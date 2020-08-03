Terna: notification of share buy back in the period between 27/07/2020 and 31/07/2020
08/03/2020 | 10:22am EDT
TERNA: NOTIFICATION OF SHARE BUY BACK
Rome, 3 August 2020 - Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (LEI code 8156009E94ED54DE7C31) has today announced that, in the period between 27/07/2020 and 31/07/2020, the Company bought on the automated share market, as part of the authorization to purchase treasury shares approved by Annual Shareholders' Meeting held on 18 May 2020, no. 219,791 ordinary shares (corresponding to 0.011% of the Company's share capital) at a weighted average price of Euro 6.3161 per share, for a total of Euro 1,388,236.98.
The program is performed in accordance to the press release dispatched on 25 June 2020 about the launch of a treasury share purchase program supporting the Performance Share Plan 2020- 2023, as part of the abovementioned Annual Shareholders' Meeting resolution and in accordance to the press release dispatched on 6,13,20 and 27 July.
The transactions have been executed by Exane SA (LEI code 969500UP76J52A9OXU27).
Here below a breakdown of the transactions performed on the automated share market (Terna Ordinary Shares - ISIN IT0003242622) on a daily basis and attached a detailed list of transactions carried out in the above-mentioned period:
Date
Quantity
Weighted Average
Equivalent
Price (Euro)
27/07/2020
60,500
6.3054
381,476.70 €
28/07/2020
60,691
6.3014
382,438.27 €
29/07/2020
22,500
6.3951
143,889.75 €
30/07/2020
55,000
6.285
345,675.00 €
31/07/2020
21,100
6.3866
134,757.26 €
Following these operations, Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa` per Azioni now directly holds a total of no 1,090,417 treasury shares, equal to 0.054% of the share capital.
* * *
TRANSACTION
DATE
HOUR
A/V
Currency
PRICE
SHARES
27/07/2020
07:18:19
A
EUR
6.32
3,303
27/07/2020
07:39:22
A
EUR
6.33
284
27/07/2020
07:39:22
A
EUR
6.33
1,979
27/07/2020
07:56:46
A
EUR
6.33
1,322
27/07/2020
07:56:46
A
EUR
6.33
891
27/07/2020
08:09:47
A
EUR
6.35
2,067
27/07/2020
08:27:46
A
EUR
6.34
1,000
27/07/2020
08:27:46
A
EUR
6.34
697
27/07/2020
09:02:40
A
EUR
6.34
1,098
27/07/2020
09:02:40
A
EUR
6.34
830
27/07/2020
09:12:03
A
EUR
6.33
45
27/07/2020
09:12:03
A
EUR
6.33
2,024
27/07/2020
09:37:36
A
EUR
6.34
193
27/07/2020
09:42:29
A
EUR
6.34
1,515
27/07/2020
09:55:14
A
EUR
6.33
1,688
27/07/2020
10:12:32
A
EUR
6.32
1,265
27/07/2020
10:26:30
A
EUR
6.32
1,284
27/07/2020
10:38:50
A
EUR
6.32
1,290
27/07/2020
11:00:00
A
EUR
6.31
1,284
27/07/2020
11:11:03
A
EUR
6.30
1,411
27/07/2020
11:22:53
A
EUR
6.28
1,233
27/07/2020
11:36:51
A
EUR
6.28
1,384
27/07/2020
