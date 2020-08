TFF : Présentation Résultats annuels 2019/2020 0 08/04/2020 | 12:17pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields RÉSULTATS ANNUELS 2019/2020 Thierry Simonel Jérôme François Directeur administratif et financier Président du Directoire 15 juillet 2020 FAITS MARQUANTS 2019/2020 POURSUITE DE LA CROISSANCE DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 2019/2020 CA ROC RN Endettement 279,7 M€ 43,7 M€ 26,9 M€ 160,9 M€ + 3 % Hors IFRS 16 - 1,3 % à PTTC 15,6 % du CA - 13,5 % Gearing : 44 % 3 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 2019-2020 ACTIVITÉ : LES DEUX PÔLES EN CROISSANCE ACTIVITÉ EN HAUSSE PORTÉE PAR LE MARCHÉ DU BOURBON 2019/2020 Vins +2,3 % - 3 % à PTTC Belle performance sur un marché difficile grâce à l'acquisition de Tonnellerie Darnajou. Alcools +3,9 % + 1,2 % à PTTC Poursuite d'une croissance à deux chiffres du marché du Bourbon pour la 4e année consécutive (+16.6% et +12.4% à PTCC). Bon niveau d'activité sur le marché des autres whiskies. 5 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 UNE DIVERSIFICATION RÉUSSIE 2019/2020 Vins : 168 M€ Alcools : 111,6 M€ 60 % 40 % Une répartition qui devrait peu évoluer sur l'exercice en cours 6 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 LE MARCHÉ DU VIN DES FONDAMENTAUX SOLIDES 2019/2020 Production mondiale 2019 Consommation mondiale 2019 260 Mhl + 0,1 % en baisse de 32 Mhl Forte baisse par rapport à 2018 : conditions climatiques défavorables (gelées, sècheresse et fortes chaleurs) Estimation en légère hausse selon l'OIV 7 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 TFF GROUP SUR LE MARCHÉ DU VIN : RENFORCEMENT DE LA POSITION DE N°1 MONDIAL 2019/2020 Vins 168 M€ + 2,3 %

3 % à PTTC Une acquisition Beau millésime 2019 en Acquisitions qualité mais des stratégique : Tonnellerie Merranderie Bernard volumes en baisse de Darnajou consolidée sur Gauthier et tonnellerie 11% à l'échelle 12 mois Gauthier Frères mondiale. Un marché du vin solide mais impacté à court terme par la crise du Covid sur lequel TFF Group va continuer de croitre grâce à la croissance externe mais également grâce à la revalorisation régulière de nos tarifs et à la perspective d'une récolte plus généreuse. 8 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 LE MARCHÉ DES WHISKIES : UN MARCHÉ PROMETTEUR IMPACTÉ PAR LE COVID 2019/2020 Le marché des whiskys En croissance de + 463 + 4 % Millions de caisses entre 2018 et 2019 vendues Des perspectives de croissance non quantifiées en raison des conséquences de la crise sanitaire. 9 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 LE MARCHÉ DU SCOTCH WHISKY LA REPRISE TERNIE PAR L'ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE ET SANITAIRE 2019/2020 En croissance de 1 % entre 2018 et 2019 En valeur : +4.4% Des prévisions atteignant le record de 4.9milliards tiré par encourageantes avec Exportation de scotch l'Asie et l'Afrique une croissance qui se whisky en hausse en poursuit attendue de 2% 2019: Pour la 3e année En volume : +2.4% par an sur la période consécutive. atteignant 1.31 milliard 18/23. de bouteilles de 70cl dans 180 pays. 10 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 TFF SUR LE MARCHÉ DU SCOTCH WHISKY N° 1 MONDIAL DES TONNELIERS INDÉPENDANTS 2019/2020 Whisky 50 M€ 8,2 %

9,4 % à PTTC Une année impactée Le marché du whisky 8 nous continuons à par le Brexit, les taxes américaines renforcer notre position sites de production de N°1 mondial des et la crise sanitaire tonneliers indépendants 5 sites en Ecosse et 3 aux USA De 800 000 à 1 000 000 de futs traités par an Une reprise freinée par les incertitudes liées à la crise sanitaire. Avant celle-ci nous constations des fondamentaux forts pour ce marché 11 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 LE MARCHÉ DU BOURBON EN 2019 2019/2020 En croissance de 5,8 % entre 2018 et 2019 1 % pour le scotch/ + 0,1 % pour le vin En croissance de + 4 % / an entre 2019 et 2023 Un marché qui devrait passer de 55 millions de caisses à 62 millions sur la période 12 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 TFF SUR LE MARCHÉ DU BOURBON N°2 DES TONNELIERS INDÉPENDANTS EN 3 ANS 2019/2020 Bourbon 61 M€ de chiffre d'affaires Ebitda de 10% à fin avril 7 sites de production 2 tonnelleries, 5 merranderies Acquisition et intégration des approvisionnements de notre 4e et 5e merranderie dans le Kentucky et en Virginie Démarrage de la 2e tonnellerie en janvier 2020 