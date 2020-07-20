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OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Terna S.p.A.    TRN   IT0003242622

TERNA S.P.A.

(TRN)
  Report
Real-time Estimate Quote. Real-time Estimate Tradegate - 07/20 01:47:46 pm
6.438 EUR   +0.81%
01:11pTERNA : notification of share buy back
PU
07/13TERNA : notification of share buy back in the period between 06/07/2020 and 10/07/2020
PU
07/06TERNA : Notification Of Share Buy Back
PU
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Terna: notification of share buy back

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07/20/2020 | 01:11pm EDT

TERNA: NOTIFICATION OF SHARE BUY BACK

Rome, 20 July 2020 - Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (LEI code 8156009E94ED54DE7C31) has today announced that, in the period between 13/07/2020 and 17/07/2020, the Company bought on the automated share market, as part of the authorization to purchase treasury shares approved by Annual Shareholders' Meeting held on 18 May 2020, no. 249,060 ordinary shares (corresponding to 0.012% of the Company's share capital) at a weighted average price of Euro 6.2199 per share, for a total of Euro 1,549,122.10.

The program is performed in accordance to the press release dispatched on 25 June 2020 about the launch of a treasury share purchase program supporting the Performance Share Plan 2020-

2023, as part of the abovementioned Annual Shareholders' Meeting resolution and in accordance to

the press release dispatched on 6 July and 13 July 2020.

The transactions have been executed by Exane SA (LEI code 969500UP76J52A9OXU27).

Here below a breakdown of the transactions performed on the automated share market (Terna Ordinary Shares - ISIN IT0003242622) on a daily basis and attached a detailed list of transactions carried out in the above-mentioned period:

Date

Quantity

Weighted Average

Equivalent

Price (Euro)

13/07/2020

59,300

6.1896

367,043.28 €

14/07/2020

64,360

6.181

397,809.16 €

15/07/2020

54,000

6.22

335,880.00 €

16/07/2020

44,000

6.2551

275,224.40 €

17/07/2020

27,400

6.3199

173,165.26 €

Following these operations, Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa` per Azioni now directly holds a total of no 697,026 treasury shares, equal to 0.035% of the share capital.

