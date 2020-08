TCM A/S : Q2 2020 interim report 0 08/18/2020 | 05:01am EDT Send by mail :

TCM Group Ledelsesberetning Kvartalsrapport Q2 2020 (1. april - 30. juni) (Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2019) Nettoomsætningsvækst i Q2 2020 trods en ekstraordinær markedssituation. CEO Torben Paulin: 2. kvartal var præget af en ekstraordinær markedssituation på grund af Covid-19-virusudbruddet, og vi er stolte over, at det lykkedes os skabe en vækst i nettoomsætningen. Også set i lyset af et stærkt 2. kvartal 2019 til sam- menligning, der steg 11% i forhold til året før. Vi beskytter forsat vores medarbejderes, kunders og forretningspartneres sundhed og sikkerhed og har taget de nødvendige sikkerhedsforholdsregler. Vi overvåger situationen og anbefalingerne fra myndighederne nøje. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere og partnere for deres eksemplariske tilgang, de har haft, og den fleksibilitet, de har udvist i denne ekstraordinære periode. I begyndelsen af Q2 var butikstrafikken hårdt ramt, men er steget i løbet af kvartalet. I den tidlige fase af virusud- bruddet understøttede vi midlertidigt vores butiksnetværk i større udstrækning end normalt med salgskampagner, der primært var fokuseret på B2C-markedet. Som et resultat af dette, havde ordreindgangen en opadgående tendens i løbet af kvartalet. Kombinationen af det øgede niveau af rabatter, en ændring i salgsmix, og i mindre grad omkostninger relateret til Covid-19 sikkerhedsforanstaltninger havde en negativ marginpåvirkning i kvartalet, hvilket resulterede i en ind- tjening under 2. kvartal sidste år. Vi har nu data for det første halve år, og selvom visibiliteten fremadrettet er begrænset, har vi besluttet at genind- føre vores finansielle forventninger for 2020. Vi understreger, at vores finansielle forventninger er omgivet af større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt af året. Baseret på en forudsætning om, at der ikke kommer en ny hel eller delvis nedlukning af Danmark i de resterende måneder af 2020, estimerer vi en omsætning for helåret i intervallet DKK 980-1.020 mio., hvilket er på niveau med 2019. Vi estimerer EBIT for helåret i intervallet DKK 135-145 mio., hvilket er lidt under sidste år. " TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 1 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Finansielle nøgletal 2. kvartal 2020 Omsætningen blev DKK 260,2 mio. (DKK 258,2 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 0,8%.

EBITDA faldt med DKK 2,4 million til DKK 44,9 mio. (DKK 47,3 mio.), svarende til et fald på 5,1%. EBITDA margin var 17,3% (18,3%). Faldet i EBITDA-margin blev drevet af en lavere bruttomargin på- virket af et højere niveau af rabatter fra salgskampagner og en ændring i salgsmiks.

EBITDA-margin blev drevet af en lavere bruttomargin på- virket af et højere niveau af rabatter fra salgskampagner og en ændring i salgsmiks. EBIT faldt med DKK 2,5 mio. til DKK 39,6 mio. (DKK 42,1 mio.), svarende til en EBIT-margin på 15,2% (16,3%).

EBIT-margin på 15,2% (16,3%). Periodens resultat faldt med DKK 2,0 mio. til DKK 30,1 mio. (DKK 32,1 mio.).

Frie pengestrømme var DKK 68,6 mio. (DKK 45,9 mio.). Frie pengestrømme blev positivt påvirket af forlængede betalingsfrist for moms og indkomstskatter. Forlængelse er en del af regeringens hjælpepakker og havde en positiv påvirkning på ca. DKK 25 mio.

Cash conversion ratio var 101,8% (102,6%). Finansielle nøgletal 1. halvår 2020 Omsætningen blev DKK 514,4 mio. (DKK 507,8 mio.) svarende til en omsætningsvækst på 1,3%.

EBITDA faldt med DKK 3,4 mio. til DKK 79,9 mio. (DKK 83,3 mio.), svarende til et fald på 4,2%. EBITDA-margin var 15.5% (16,4%).

