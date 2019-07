Thales : Disclosure of trading in own shares from 8 to 12 July 2019 (in French only) 0 07/16/2019 | 03:25am EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 8 au 12 juillet 2019 Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de Volume total journalier (en Prix unitaire Marché (MIC Code) l'instrument financier nombre d'actions) Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-07-08 FR0000121329 750 105,480733 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-07-09 FR0000121329 750 103,235333 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-07-10 FR0000121329 750 103,137933 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-07-11 FR0000121329 750 103,572933 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2019-07-12 FR0000121329 750 104,017267 XPAR Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T07:15:42Z FR0000121329 106,950000 EUR 31 XPAR OD_5HjHV3n-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T07:31:14Z FR0000121329 106,600000 EUR 32 XPAR OD_5HjLPVh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T07:53:22Z FR0000121329 106,500000 EUR 33 XPAR OD_5HjQz8F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T08:14:59Z FR0000121329 106,400000 EUR 38 XPAR OD_5HjWQXQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T09:57:47Z FR0000121329 105,900000 EUR 40 XPAR OD_5HjwJ8M-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T09:57:49Z FR0000121329 105,900000 EUR 35 XPAR OD_5HjwJgh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T09:57:49Z FR0000121329 105,900000 EUR 5 XPAR OD_5HjwJgh-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T09:59:56Z FR0000121329 105,900000 EUR 23 XPAR OD_5HjwqY5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T09:59:56Z FR0000121329 105,900000 EUR 6 XPAR OD_5HjwqY5-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T10:02:40Z FR0000121329 105,850000 EUR 39 XPAR OD_5HjxXMR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T10:23:54Z FR0000121329 105,750000 EUR 33 XPAR OD_5Hk2smm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T10:54:12Z FR0000121329 105,500000 EUR 31 XPAR OD_5HkAVlv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T11:17:43Z FR0000121329 105,500000 EUR 36 XPAR OD_5HkGQeO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T11:55:23Z FR0000121329 105,300000 EUR 4 XPAR OD_5HkPuXO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T11:55:23Z FR0000121329 105,300000 EUR 35 XPAR OD_5HkPuXW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T12:26:23Z FR0000121329 105,100000 EUR 41 XPAR OD_5HkXidN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T12:55:44Z FR0000121329 105,050000 EUR 41 XPAR OD_5Hkf6fR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T13:21:23Z FR0000121329 104,950000 EUR 41 XPAR OD_5HklZB0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T13:46:21Z FR0000121329 104,950000 EUR 41 XPAR OD_5Hkrqag-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T14:08:24Z FR0000121329 104,750000 EUR 29 XPAR OD_5HkxOpP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T14:25:27Z FR0000121329 104,700000 EUR 41 XPAR OD_5Hl1guQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T14:41:39Z FR0000121329 104,700000 EUR 35 XPAR OD_5Hl5luj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T14:52:14Z FR0000121329 104,550000 EUR 32 XPAR OD_5Hl8R0Q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-08T15:14:40Z FR0000121329 104,550000 EUR 28 XPAR OD_5HlE57z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T07:00:55Z FR0000121329 104,150000 EUR 36 XPAR OD_5Hp4IxA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T07:00:55Z FR0000121329 104,150000 EUR 1 XPAR OD_5Hp4IxN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T07:18:42Z FR0000121329 103,950000 EUR 40 XPAR OD_5Hp8mR2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T07:42:12Z FR0000121329 103,450000 EUR 39 XPAR OD_5HpEhRM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T08:11:20Z FR0000121329 102,900000 EUR 31 XPAR OD_5HpM28g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T08:32:18Z FR0000121329 103,000000 EUR 34 XPAR OD_5HpRJPT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T09:03:53Z FR0000121329 102,850000 EUR 32 XPAR OD_5HpZGQm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T09:28:26Z FR0000121329 102,950000 EUR 35 XPAR OD_5HpfRTf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T09:49:05Z FR0000121329 102,950000 EUR 40 XPAR OD_5Hpkdwb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T10:21:51Z FR0000121329 103,150000 EUR 29 XPAR OD_5HpstEp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T10:44:47Z FR0000121329 103,200000 EUR 28 XPAR OD_5HpyfBw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T10:44:47Z FR0000121329 103,200000 EUR 4 XPAR OD_5HpyfBx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T11:12:50Z FR0000121329 103,200000 EUR 40 XPAR OD_5Hq5jDb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T11:55:08Z FR0000121329 103,050000 EUR 34 XPAR