* * *

TRANSACTION

DATE

Hour

A/V

Currency

PRICE

SHARES

13/07/2020

07:05:43

A

EUR

6.20

359

13/07/2020

07:10:33

A

EUR

6.19

1,697

13/07/2020

07:11:39

A

EUR

6.20

1,787

13/07/2020

07:11:39

A

EUR

6.20

2

13/07/2020

07:26:16

A

EUR

6.20

1,553

13/07/2020

07:32:40

A

EUR

6.20

1,051

13/07/2020

08:08:03

A

EUR

6.21

1,944

13/07/2020

08:24:25

A

EUR

6.21

1,451

13/07/2020

08:34:56

A

EUR

6.19

1,518

13/07/2020

08:50:11

A

EUR

6.20

1,803

13/07/2020

09:11:14

A

EUR

6.20

1,523

13/07/2020

09:22:13

A

EUR

6.20

1,656

13/07/2020

09:49:59

A

EUR

6.20

614

13/07/2020

09:50:00

A

EUR

6.20

1,108

13/07/2020

09:56:34

A

EUR

6.21

1,894

13/07/2020

10:26:41

A

EUR

6.19

1,428

13/07/2020

10:44:18

A

EUR

6.19

1,387

13/07/2020

11:10:40

A

EUR

6.19

1,494

13/07/2020

11:27:03

A

EUR

6.20

935

13/07/2020

11:27:03

A

EUR

6.20

587

13/07/2020

11:52:43

A

EUR

6.21

1,105

13/07/2020

12:12:10

A

EUR

6.19

1,000

13/07/2020

12:12:55

A

EUR

6.19

366

13/07/2020

12:30:53

A

EUR

6.20

1,414

13/07/2020

12:36:13

A

EUR

6.19

203

13/07/2020

12:43:08

A

EUR

6.18

1,546

13/07/2020

12:54:21

A

EUR

6.18

1,368

13/07/2020

12:58:17

A

EUR

6.17

594

13/07/2020

13:03:54

A

EUR

6.17

1,504

13/07/2020

13:20:12

A

EUR

6.19

1,347

13/07/2020

13:20:12

A

EUR

6.19

208

13/07/2020

13:26:42

A

EUR

6.18

104

13/07/2020

13:26:42

A

EUR

6.18

903

13/07/2020

13:29:04

A

EUR

6.18

547

13/07/2020

13:29:25

A

EUR

6.18

748

13/07/2020

13:43:58

A

EUR

6.18

1,647

13/07/2020

13:56:41

A

EUR

6.17

1,670

13/07/2020

13:59:05

A

EUR

6.17

1,715

13/07/2020

14:14:05

A

EUR

6.18

625

13/07/2020

14:14:05

A

EUR

6.18

1,427

13/07/2020

14:22:13

A

EUR

6.18

1,542

13/07/2020

14:30:25

A

EUR

6.18

1,673

13/07/2020

14:40:11

A

EUR

6.18

1,467

13/07/2020

14:50:07

A

EUR

6.18

22

13/07/2020

14:50:13

A

EUR

6.18

602

13/07/2020

14:50:36

A

EUR

6.18

843

13/07/2020

14:50:44

A

EUR

6.18

112

13/07/2020

14:58:32

A

EUR

6.18

1,256

13/07/2020

15:04:51

A

EUR

6.19

1,074

13/07/2020

15:04:51

A

EUR

6.19

464

13/07/2020

15:16:14

A

EUR

6.19

1,557

13/07/2020

15:18:16

A

EUR

6.19

593

13/07/2020

15:18:41

A

EUR

6.19

93

13/07/2020

15:19:42

A

EUR

6.19

935

13/07/2020

15:21:20

A

EUR

6.18

625

13/07/2020

15:23:59

A

EUR

6.18

310

13/07/2020

15:26:08

A

EUR

6.19

300

14/07/2020

07:05:01

A

EUR

6.18

1,640

14/07/2020

07:05:01

A

EUR

6.18

438

14/07/2020

07:08:30

A

EUR

6.16

258

14/07/2020

07:15:00

A

EUR

6.15

1,297

14/07/2020

07:24:56

A

EUR

6.16

1,167

14/07/2020

07:34:47

A

EUR

6.14

1,100

14/07/2020

07:48:46

A

EUR

6.12

1,009

14/07/2020

07:55:38

A

EUR

6.12

1,937

14/07/2020

08:12:55

A

EUR

6.14

1,396

14/07/2020

08:23:19

A

EUR

6.14

1,195

14/07/2020