EBITDA-margin var 15.5% (16,4%). EBIT faldt med DKK 3,8 million til DKK 69,3 mio. (DKK 73,1 mio.), svarende til et fald på 5,2%. EBIT- margin var 13,5% (14.4%).

Periodens resultat faldt med DKK 2,7 mio. til DKK 52,8 mio. (DKK 55,5 million).

Frie pengestrømme var DKK 46,2 mio. (DKK 48,2 mio.)

Full-year guidance for regnskabsåret 2020 er en omsætning i intervallet DKK 980-1.020 mio. og et EBIT i intervallet DKK 135-145 mio. Kontakt: For yderligere oplysninger venligst kontakt: CEO Torben Paulin +45 21210464 CFO Mogens Elbrønd Pedersen +45 97435200 IR Contact - ir@tcmgroup.dk TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 2 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Hoved- og nøgletalsoversigt DKK-millioner 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår FY 2019 2020 2019 2020 2019 Resultatopgørelse Nettoomsætning 260,2 258,2 514,4 507,8 1.006,9 Bruttoresultat 71,3 73,8 136,6 137,2 279,6 Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortiserin- ger (EBITDA) 44,9 47,3 79,9 83,3 167,4 Justeret EBITDA 44,9 47,3 79,9 83,3 174,4 Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBITA) 41,5 44,0 73,1 76,9 154,1 Justeret EBITA 41,5 44,0 73,1 76,9 161,1 Resultat af primær drift (EBIT) 39,6 42,1 69,3 73,1 146,6 Resultat før skat 38,7 41,1 67,6 70,9 142,4 Periodens resultat 30,1 32,1 52,8 55,5 111,3 Balance Aktiver i alt 989,2 896,8 989,2 896,8 911,1 Arbejdskapital (89,0) (68,5) (89,0) (68,5) (108,9) Nettorentebærende gæld (NIBD) 18,9 150,5 18,9 150,5 51,7 Egenkapital 525,5 416,9 525,5 416,9 472,7 Pengestrømme Frie pengestrømme før virksomhedssammenslutninger 68,6 45,9 46,2 48,2 132,3 Cash conversion, % 101,8% 102,6% 101,8% 102,6% 99,9% Vækstnøgletal Vækst i nettoomsætning, % 0,8% 11,3% 1,3% 13,9% 11,9% Vækst i bruttoresultat, % (3,4%) 6,7% (0,4%) 9,7% 6,4% Vækst i justeret EBITDA, % (5,1%) 11,0% (4,2%) 14,0% 12,1% Vækst i EBIT, % (6,1%) 8,8% (5,2%) 15,6% 6,1% Vækst i periodens resultat, % (6,2%) 10,1% (5,0%) 17,6% 7,3% Marginer Bruttomargin, % 27,4% 28,6% 26,6% 27,0% 27,8% EBITDA margin, % 17,3% 18,3% 15,5% 16,4% 16,6% Justeret EBITDA margin, % 17,3% 18,3% 15,5% 16,4% 17,3% EBIT-margin, % 15,2% 16,3% 13,5% 14,4% 14,6% Andre nøgletal Soliditetsgrad, % 53,1% 46,5% 53,1% 46,5% 51,9% Gearing 0,07 0,84 0,07 0,84 0,31 Nettoarbejdskapital i % af omsætningen (8,8%) (7,1%) (8,8%) (7,1%) (10,8%) Anlægsinvesteringer ekskl. virksomhedskøb i % af om- sætningen 1,5% 0,8% 1,6% 1,1% 1,5% Aktieinformation Resultat pr. aktie, ikke-udvandet, DKK 3,01 3,21 5,28 5,55 11,13 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK 3,01 3,21 5,28 5,55 11,13 Der henvises til den konsoliderede årsrapport for 2019 udarbejdet i overensstemmelse med IFRS for definitioner af hoved- og nøgletal TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 3 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Business review 2. kvartal 2020 var et kvartal i lyset af Covid-19-situationen og efter alle parametre uden fortilfælde. I takt med at restriktionerne på at færdes i hverdagen gradvist blev lempet, har vi oplevet en stigende trafik til de brandede butikker (Svane og Tvis), og mod slutningen af kvartalet har trafikken nærmet sig det normale niveau. Det danske køkkenmarked har indtil videre udvist robust modstandsdygtighed, og efterspørgslen er fastholdt på trods af den stigende makroøkonomiske usikkerhed efter virusudbruddet. På det norske marked har en kombination af svagere valuta, en lavere oliepris og Covid-19 pandemien sænket efterspørgslen, og markedet har gennem hele kvartalet været svagt. I starten af virusudbruddet støttede vi vores butiksnetværk