OD_5HqGNDx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T12:22:06Z FR0000121329 103,050000 EUR 40 XPAR OD_5HqNAAE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T12:53:28Z FR0000121329 103,150000 EUR 32 XPAR OD_5HqV3nd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T13:16:35Z FR0000121329 102,950000 EUR 37 XPAR OD_5HqasmH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T13:37:56Z FR0000121329 103,300000 EUR 31 XPAR OD_5HqgFrG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T13:55:47Z FR0000121329 103,150000 EUR 30 XPAR OD_5Hqkkbu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T14:13:16Z FR0000121329 103,350000 EUR 39 XPAR OD_5Hqp9LU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T14:28:43Z FR0000121329 103,400000 EUR 30 XPAR OD_5Hqt2gm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T14:46:02Z FR0000121329 103,350000 EUR 32 XPAR OD_5HqxOpo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T14:59:13Z FR0000121329 103,250000 EUR 42 XPAR OD_5Hr0ij6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-09T15:19:44Z FR0000121329 103,250000 EUR 14 XPAR OD_5Hr5t0J-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T07:01:02Z FR0000121329 102,700000 EUR 40 XPAR OD_5HuurJh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T07:20:26Z FR0000121329 102,700000 EUR 33 XPAR OD_5Huzk5X-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T07:44:23Z FR0000121329 103,100000 EUR 44 XPAR OD_5Hv5lxx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T08:15:02Z FR0000121329 103,200000 EUR 39 XPAR OD_5HvDUNm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T08:38:54Z FR0000121329 102,750000 EUR 12 XPAR OD_5HvJUzh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T08:38:54Z FR0000121329 102,750000 EUR 29 XPAR OD_5HvJUzh-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T09:10:07Z FR0000121329 102,850000 EUR 42 XPAR OD_5HvRM9F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T09:41:21Z FR0000121329 102,950000 EUR 33 XPAR OD_5HvZDk1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T10:01:39Z FR0000121329 102,800000 EUR 4 XPAR OD_5HveKYo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T10:01:39Z FR0000121329 102,800000 EUR 29 XPAR OD_5HveKYp-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T10:38:44Z FR0000121329 102,800000 EUR 38 XPAR OD_5HvnfIB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T11:04:43Z FR0000121329 102,800000 EUR 36 XPAR OD_5HvuD1G-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T11:46:28Z FR0000121329 102,700000 EUR 42 XPAR OD_5Hw4iiF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T12:19:03Z FR0000121329 102,800000 EUR 41 XPAR OD_5HwCvHJ-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T12:54:10Z FR0000121329 103,250000 EUR 31 XPAR OD_5HwLlRn-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T12:54:10Z FR0000121329 103,250000 EUR 12 XPAR OD_5HwLlRo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T13:24:00Z FR0000121329 103,500000 EUR 37 XPAR OD_5HwTH3Q-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T13:44:05Z FR0000121329 103,850000 EUR 15 XPAR OD_5HwYKNQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T13:44:05Z FR0000121329 103,850000 EUR 23 XPAR OD_5HwYKNQ-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T14:05:17Z FR0000121329 103,800000 EUR 35 XPAR OD_5HwdfIi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T14:21:37Z FR0000121329 103,650000 EUR 32 XPAR OD_5HwhmQS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T14:22:10Z FR0000121329 103,650000 EUR 2 XPAR OD_5Hwhv1E-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T14:37:09Z FR0000121329 103,650000 EUR 30 XPAR OD_5Hwlghf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T14:37:09Z FR0000121329 103,650000 EUR 1 XPAR OD_5Hwlghg-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T14:53:24Z FR0000121329 103,500000 EUR 43 XPAR OD_5HwpmOR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-10T15:23:11Z FR0000121329 103,750000 EUR 27 XPAR OD_5HwxHQV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T07:00:34Z FR0000121329 103,700000 EUR 35 XPAR OD_5I0lGkN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T07:18:34Z FR0000121329 103,650000 EUR 3 XPAR OD_5I0pnZr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T07:18:34Z FR0000121329 103,650000 EUR 34 XPAR OD_5I0pnZs-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T07:40:17Z FR0000121329 103,500000 EUR 34 XPAR OD_5I0vGeN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T08:03:07Z FR0000121329 103,700000 EUR 34 XPAR OD_5I1119L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T08:34:58Z FR0000121329 103,750000 EUR 37 XPAR OD_5I192EJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T08:58:40Z FR0000121329 103,600000 EUR 18 XPAR OD_5I1F01u-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T08:58:40Z FR0000121329 103,600000 EUR 21 XPAR OD_5I1F01u-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T09:21:07Z FR0000121329 103,700000 EUR 25 XPAR OD_5I1Keb8-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T09:21:08Z FR0000121329 103,700000 EUR 14 XPAR OD_5I1KetE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T09:51:08Z