11:56:03
A
EUR
6.29
1,041
27/07/2020
12:14:39
A
EUR
6.29
826
27/07/2020
12:14:39
A
EUR
6.29
498
27/07/2020
12:22:15
A
EUR
6.29
1,227
27/07/2020
12:33:35
A
EUR
6.29
1,837
27/07/2020
12:55:10
A
EUR
6.27
1,431
27/07/2020
13:19:01
A
EUR
6.28
359
27/07/2020
13:19:01
A
EUR
6.28
1,120
27/07/2020
13:26:53
A
EUR
6.28
525
27/07/2020
13:32:02
A
EUR
6.28
661
27/07/2020
13:38:37
A
EUR
6.28
1,189
27/07/2020
13:53:45
A
EUR
6.27
738
27/07/2020
13:53:45
A
EUR
6.27
428
27/07/2020
14:20:48
A
EUR
6.26
188
27/07/2020
14:20:48
A
EUR
6.26
982
27/07/2020
14:21:34
A
EUR
6.26
1,511
27/07/2020
14:34:00
A
EUR
6.26
1,574
27/07/2020
14:56:12
A
EUR
6.28
1,389
27/07/2020
15:06:36
A
EUR
6.28
100
27/07/2020
15:06:51
A
EUR
6.28
619
27/07/2020
15:24:11
A
EUR
6.30
455
27/07/2020
15:24:11
A
EUR
6.30
215
27/07/2020
15:25:33
A
EUR
6.31
703
27/07/2020
15:27:08
A
EUR
6.31
4,413
27/07/2020
15:27:48
A
EUR
6.30
1,300
27/07/2020
15:27:48
A
EUR
6.30
50
27/07/2020
15:27:48
A
EUR
6.30
1,041
27/07/2020
15:27:48
A
EUR
6.30
998
27/07/2020
15:27:48
A
EUR
6.30
53
27/07/2020
15:27:53
A
EUR
6.30
630
27/07/2020
15:28:48
A
EUR
6.30
1,246
27/07/2020
15:29:02
A
EUR
6.30
137
27/07/2020
15:29:37
A
EUR
6.31
1,179
27/07/2020
15:29:37
A
EUR
6.31
682
27/07/2020
15:29:37
A
EUR
6.31
1,068
28/07/2020
07:09:26
A
EUR
6.31
160
28/07/2020
07:12:59
A
EUR
6.32
1,295
28/07/2020
07:12:59
A
EUR
6.32
1,022
28/07/2020
07:28:24
A
EUR
6.27
1,558
28/07/2020
07:46:21
A
EUR
6.30
1,703
28/07/2020
07:52:00
A
EUR
6.30
1,676
28/07/2020
08:07:00
A
EUR
6.27
56
28/07/2020
08:20:45
A
EUR
6.30
2,100
28/07/2020
08:20:47
A
EUR
6.31
146
28/07/2020
08:21:37
A
EUR
6.31
1,516
28/07/2020
08:44:26
A
EUR
6.31
586
28/07/2020
08:45:56
A
EUR
6.31
1,211
28/07/2020
08:54:49
A
EUR
6.33
557
28/07/2020
08:54:49
A
EUR
6.33
325
28/07/2020
08:55:21
A
EUR
6.33
648
28/07/2020
08:57:22
A
EUR
6.33
37
28/07/2020
09:06:02
A
EUR
6.33
1,582
28/07/2020
09:20:33
A
EUR
6.33
1,270
28/07/2020
09:29:08
A
EUR
6.33
1,440
28/07/2020
09:44:45
A
EUR
6.32
1,152
28/07/2020
09:57:00
A
EUR
6.32
1,856
28/07/2020
10:11:58
A
EUR
6.29
1,707
28/07/2020
10:29:05
A
EUR
6.27
1,503
28/07/2020
10:51:42
A
EUR
6.27
1,144
28/07/2020
10:58:55
A
EUR
6.28
1,262
28/07/2020
11:00:37
A
EUR
6.28
962
28/07/2020
11:12:03
A
EUR
6.28
1,568
28/07/2020
11:25:08
A
EUR
6.26
1,325
28/07/2020
11:30:52
A
EUR
6.26
1,272
28/07/2020
11:42:06
A
EUR
6.25
1,390
28/07/2020
12:02:21
A
EUR
6.25
1,260
28/07/2020
12:04:16
A
EUR
6.25
1,449
28/07/2020
12:25:35
A
EUR
6.26
1,706
28/07/2020
12:40:17
A
EUR
6.27
1,359
28/07/2020
12:44:48
A
EUR
6.26
1,365
28/07/2020
12:54:05
A
EUR
6.25
1,547
28/07/2020
13:01:43
A
EUR
6.26
163
28/07/2020
13:01:43
A
EUR
6.26
1,878
28/07/2020
13:14:27
A
EUR
6.26
1,654
28/07/2020
13:14:27
A
EUR
6.26
74
28/07/2020
13:25:14
A
EUR