08:25:31

A

EUR

6.14

1,218

14/07/2020

08:29:45

A

EUR

6.13

1,346

14/07/2020

08:51:52

A

EUR

6.14

1,247

14/07/2020

08:58:15

A

EUR

6.14

1,365

14/07/2020

09:08:49

A

EUR

6.14

1,394

14/07/2020

10:08:44

A

EUR

6.18

1,187

14/07/2020

10:26:10

A

EUR

6.18

370

14/07/2020

10:37:07

A

EUR

6.18

1,177

14/07/2020

10:41:52

A

EUR

6.18

1,455

14/07/2020

11:03:07

A

EUR

6.19

1,415

14/07/2020

11:10:07

A

EUR

6.19

1,351

14/07/2020

11:10:46

A

EUR

6.19

650

14/07/2020

11:27:22

A

EUR

6.19

1,868

14/07/2020

11:43:48

A

EUR

6.19

1,657

14/07/2020

12:14:09

A

EUR

6.20

973

14/07/2020

12:18:45

A

EUR

6.20

832

14/07/2020

12:25:24

A

EUR

6.19

387

14/07/2020

12:32:47

A

EUR

6.19

641

14/07/2020

12:38:37

A

EUR

6.19

1,466

14/07/2020

12:45:09

A

EUR

6.18

1,632

14/07/2020

12:50:52

A

EUR

6.19

1,306

14/07/2020

13:07:00

A

EUR

6.19

3,695

14/07/2020

13:07:00

A

EUR

6.19

788

14/07/2020

13:14:10

A

EUR

6.18

1,266

14/07/2020

13:22:46

A

EUR

6.19

1,103

14/07/2020

13:27:25

A

EUR

6.19

1,502

14/07/2020

13:27:25

A

EUR

6.19

64

14/07/2020

13:48:45

A

EUR

6.21

1,771

14/07/2020

13:53:24

A

EUR

6.20

1,094

14/07/2020

13:55:08

A

EUR

6.20

492

14/07/2020

14:06:02

A

EUR

6.20

1,430

14/07/2020

14:10:14

A

EUR

6.20

547

14/07/2020

14:12:40

A

EUR

6.20

858

14/07/2020

14:17:09

A

EUR

6.19

1,198

14/07/2020

14:24:31

A

EUR

6.19

500

14/07/2020

14:24:40

A

EUR

6.19

808

14/07/2020

14:30:39

A

EUR

6.20

1,553

14/07/2020

14:42:12

A

EUR

6.21

1,346

14/07/2020

14:42:12

A

EUR

6.21

476

14/07/2020

14:54:13

A

EUR

6.23

1,490

14/07/2020

14:55:27

A

EUR

6.22

1,810

14/07/2020

15:00:17

A

EUR

6.22

1,045

14/07/2020

15:04:52

A

EUR

6.21

1,728

14/07/2020

15:09:52

A

EUR

6.21

1,422

15/07/2020

07:08:07

A

EUR

6.24

1,281

15/07/2020

07:21:03

A

EUR

6.22

1,554

15/07/2020

07:33:07

A

EUR

6.23

1,583

15/07/2020

07:41:06

A

EUR

6.20

500

15/07/2020

07:45:22

A

EUR

6.20

1,281

15/07/2020

08:17:17

A

EUR

6.20

2,098

15/07/2020

08:41:00

A

EUR

6.18

435

15/07/2020

08:41:06

A

EUR

6.18

65

15/07/2020

08:44:50

A

EUR

6.18

1,792

15/07/2020

09:00:19

A

EUR

6.17

454

15/07/2020

09:14:40

A

EUR

6.19

507

15/07/2020

09:14:58

A

EUR

6.19

3,266

15/07/2020

09:14:58

A

EUR

6.19

250

15/07/2020

09:31:50

A

EUR

6.19

1,073

15/07/2020

09:31:50

A

EUR

6.19

394

15/07/2020

09:43:52

A

EUR

6.19

888

15/07/2020

09:54:27

A

EUR

6.18

1,513

15/07/2020

09:57:32

A

EUR

6.17

438

15/07/2020

09:57:53

A

EUR

6.17

62

15/07/2020

10:02:41

A

EUR

6.16

500

15/07/2020

10:23:46

A

EUR

6.18

146

15/07/2020

10:23:46

A

EUR

6.18

1,743

15/07/2020

11:03:08

A

EUR

6.19

1,403

15/07/2020

11:03:08

A

EUR

6.19

856

15/07/2020

11:03:29

A

EUR

6.19

