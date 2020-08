Telefônica Brasil S A : Vivo Ads lança plataforma de publicidade online para pequenas e médias empresas

Máquina Cohn&Wolfe

Vivo

Tel: (11) 3147-7252

vivo@maquinacohnwolfe.com

Vivo Ads lança plataforma de publicidade online

para pequenas e médias empresas

Iniciativa promete revolucionar como pequenos e médios anunciantes trabalham com

mobile marketing

São Paulo, 05 de agosto de 2020 - Com o objetivo de facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a ações de mobile marketing, a Vivo Ads lança hoje sua plataforma online no modelo autosserviço, permitindo que qualquer empresa do Brasil veicule campanhas na plataforma, que tem potencial para alcançar mais de 50 milhões de consumidores. "Com esse lançamento, estamos democratizando o acesso à publicidade relevante e contextualizada no Brasil. Com investimento inicial de apenas R$ 100, qualquer marca poderá atingir seu público- alvo com formatos de publicidade mobile altamente eficazes, como propagandas em vídeo, campanhas de cadastro e também pesquisas. Além disso, a plataforma também permite acompanhamento dos resultados em tempo real", explica Luiz Médici, VP de Dados e Estratégia da Vivo.

Nesse novo ambiente, as agências ou os próprios anunciantes poderão escolher diferentes tipos de publicidade e com base em seus objetivos e definir, com facilidade, o público-alvo, a região, o momento da abordagem desse público, entre outras configurações. A novidade chega no mercado oferecendo três produtos da Vivo Ads: Data Rewards Video, para propagandas em vídeo; Data Rewards Leads, que permite aos anunciantes gerarem campanhas para o cadastro de novos clientes interessados no seu negócio; e Vivo Ads Research, para realização de pesquisas com seu público-alvo.