i større udstrækning end normalt med salgskampagner, som har medført en høj ordretilgang. Vores forsyningskæde var relativt upåvirket af situationen Covid-19, og vores fabrikker og butikker fungerede forholdsvis normalt i kvartalet. Nettoomsætningen i 2. kvartal 2020 steg med 0,8% til DKK 260,2 mio. (DKK 258,2 mio.). Den relativt lave vækst i 2. kvartal 2020 skal ses i lyset af et stærkt 2. kvartal 2019, hvor omsætningen steg 11%. TCM Groups primære marked er Danmark, som bidrog med 92% af koncernomsætningen i 2. kvartal 2020. Net- toomsætningen i Danmark var 239,4 millioner DKK (234,2 millioner DKK), en stigning på 2,2%. I 2. kvartal 2020 var væksten i Danmark drevet af vækst inden for Nettoline på DIY-markedet samt en højere omsætning fra tred- jepartsprodukter. Nettoomsætningen i andre lande faldt 12,8% til DKK 20,8 mio. (DKK 23,9 mio.). Faldet skyldtes primært et fald i salget til det norske marked. Det norske marked var påvirket af Covid-19-situationen, en lavere oliepris og valu- tasvingninger. Bruttomargin faldt fra 28,6% til 27,4%. Faldet var primært drevet af en stigning i rabatter som del af de salgskam- pagner, som blev iværksat i kvartalet med henblik på at stimulere efterspørgslen. Effekten af disse ekstraordinære kampagner vil også påvirke bruttomarginen negativt i 3. kvartal af regnskabsåret. Ved udgangen af 2. kvartal 2020 var det samlede antal Svane- og Tvis-brand butikker 69 (66). I maj 2020 åbnede Svane butik nr. 10 i Norge i Kristiansand. I juni 2020 åbnede en ny Tvis Køkkener-butik i Vejle. I Danmark har Nettoline konverteret de fleste af sine forhandlere til Nettoline-butikskonceptet, og derfor betragter vi nu disse butikker som brands i tråd med Svane og Tvis-brand butikker. Ved udgangen af 2. kvartal 2020 havde Nettoline 20 brandede butikker i Danmark, hvilket bragte det samlede antal brand butikker i TCM Group op på 89. Det samlede antal ansatte ved udgangen af 2. kvartal 2020 var 480 (507). Andre begivenheder i 2. kvartal 2020 Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 11. juni 2020, og bestyrelsen blev alle genvalgt. Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte i 2020 blev godkendt af den ordinære generalforsamling. TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 4 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder af betydning for det konsoliderede delårsregnskab efter rapporteringsperioden. Finansielle mål Vi har nu data for det første halve år, og selvom visibiliteten fremadrettet er begrænset, har vi besluttet at genind- føre vores finansielle forventninger for 2020. Vi understreger, at vores finansielle forventninger er omgivet af større usikkerhed end normalt på dette tidspunkt af året. Baseret på en forudsætning om, at der ikke kommer en ny hel eller delvis nedlukning af Danmark i de resterende måneder af 2020, estimerer vi en omsætning for helåret i intervallet DKK 980-1.020 mio., hvilket er på niveau med 2019. Vi estimerer EBIT for helåret i intervallet DKK 135-145 mio., hvilket er lidt under sidste år. Udsagn om fremtiden Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group's fremtidige drifts- resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentlig- gørelsen af denne årsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group's kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle forhold. Betydelige risici i koncernen TCM Group er udsat for strategiske, operationelle og finansielle risici, hvilket er beskrevet i ledelsesberetningen og note 2 i Årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Covid-19 situationen og den mulige risiko for, at dette