TFF : RÉSULTATS ANNUELS 2019/2020

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 13_07_20 ACTUALITÉS FINANCIÈRES 2019/2020 RÉSULTATS ANNUELS CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ RÉSULTATS IMPACTÉS PAR LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ DU BOURBON ET PAR LES EFFETS DE LA PANDÉMIE Lundi 13 juillet 2020, 17h45 Le Directoire, réuni le 13 juillet sous la présidence de Jérôme François, a examiné et arrêté les comptes clos au 30 avril 2020, qui seront soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale du 30 octobre 2020, au cours de laquelle sera proposé un dividende de 0,35 € par action : Comptes consolidés en M€ IFRS 2019/2020 2019/2020 2018/2019 Variation publié Retraité IFRS 16 publié publié Chiffre d'Affaires 279,7 279,7 271,7 + 3,0 % EBITDA* 53,4 51,3 54,1 - 1,3 % Résultat Op. Courant 43,7 43,6 47,6 - 8,3 % Résultat Opérationnel 35,6 35,5 42,1 - 15,3 % ROP après Mise En Equivalence 36,4 36,4 42,6 - 14,5 % Résultat Net 26,9 26,9 31,0 - 13,5 % Résultat Net Part du Groupe 26,8 26,8 30,8 - 13,4 % * Définition EBITDA : bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement Les procédures d'audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. ACTIVITÉ LES DEUX PÔLES EN CROISSANCE : Le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 279,7 M€, en hausse de + 3 % (- 1,3 % en organique, retraités de l'effet change + 1,3 % et de l'effet périmètre DARNAJOU + 3 %) Pôle Vin : + 2,3%, 168,0 M€ de chiffre d'affaires (- 3 % en organique, retraités de l'effet change de + 0,3 %, et de l'effet périmètre, + 5 %, représentant dix mois de chiffre d'affaires de DARNAJOU) Le pôle Vin réalise un exercice de croissance en intégrant la contribution de Tonnellerie DARNAJOU, consolidée en mars 2019 et qui tient toutes ses promesses. A données comparables l'exercice est caractérisé par : une contraction des volumes de futaille notamment en France et en Europe dans des conditions climatiques défavorables pour le millésime 2019, une activité en demi-teinte des activités boisage pour l'œnologie liée à une faible récolte,

demi-teinte des activités boisage pour l'œnologie liée à une faible récolte, une belle activité des grands contenants, dont la performance est en général décorrélée des niveaux des récoltes,

un impact sur le CA des contenants Inox, affecté par le confinement en France avec l'interruption de l'activité depuis la mi-mars jusqu'à la fin de l'exercice. Pôle Alcools : +3,9 %, 111,6 M€ de chiffre d'affaires (+ 1,2 % en organique, retraités de l'effet change + 2,7%) La division Whisky s'inscrit en retrait, du fait de l'arrêt des activités des sites écossais en avril et par le démarrage retardé du 8 e site localisé à proximité d'Edimbourg,

site localisé à proximité d'Edimbourg, Division Bourbon : en croissance et conforme aux objectifs avec un volume de fûts produits et vendus supérieur à 400 000 unités et 7 sites désormais opérationnels. DES RÉSULTATS PONCTUELLEMENT IMPACTÉS PAR LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DANS LE BOURBON ET LA PANDÉMIE : Le résultat opérationnel courant (ROC), à 43,7 M€ en recul de - 8,3 % , reflète un manque d'activité en volume, et un développement à marche forcée du pôle Bourbon, dont les ratios de rentabilité n'ont encore pas atteint leur niveau cible.

Le résultat des autres produits et charges non courants est de - 8,1 M€. Il enregistre les charges non récurrentes du pôle Bourbon engagées à hauteur de - 8,6 M€ pour anticiper et accompagner la forte croissance du marché.

