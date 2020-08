Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret : Maddi Duran Varlık Satımı 0 08/06/2020 | 11:34am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Şirketimizin 21 Mayıs 2020'de gerçekleştirilen pay devirleri neticesindeki yeniden yapılanma çerçevesinde; benimsenen strateji dahilinde kurutulmuş gıda faaliyetlerinin sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ('Taze Kuru Net') üzerinden yürütülmesine,

2- Bu bağlamda; Şirket'in aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların SPK lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporundaki değer üzerinden KDV hariç 1.400.000 TL., Şirket aktifinde kayıtlı araçların KDV hariç 308.000 TL., Şirket aktifindeki demirbaşların KDV hariç 160.000 TL. bedel karşılığında nakden ve peşinen ('Taze Kuru Net')'e devredilmesine, iş bu kararın (3)'ncü paragrafı da göz önüne alınarak, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmek suretiyle, pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde, iş bu karar kapsamındaki mal varlığı devrinin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısındapay sahiplerinin onayına sunulmasına ve iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanların ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahiplerine, ayrılma hakkı kullandırılmasına, Ayrılma hakkı fiyatının, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, 1 TL nominal değerli pay başına iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla TKURU paylarının son 6 aydaki günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 14,07 TL olmakla birlikte, 15 TL olarak belirlenmesine, 3- Taze Kuru Net'in mevcut sermayesinin 50.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin almış olduğu genel kurul gündem kararı çerçevesinde; mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle yeni sermaye tutarının %25 i oranında (1.250.000 TL) Nusret Yurter lehine tahsisli artırım yapılacak olması dolayısıyla, Taze Kuru Net sermayesindeki payımıza (%75) isabet eden (3.750.000 TL) yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına, 4- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Attachments Original document

