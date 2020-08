Taurus Armas S A : Fato Relevante - Assinatura do aditamento do Contrato (Portuguese Only)

TAURUS ARMAS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02

NIRE 43 3 0000739 1

FATO RELEVANTE

São Leopoldo, 10 de agosto de 2020 - A Taurus Armas S.A., listada no Nível 2 da B3 (Símbolos: TASA3, TASA4), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, vem, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 25 de junho de 2020, informar aos seus acionistas e ao mercado que na data de hoje foram assinados os aditivos contratuais referentes aos novos termos e condições para o pagamento das obrigações assumidas perante o Sindicato dos Bancos, os quais contemplam o reescalonamento do pagamento do principal que ocorreria em junho de 2020, no valor aproximado de R$ 123 milhões. O montante será adequado ao fluxo de caixa futuro da Companhia e diluído nos próximos 31 meses juntamente com os demais valores e prazos de vencimento já acordados na posição contratual anterior, conforme tabela abaixo:

CIRCULANTE CIRCULANTE VENCIMENTOS 1T20 Após assinatura NÃO CIRCULANTE Ano 2020 2020 2021 2022 Valores, em mil R$ 135.600 R$ 74.860 R$ 60.913 R$ 640.800

Com a celebração desses aditamentos a Companhia se mantém adimplente com seus credores reescalonando o pagamento do seu endividamento que será suportado, exclusivamente, pela geração própria de caixa para continuar o processo de desalavancagem financeira. Essa negociação foi baseada na confiança dos bancos na atual gestão da Companhia, reforçando o compromisso com todos os seus públicos envolvidos, principalmente neste momento difícil que o mundo está passando por conta do COVID-19, e está plenamente alinhada com a estratégia de restruturação da Taurus, baseada em rentabilidade sustentável, qualidade e melhora dos indicadores financeiros e operacionais.