FR0000121329 103,700000 EUR 41 XPAR OD_5I1SCty-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T10:29:41Z FR0000121329 103,600000 EUR 36 XPAR OD_5I1bulW-03 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T10:53:59Z FR0000121329 103,600000 EUR 38 XPAR OD_5I1i1yt-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T11:31:24Z FR0000121329 103,500000 EUR 32 XPAR OD_5I1rS08-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T12:06:26Z FR0000121329 103,550000 EUR 37 XPAR OD_5I20Gye-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T12:34:09Z FR0000121329 103,600000 EUR 5 XPAR OD_5I27FPh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T12:34:09Z FR0000121329 103,600000 EUR 3 XPAR OD_5I27FPi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T12:34:09Z FR0000121329 103,600000 EUR 15 XPAR OD_5I27FPi-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T12:34:09Z FR0000121329 103,600000 EUR 11 XPAR OD_5I27FPj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T13:05:12Z FR0000121329 103,600000 EUR 29 XPAR OD_5I2F4EI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T13:23:05Z FR0000121329 103,600000 EUR 33 XPAR OD_5I2JZKY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T13:40:34Z FR0000121329 103,550000 EUR 30 XPAR OD_5I2Ny4Q-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T13:59:01Z FR0000121329 103,550000 EUR 41 XPAR OD_5I2Sc90-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T14:18:15Z FR0000121329 103,450000 EUR 29 XPAR OD_5I2XSIn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T14:30:11Z FR0000121329 103,450000 EUR 10 XPAR OD_5I2aSkH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T14:30:27Z FR0000121329 103,450000 EUR 22 XPAR OD_5I2aWhT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T14:48:13Z FR0000121329 103,300000 EUR 34 XPAR OD_5I2f0Cj-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T15:01:09Z FR0000121329 103,350000 EUR 29 XPAR OD_5I2iFsb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-11T15:19:44Z FR0000121329 103,400000 EUR 20 XPAR OD_5I2mw9f-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T07:01:03Z FR0000121329 103,600000 EUR 40 XPAR OD_5I6bure-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T07:21:18Z FR0000121329 103,400000 EUR 30 XPAR OD_5I6h0ts-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T07:44:49Z FR0000121329 103,700000 EUR 37 XPAR OD_5I6mvrM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T08:05:16Z FR0000121329 103,950000 EUR 43 XPAR OD_5I6s54R-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T08:36:09Z FR0000121329 104,150000 EUR 39 XPAR OD_5I6zr8t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T09:01:37Z FR0000121329 104,350000 EUR 41 XPAR OD_5I76Gnd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T09:31:17Z FR0000121329 104,200000 EUR 29 XPAR OD_5I7DjoW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T09:53:52Z FR0000121329 104,150000 EUR 33 XPAR OD_5I7JQAU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T10:25:43Z FR0000121329 104,150000 EUR 32 XPAR OD_5I7RRPk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T10:49:56Z FR0000121329 104,100000 EUR 39 XPAR OD_5I7XXPJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T11:28:12Z FR0000121329 104,000000 EUR 40 XPAR OD_5I7hAg3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T12:05:29Z FR0000121329 103,900000 EUR 28 XPAR OD_5I7qYYn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T12:05:29Z FR0000121329 103,900000 EUR 6 XPAR OD_5I7qYYo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T12:39:07Z FR0000121329 103,950000 EUR 39 XPAR OD_5I7z1eC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T13:05:19Z FR0000121329 104,100000 EUR 15 XPAR OD_5I85cdV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T13:12:05Z FR0000121329 104,300000 EUR 38 XPAR OD_5I87K7I-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T13:39:34Z FR0000121329 104,500000 EUR 33 XPAR OD_5I8EFDj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat l'instrument financier (unité) marché transaction Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T13:58:06Z FR0000121329 104,350000 EUR 32 XPAR OD_5I8IuLm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T14:11:10Z FR0000121329 104,150000 EUR 37 XPAR OD_5I8MCMz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T14:28:39Z FR0000121329 104,050000 EUR 37 XPAR OD_5I8QbO1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T14:45:30Z FR0000121329 103,850000 EUR 33 XPAR OD_5I8UqKX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T15:03:50Z FR0000121329 103,650000 EUR 21 XPAR OD_5I8ZSNY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T15:03:50Z FR0000121329 103,650000 EUR 8 XPAR OD_5I8ZSNZ-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 Thales 529900FNDVTQJ Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2019-07-12T15:28:19Z FR0000121329 103,650000 EUR 20 XPAR OD_5I8fchU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe OVVPZ19 This is an excerpt of the original content. This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original document

