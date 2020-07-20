Terna: notification of share buy back
07/20/2020 | 01:11pm EDT
TERNA: NOTIFICATION OF SHARE BUY BACK
Rome, 20 July 2020 - Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (LEI code 8156009E94ED54DE7C31) has today announced that, in the period between 13/07/2020 and 17/07/2020, the Company bought on the automated share market, as part of the authorization to purchase treasury shares approved by Annual Shareholders' Meeting held on 18 May 2020, no. 249,060 ordinary shares (corresponding to 0.012% of the Company's share capital) at a weighted average price of Euro 6.2199 per share, for a total of Euro 1,549,122.10.
The program is performed in accordance to the press release dispatched on 25 June 2020 about the launch of a treasury share purchase program supporting the Performance Share Plan 2020-
2023, as part of the abovementioned Annual Shareholders' Meeting resolution and in accordance to
the press release dispatched on 6 July and 13 July 2020.
The transactions have been executed by Exane SA (LEI code 969500UP76J52A9OXU27).
Here below a breakdown of the transactions performed on the automated share market (Terna Ordinary Shares - ISIN IT0003242622) on a daily basis and attached a detailed list of transactions carried out in the above-mentioned period:
Date
Quantity
Weighted Average
Equivalent
Price (Euro)
13/07/2020
59,300
6.1896
367,043.28 €
14/07/2020
64,360
6.181
397,809.16 €
15/07/2020
54,000
6.22
335,880.00 €
16/07/2020
44,000
6.2551
275,224.40 €
17/07/2020
27,400
6.3199
173,165.26 €
Following these operations, Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa` per Azioni now directly holds a total of no 697,026 treasury shares, equal to 0.035% of the share capital.
* * *
TRANSACTION
DATE
Hour
A/V
Currency
PRICE
SHARES
13/07/2020
07:05:43
A
EUR
6.20
359
13/07/2020
07:10:33
A
EUR
6.19
1,697
13/07/2020
07:11:39
A
EUR
6.20
1,787
13/07/2020
07:11:39
A
EUR
6.20
2
13/07/2020
07:26:16
A
EUR
6.20
1,553
13/07/2020
07:32:40
A
EUR
6.20
1,051
13/07/2020
08:08:03
A
EUR
6.21
1,944
13/07/2020
08:24:25
A
EUR
6.21
1,451
13/07/2020
08:34:56
A
EUR
6.19
1,518
13/07/2020
08:50:11
A
EUR
6.20
1,803
13/07/2020
09:11:14
A
EUR
6.20
1,523
13/07/2020
09:22:13
A
EUR
6.20
1,656
13/07/2020
09:49:59
A
EUR
6.20
614
13/07/2020
09:50:00
A
EUR
6.20
1,108
13/07/2020
09:56:34
A
EUR
6.21
1,894
13/07/2020
10:26:41
A
EUR
6.19
1,428
13/07/2020
10:44:18
A
EUR
6.19
1,387
13/07/2020
11:10:40
A
EUR
6.19
1,494
13/07/2020
11:27:03
A
EUR
6.20
935
13/07/2020
11:27:03
A
EUR
6.20
587
13/07/2020
11:52:43
A
EUR
6.21
1,105
13/07/2020
12:12:10
A
EUR
6.19
1,000
13/07/2020
12:12:55
A
EUR
6.19
366
13/07/2020
12:30:53
A
EUR
6.20
1,414
13/07/2020
12:36:13
A
EUR
6.19
203
13/07/2020
12:43:08
A
EUR
6.18
1,546
13/07/2020
12:54:21
A
EUR
6.18