Le résultat financier, de + 1,1 M€, bénéficie de l'impact positif des effets de change à hauteur de 2,3 M€,

Après impôt et résultat des sociétés mises en équivalence, le résultat net recule moins fortement que le résultat opérationnel sur un niveau de 26,9 M€, proche de 10 % du chiffre d'affaires. UN BILAN TOUJOURS SOLIDE ET SAIN : L'endettement net, en hausse de 64 M€, pour installer la seconde tonnellerie et les dernières merranderies dans le Bourbon, ressort à 161 M€ retraité de l'application de la norme IFRS 16 (168,7 M€ en valeur bilantielle).

La structure financière, reste solide avec 365 M€ de capitaux propres et 82 M€ de trésorerie disponible. PROCHAINS RENDEZ-VOUS Résultats 1er trimestre 2020 : 9 septembre 2020 DES PERSPECTIVES PRUDENTES COMPTE TENU DES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 L'exercice 2020/2021 s'est ouvert comme l'exercice 2019/2020 s'est refermé : dans un contexte de crise sanitaire affectant l'ensemble des zones où le Groupe est implanté. L'ensemble des sites de production et bureaux commerciaux sont opérationnels avec le souci de la préservation de la santé de nos collaborateurs. Les incertitudes que laisse encore planer l'évolution de la pandémie au niveau mondial rendent les prévisions d'activité encore incertaines. Compte tenu de ce contexte, le Groupe ne peut fixer aujourd'hui un objectif précis à date. Le Groupe a rapidement réagi en adoptant des mesures exceptionnelles afin de limiter les impacts de cette crise sanitaire sur sa structure et ses niveaux de résultats. » Jérôme FRANCOIS Président du Directoire LAGREZE Aux termes d'une décision en date du 24 juin 2020, la société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES -TFF Group a, en sa qualité d'associé unique de la société TONNELLERIE LAGREZE, décidé la dissolution anticipée sans liquidation de ladite filiale, entrainant la transmission universelle de son patrimoine, conformément à l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil. Cette opération, qui n'a aucun impact sur le capital social et le nombre d'actions émises par TFF Group, s'inscrit dans une logique de simplification intra-groupe et de rationalisation des structures dans la mesure où la société TONNELLERIE LAGREZE n'a plus aucune activité opérationnelle.» À PROPOS DE TFF GROUP Leader mondial sur le marché de l'élevage des vins et du whisky, au service du premier secteur du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans plus de 80 pays et connaît un fort développement sur le marché du bourbon. «Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de leurs récoltes grâce à des contenants d'élevage haut de gamme innovants et respectueux de l'environnement, fabriqués dans la plus noble tradition du savoir-faire français. Forts de nos 1 313 collaborateurs et de 279,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019-2020, nous œuvrons à faire rayonner à travers le monde un savoir-faire d'excellence et l'art de vivre "Made in France".» Jérôme FRANCOIS Président du Directoire TFF GROUP EN 2020 : CA : 279,7 M€ 1 313 collaborateurs 80 pays distribués ROC : 43,7 M€ dont 834 à l'international www.tff-group.com EURONEXT PARIS - Compartiment B - FR0013295789 - Bloomberg TFF.FP - Reuters TFF.PA TFF - Thierry SIMONEL, DAF Relations Actionnaires : PHI éconéo Relations Média : Presse&Com Ecofi Tél : 03 80 21 23 33 Vincent LIGER-BELAIR - Frédéric HUE Ségolène de SAINT MARTIN Tél : 01 47 61 89 65 Tél : 06 16 40 90 73 ELIGIBLE TFF PEA LISTED PME EURONEXT Attachments Original document

Permalink Disclaimer Tonnellerie François Frères SA published this content on 13 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 August 2020 16:21:09 UTC 0 Latest news on TFF GROUP 12:22p TFF : Résultats annuels 2019/2020 PU 12:17p TFF : Présentation Résultats annuels 2019/2020 PU 07/13 TFF GROUP : Annual results CO 07/09 TFF GROUP : annual earnings release 07/02 TFF GROUP : annual earnings release 04/08 TFF : 9 Month Results 2019/2020 PU 01/21 TFF : Rapport financier semestriel 2019/2020 PU 01/08 TFF GROUP : Half-year results CO 01/08 TFF GROUP : Half-year results CO 2019 TFF GROUP : Ex-dividend day for final dividend FA