fører til en makroøkonomisk lavkonjunktur, er en betydelig risiko, som kan påvirke TCM Group's finansielle resultater. TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 5 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Regnskabsberetning Nettoomsætning I 2. kvartal 2020 steg nettoomsætningen med 0,8% til DKK 260,2 millioner (DKK 258,2 millioner). Nettoomsætningen i Danmark i 2. kvartal 2020 steg med 2,2% til DKK 239,4 millioner (DKK 234,2 millioner) drevet af vækst indenfor Nettoline på DIY-markedet samt B2C markedet samt en højere omsætning fra tredje- partsprodukter. Nettoomsætningen i andre lande i 2. kvartal 2020 faldt med 12,8% til DKK 20,8 millioner (DKK 23,9 millioner). Nettoomsætningen for 1. halvår 2020 steg med 1,3% til DKK 514,4 millioner (DKK 507,8 millioner). Nettoom- sætningen i Danmark i 1. halvår 2020 steg med 1,8% til DKK 468,3 millioner (DKK 459,8 millioner) og nettoom- sætningen i andre lande i 1. halvår 2020 faldt med 4,1% til DKK 46,0 millioner (DKK 48,0 millioner). Bruttoresultat Bruttoresultat i 2. kvartal 2020 var DKK 71,3 millioner (DKK 73,8 millioner), svarende til en bruttomargin på 27,4% (28,6%). Den lavere bruttomargin blev påvirket negativt af salgskampagner, da vi i den tidlige fase af Covid-19-virusudbruddet midlertidigt understøttede vores butiknetværk i højere grad end normalt. Endvidere afspejler faldet i margin et salgsmiks med en højere vækstrate inden for DIY-markedet, der generelt har en lidt lavere margin og en højere andel af omsætningen fra tredjepartsprodukter med en lavere margin. Yderligere om- kostninger og effektivitetstab i produktionen relateret til Covid-19-forholdsreglerne beløber sig til ca. DKK 1 mio. i kvartalet inkluderet i produktionsomkostninger. Bruttoresultatet for de første seks måneder af 2020 var DKK 136,6 mio. (DKK 137,2 mio.) svarende til en brutto- margin på 26,6% (27,0%). Driftsomkostninger Driftsomkostninger i 2. kvartal 2020 var DKK 31,7 millioner (DKK 31,6 millioner). Driftsomkostninger udgjorde 12,2% af nettoomsætningen i 2. kvartal 2020, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Driftsomkostninger for 1. halvår 2020 var DKK 67,3 millioner (DKK 64,1 millioner). Driftsomkostninger ud- gjorde 13,1% af nettoomsætningen for 1. halvår 2020 (12.6%). EBITDA EBITDA i 2. kvartal 2020 var DKK 44,9 millioner (DKK 47,3 millioner), svarende til en EBITDA margin på 17,3% (18,3%). Faldet i EBITDA skyldes primært det lavere bruttoresultat. EBITDA i 1. halvår 2020 var DKK 79,9 millioner (DKK 83,3 millioner), svarende til en EBITDA margin på 15,5% (16,4%). TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 6 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. EBIT EBIT i 2. kvartal 2020 faldt til DKK 39,6 millioner (DKK 42,1 millioner). Faldet skyldes primært faldet i EBITDA. Afskrivninger var på niveau med 2. kvartal 2019. EBIT i 1. halvår 2020 faldt til DKK 69,3 millioner (DKK 73,1 millioner). Faldet skyldes primært faldet i EBITDA. Afskrivninger steg med DKK 0,4 mio. sammenlignet med 1. halvår 2019. Periodens resultat Periodens resultat i 2. kvartal 2020 faldt til DKK 30,1 mio. (DKK 32,1 mio.). Faldet skyldes primært et fald i EBIT. Finansielle indtægter og udgifter var på samme niveau som 2. kvartal 2019. Periodens resultat for 1. halvår 2020 faldt til DKK 52,8 mio. (DKK 55,5 mio.). Faldet skyldes primært et fald i EBIT. Ændring i de finansielle omkostninger påvirkede periodens resultat positivt med DKK 0,4 mio. på grund af lavere gæld. Frie pengestrømme og cash conversion Frie pengestrømme i 2. kvartal 2020 var DKK 68,6 millioner (DKK 45,9 millioner). Stigningen i frie penge- strømme i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 2. kvartal 2019 var primært drevet af ændringen i arbejdskapital på DKK 27,7 millioner (DKK 0,7 millioner). De forlængede betalingsfrister for moms og indkomstskatter, der er en del af regeringens hjælpepakker, påvirkede pengestrømmene positivt med ca. DKK 25 mio. Dette vil have en tilsvarende negativ effekt på pengestrømmene i 3. kvartal. Frie pengestrømme i 1. halvår 2020 var DKK 26,2 mio. (DKK 48,2 mio.) Investeringer i 1. halvår 2020 var DKK 8,0 mio. sammenlignet med DKK 5,6 mio. i 1. halvår 2019. Arbejdskapital Arbejdskapital ved udgangen af 2. kvartal 2020 var DKK -89.0 millioner (DKK -68.5 millioner). Arbejdskapitalen ved udgangen af 2. kvartal 2020 udgjorde -8,8%(-7,1%) af nettoomsætningen. Ultimo 2. kvartal DKK-millioner 2020 2019 Varelagre 50,2 42,0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender 73,3 81,0 Leverandørgæld og anden gæld (212,5) (191,5) Arbejdskapital (89,0) (68,5) I % af nettoomsætning (8,8%) (7,1%) TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 7 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Varelagre steg med DKK 8,2 millioner, hvilket primært var drevet af opbygning af bufferlager for at sikre høj leveringssikkerhed under hensyn til Covid-19 situationen. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender faldt med DKK 7,7 millioner primært grundet et lavere antal udestående debitordage ved udgan- gen af 2. kvartal sammenlignet med sidste år. Andre tilgodehavender pr. 30. juni 2020 præsenteret ovenfor er eksklusive værdien af DKK 5,8 millioner, hvilket relaterer sig til fremlejekontrakter som følge af implementerin- gen af IFRS 16. Dette er ekskluderet i opgørelsen af arbejdskapitalen. Stigningen i leverandørgæld og anden gæld på DKK 21,0 millioner skyldes primært forlængede betalingsfrister i forbindelse med regeringens hjælpepakke på ca. DKK 25 mio. Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgjorde DKK 18.9 millioner ved udgangen af 2. kvartal 2020 (DKK 150,5 millioner). Nettorentebærende gæld faldt med DKK 57,8 millioner i 2. kvartal 2020. Implementeringen af IFRS 16 resulterede i en øgning af nettorentebærende gæld på DKK 39,1 millioner ved udgangen af 2. kvartal 2020 sammenlignet med DKK 44,6 millioner sidste år. Gearing beregnet som nettorentebærende gæld eksklusive skyldig selskabsskat delt med EBITDA var ved udgangen af 2. kvartal 2020 0,07 (0,84). Egenkapital Egenkapitalen ved udgangen af 2. kvartal 2020 udgjorde DKK 525,5 millioner (DKK 416,9 millioner). Egenkapi- talen steg med DKK 30,1 millioner i 2. kvartal 2020. Soliditetsgraden var 53,1% ved udgangen af 2. kvartal 2020 (46,5%). Soliditetsgraden var negativt påvirket af implementeringen af IFRS 16 med 2,2%-point(2,4%-point). TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 8 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Yderligere information Finanskalender Regnskabsåret dækker perioden 1. januar - 31. december, og de nedenstående datoer er blevet fastlagt for regn- skabsåret 2020 og 2021: 11. november 2020 Interim report Q3 2020 24. februar 2021 Interim report Q4 2020 og Årsrapport 2020 13. april 2021 Ordinær generalforsamling Præsentation Delårsrapporten bliver præsenteret tirsdag den 18. august kl. 9:30 CEST i en telekonference, der kan følges på TCM Groups websted eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/22depdp9 For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal du ringe til et af følgende numre: Confirmation Code: 1385535 Denmark, Copenhagen ... +45 327 28042 United Kingdom ............. +44 (0) 8445718892 Sweden, Stockholm ........ +46 (0) 850692180 Om TCM Group A/S TCM Group er den 3. største køkkenproducent i Skandinavien med hovedparten af aktiviteten i Danmark. TCM Group sælger køkken, badeværelse og garderobe løsninger. Produktionen er insourcet og mere end 90% er produceret til en specifik kundeordre. Fabrikkerne er placeret i Danmark, med to fabrikker i Tvis og en i Aulum begge i nærheden af Holstebro. TCM Group følger en multi-brand strategi, hvor det største brand er Svane Køkkenet suppleret af Tvis Køkkener, Nettoline, kitchn.dk samt private label. Samlet dækker disse brands hele prisspektret. Produkterne sælges primært gennem et netværk af franchisebutikker eller selvstændige forhandlere. Selskabsinformation TCM Group A/S Skautrupvej 16 DK-7500 Holstebro, Denmark CVR-nr.: 37 29 12 69 Telefon: +45 97435200 TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 9 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Internet: investor-da.tcmgroup.dk E-mail: ir@tcmgroup.dk Koncernregnskab Koncernens resultatopgørelse 2. kvartal 1. halvår DKK-millioner Noter 2020 2019 2020 2019 Nettoomsætning 2 260,2 258,2 514,4 507,8 Produktionsomkostninger (188,9) (184,4) (377,8) (370,7) Bruttoresultat 71,3 73,8 136,6 137,2 Distributionsomkostninger (18,6) (18,3) (39,8) (37,6) Administrationsomkostninger (13,1) (13,3) (27,5) (26,5) Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af primær drift før engangsposter 39,6 42,1 69,3 73,1 Engangsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af primær drift 39,6 42,1 69,3 73,1 Finansielle indtægter 0,1 0,0 0,2 0,0 Finansielle omkostninger (1,0) (1,1) (1,9) (2,2) Resultat før skat 38,7 41,1 67,6 70,9 Skat i perioden (8,6) (8,9) (14,8) (15,4) Periodens resultat 30,1 32,1 52,8 55,5 Resultat pr. aktie, ikke udvandet, DKK 3,01 3,21 5,28 5,55 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK 3,01 3,21 5,28 5,55 TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 10 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Koncernens totalindkomstopgørelse 2. kvartal 1. halvår DKK-millioner 2020 2019 2020 2019 Periodens resultat 30,1 32,1 52,8 55,5 Anden totalindkomst Poster der kan reklassificeres til periodens re- sultat Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af pengestrømme før skat 0,0 0,0 0,0 0,1 Skat af dagsværdiregulering af finansielle instru- menter indgået til sikring af pengestrømme 0,0 0,0 0,0 (0,0) Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,1 Periodens totalindkomst 30,1 32,1 52,8 55,6 TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 11 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Koncernens balance Ultimo 2. kvartal Ultimo DKK-millioner Noter 2020 2019 2019 AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill 369,8 369,8 369,8 Brand 172,0 172,0 172,0 Andre immaterielle anlægsaktiver 5,3 13,5 9,2 547,1 555,3 551,0 Materielle aktiver Grunde og bygninger 86,8 89,2 86,5 Materielle aktiver under opførelse og forudbetaling 1,2 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 20,8 13,4 19,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8,1 4,3 5,1 116,9 106,9 111,0 Finansielle aktiver 16,2 22,0 19,1 Langfristede aktiver 680,2 684,3 681,1 Varebeholdninger 50,2 42,0 40,2 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 62,9 72,5 22,3 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 2,5 Andre tilgodehavender 15,4 12,1 23,2 Periodeafgrænsningsposter 0,9 2,0 2,5 79,1 86,6 50,4 Likvide beholdninger 179,8 84,0 139,4 Kortfristede aktiver 309,1 212,6 230,0 Aktiver i alt 989,2 896,8 911,1 TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 12 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Koncernens balance Ultimo Noter 2. kvartal Ultimo DKK-millioner 2020 2019 2019 PASSIVER Aktiekapital 1,0 1,0 1,0 Overført resultat 524,5 415,9 471,7 Egenkapital i alt 525,5 416,9 472,7 Udskudte skatteforpligtelser 52,6 53,9 53,5 Prioritetsgæld 32,1 34,9 33,4 Bankgæld 93,9 116,6 97,6 Leasinggæld 29,3 35,0 30,3 Anden gæld 0,0 3,5 12,3 Langfristede forpligtelser 207,9 243,9 227,2 Prioritetsgæld 2,8 2,7 2,8 Bankgæld 22,7 22,6 18,8 Leasinggæld 10,5 10,7 10,6 Modtagne forudbetalinger fra kunder 4,6 4,4 4,6 Leverandørgæld 118,4 129,7 128,6 Skyldig selskabsskat 7,4 11,9 0,0 Anden gæld 89,4 53,9 45,7 Kortfristede forpligtelser 255,9 236,0 211,1 Passiver i alt 989,2 896,8 911,1 TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 13 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Koncernens egenkapitalopgørelse Reserve for sikrings- Aktie- trans- Overført Egen- kapital aktioner resultat kapital i alt DKK m DKK m DKK m DKK m Egenkapital pr. 01.01.2019 1,0 (0,1) 407,9 408,8 Periodens resultat 0,0 0,0 55,5 55,5 Anden totalindkomst 0,0 0,1 0,0 0,1 Periodens totalindkomst 0,0 0,1 463,4 55,6 Udbetalt udbytte 0,0 0,0 (47,5) (47,5) Egenkapital pr. 30.06.2019 1,0 0,0 415,9 416,9 Egenkapital pr. 01.01.2020* 1,0 0,0 419,2 472,7 Periodens resultat 0,0 0,0 52,8 52,8 Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital pr. 30.06.2020 1,0 0,0 524,5 525,5 *På generalforsamlingen den 11. juni 2020, blev det besluttet ikke at udlodde udbytte vedrørende regnskabsåret 2019. TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 14 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Koncernens pengestrømsopgørelse Note 2. kvartal 1. halvår DKK-millioner 2020 2019 2020 2019 Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 39,6 42,1 69,3 73,1 Af- og nedskrivninger 5,3 5,2 10,6 10,2 Betalt selskabsskat 0,0 0,0 (5,8) (4,9) Ændring i arbejdskapital 27,7 0,7 (19,9) (25,8) Pengestrømme vedrørende primær drift 72,6 48,0 54,2 52,6 Investeringsaktiviteter Køb af anlægsaktiver (4,0) (2,1) (8,0) (5,6) Salg af anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,1 Salg af virksomhed 0,0 0,0 0,0 1,0 Pengestrømme vedrørende investeringer (4,0) (2,1) (8,0) (4,5) Finansieringsaktiviteter Betaling af renter m.m. (0,8) (1,0) (1,5) (2,0) Afdrag på lån (0,7) (12,2) (1,4) (12,9) Afdrag på leasinggæld (1,4) (1,4) (2,9) (2,7) Udbetalt udbytte 0,0 (47,5) 0,0 (47,5) Pengestrømme vedrørende finansiering (2,9) (62,0) (5,8) (65,0) Ændring i likvider 65,7 (16,1) 40,4 (16,9) Likvide beholdninger ved periodens begyn- delse 114,1 100,1 139,4 100,9 Ændring i likvider i perioden 65,7 (16,1) 40,4 (16,9) Likvide beholdninger ved periodens slutning 179,8 84,0 179,8 84,0 TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 15 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Noter til koncernens kvartalsregnskab 1. Anvendt regnskabspraksis Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er god- kendt af EU ("IFRS") og yderligere krav ifølge årsregnskabsloven for børsnoterede virksomheder. TCM Group har anvendt de samme regnskabsprincipper i denne kvartalsrapport på dansk som er anvendt i den officielle års- rapport for 2019 på engelsk, hvorfor der henvises til note 1 i denne for anvendt regnskabspraksis og definitioner af hoved- og nøgletal på side 43-52 og 70. Konsekvenser af nye IFRS-standarder TCM Group har implementeret alle nye eller ændrede regnskabsstandarder og fortolkninger, som er godkendt af EU og gældende pr. 1. januar 2020. Implementering af standarderne og ændringerne har ikke haft en betydelig effekt på koncernens årsrapport og forventes ligeledes ikke at have en betydelig fremtidig effekt. 