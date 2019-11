TIM Participações S A : Minutes of Board of Directors Meeting held on 11.05.2019 (portuguese)

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME 02.558.115/0001-21

NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 5 de novembro de 2019, às 11h30, na sede social da TIM Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Norte, 12º andar, Sala 1212, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Agostino Nuzzolo, Carlo Nardello, Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Pietro Labriola e Raimondo Zizza, presencialmente ou por meio de áudio ou videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr. Piergiorgio Peluso.

MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn - Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; (3) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; (4) Tomar conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral ("ITRs") relativo ao 3º trimestre de 2019, encerrado em 30 de setembro de 2019; (5) Tomar conhecimento do resumo dos resultados e status de todos os Planos de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; e (6) Tomar conhecimento sobre os resultados apurados no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia ("Plano") para as outorgas de 2013 e 2016 e deliberar sobre as condições para o exercício das opções de compra de 2016.

DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma: