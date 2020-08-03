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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Terna S.p.A.    TRN   IT0003242622

TERNA S.P.A.

(TRN)
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News SummaryMost relevantAll newsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Terna: notification of share buy back in the period between 27/07/2020 and 31/07/2020

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08/03/2020 | 10:22am EDT

TERNA: NOTIFICATION OF SHARE BUY BACK

Rome, 3 August 2020 - Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (LEI code 8156009E94ED54DE7C31) has today announced that, in the period between 27/07/2020 and 31/07/2020, the Company bought on the automated share market, as part of the authorization to purchase treasury shares approved by Annual Shareholders' Meeting held on 18 May 2020, no. 219,791 ordinary shares (corresponding to 0.011% of the Company's share capital) at a weighted average price of Euro 6.3161 per share, for a total of Euro 1,388,236.98.

The program is performed in accordance to the press release dispatched on 25 June 2020 about the launch of a treasury share purchase program supporting the Performance Share Plan 2020- 2023, as part of the abovementioned Annual Shareholders' Meeting resolution and in accordance to the press release dispatched on 6,13,20 and 27 July.

The transactions have been executed by Exane SA (LEI code 969500UP76J52A9OXU27).

Here below a breakdown of the transactions performed on the automated share market (Terna Ordinary Shares - ISIN IT0003242622) on a daily basis and attached a detailed list of transactions carried out in the above-mentioned period:

Date

Quantity

Weighted Average

Equivalent

Price (Euro)

27/07/2020

60,500

6.3054

381,476.70 €

28/07/2020

60,691

6.3014

382,438.27 €

29/07/2020

22,500

6.3951

143,889.75 €

30/07/2020

55,000

6.285

345,675.00 €

31/07/2020

21,100

6.3866

134,757.26 €

Following these operations, Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa` per Azioni now directly holds a total of no 1,090,417 treasury shares, equal to 0.054% of the share capital.