1,582

15/07/2020

11:20:01

A

EUR

6.18

1,876

15/07/2020

13:24:15

A

EUR

6.23

1,154

15/07/2020

13:29:09

A

EUR

6.23

1,521

15/07/2020

13:36:46

A

EUR

6.22

1,568

15/07/2020

13:45:05

A

EUR

6.21

1,529

15/07/2020

13:45:05

A

EUR

6.21

45

15/07/2020

14:05:25

A

EUR

6.22

1,284

15/07/2020

14:08:15

A

EUR

6.22

309

15/07/2020

14:12:50

A

EUR

6.23

199

15/07/2020

14:15:01

A

EUR

6.23

379

15/07/2020

14:15:02

A

EUR

6.23

961

15/07/2020

14:22:01

A

EUR

6.24

1,800

15/07/2020

14:22:37

A

EUR

6.24

999

15/07/2020

14:22:37

A

EUR

6.24

466

15/07/2020

14:28:38

A

EUR

6.26

627

15/07/2020

14:33:43

A

EUR

6.26

1,511

15/07/2020

14:40:59

A

EUR

6.28

1,286

15/07/2020

14:45:41

A

EUR

6.27

149

15/07/2020

14:45:41

A

EUR

6.27

1,197

15/07/2020

14:52:10

A

EUR

6.27

634

15/07/2020

14:52:12

A

EUR

6.27

548

15/07/2020

14:57:40

A

EUR

6.27

1,441

15/07/2020

15:03:42

A

EUR

6.27

1,378

15/07/2020

15:11:13

A

EUR

6.26

1,421

15/07/2020

15:16:15

A

EUR

6.26

519

15/07/2020

15:16:15

A

EUR

6.26

566

15/07/2020

15:17:44

A

EUR

6.26

343

15/07/2020

15:22:45

A

EUR

6.24

1,253

15/07/2020

15:24:57

A

EUR

6.25

373

15/07/2020

15:26:10

A

EUR

6.25

1,000

16/07/2020

07:28:08

A

EUR

6.25

1,897

16/07/2020

07:29:16

A

EUR

6.25

1,272

16/07/2020

07:29:16

A

EUR

6.25

780

16/07/2020

07:29:59

A

EUR

6.25

999

16/07/2020

07:49:27

A

EUR

6.23

250

16/07/2020

07:57:54

A

EUR

6.23

250

16/07/2020

07:59:40

A

EUR

6.22

500

16/07/2020

07:59:40

A

EUR

6.22

68

16/07/2020

08:06:33

A

EUR

6.23

500

16/07/2020

08:06:33

A

EUR

6.23

1,598

16/07/2020

08:06:33

A

EUR

6.23

222

16/07/2020

08:20:37

A

EUR

6.21

500

16/07/2020

08:38:12

A

EUR

6.22

611

16/07/2020

08:38:15

A

EUR

6.22

689

16/07/2020

08:38:22

A

EUR

6.22

572

16/07/2020

08:53:06

A

EUR

6.22

1,634

16/07/2020

09:26:36

A

EUR

6.22

1,329

16/07/2020

09:49:33

A

EUR

6.23

2,048

16/07/2020

09:50:08

A

EUR

6.23

283

16/07/2020

10:19:07

A

EUR

6.24

574

16/07/2020

10:46:33

A

EUR

6.25

163

16/07/2020

10:47:05

A

EUR

6.25

1,606

16/07/2020

11:14:38

A

EUR

6.26

1,504

16/07/2020

11:35:05

A

EUR

6.25

717

16/07/2020

11:35:05

A

EUR

6.25

725

16/07/2020

11:48:29

A

EUR

6.25

1,541

16/07/2020

11:54:57

A

EUR

6.25

1,196

16/07/2020

12:10:48

A

EUR

6.26

1,486

16/07/2020

12:18:28

A

EUR

6.26

109

16/07/2020

13:03:36

A

EUR

6.27

1,179

16/07/2020

13:31:42

A

EUR

6.28

1,550

16/07/2020

13:33:16

A

EUR

6.28

1,556

16/07/2020

13:59:27

A

EUR

6.28

994

16/07/2020

13:59:27

A

EUR

6.28

2,600

16/07/2020

13:59:27

A

EUR

6.28

547

16/07/2020

14:15:40

A

EUR

6.26

586

16/07/2020

14:19:30

A

EUR

6.25

800

16/07/2020

14:25:35

A

EUR

6.26

1,819

16/07/2020

14:44:56

A

EUR

6.27