Atkins - Virginie Speyside Stave Mills Glade Springs - avril 2020 13 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 TFF SUR LE MARCHÉ DU BOURBON N°2 DES TONNELIERS INDÉPENDANTS EN 3 ANS 2019/2020 410 000 fûts produits et vendus en 2019/20 15 % De parts de marché 424 salariés recrutés depuis 2016 dont 1/3 en formation 145 M$ investis à fin avril 2020 14 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 TFF SUR LE MARCHÉ DU BOURBON N°2 DES TONNELIERS INDÉPENDANTS EN 3 ANS 2019/2020 Des objectifs à moyen terme maintenus CA Fûts EBITDA Remontée 120 M$ 700 000 progressive à 800 000 2023/2024 15 à 20 % 15 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 UN PÔLE ALCOOLS QUI TIRE LA CROISSANCE DU GROUPE 2019/2020 Le marché des whiskys En croissance de 111,6 M€ + 3,9 % 40 % du CA 1,2 à PTCC Poursuite d'une Pour la première année croissance à deux la contribution du chiffres du marché du bourbon dépasse celle Bourbon pour la 4e du whisky validant année consécutive notre stratégie de (+16.6% et +12.4% à développement sur ce PTCC). Bon niveau marché. d'activité sur le marché des autres whiskies. 16 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 CHIFFRES CLÉS 2019-2020 CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE 2019/2020 Croissance : + 3 % (en millions d'euros) 271,7 279,7 3,4 8,2 -3,6 2018/2019 Change Périmètre Organique 2019/2020 18 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 18 PERFORMANCE FINANCIÈRE 2019/2020 Résultats En millions d'euros 2020 % 2019 % Chiffre d'affaires 279,7 271,7 Marge brute 139,3 49,8 136,4 50,2 Résultat opérationnel courant 43,7 15,6 47,6 17,5 Autres produits et charges opérationnels non courants (8,1) (5,5) Charges financières nettes 1,1 2,2 Impôt sur le résultat (10,7) (13,8) Résultat des mises en équivalence 0,8 0,5 Résultat net de l'ensemble consolidé 26,8 9,6 31,0 11,4 Dont part du Groupe 26,6 30,8 19 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 19 CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL 2019/2020 En millions d'euros Hors application des normes IFRS 16 2020 BFR : incidence CAF avant impôts, dividendes et intérêts 47,4 des stocks Variation du besoin en fonds de roulement (hors impôt) (44,8) 36 M€ Impôts sur le résultat payés et intérêts financiers versés (13,6) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (11,0) Acquisitions d'immobilisations opérationnelles (44,4) CAPEX : dont Cessions d'immobilisations opérationnelles 1,0 Bourbon 36 M€ Cash flow libre opérationnel (54,4) 20 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET 2019/2020 Endettement net une nouvelle année d'investissements significatifs Hors application norme IFRS 16 en millions d'euros 7,6 1,9 En hausse de 63,9 M€ 54,4 160,9 3,1 x EBITDA 97 Endettement Cash flow Dividendes Change Endettement Gearing de 44 % financier net libre financier net payés et divers 30/04/2019 opérationnel 30/04/2020 21 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 PERSPECTIVES 2020/2023 DES PERSPECTIVES PRUDENTES COMPTE TENU DES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 PERSPECTIVES 2020/2023 2019/2020 L'exercice 2020/2021 s'est ouvert comme l'exercice 2019/2020 s'est refermé : dans un contexte de crise sanitaire affectant l'ensemble des zones où le Groupe est implanté. L'ensemble des sites de production et bureaux commerciaux sont opérationnels avec le souci de la préservation de la santé de nos collaborateurs. Les incertitudes que laisse encore planer l'évolution de la pandémie au niveau mondial rendent les prévisions d'activité encore incertaines. Compte tenu de ce contexte, le Groupe ne peut fixer aujourd'hui un objectif précis à date. Le Groupe a rapidement réagi en adoptant des mesures exceptionnelles afin de limiter les impacts de cette crise sanitaire sur sa structure et ses niveaux de résultats. » 23 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 DIVIDENDE 2020 UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION PÉRENNE 2019/2020 Maintien du dividende en 2020(1) 0,35 * 0,35 * 0,35 * 0,35 * 0,20 * 0,20 * 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 sur la base du nouveau nombre d'actions (x4 au 1 er décembre 2017) Proposition de distribution du dividende soumise à l'Assemblée Générale d'octobre 2020 24 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE AU 30 AVRIL 2020 Actif (en millers d'euros) Notes 30/04/2020 30/04/2019 IFRS IFRS Ecarts d'acquisition 4.2 87 157 86 892 Autres immobilisations incorporelles 4.1 et 4.4 4 165 4 110 Immobilisations corporelles 4.1 139 844 