1,368
13/07/2020
12:58:17
A
EUR
6.17
594
13/07/2020
13:03:54
A
EUR
6.17
1,504
13/07/2020
13:20:12
A
EUR
6.19
1,347
13/07/2020
13:20:12
A
EUR
6.19
208
13/07/2020
13:26:42
A
EUR
6.18
104
13/07/2020
13:26:42
A
EUR
6.18
903
13/07/2020
13:29:04
A
EUR
6.18
547
13/07/2020
13:29:25
A
EUR
6.18
748
13/07/2020
13:43:58
A
EUR
6.18
1,647
13/07/2020
13:56:41
A
EUR
6.17
1,670
13/07/2020
13:59:05
A
EUR
6.17
1,715
13/07/2020
14:14:05
A
EUR
6.18
625
13/07/2020
14:14:05
A
EUR
6.18
1,427
13/07/2020
14:22:13
A
EUR
6.18
1,542
13/07/2020
14:30:25
A
EUR
6.18
1,673
13/07/2020
14:40:11
A
EUR
6.18
1,467
13/07/2020
14:50:07
A
EUR
6.18
22
13/07/2020
14:50:13
A
EUR
6.18
602
13/07/2020
14:50:36
A
EUR
6.18
843
13/07/2020
14:50:44
A
EUR
6.18
112
13/07/2020
14:58:32
A
EUR
6.18
1,256
13/07/2020
15:04:51
A
EUR
6.19
1,074
13/07/2020
15:04:51
A
EUR
6.19
464
13/07/2020
15:16:14
A
EUR
6.19
1,557
13/07/2020
15:18:16
A
EUR
6.19
593
13/07/2020
15:18:41
A
EUR
6.19
93
13/07/2020
15:19:42
A
EUR
6.19
935
13/07/2020
15:21:20
A
EUR
6.18
625
13/07/2020
15:23:59
A
EUR
6.18
310
13/07/2020
15:26:08
A
EUR
6.19
300
14/07/2020
07:05:01
A
EUR
6.18
1,640
14/07/2020
07:05:01
A
EUR
6.18
438
14/07/2020
07:08:30
A
EUR
6.16
258
14/07/2020
07:15:00
A
EUR
6.15
1,297
14/07/2020
07:24:56
A
EUR
6.16
1,167
14/07/2020
07:34:47
A
EUR
6.14
1,100
14/07/2020
07:48:46
A
EUR
6.12
1,009
14/07/2020
07:55:38
A
EUR
6.12
1,937
14/07/2020
08:12:55
A
EUR
6.14
1,396
14/07/2020
08:23:19
A
EUR
6.14
1,195
14/07/2020
08:25:31
A
EUR
6.14
1,218
14/07/2020
08:29:45
A
EUR
6.13
1,346
14/07/2020
08:51:52
A
EUR
6.14
1,247
14/07/2020
08:58:15
A
EUR
6.14
1,365
14/07/2020
09:08:49
A
EUR
6.14
1,394
14/07/2020
10:08:44
A
EUR
6.18
1,187
14/07/2020
10:26:10
A
EUR
6.18
370
14/07/2020
10:37:07
A
EUR
6.18
1,177
14/07/2020
10:41:52
A
EUR
6.18
1,455
14/07/2020
11:03:07
A
EUR
6.19
1,415
14/07/2020
11:10:07
A
EUR
6.19
1,351
14/07/2020
11:10:46
A
EUR
6.19
650
14/07/2020
11:27:22
A
EUR
6.19
1,868
14/07/2020
11:43:48
A
EUR
6.19
1,657
14/07/2020
12:14:09
A
EUR
6.20
973
14/07/2020
12:18:45
A
EUR
6.20
832
14/07/2020
12:25:24
A
EUR
6.19
387
14/07/2020
12:32:47
A
EUR
6.19
641
14/07/2020
12:38:37
A
EUR
6.19
1,466
14/07/2020
12:45:09
A
EUR
6.18
1,632
14/07/2020
12:50:52
A
EUR
6.19
1,306
14/07/2020
13:07:00
A
EUR
6.19
3,695
14/07/2020
13:07:00
A
EUR
6.19
788
14/07/2020
13:14:10
A
EUR
6.18
1,266
14/07/2020
13:22:46
A
EUR
6.19
1,103
14/07/2020
13:27:25
A
EUR
6.19
1,502
14/07/2020
13:27:25
A
EUR
6.19
64
14/07/2020
13:48:45
A
EUR
6.21
1,771
14/07/2020
13:53:24
A
EUR
6.20
1,094
14/07/2020
13:55:08
A
EUR
6.20
492
14/07/2020
14:06:02
A
EUR
6.20
1,430
14/07/2020
14:10:14
A
EUR
6.20
547
14/07/2020
14:12:40
A
EUR
6.20
858
14/07/2020
14:17:09
A
EUR
6.19
1,198
14/07/2020
14:24:31
A
EUR
6.19
500
14/07/2020
14:24:40
A
EUR
6.19
808
14/07/2020
14:30:39
A
EUR
6.20
1,553
14/07/2020
14:42:12
A
EUR
6.21
1,346
14/07/2020
14:42:12