6.26
1,501
28/07/2020
14:04:15
A
EUR
6.31
524
28/07/2020
14:05:26
A
EUR
6.31
60
28/07/2020
14:34:09
A
EUR
6.35
1,984
28/07/2020
14:42:30
A
EUR
6.36
1,664
28/07/2020
14:46:55
A
EUR
6.35
74
28/07/2020
14:46:55
A
EUR
6.35
1,239
28/07/2020
14:51:35
A
EUR
6.36
1,206
28/07/2020
15:00:48
A
EUR
6.37
500
28/07/2020
15:00:48
A
EUR
6.37
1,052
28/07/2020
15:05:18
A
EUR
6.37
1,823
28/07/2020
15:07:02
A
EUR
6.37
1,113
28/07/2020
15:08:06
A
EUR
6.37
1,383
28/07/2020
15:16:07
A
EUR
6.36
84
29/07/2020
07:01:23
A
EUR
6.38
1,364
29/07/2020
07:19:00
A
EUR
6.43
1,740
29/07/2020
07:43:37
A
EUR
6.40
745
29/07/2020
08:03:50
A
EUR
6.40
699
29/07/2020
08:03:50
A
EUR
6.40
832
29/07/2020
08:23:45
A
EUR
6.39
883
29/07/2020
08:23:45
A
EUR
6.39
675
29/07/2020
09:06:20
A
EUR
6.37
838
29/07/2020
09:06:20
A
EUR
6.37
914
29/07/2020
10:03:55
A
EUR
6.37
1,424
29/07/2020
10:13:35
A
EUR
6.37
970
29/07/2020
10:13:35
A
EUR
6.37
421
29/07/2020
10:51:09
A
EUR
6.39
1,581
29/07/2020
11:49:34
A
EUR
6.39
654
29/07/2020
12:25:35
A
EUR
6.41
716
29/07/2020
12:25:35
A
EUR
6.41
953
29/07/2020
12:57:01
A
EUR
6.39
1,298
29/07/2020
13:33:21
A
EUR
6.42
1,434
29/07/2020
13:44:17
A
EUR
6.41
1,485
29/07/2020
14:27:33
A
EUR
6.41
1,091
29/07/2020
14:27:33
A
EUR
6.41
346
29/07/2020
14:53:20
A
EUR
6.40
1,291
29/07/2020
15:24:17
A
EUR
6.41
146
30/07/2020
07:02:55
A
EUR
6.41
1,214
30/07/2020
07:21:21
A
EUR
6.39
1,553
30/07/2020
07:42:18
A
EUR
6.39
1,571
30/07/2020
08:13:37
A
EUR
6.41
1,823
30/07/2020
08:51:25
A
EUR
6.42
1,304
30/07/2020
09:21:29
A
EUR
6.35
1,407
30/07/2020
10:03:55
A
EUR
6.33
24
30/07/2020
10:03:55
A
EUR
6.33
24
30/07/2020
10:03:55
A
EUR
6.33
21
30/07/2020
10:03:55
A
EUR
6.33
23
30/07/2020
10:04:07
A
EUR
6.33
1,646
30/07/2020
10:56:05
A
EUR
6.31
783
30/07/2020
10:56:05
A
EUR
6.31
1,202
30/07/2020
12:26:12
A
EUR
6.34
500
30/07/2020
12:26:28
A
EUR
6.34
854
30/07/2020
12:53:20
A
EUR
6.34
1,624
30/07/2020
12:53:20
A
EUR
6.34
207
30/07/2020
13:36:32
A
EUR
6.31
1,109
30/07/2020
13:36:32
A
EUR
6.31
537
30/07/2020
13:57:11
A
EUR
6.29
1,423
30/07/2020
14:37:12
A
EUR
6.25
143
30/07/2020
14:37:12
A
EUR
6.25
143
30/07/2020
14:43:52
A
EUR
6.28
1,683
30/07/2020
14:55:56
A
EUR
6.26
143
30/07/2020
14:55:56
A
EUR
6.26
143
30/07/2020
14:55:56
A
EUR
6.26
143
30/07/2020
14:55:56
A
EUR
6.26
1,374
30/07/2020
14:56:35
A
EUR
6.25
374
30/07/2020
14:56:57
A
EUR
6.24
1,645
30/07/2020
14:57:14
A
EUR
6.25
5,000
30/07/2020
14:57:14
A
EUR
6.25
4,000
30/07/2020
14:59:05
A
EUR
6.25
179
30/07/2020
14:59:05
A
EUR
6.25
179
30/07/2020
15:00:47
A
EUR
6.25
333
30/07/2020
15:01:08
A
EUR
6.25
253
30/07/2020
15:01:56
A
EUR
6.26
66
30/07/2020
15:02:53
A
EUR
6.25
76
30/07/2020
15:02:54
A
EUR
6.25
143
30/07/2020
15:02:54
A
EUR
6.25
143
30/07/2020
15:02:54
A
EUR
6.25
53
30/07/2020
15:03:04
A
EUR
6.25
1,360
30/07/2020
15:05:39
A
EUR
6.25
260
30/07/2020
15:05:47
A
EUR
6.24
1,819
30/07/2020
15:10:07
A
EUR
6.24
1,624
30/07/2020
15:13:46
A
EUR
6.24
278
30/07/2020
15:13:46
A
EUR
6.24
2,062
30/07/2020
15:16:37
A
EUR
6.24
2,058
30/07/2020
15:17:53
A
EUR
6.24
1,625
30/07/2020
15:19:54
A
EUR
6.24
179
30/07/2020
15:19:54
A
EUR
6.24
179
30/07/2020
15:19:54
A
EUR
6.24
178
30/07/2020
15:19:54
A
EUR
6.24
178
30/07/2020
15:19:54
A
EUR
6.24
179
30/07/2020
15:19:54
A
EUR
6.24
133
30/07/2020
15:20:45
A
EUR
6.25
1,696
30/07/2020
15:20:52
A
EUR
6.24
106
30/07/2020
15:20:52
A
EUR
6.24
157
30/07/2020
15:24:00
A
EUR
6.23
365
30/07/2020
15:24:04
A
EUR
6.24
358
30/07/2020
15:24:04
A
EUR
6.24
141
30/07/2020
15:25:39
A
EUR
6.24
247
30/07/2020
15:27:34
A
EUR
6.26
2,377
30/07/2020
15:28:29
A
EUR
6.25
307
30/07/2020
15:28:29
A
EUR
6.25
357
30/07/2020
15:28:29
A
EUR
6.25
48
30/07/2020
15:28:52
A
EUR
6.25
223
30/07/2020
15:29:01
A
EUR
6.25
175
30/07/2020
15:29:01
A
EUR
6.25
131
30/07/2020
15:29:46
A
EUR
6.25
1,135
31/07/2020
07:07:17
A
EUR
6.34
137
31/07/2020
07:07:44
A
EUR
6.34
1,500
31/07/2020
07:07:44
A
EUR
6.34
600
31/07/2020
07:07:44
A
EUR
6.34
628
31/07/2020
07:07:44
A
EUR
6.34
502
31/07/2020
07:07:44
A
EUR
6.34
196
31/07/2020
07:15:21
A
EUR
6.36
1,349
31/07/2020
07:33:11
A
EUR
6.39
777
31/07/2020
07:33:11
A
EUR
6.39
1,991
31/07/2020
07:33:11
A
EUR
6.39
1,170
31/07/2020
07:35:58
A
EUR
6.40
100
31/07/2020
07:45:20
A
EUR
6.39
1,678
31/07/2020
08:11:46
A
EUR
6.40
1,609
31/07/2020
08:44:00
A
EUR
6.41
1,995
31/07/2020
09:00:53
A
EUR
6.42
425
31/07/2020
09:00:53
A
EUR
6.42
87
31/07/2020
09:18:19
A
EUR
6.41
1,537
31/07/2020
11:47:13
A
EUR
6.42
2,380
31/07/2020
13:59:49
A
EUR
6.40
1,000
31/07/2020
14:40:13
A
EUR
6.36
1,115
31/07/2020
15:23:59
A
EUR
6.33
212
31/07/2020
15:23:59
A
EUR
6.33
112
Disclaimer
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. published this content on 03 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2020 14:21:06 UTC
Latest news on TERNA S.P.A.
Sales 2020
2 417 M
2 836 M
2 836 M
Net income 2020
767 M
900 M
900 M
Net Debt 2020
8 808 M
10 333 M
10 333 M
P/E ratio 2020
16,5x
Yield 2020
4,28%
Capitalization
12 670 M
14 988 M
14 863 M
EV / Sales 2020
8,88x
EV / Sales 2021
8,79x
Nbr of Employees
4 668
Free-Float
70,1%
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends TERNA S.P.A.
Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral
Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts.
Mean consensus
OUTPERFORM
Number of Analysts
17
Average target price
6,49 €
Last Close Price
6,31 €
Spread / Highest target
18,9%
Spread / Average Target
2,84%
Spread / Lowest Target
-9,61%
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