2,023

16/07/2020

14:51:56

A

EUR

6.29

1,063

16/07/2020

14:51:56

A

EUR

6.29

464

16/07/2020

15:13:06

A

EUR

6.29

775

16/07/2020

15:13:06

A

EUR

6.29

323

16/07/2020

15:17:40

A

EUR

6.28

992

16/07/2020

15:24:05

A

EUR

6.27

106

16/07/2020

15:27:56

A

EUR

6.28

5

16/07/2020

15:27:56

A

EUR

6.28

286

16/07/2020

15:27:56

A

EUR

6.28

709

17/07/2020

07:16:53

A

EUR

6.29

2,071

17/07/2020

07:49:09

A

EUR

6.28

1,383

17/07/2020

07:49:09

A

EUR

6.28

82

17/07/2020

07:49:50

A

EUR

6.27

101

17/07/2020

07:50:02

A

EUR

6.27

399

17/07/2020

07:54:10

A

EUR

6.27

998

17/07/2020

07:55:21

A

EUR

6.27

1,242

17/07/2020

08:32:35

A

EUR

6.30

1,343

17/07/2020

09:06:48

A

EUR

6.30

238

17/07/2020

09:07:32

A

EUR

6.30

927

17/07/2020

09:37:41

A

EUR

6.31

679

17/07/2020

09:38:02

A

EUR

6.31

1,018

17/07/2020

10:05:16

A

EUR

6.31

1,148

17/07/2020

10:15:39

A

EUR

6.31

1,619

17/07/2020

10:39:23

A

EUR

6.31

1,196

17/07/2020

10:51:53

A

EUR

6.32

1,835

17/07/2020

11:20:13

A

EUR

6.32

1,619

17/07/2020

11:20:26

A

EUR

6.32

462

17/07/2020

13:23:37

A

EUR

6.33

262

17/07/2020

13:29:40

A

EUR

6.33

1,636

17/07/2020

13:44:06

A

EUR

6.34

1,815

17/07/2020

14:17:33

A

EUR

6.36

1,506

17/07/2020

14:17:33

A

EUR

6.36

483

17/07/2020

14:46:48

A

EUR

6.38

1,581

17/07/2020

15:00:42

A

EUR

6.39

1,179

17/07/2020

15:07:07

A

EUR

6.38

27

17/07/2020

15:09:11

A

EUR

6.38

519

17/07/2020

15:24:13

A

EUR

6.38

32

Disclaimer

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. published this content on 20 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 July 2020 17:10:07 UTC
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Financials
Sales 2020 2 440 M 2 791 M 2 791 M
Net income 2020 765 M 875 M 875 M
Net Debt 2020 8 719 M 9 970 M 9 970 M
P/E ratio 2020 16,8x
Yield 2020 4,22%
Capitalization 12 834 M 14 686 M 14 676 M
EV / Sales 2019
EV / Sales 2020 8,83x
Nbr of Employees 4 657
Free-Float 70,1%
Chart TERNA S.P.A.
Duration : Period :
Terna S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends TERNA S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 17
Average target price 6,20 €
Last Close Price 6,39 €
Spread / Highest target 17,4%
Spread / Average Target -2,96%
Spread / Lowest Target -18,6%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Stefano Antonio Donnarumma Chief Executive Officer, Director & GM
Valentina Bosetti Chairman
Giovanni Cerchiarini Head-International Operations
Agostino Scornajenchi Chief Financial Officer
Fabio Corsico Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TERNA S.P.A.7.26%14 668
NEXTERA ENERGY13.72%134 785
ENEL S.P.A.19.16%97 899
IBERDROLA20.75%81 449
DOMINION ENERGY, INC.-5.12%65 948
DUKE ENERGY CORPORATION-9.66%60 552
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