A
EUR
6.21
476
14/07/2020
14:54:13
A
EUR
6.23
1,490
14/07/2020
14:55:27
A
EUR
6.22
1,810
14/07/2020
15:00:17
A
EUR
6.22
1,045
14/07/2020
15:04:52
A
EUR
6.21
1,728
14/07/2020
15:09:52
A
EUR
6.21
1,422
15/07/2020
07:08:07
A
EUR
6.24
1,281
15/07/2020
07:21:03
A
EUR
6.22
1,554
15/07/2020
07:33:07
A
EUR
6.23
1,583
15/07/2020
07:41:06
A
EUR
6.20
500
15/07/2020
07:45:22
A
EUR
6.20
1,281
15/07/2020
08:17:17
A
EUR
6.20
2,098
15/07/2020
08:41:00
A
EUR
6.18
435
15/07/2020
08:41:06
A
EUR
6.18
65
15/07/2020
08:44:50
A
EUR
6.18
1,792
15/07/2020
09:00:19
A
EUR
6.17
454
15/07/2020
09:14:40
A
EUR
6.19
507
15/07/2020
09:14:58
A
EUR
6.19
3,266
15/07/2020
09:14:58
A
EUR
6.19
250
15/07/2020
09:31:50
A
EUR
6.19
1,073
15/07/2020
09:31:50
A
EUR
6.19
394
15/07/2020
09:43:52
A
EUR
6.19
888
15/07/2020
09:54:27
A
EUR
6.18
1,513
15/07/2020
09:57:32
A
EUR
6.17
438
15/07/2020
09:57:53
A
EUR
6.17
62
15/07/2020
10:02:41
A
EUR
6.16
500
15/07/2020
10:23:46
A
EUR
6.18
146
15/07/2020
10:23:46
A
EUR
6.18
1,743
15/07/2020
11:03:08
A
EUR
6.19
1,403
15/07/2020
11:03:08
A
EUR
6.19
856
15/07/2020
11:03:29
A
EUR
6.19
1,582
15/07/2020
11:20:01
A
EUR
6.18
1,876
15/07/2020
13:24:15
A
EUR
6.23
1,154
15/07/2020
13:29:09
A
EUR
6.23
1,521
15/07/2020
13:36:46
A
EUR
6.22
1,568
15/07/2020
13:45:05
A
EUR
6.21
1,529
15/07/2020
13:45:05
A
EUR
6.21
45
15/07/2020
14:05:25
A
EUR
6.22
1,284
15/07/2020
14:08:15
A
EUR
6.22
309
15/07/2020
14:12:50
A
EUR
6.23
199
15/07/2020
14:15:01
A
EUR
6.23
379
15/07/2020
14:15:02
A
EUR
6.23
961
15/07/2020
14:22:01
A
EUR
6.24
1,800
15/07/2020
14:22:37
A
EUR
6.24
999
15/07/2020
14:22:37
A
EUR
6.24
466
15/07/2020
14:28:38
A
EUR
6.26
627
15/07/2020
14:33:43
A
EUR
6.26
1,511
15/07/2020
14:40:59
A
EUR
6.28
1,286
15/07/2020
14:45:41
A
EUR
6.27
149
15/07/2020
14:45:41
A
EUR
6.27
1,197
15/07/2020
14:52:10
A
EUR
6.27
634
15/07/2020
14:52:12
A
EUR
6.27
548
15/07/2020
14:57:40
A
EUR
6.27
1,441
15/07/2020
15:03:42
A
EUR
6.27
1,378
15/07/2020
15:11:13
A
EUR
6.26
1,421
15/07/2020
15:16:15
A
EUR
6.26
519
15/07/2020
15:16:15
A
EUR
6.26
566
15/07/2020
15:17:44
A
EUR
6.26
343
15/07/2020
15:22:45
A
EUR
6.24
1,253
15/07/2020
15:24:57
A
EUR
6.25
373
15/07/2020
15:26:10
A
EUR
6.25
1,000
16/07/2020
07:28:08
A
EUR
6.25
1,897
16/07/2020
07:29:16
A
EUR
6.25
1,272
16/07/2020
07:29:16
A
EUR
6.25
780
16/07/2020
07:29:59
A
EUR
6.25
999
16/07/2020
07:49:27
A
EUR
6.23
250
16/07/2020
07:57:54
A
EUR
6.23
250
16/07/2020
07:59:40
A
EUR
6.22
500
16/07/2020
07:59:40
A
EUR
6.22
68
16/07/2020
08:06:33
A
EUR
6.23
500
16/07/2020
08:06:33
A
EUR
6.23
1,598
16/07/2020
08:06:33
A
EUR
6.23
222
16/07/2020
08:20:37
A
EUR
6.21
500
16/07/2020
08:38:12
A
EUR
6.22
611
16/07/2020
08:38:15
A
EUR
6.22
689
16/07/2020
08:38:22
A
EUR
6.22
572
16/07/2020
08:53:06
A
EUR
6.22
1,634
16/07/2020
09:26:36
A
EUR
6.22
1,329
16/07/2020
09:49:33
A
EUR
6.23
2,048
16/07/2020
09:50:08
A
EUR
6.23
283
16/07/2020
10:19:07
A
EUR
6.24
574
16/07/2020
10:46:33
A
EUR
6.25
163
16/07/2020
10:47:05
A
EUR
6.25
1,606
16/07/2020
11:14:38
A
EUR
6.26
1,504
16/07/2020
11:35:05
A
EUR
6.25
717
16/07/2020
11:35:05
A
EUR
6.25
725
16/07/2020
11:48:29
A
EUR
6.25
1,541
16/07/2020
11:54:57
A
EUR
6.25
1,196
16/07/2020
12:10:48
A
EUR
6.26
1,486
16/07/2020
12:18:28
A
EUR
6.26
109
16/07/2020
13:03:36
A
EUR
6.27
1,179
16/07/2020
13:31:42
A
EUR
6.28
1,550
16/07/2020
13:33:16
A
EUR
6.28
1,556
16/07/2020
13:59:27
A
EUR
6.28
994
16/07/2020
13:59:27
A
EUR
6.28
2,600
16/07/2020
13:59:27
A
EUR
6.28
547
16/07/2020
14:15:40
A
EUR
6.26
586
16/07/2020
14:19:30
A
EUR
6.25
800
16/07/2020
14:25:35
A
EUR
6.26
1,819
16/07/2020
14:44:56
A
EUR
6.27
2,023
16/07/2020
14:51:56
A
EUR
6.29
1,063
16/07/2020
14:51:56
A
EUR
6.29
464
16/07/2020
15:13:06
A
EUR
6.29
775
16/07/2020
15:13:06
A
EUR
6.29
323
16/07/2020
15:17:40
A
EUR
6.28
992
16/07/2020
15:24:05
A
EUR
6.27
106
16/07/2020
15:27:56
A
EUR
6.28
5
16/07/2020
15:27:56
A
EUR
6.28
286
16/07/2020
15:27:56
A
EUR
6.28
709
17/07/2020
07:16:53
A
EUR
6.29
2,071
17/07/2020
07:49:09
A
EUR
6.28
1,383
17/07/2020
07:49:09
A
EUR
6.28
82
17/07/2020
07:49:50
A
EUR
6.27
101
17/07/2020
07:50:02
A
EUR
6.27
399
17/07/2020
07:54:10
A
EUR
6.27
998
17/07/2020
07:55:21
A
EUR
6.27
1,242
17/07/2020
08:32:35
A
EUR
6.30
1,343
17/07/2020
09:06:48
A
EUR
6.30
238
17/07/2020
09:07:32
A
EUR
6.30
927
17/07/2020
09:37:41
A
EUR
6.31
679
17/07/2020
09:38:02
A
EUR
6.31
1,018
17/07/2020
10:05:16
A
EUR
6.31
1,148
17/07/2020
10:15:39
A
EUR
6.31
1,619
17/07/2020
10:39:23
A
EUR
6.31
1,196
17/07/2020
10:51:53
A
EUR
6.32
1,835
17/07/2020
11:20:13
A
EUR
6.32
1,619
17/07/2020
11:20:26
A
EUR
6.32
462
17/07/2020
13:23:37
A
EUR
6.33
262
17/07/2020
13:29:40
A
EUR
6.33
1,636
17/07/2020
13:44:06
A
EUR
6.34
1,815
17/07/2020
14:17:33
A
EUR
6.36
1,506
17/07/2020
14:17:33
A
EUR
6.36
483
17/07/2020
14:46:48
A
EUR
6.38
1,581
17/07/2020
15:00:42
A
EUR
6.39
1,179
17/07/2020
15:07:07
A
EUR
6.38
27
17/07/2020
15:09:11
A
EUR
6.38
519
17/07/2020
15:24:13
A
EUR
6.38
32
Disclaimer
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. published this content on 20 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 July 2020 17:10:07 UTC
Latest news on TERNA S.P.A.
Sales 2020
2 440 M
2 791 M
2 791 M
Net income 2020
765 M
875 M
875 M
Net Debt 2020
8 719 M
9 970 M
9 970 M
P/E ratio 2020
16,8x
Yield 2020
4,22%
Capitalization
12 834 M
14 686 M
14 676 M
EV / Sales 2019
EV / Sales 2020
8,83x
Nbr of Employees
4 657
Free-Float
70,1%
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends TERNA S.P.A.
Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
17
Average target price
6,20 €
Last Close Price
6,39 €
Spread / Highest target
17,4%
Spread / Average Target
-2,96%
Spread / Lowest Target
-18,6%
Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.