94 321 Participations dans les entreprises associés et les co-entreprises 4.3 14 251 14 459 Autres actifs financiers non courants 2 017 1 936 Impôts différés actifs 4.6 10 456 7 272 Total actif non courant 257 890 208 990 Stocks et en-cours 4.7 267 030 229 990 Créances clients 4.8 52 198 51 764 Autres créances courantes 4.8 9 137 8 390 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.9 82 020 56 065 Total actif courant 410 385 346 209 Actifs destinés à être cédés 0 0 Total actif 668 275 555 199 25 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE AU 30 AVRIL 2020 Passif (en milliers d'euros) Notes 30/04/2020 30/04/2019 IFRS IFRS Capital social 4.10 8 672 8 672 Réserves consolidées 327 625 304 524 Ecarts de conversion capitaux propres 4.10 -2 214 (1 930) Résultat consolidé 26 635 30 749 Ecarts de conversion résultat -127 59 Total des capitaux propres du Groupe 360 591 342 074 Intérêts minoritaires réserves 4 393 4 179 Intérêts minoritaires résultat 211 278 Total capitaux propres de l'ensemble consolidé 365 195 346 531 Emprunts et dettes financières 4.13 et 4.14 53 770 54 259 Provisions 4.11 433 554 Provisions pour engagements de retraite 4.12 2 846 2 621 Impôts différés passifs 4.18 6 577 4 994 Total Passif non courant 63 626 62 428 Emprunts et dettes financières 4.13 et 4.14 196 977 98 849 Dettes fournisseurs 4.18 21 737 27 500 Autres passifs courants 4.18 20 740 19 891 Total Passif courant 239 454 146 240 Passifs directement liés à des actifs destinés à être cédés 0 0 Total Passif 668 275 555 199 26 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 30/04/2020 30/04/2019 Note IFRS IFRS En milliers d'euros Chiffre d'affaires 3.2 et 5.1 279 663 271 647 Production stockée (381) 1 121 PRODUITS EXPLOITATION 279 282 272 768 Achats consommés (155 114) (155 596) Variation de stocks matières et marchandises 15 125 19 228 MARGE BRUTE 139 293 136 400 Autres achats et charges externes (30 563) (29 794) VALEUR AJOUTEE 108 730 106 606 Subventions d'exploitation 0 0 Impôts et taxes (2 815) (2 672) Charges de personnel (53 901) (50 464) EXCEDENT BRUT EXPLOITATION 52 014 53 470 Repr Prov et Transfert de charges 5.4 3 078 2 211 Dotations aux comptes d'amortissements 4.1 (8 912) (6 020) Dotations aux comptes de provisions 5.4 (2 583) (1 983) Autres produits et charges courants 60 (92) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 43 657 47 586 Autres produits et charges opérationnels non courants 5.2 (8 071) (5 553) RESULTAT OPERATIONNEL DES ACTIVITES POURSUIVIES 35 586 42 033 Résultat net des entreprises associées et co-entreprises 4.3 834 552 RESULTAT OPERATIONNEL APRES QUOTE PART DE 36 420 42 585 RESULTAT NET DES ENTREPRISES ASSOCIES ET CO-ENTREPRISES Produits financiers 5.3 7 233 8 384 Charges financières 5.3 (6 123) (6 194) Charges et produits financiers 5.3 1 110 2 190 RESULTAT AVANT IMPOT 37 530 44 775 Impôt sur les bénéfices 5.7 et 5.8 (10 684) (13 751) RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 26 846 31 024 RESULTAT DES ACTIVITES CEDEES 5.9 0 0 RESULTAT NET 26 846 31 024 dont Part du Groupe 26 635 30 749 dont Part des Minoritaires 211 275 Résultat par action 5.10 de base (résultat net) 1,23 1,42 de base (résultat net des activités poursuivies) 1,23 1,42 dilué (résultat net) 1,23 1,42 dilué (résultat des activités poursuivies) 1,23 1,42 AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL (Retraitements des éléments constatés en capitaux propres) En milliers d'euros 30/04/2020 30/04/2019 Résultat net consolidé 26 846 31 024 Variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente 0 0 Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture 0 0 Ecarts de change sur conversion des activités à l'étranger -447 5 149 Résultat global consolidé 26 399 36 173 dont Part du Groupe 26 224 35 805 dont Part des Minoritaires 175 368 27 / présentation résultats annuels / Juillet 2020 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Tonnellerie François Frères SA published this content on 15 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 August 2020 16:16:10 UTC 0 Latest news on TFF GROUP 12:22p TFF : Résultats annuels 2019/2020 PU 12:17p TFF : Présentation Résultats annuels 2019/2020 PU 07/13 TFF GROUP : Annual results CO 07/09 TFF GROUP : annual earnings release 07/02 TFF GROUP : annual earnings release 04/08 TFF : 9 Month Results 2019/2020 PU 01/21 TFF : Rapport financier semestriel 2019/2020 PU 01/08 TFF GROUP : Half-year results CO 01/08 TFF GROUP : Half-year results CO 2019 TFF GROUP : Ex-dividend day for final dividend FA