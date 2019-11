TIM Participações S A : Results Presentation 3T19 (portuguese)

Custos da Operação e EBITDA normalizados por ajustes ao contrato de sale-leaseback de torres (+R$ 11 mil no 2T19, +R$ 1,5 milhão no 1T19, +R$ 1,1 milhão no 2T18 e +R$ 220 mil no 1T18), crédito fiscal devido à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (-R$ 75 milhões no 3T19 e -R$ 1.720 milhões no 2T19), despesas não recorrentes com serviços jurídicos associados a decisão judicial do PIS/COFINS (+R$ 4,4 milhões no 3T19 e +R$ 3,5 milhões no 2T19), revisão do prognóstico de perda para contingências trabalhistas com pessoal próprio, para contingências fiscais e para contingências cíveis (+R$ 11 milhões no 3T19 e +R$ 222 milhões no 2T19) e perdas contratuais (+R$ 22 milhões no 3T19). Resultado financeiro normalizado pela atualização monetária sobre crédito fiscal e contingências trabalhistas, fiscais e cíveis (-R$ 66 milhões no 3T19 e -R$ 1.051 milhão no 2T19). Lucro Líquido normalizado pelo crédito fiscal e outros efeitos (+R$ 35 milhões no 3T19 e +R$ 865 milhões no 2T19), por ajuste aos impostos diferidos (+R$ 30,3 milhões no 1T19) e pelo crédito fiscal devido à incorporação