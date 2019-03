Tesmec : Deposito lista per nomina Consiglio Amministrazione e Collegio Sindacale

TESMEC S.P.A.: DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

DEL COLLEGIO SINDACALE

Grassobbio (Bergamo), 23 marzo 2019 - Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 14.30 presso la sede operativa della Società per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, rende noto che alla data del 23 marzo 2019 è stata depositata la lista di TTC Srl, che ha attestato il possesso diretto del 30,301% delle azioni ordinarie della Società.

La lista, unitamente all'ulteriore documentazione prescritta dalla vigente normativa, è a disposizione del pubblico mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage accessibile dal sitowww.emarketstorage.come sul sito internet della Società www.tesmec.com, nonché mediante deposito presso la sede sociale e la sede operativa, in Grassobbio (BG) - Via Zanica 17/O.

****

Per ulteriori informazioni: Tesmec S.p.A. Image Building - Media Relations Marco Paredi Alfredo Mele, Alessandro Zambetti Investor Relations Manager Tel: +39 02 89011300 Tel: +39 035 4232840 - Fax: +39 035 3844606 E-mail: tesmec@imagebuilding.it E-mail: ir@tesmec.com Il comunicato è disponibile anche sul sito http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx. Il Gruppo Tesmec www.tesmec.com,

nellasezione

"Investitori":

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali. In particolare, il Gruppo opera nei settori: 1) degli elettrodotti di trasmissione e distribuzione (equipaggiamenti di tesatura per l'installazione di conduttori e la posa di cavi interrati; dispositivi elettronici e sensori per la gestione, il monitoraggio e l'automazione delle reti elettriche); 2) delle infrastrutture civili interrate (macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di oleodotti, gasdotti, acquedotti, reti di telecomunicazione e operazioni di drenaggio; surface miner per sbancamenti, cave e miniere di superficie; servizi specialistici di scavo); 3) delle reti ferroviarie (equipaggiamenti ferroviari per l'istallazione e la manutenzione della catenaria e per operazioni speciali quali, ad esempio, la rimozione neve dal binario; power unit di ultima generazione).

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su circa 800 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, di Alvarado (Texas) negli Usa e di Durtal, in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, Cina, Francia, Australia, Nuova Zelanda, Tunisia e Costa d'Avorio.

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l'intera catena produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all'utilizzo dei sistemi e all'ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all'efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

TESMEC S.P.A.: FILING OF THE LISTS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND

THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Grassobbio (Bergamo), 23 March 2019 - Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), at the head of a group leader in the market of infrastructures related to the transport and distribution of energy, data and materials, with reference to the Shareholders' Meeting of Tesmec S.p.A. convened for 16 April 2019 at 14.30 a.m. at the operating office of the Company to deliberate the appointment of the Board of Directors and the appointment of the Board of Statutory Auditors, announces that on 23 March 2019 the list of TTC Srl has been filed, who certified the ownership of 30.301% of the ordinary shares of the Company.

The list, together with the additional documentation required by current regulations, is available to the public through the system NIS-Storage, atwww.emarketstorage.comand the website www.tesmec.com and deposited at Tesmec SpA registered and operating office in Grassobbio (BG) - Via Zanica 17/O.

****

For further information: Tesmec S.p.A. Image Building - Media Relations Marco Paredi Alfredo Mele, Alessandro Zambetti Investor Relations Manager Tel: +39 02 89011300 Tel: +39 035 4232840 - Fax: +39 035 3844606 E-mail: tesmec@imagebuilding.it E-mail: ir@tesmec.com

The presentation to analysts and investors is available in the Investors section of the website: http://investor.tesmec.com/Investors/Presentations.aspx

Tesmec Group

Tesmec Group is leader in designing, manufacturing and selling of systems, technologies and integrated solutions for the construction, maintenance and efficiency of infrastructures related to the transport and distribution of energy, data and material. In details, the Group is active in the following sectors: 1) transmission and distribution power lines (stringing equipment for the installation of conductors and the underground cable laying, electronic devices and sensors for the management, monitoring and energy automation); 2) underground civil infrastructures (high powered tracked trenchers for linear excavation of oil, gas and water pipelines, telecommunication networks and drainage operations; surface miners for bulk excavation, quarries and site preparation; specialized digging services); 3) railway lines (railway equipment for the installation and maintenance of the catenary and for special applications, e.g. snow removal from track; new generation power unit). The Group, established in 1951 and led by Chairman & CEO Ambrogio Caccia Dominioni, relies on more than 800 employees and has the production plants in Italy - in Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco), Monopoli (Bari), in the USA, in Alvarado (Texas) and in France, in Durtal, as well as three research and development units respectively in Fidenza (Parma), Padua and Patrica (FS). The Group also has a global commercial presence through foreign subsidiaries and sales offices in USA, South Africa, Russia, Qatar, China and France. The know-how achieved in the development of specific technologies and solutions, and the presence of engineering teams and highly skilled technicians, allow Tesmec to directly manage the entire production chain: from the design, production and sale of machinery, to all pre-sales and post-sales. All product lines are developed in accordance with the ISEQ (Innovation, Safety, Efficiency and Quality) philosophy, with environmental sustainability and energy conservation in mind.