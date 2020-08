Suzano S A : Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas – Art. 11, §5º, I – Instrução CVM nº 358/2002

Financials BRL USD Sales 2020 29 266 M 5 367 M 5 367 M Net income 2020 -16 569 M -3 038 M -3 038 M Net Debt 2020 68 993 M 12 651 M 12 651 M P/E ratio 2020 -3,70x Yield 2020 0,12% Capitalization 62 307 M 11 531 M 11 425 M EV / Sales 2020 4,49x EV / Sales 2021 3,63x Nbr of Employees 35 000 Free-Float 41,1% Chart SUZANO S.A. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SUZANO S.A. Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 13 Average target price 47,23 BRL Last Close Price 47,36 BRL Spread / Highest target 42,5% Spread / Average Target -0,27% Spread / Lowest Target -32,4% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Walter Schalka Chief Executive Officer David Feffer Chairman Marcelo Feriozzi Bacci CFO & Director-Investor Relations Fernando de Lellis Garcia Bertolucci Executive Officer-Research & Development Christian Orglmeister Executive Officer-People Management, Strategy & IT Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) SUZANO S.A. 19.35% 11 484 UPM-KYMMENE OYJ -25.95% 14 389 STORA ENSO OYJ -14.19% 10 668 SVENSKA CELLULOSA 12.53% 8 623 HOLMEN AB 4.49% 6 060 EMPRESAS CMPC S.A. -8.59% 5 366