2. Nettoomsætning og segmentoplysninger Koncernens forretningsaktivitet styres igennem et enkelt driftssegment, som er at producere og sælge køkkener, badeværelser og garderobe. Resultatet af driftssegmentet overvåges af koncernens ledelse for at evaluere det og tildele ressourcer. 2. kvartal 1. halvår Geografiske områder, DKK-millioner 2020 2019 2020 2019 Danmark 239,4 234,2 468,4 459,8 Andre lande 20,8 23,9 46,0 48,0 260,2 258,2 514,4 507,8 Nettoomsætning består af salg af varer og tjenesteydelser. 3. Finansielle instrumenter - dagsværdi Renteswaps er udløbet i 1. kvartal 2019 og har derfor en værdi af DKK 0 millioner. Renteswaps er værdiansat ved anvendelse af en indkomstmetode (tilbagediskonteret pengestrøm). Forventede fremtidige pengestrømme er base- ret på relevante observerbare swaprenter og diskonteret med en diskonteringsrente, der afspejler kreditrisikoen hos de relevante modparter (niveau 2). Dagsværdien af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris er tilnærmelsesvis lig den regnskabsmæssige værdi på grund af den korte løbetid af de finansielle aktiver og den variable rente på de finansielle forpligtelser. TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 16 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. 4. Transaktioner med nærtstående parter Ud over vederlag til direktion og bestyrelse, har der ikke været transaktioner med nærtstående parter. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for TCM Group A/S for perio- den 1. januar 2020 - 30. juni 2020. Kvartalsregnskabet, som ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation af delårsregnskaber' som er godkendt af EU og yderligere krav i Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finan- sielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Tvis, 18. august 2020 Direktion Torben Paulin Mogens Elbrønd Pedersen CEO CFO Bestyrelse Sanna Mari Suvanto-Harsaae Anders Tormod Skole-Sørensen Formand Næstformand Søren Mygind Eskildsen Carsten Bjerg Danny Feltmann Espersen TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 17 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Supplerende finansielle oplysninger Kvartalsoversigt DKK-millioner 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 2019 2019 2019 2020 2020 Resultatopgørelse Nettoomsætning 258,2 237,5 261,6 254,2 260,2 Bruttoresultat 73,8 66,7 75,7 65,3 71,3 Resultat før renter, skat, afskrivninger og amortise- ringer (EBITDA) 47,3 39,5 44,5 35,0 44,9 Justeret EBITDA 47,3 42,5 48,5 35,0 44,9 Resultat før renter, skat og amortiseringer (EBITA) 44,0 36,0 41,3 31,6 41,5 Justeret EBITA 44,0 39,0 45,3 31,6 41,5 Resultat af primær drift (EBIT) 42,1 34,1 39,4 29,7 39,6 Resultat før skat 41,1 33,1 38,3 28,9 38,7 Periodens resultat 32,1 25,9 29,8 22,6 30,1 Balance Aktiver i alt 896,8 907,4 911,1 915,2 989,2 Arbejdskapital (68,5) (72,7) (108,9) (61,3) (89,0) Nettorentebærende gæld (NIBD) 150,5 118,5 51,7 76,7 18,9 Egenkapital 416,9 442,9 472,7 495,3 525,5 Pengestrømme Frie pengestrømme før virksomhedssammenslut- ninger 45,9 39,5 44,7 (22,4) 68,6 Marginer Bruttomargin, % 28,6% 28,1% 28,9% 25,7% 27,4% EBITDA margin, % 18,3% 16,7% 17,0% 13,8% 17,3% Justeret EBITDA margin, % 18,3% 17,9% 18,5% 13,8% 17,3% EBIT-margin, % 16,3% 14,4% 15,0% 11,7% 15,2% Andre nøgletal Soliditetsgrad, % 46,5% 48,8% 51,9% 54,1% 53,1% TCM Group A/S, Skautrupvej 16, DK-7500 Holstebro, CVR nr.: 37291269 Side 18 af 18 I tilfælde af tvivl vedrørende oversættelse, er den engelske version gældende. Attachments Original document

