TheSpac S p A : Comunicato Azionista Significativo 0 08/07/2020 | 02:39pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA Carrara, 7 agosto 2020- TheSpac S.p.A. ("TheSpac" o la "Società "), rende noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto dall'azionista Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, in data 6 agosto 2020, la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, avvenuta in data 4 agosto 2020, in relazione al superamento della soglia di rilevanza del 10%. Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo dichiara di detenere n. 602.000 azioni ordinarie di TheSpac, pari al 10,03% del capitale sociale. A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale (c.d. "azionisti significativi") della Società risultano essere i seguenti: Azionista % sul capitale sociale con diritto di voto Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo 10,03% Value Investment S.p.A. 5,00% Mercato 84,97% Totale 100% Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. Il presente comunicato è online sul sito www.thespacspa.it nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa. **** TheSpac è la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese con l'avvocato Giovanni Lega, attraverso le rispettive società, per valorizzare potenzialità di un'impresa del Made in Italy che abbia già raggiunto una buona redditività e che abbia un chiaro piano di crescita, rafforzandone la competitività sul mercato globale. Contatti TheSpac S.p.A. IMI - Intesa Sanpaolo Close to Media - Società fondata da Elisabetta Neuhoff Via del Bravo n. 14 Largo Mattioli 3 Via Caradosso 8 54033 Carrara (MS) 20121 Milano 20123 Milano info@thespacspa.it thespac-nomad@bancaimi.com www.closetomedia.it luca.manzato@closetomedia.it andrea.ravizza@closetomedia.it giorgia.cococcioni@closetomedia.it Attachments Original document

Permalink Disclaimer TheSpac S.p.A. published this content on 07 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 August 2020 18:38:03 UTC 0 Latest news on THESPAC S.P.A. 02:39p THESPAC S P A : Comunicato Azionista Significativo PU