* * *

TRANSACTION

DATE

HOUR

A/V

Currency

PRICE

SHARES

27/07/2020

07:18:19

A

EUR

6.32

3,303

27/07/2020

07:39:22

A

EUR

6.33

284

27/07/2020

07:39:22

A

EUR

6.33

1,979

27/07/2020

07:56:46

A

EUR

6.33

1,322

27/07/2020

07:56:46

A

EUR

6.33

891

27/07/2020

08:09:47

A

EUR

6.35

2,067

27/07/2020

08:27:46

A

EUR

6.34

1,000

27/07/2020

08:27:46

A

EUR

6.34

697

27/07/2020

09:02:40

A

EUR

6.34

1,098

27/07/2020

09:02:40

A

EUR

6.34

830

27/07/2020

09:12:03

A

EUR

6.33

45

27/07/2020

09:12:03

A

EUR

6.33

2,024

27/07/2020

09:37:36

A

EUR

6.34

193

27/07/2020

09:42:29

A

EUR

6.34

1,515

27/07/2020

09:55:14

A

EUR

6.33

1,688

27/07/2020

10:12:32

A

EUR

6.32

1,265

27/07/2020

10:26:30

A

EUR

6.32

1,284

27/07/2020

10:38:50

A

EUR

6.32

1,290

27/07/2020

11:00:00

A

EUR

6.31

1,284

27/07/2020

11:11:03

A

EUR

6.30

1,411

27/07/2020

11:22:53

A

EUR

6.28

1,233

27/07/2020

11:36:51

A

EUR

6.28

1,384

27/07/2020

11:56:03

A

EUR

6.29

1,041

27/07/2020

12:14:39

A

EUR

6.29

826

27/07/2020

12:14:39

A

EUR

6.29

498

27/07/2020

12:22:15

A

EUR

6.29

1,227

27/07/2020

12:33:35

A

EUR

6.29

1,837

27/07/2020

12:55:10

A

EUR

6.27

1,431

27/07/2020

13:19:01

A

EUR

6.28

359

27/07/2020

13:19:01

A

EUR

6.28

1,120

27/07/2020

13:26:53

A

EUR

6.28

525

27/07/2020

13:32:02

A

EUR

6.28

661

27/07/2020

13:38:37

A

EUR

6.28

1,189

27/07/2020

13:53:45

A

EUR

6.27

738

27/07/2020

13:53:45

A

EUR

6.27

428

27/07/2020

14:20:48

A

EUR

6.26

188

27/07/2020

14:20:48

A

EUR

6.26

982

27/07/2020

14:21:34

A

EUR

6.26

1,511

27/07/2020

14:34:00

A

EUR

6.26

1,574

27/07/2020

14:56:12

A

EUR

6.28

1,389

27/07/2020

15:06:36

A

EUR

6.28

100

27/07/2020

15:06:51

A

EUR

6.28

619

27/07/2020

15:24:11

A

EUR

6.30

455

27/07/2020

15:24:11

A

EUR

6.30

215

27/07/2020

15:25:33

A

EUR

6.31

703

27/07/2020

15:27:08

A

EUR

6.31

4,413

27/07/2020

15:27:48

A

EUR

6.30

1,300

27/07/2020

15:27:48

A

EUR

6.30

50

27/07/2020

15:27:48

A

EUR

6.30

1,041

27/07/2020

15:27:48

A

EUR

6.30

998

27/07/2020

15:27:48

A

EUR

6.30

53

27/07/2020

15:27:53

A

EUR

6.30

630

27/07/2020

15:28:48

A

EUR

6.30

1,246

27/07/2020

15:29:02

A

EUR

6.30

137

27/07/2020

15:29:37

A

EUR

6.31

1,179

27/07/2020

15:29:37

A

EUR

6.31

682

27/07/2020

15:29:37

A

EUR

6.31

1,068

28/07/2020

07:09:26

A

EUR

6.31

160

28/07/2020

07:12:59

A

EUR

6.32

1,295

28/07/2020

07:12:59

A

EUR

6.32

1,022

28/07/2020

07:28:24

A

EUR

6.27

1,558

28/07/2020

07:46:21

A

EUR

6.30

1,703

28/07/2020

07:52:00

A

EUR

6.30

1,676

28/07/2020

08:07:00

A

EUR

6.27

56

28/07/2020

08:20:45

A

EUR

6.30

2,100

28/07/2020

08:20:47

A

EUR

6.31

146

28/07/2020

08:21:37

A

EUR

6.31

1,516

28/07/2020

08:44:26

A

EUR

6.31

586

28/07/2020

08:45:56

A

EUR

6.31

1,211

28/07/2020

08:54:49

A

EUR

6.33

557

28/07/2020

08:54:49

A

EUR

6.33

325

28/07/2020

08:55:21

A

EUR

6.33

648

28/07/2020

08:57:22

A

EUR

6.33

37

28/07/2020

09:06:02

A

EUR

6.33

1,582

28/07/2020

09:20:33

A

EUR

6.33

1,270

28/07/2020

09:29:08

A

EUR

6.33

1,440

28/07/2020

09:44:45

A

EUR

6.32

1,152

28/07/2020

09:57:00

A

EUR

6.32

1,856

28/07/2020

10:11:58

A

EUR

6.29

1,707

28/07/2020

10:29:05

A

EUR

6.27

1,503

28/07/2020

10:51:42

A

EUR

6.27

1,144

28/07/2020

10:58:55

A

EUR

6.28

1,262

28/07/2020

11:00:37

A

EUR

6.28

962

28/07/2020

11:12:03

A

EUR

6.28

1,568

28/07/2020

