SSE plc (the 'Company') announces that on 27 June 2019 it purchased for cancellation a total of 139,766 Ordinary Shares of nominal value £0.50 each in the capital of the Company. The purchases were carried out on behalf of SSE plc by Morgan Stanley & Co. International plc, who have been engaged by SSE plc to manage part of SSE plc's £200m capital return programme announced on 1 February 2019.

Average Price Per Share 1,113.96 pence Lowest Price Per Share 1,111.00 pence Highest Price Per Share 1,118.50 pence

These share purchases form part of the Company's discretionary share buyback programme made in accordance with the authority granted by shareholders at SSE's Annual General Meeting on 19 July 2018 and Chapter 12 of the Listing Rules. Any acquisitions will be effected within certain pre-set parameters.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Morgan Stanley & Co. International plc is set out below:

Price (pence) Date Time Quantity bought Exchange venue 1,114.50 27/06/2019 08:04:14 413 LSE 1,114.50 27/06/2019 08:04:14 309 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 526 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 570 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 275 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 97 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 120 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 331 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 135 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:04:14 287 LSE 1,114.50 27/06/2019 08:05:50 644 LSE 1,115.50 27/06/2019 08:10:37 708 LSE 1,115.50 27/06/2019 08:11:55 500 LSE 1,115.50 27/06/2019 08:11:55 899 LSE 1,114.00 27/06/2019 08:13:11 690 LSE 1,113.50 27/06/2019 08:14:44 384 LSE 1,113.50 27/06/2019 08:14:44 265 LSE 1,113.50 27/06/2019 08:16:57 669 LSE 1,114.50 27/06/2019 08:20:13 698 LSE 1,115.00 27/06/2019 08:21:39 766 LSE 1,115.00 27/06/2019 08:24:39 730 LSE 1,116.50 27/06/2019 08:28:15 678 LSE 1,116.50 27/06/2019 08:30:15 478 LSE 1,116.50 27/06/2019 08:30:15 230 LSE 1,115.50 27/06/2019 08:32:22 721 LSE 1,116.50 27/06/2019 08:35:43 677 LSE 1,118.50 27/06/2019 08:39:27 750 LSE 1,118.00 27/06/2019 08:45:02 938 LSE 1,118.00 27/06/2019 08:45:02 461 LSE 1,117.50 27/06/2019 08:47:36 715 LSE 1,116.00 27/06/2019 08:49:38 686 LSE 1,116.00 27/06/2019 08:49:38 45 LSE 1,114.50 27/06/2019 08:54:22 721 LSE 1,115.00 27/06/2019 08:56:12 730 LSE 1,116.00 27/06/2019 08:59:52 741 LSE 1,114.50 27/06/2019 09:02:37 722 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:06:26 662 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:10:33 648 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:10:41 700 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:16:30 766 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:20:01 765 LSE 1,114.50 27/06/2019 09:22:26 658 LSE 1,114.50 27/06/2019 09:24:46 319 LSE 1,114.50 27/06/2019 09:24:46 273 LSE 1,114.50 27/06/2019 09:24:46 202 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:29:08 656 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:31:55 623 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:31:55 35 LSE 1,113.00 27/06/2019 09:34:40 695 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:39:14 784 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:41:19 662 LSE 1,113.00 27/06/2019 09:43:20 694 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:48:25 158 LSE 1,113.50 27/06/2019 09:48:43 503 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:52:46 245 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:52:50 420 LSE 1,114.00 27/06/2019 09:54:31 686 LSE 1,115.00 27/06/2019 10:04:17 300 LSE 1,115.00 27/06/2019 10:04:17 651 LSE 1,115.00 27/06/2019 10:04:17 1,062 LSE 1,116.00 27/06/2019 10:09:11 724 LSE 1,115.50 27/06/2019 10:12:36 749 LSE 1,116.00 27/06/2019 10:23:45 637 LSE 1,116.00 27/06/2019 10:23:45 638 LSE 1,116.00 27/06/2019 10:23:45 657 LSE 1,116.50 27/06/2019 10:27:50 712 LSE 1,116.50 27/06/2019 10:30:34 666 LSE 1,118.00 27/06/2019 10:37:14 1,231 LSE 1,118.00 27/06/2019 10:37:14 130 LSE 1,117.00 27/06/2019 10:41:26 65 LSE 1,117.00 27/06/2019 10:41:26 584 LSE 1,115.50 27/06/2019 10:46:38 682 LSE 1,115.50 27/06/2019 10:46:38 659 LSE 1,115.00 27/06/2019 10:49:37 699 LSE 1,114.00 27/06/2019 10:53:48 737 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:01:01 731 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:01:39 642 LSE 1,113.00 27/06/2019 11:04:43 664 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:11:25 672 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:12:41 762 LSE 1,114.50 27/06/2019 11:20:00 836 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:23:01 665 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:25:23 755 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:29:46 685 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:36:14 35 LSE 1,114.00 27/06/2019 11:36:14 610 LSE 1,113.00 27/06/2019 11:38:52 593 LSE 1,113.00 27/06/2019 11:38:52 67 LSE 1,113.50 27/06/2019 11:43:53 747 LSE 1,113.50 27/06/2019 11:44:29 109 LSE 1,113.50 27/06/2019 11:44:29 539 LSE 1,112.00 27/06/2019 11:48:54 766 LSE 1,111.50 27/06/2019 11:53:16 652 LSE 1,113.00 27/06/2019 12:03:53 1,429 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:06:01 108 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:07:27 600 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:10:05 230 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:10:05 470 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:16:59 676 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:20:01 749 LSE 1,113.00 27/06/2019 12:23:51 641 LSE 1,113.00 27/06/2019 12:23:51 687 LSE 1,112.50 27/06/2019 12:25:29 211 LSE 1,112.50 27/06/2019 12:25:29 36 LSE 1,112.50 27/06/2019 12:25:29 462 LSE 1,112.00 27/06/2019 12:32:49 660 LSE 1,113.00 27/06/2019 12:42:52 1,949 LSE 1,113.00 27/06/2019 12:52:00 1,311 LSE 1,113.00 27/06/2019 12:54:19 677 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:59:55 306 LSE 1,113.50 27/06/2019 12:59:55 428 LSE 1,114.00 27/06/2019 13:00:50 694 LSE 1,114.50 27/06/2019 13:13:42 1,503 LSE 1,114.50 27/06/2019 13:13:42 706 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:25:04 139 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:25:04 770 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:25:04 1,324 LSE 1,115.50 27/06/2019 13:29:16 719 LSE 1,115.50 27/06/2019 13:34:49 488 LSE 1,115.50 27/06/2019 13:34:49 273 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:40:35 1,430 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:43:19 695 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:46:22 515 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:46:22 227 LSE 1,116.00 27/06/2019 13:51:13 741 LSE 1,115.50 27/06/2019 13:54:44 689 LSE 1,115.50 27/06/2019 13:54:44 668 LSE 1,115.00 27/06/2019 14:00:44 658 LSE 1,115.00 27/06/2019 14:00:44 682 LSE 1,114.50 27/06/2019 14:04:35 774 LSE 1,114.00 27/06/2019 14:10:55 724 LSE 1,114.00 27/06/2019 14:10:55 719 LSE 1,114.00 27/06/2019 14:22:23 680 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:22:42 644 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:22:42 640 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:22:42 644 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:22:42 673 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:22:42 640 LSE 1,113.00 27/06/2019 14:25:45 212 LSE 1,113.00 27/06/2019 14:25:45 509 LSE 1,113.00 27/06/2019 14:31:50 334 LSE 1,113.00 27/06/2019 14:31:50 1,600 LSE 1,113.00 27/06/2019 14:31:50 94 LSE 1,113.00 27/06/2019 14:35:03 1,447 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:39:35 696 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:39:35 704 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:39:35 680 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:41:27 691 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:46:10 15 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:46:10 29 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:46:10 540 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:46:10 876 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:48:54 664 LSE 1,113.50 27/06/2019 14:48:54 666 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:50:19 707 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:54:06 1,316 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:54:06 334 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:54:06 337 LSE 1,112.50 27/06/2019 14:55:31 777 LSE 1,112.00 27/06/2019 14:57:43 740 LSE 1,111.50 27/06/2019 14:59:51 734 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:01:27 722 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:05:17 1,401 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:09:25 694 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:09:25 11 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:09:25 496 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:09:25 145 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:16:10 663 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:16:10 738 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:16:10 647 LSE 1,112.00 27/06/2019 15:16:10 672 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:20:33 31 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:21:06 1,368 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:21:34 526 LSE 1,111.00 27/06/2019 15:22:59 774 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:25:20 701 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:28:42 1,376 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:32:12 1,354 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 669 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 110 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 562 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 690 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 669 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 39 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 664 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 669 LSE 1,111.50 27/06/2019 15:43:16 651 LSE 1,114.00 27/06/2019 15:51:36 4,005 LSE 1,113.50 27/06/2019 15:52:48 673 LSE 1,114.50 27/06/2019 15:54:27 677 LSE 1,114.50 27/06/2019 15:59:10 273 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 105 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 308 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 178 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 1,195 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 38 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 95 LSE 1,114.50 27/06/2019 16:00:18 648 LSE 1,114.00 27/06/2019 16:00:21 664 LSE 1,115.50 27/06/2019 16:06:07 2,810 LSE 1,115.00 27/06/2019 16:11:30 684 LSE 1,115.00 27/06/2019 16:11:30 735 LSE 1,115.00 27/06/2019 16:11:30 735 LSE 1,115.00 27/06/2019 16:11:30 1,200 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:14:41 640 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:14:41 651 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:15:02 672 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:18:56 674 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:18:56 667 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:18:56 689 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:18:56 655 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:19:36 400 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:19:39 254 LSE 1,114.00 27/06/2019 16:21:16 711 LSE 1,114.00 27/06/2019 16:21:16 775 LSE 1,114.00 27/06/2019 16:22:55 1,534 LSE 1,113.50 27/06/2019 16:24:02 770 LSE 1,113.00 27/06/2019 16:25:44 324 LSE 1,113.00 27/06/2019 16:25:44 318 LSE