11:25:08

A

EUR

6.26

1,325

28/07/2020

11:30:52

A

EUR

6.26

1,272

28/07/2020

11:42:06

A

EUR

6.25

1,390

28/07/2020

12:02:21

A

EUR

6.25

1,260

28/07/2020

12:04:16

A

EUR

6.25

1,449

28/07/2020

12:25:35

A

EUR

6.26

1,706

28/07/2020

12:40:17

A

EUR

6.27

1,359

28/07/2020

12:44:48

A

EUR

6.26

1,365

28/07/2020

12:54:05

A

EUR

6.25

1,547

28/07/2020

13:01:43

A

EUR

6.26

163

28/07/2020

13:01:43

A

EUR

6.26

1,878

28/07/2020

13:14:27

A

EUR

6.26

1,654

28/07/2020

13:14:27

A

EUR

6.26

74

28/07/2020

13:25:14

A

EUR

6.26

1,501

28/07/2020

14:04:15

A

EUR

6.31

524

28/07/2020

14:05:26

A

EUR

6.31

60

28/07/2020

14:34:09

A

EUR

6.35

1,984

28/07/2020

14:42:30

A

EUR

6.36

1,664

28/07/2020

14:46:55

A

EUR

6.35

74

28/07/2020

14:46:55

A

EUR

6.35

1,239

28/07/2020

14:51:35

A

EUR

6.36

1,206

28/07/2020

15:00:48

A

EUR

6.37

500

28/07/2020

15:00:48

A

EUR

6.37

1,052

28/07/2020

15:05:18

A

EUR

6.37

1,823

28/07/2020

15:07:02

A

EUR

6.37

1,113

28/07/2020

15:08:06

A

EUR

6.37

1,383

28/07/2020

15:16:07

A

EUR

6.36

84

29/07/2020

07:01:23

A

EUR

6.38

1,364

29/07/2020

07:19:00

A

EUR

6.43

1,740

29/07/2020

07:43:37

A

EUR

6.40

745

29/07/2020

08:03:50

A

EUR

6.40

699

29/07/2020

08:03:50

A

EUR

6.40

832

29/07/2020

08:23:45

A

EUR

6.39

883

29/07/2020

08:23:45

A

EUR

6.39

675

29/07/2020

09:06:20

A

EUR

6.37

838

29/07/2020

09:06:20

A

EUR

6.37

914

29/07/2020

10:03:55

A

EUR

6.37

1,424

29/07/2020

10:13:35

A

EUR

6.37

970

29/07/2020

10:13:35

A

EUR

6.37

421

29/07/2020

10:51:09

A

EUR

6.39

1,581

29/07/2020

11:49:34

A

EUR

6.39

654

29/07/2020

12:25:35

A

EUR

6.41

716

29/07/2020

12:25:35

A

EUR

6.41

953

29/07/2020

12:57:01

A

EUR

6.39

1,298

29/07/2020

13:33:21

A

EUR

6.42

1,434

29/07/2020

13:44:17

A

EUR

6.41

1,485

29/07/2020

14:27:33

A

EUR

6.41

1,091

29/07/2020

14:27:33

A

EUR

6.41

346

29/07/2020

14:53:20

A

EUR

6.40

1,291

29/07/2020

15:24:17

A

EUR

6.41

146

30/07/2020

07:02:55

A

EUR

6.41

1,214

30/07/2020

07:21:21

A

EUR

6.39

1,553

30/07/2020

07:42:18

A

EUR

6.39

1,571

30/07/2020

08:13:37

A

EUR

6.41

1,823

30/07/2020

08:51:25

A

EUR

6.42

1,304

30/07/2020

09:21:29

A

EUR

6.35

1,407

30/07/2020

10:03:55

A

EUR

6.33

24

30/07/2020

10:03:55

A

EUR

6.33

24

30/07/2020

10:03:55

A

EUR

6.33

21

30/07/2020

10:03:55

A

EUR

6.33

23

30/07/2020

10:04:07

A

EUR

6.33

1,646

30/07/2020

10:56:05

A

EUR

6.31

783

30/07/2020

10:56:05

A

EUR

6.31

1,202

30/07/2020

12:26:12

A

EUR

6.34

500

30/07/2020

12:26:28

A

EUR

6.34

854

30/07/2020

12:53:20

A

EUR

6.34

1,624

30/07/2020

12:53:20

A

EUR

6.34

207

30/07/2020

13:36:32

A

EUR

6.31

1,109

30/07/2020

13:36:32

A

EUR

6.31

537

30/07/2020

13:57:11

A

EUR

6.29

1,423

30/07/2020

14:37:12

A

EUR

6.25

143

30/07/2020

14:37:12

A

EUR

6.25

143

30/07/2020

14:43:52

A

EUR

6.28

1,683

30/07/2020

14:55:56

A

EUR

6.26

143

30/07/2020

14:55:56

A

EUR

6.26

143

30/07/2020

14:55:56

A

EUR

6.26

143

30/07/2020

14:55:56

A

EUR

6.26

1,374

30/07/2020

14:56:35

A

EUR

6.25

374

30/07/2020

14:56:57

A

EUR

6.24

1,645

30/07/2020

14:57:14

A

EUR

6.25

5,000

30/07/2020

14:57:14

A

EUR

6.25

4,000

30/07/2020

14:59:05

A

EUR

6.25

179

30/07/2020

14:59:05

A

EUR

6.25

179

30/07/2020

15:00:47

A

EUR

6.25

333

30/07/2020

15:01:08

A

EUR

6.25

253

30/07/2020

15:01:56

A

EUR

6.26

66

30/07/2020

15:02:53

A

EUR

6.25

76

30/07/2020

15:02:54

A

EUR

6.25

143

30/07/2020

15:02:54

A

EUR

6.25

143

30/07/2020

15:02:54

A

EUR

6.25

53

30/07/2020

15:03:04

A

EUR

6.25

1,360

30/07/2020

15:05:39

A

EUR

6.25

260

30/07/2020

15:05:47

A

EUR

6.24

1,819

30/07/2020

15:10:07

A

EUR

6.24

1,624

30/07/2020

15:13:46

A

EUR

6.24

278

30/07/2020

15:13:46

A

EUR

6.24

2,062

30/07/2020

15:16:37

A

EUR

6.24

2,058

30/07/2020

15:17:53

A

EUR

6.24

1,625

30/07/2020

15:19:54

A

EUR

6.24

179

30/07/2020

15:19:54

A

EUR

6.24

179

30/07/2020

15:19:54

A

EUR

6.24

178

30/07/2020

15:19:54

A

EUR

6.24

178

30/07/2020

15:19:54

A

EUR

6.24

179

30/07/2020

15:19:54

A

EUR

6.24

133

30/07/2020

15:20:45

A

EUR

6.25

1,696

30/07/2020

15:20:52

A

EUR

6.24

106

30/07/2020

15:20:52

A

EUR

6.24

157

30/07/2020

15:24:00

A

EUR

6.23

365

30/07/2020

15:24:04

A

EUR

6.24

358

30/07/2020

15:24:04

A

EUR

6.24

141

30/07/2020

15:25:39

A

EUR

6.24

247

30/07/2020

15:27:34

A

EUR

6.26

2,377

30/07/2020

15:28:29

A

EUR

6.25

307

30/07/2020

15:28:29

A

EUR

6.25

357

30/07/2020

15:28:29

A

EUR

6.25

48

30/07/2020

15:28:52

A

EUR

6.25

223

30/07/2020

15:29:01

A

EUR

6.25

175

30/07/2020

15:29:01

A

EUR

6.25

131

30/07/2020

15:29:46

A

EUR

6.25

1,135

31/07/2020

07:07:17

A

EUR

6.34

137

31/07/2020

07:07:44

A

EUR

6.34

1,500

31/07/2020

07:07:44

A

EUR

6.34

600

31/07/2020

07:07:44

A

EUR

6.34

628

31/07/2020

07:07:44

A

EUR

6.34

502

31/07/2020

07:07:44

A

EUR

6.34

196

31/07/2020

07:15:21

A

EUR

6.36

1,349

31/07/2020

07:33:11

A

EUR

6.39

777

31/07/2020

07:33:11

A

EUR

6.39

1,991

31/07/2020

07:33:11

A

EUR

6.39

1,170

31/07/2020

07:35:58

A

EUR

6.40

100

31/07/2020

07:45:20

A

EUR

6.39

1,678

31/07/2020

08:11:46

A

EUR

6.40

1,609

31/07/2020

08:44:00

A

EUR

6.41

1,995

31/07/2020

09:00:53

A

EUR

6.42

425

31/07/2020

09:00:53

A

EUR

6.42

87

31/07/2020

09:18:19

A

EUR

6.41

1,537

31/07/2020

11:47:13

A

EUR

6.42

2,380

31/07/2020

13:59:49

A

EUR

6.40

1,000

31/07/2020

14:40:13

A

EUR

6.36

1,115

31/07/2020

15:23:59

A

EUR

6.33

212

31/07/2020

15:23:59

A

EUR

6.33

112

Disclaimer

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. published this content on 03 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2020 14:21:06 UTC
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Sales 2020 2 417 M 2 836 M 2 836 M
Net income 2020 767 M 900 M 900 M
Net Debt 2020 8 808 M 10 333 M 10 333 M
P/E ratio 2020 16,5x
Yield 2020 4,28%
Capitalization 12 670 M 14 988 M 14 863 M
EV / Sales 2020 8,88x
EV / Sales 2021 8,79x
Nbr of Employees 4 668
Free-Float 70,1%
Chart TERNA S.P.A.
Duration : Period :
Terna S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends TERNA S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 17
Average target price 6,49 €
Last Close Price 6,31 €
Spread / Highest target 18,9%
Spread / Average Target 2,84%
Spread / Lowest Target -9,61%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Stefano Antonio Donnarumma Chief Executive Officer, Director & GM
Valentina Bosetti Chairman
Giovanni Cerchiarini Head-International Operations
Agostino Scornajenchi Chief Financial Officer
Fabio Corsico Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TERNA S.P.A.5.91%14 988
NEXTERA ENERGY15.92%137 444
ENEL S.P.A.9.29%92 945
IBERDROLA18.95%80 487
DOMINION ENERGY, INC.-2.16%68 005
DUKE ENERGY CORPORATION-7.09%62 271
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