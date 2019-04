TIM Participacoes : Final Vote Detailed Report - AGM/EGM 2019 (Portuguese Only) 0 04/08/2019 | 07:13pm EDT Send by mail :

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 02.558.115/0001-21 NIRE 33.300.276.963 MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28.03.2019 A TIM Participações S.A. ("Companhia") (B3: TIMP3 e NYSE: TSU), em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 481/09, apresenta aos seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados, o mapa final de votação detalhado (tabela abaixo), referente às deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 28 de março, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2019. TIM Participações S.A. Adrian Calaza Chief Financial Officer e Diretor de Relações com Investidores TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Rio de Janeiro, 28 de março de 2019 Mapa Analítico Capital Social (ações): 2.421.032.479 Ações c/ direito a voto: 2.420.373.025 AGO Ordem 1 AGO Ordem 2 AGO Ordem 3 Demonstrações Financeiras 2018 Destinação do Resultado 2018 Composição do Conselho de Administração Nº CNPJ/CPF Posição Acionária Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se 1 26008 1.633.704.717 1.633.704.717 0 0 1.633.704.717 0 0 1.633.704.717 0 0 2 55011 271.939.885 263.264.035 11.005 8.664.845 271.846.760 44.395 48.730 271.016.645 740.125 183.115 3 82950 23.090.325 0 0 23.090.325 23.090.325 0 0 23.090.325 0 0 4 16947 8.477.800 0 0 8.477.800 8.477.800 0 0 8.477.800 0 0 5 58396 7.887.012 7.887.012 0 0 7.887.012 0 0 7.887.012 0 0 6 91457 7.275.745 7.275.745 0 0 7.275.745 0 0 7.275.745 0 0 7 11184 5.443.576 0 0 5.443.576 5.443.576 0 0 5.443.576 0 0 8 75069 5.341.116 0 0 5.341.116 5.341.116 0 0 5.341.116 0 0 9 19159 4.916.300 4.916.300 0 0 4.916.300 0 0 4.916.300 0 0 10 58386 4.638.593 0 0 4.638.593 4.638.593 0 0 4.638.593 0 0 11 58394 4.534.700 0 0 4.534.700 4.534.700 0 0 4.534.700 0 0 12 58401 3.658.759 3.658.759 0 0 3.658.759 0 0 3.658.759 0 0 13 21926 3.604.955 0 0 3.604.955 3.604.955 0 0 3.604.955 0 0 14 76224 3.525.897 0 0 3.525.897 3.525.897 0 0 3.525.897 0 0 15 74963 3.318.337 3.318.337 0 0 3.318.337 0 0 3.318.337 0 0 16 54797 3.274.292 3.274.292 0 0 3.274.292 0 0 3.274.292 0 0 17 10532 2.457.600 2.457.600 0 0 2.457.600 0 0 2.457.600 0 0 18 59868 2.260.490 2.260.490 0 0 2.260.490 0 0 2.260.490 0 0 19 69434 2.136.537 2.136.537 0 0 2.136.537 0 0 2.136.537 0 0 20 88575 2.113.620 2.113.620 0 0 2.113.620 0 0 2.113.620 0 0 21 54791 2.108.310 2.108.310 0 0 2.108.310 0 0 2.108.310 0 0 22 58395 2.016.300 2.016.300 0 0 2.016.300 0 0 2.016.300 0 0 23 58399 1.969.539 1.969.539 0 0 1.969.539 0 0 1.969.539 0 0 24 58399 1.888.400 1.888.400 0 0 1.888.400 0 0 1.888.400 0 0 25 31128 1.803.424 1.803.424 0 0 1.803.424 0 0 1.803.424 0 0 26 88405 1.750.000 1.750.000 0 0 1.750.000 0 0 1.750.000 0 0 27 60463 1.731.400 1.731.400 0 0 1.731.400 0 0 1.731.400 0 0 28 59877 1.619.300 1.619.300 0 0 1.619.300 0 0 1.619.300 0 0 29 58400 1.575.044 1.575.044 0 0 1.575.044 0 0 1.575.044 0 0 30 90735 1.479.100 1.479.100 0 0 1.479.100 0 0 1.479.100 0 0 31 58402 1.452.088 1.452.088 0 0 1.452.088 0 0 1.452.088 0 0 32 75364 1.366.964 1.366.964 0 0 1.366.964 0 0 1.366.964 0 0 33 13296 1.358.278 1.358.278 0 0 1.358.278 0 0 1.358.278 0 0 34 92990 1.371.684 1.371.684 0 0 1.371.684 0 0 1.371.684 0 0 35 58702 1.190.300 1.190.300 0 0 1.190.300 0 0 1.190.300 0 0 36 74186 1.229.987 1.229.987 0 0 1.229.987 0 0 1.229.987 0 0 37 13973 1.095.769 0 0 1.095.769 1.095.769 0 0 1.095.769 0 0 38 58400 1.073.613 1.073.613 0 0 1.073.613 0 0 1.073.613 0 0 39 58400 663.012 663.012 0 0 663.012 0 0 663.012 0 0 40 11100 1.062.995 1.062.995 0 0 1.062.995 0 0 1.062.995 0 0 41 18407 1.009.793 1.009.793 0 0 1.009.793 0 0 1.009.793 0 0 42 80755 968.150 968.150 0 0 968.150 0 0 968.150 0 0 43 59871 964.200 964.200 0 0 964.200 0 0 964.200 0 0 44 10569 940.100 940.100 0 0 940.100 0 0 940.100 0 0 45 58394 938.688 938.688 0 0 938.688 0 0 938.688 0 0 46 83362 829.006 0 0 829.006 829.006 0 0 829.006 0 0 47 59868 766.650 766.650 0 0 766.650 0 0 766.650 0 0 48 19176 744.843 744.843 0 0 744.843 0 0 744.843 0 0 49 93304 743.424 743.424 0 0 743.424 0 0 743.424 0 0 50 16816 725.700 725.700 0 0 725.700 0 0 725.700 0 0 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Rio de Janeiro, 28 de março de 2019 Mapa Analítico Capital Social (ações): 2.421.032.479 Ações c/ direito a voto: 2.420.373.025 AGO Ordem 1 AGO Ordem 2 AGO Ordem 3 Demonstrações Financeiras 2018 Destinação do Resultado 2018 Composição do Conselho de Administração Nº CNPJ/CPF Posição Acionária Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se 51 59878 687.600 687.600 0 0 687.600 0 0 687.600 0 0 52 95931 636.740 636.740 0 0 636.740 0 0 636.740 0 0 53 11132 768.600 768.600 0 0 768.600 0 0 768.600 0 0 54 71914 618.805 618.805 0 0 618.805 0 0 618.805 0 0 55 23874 607.300 607.300 0 0 607.300 0 0 607.300 0 0 56 86219 594.700 594.700 0 0 594.700 0 0 594.700 0 0 57 91635 593.379 593.379 0 0 593.379 0 0 593.379 0 0 58 74186 592.242 592.242 0 0 592.242 0 0 592.242 0 0 59 84348 589.300 589.300 0 0 589.300 0 0 589.300 0 0 60 13834 563.200 0 0 563.200 563.200 0 0 563.200 0 0 61 10700 562.897 562.897 0 0 562.897 0 0 562.897 0 0 62 71048 557.600 557.600 0 0 557.600 0 0 557.600 0 0 63 22157 518.300 0 0 518.300 518.300 0 0 518.300 0 0 64 13665 506.400 506.400 0 0 506.400 0 0 506.400 0 0 65 71042 470.100 470.100 0 0 470.100 0 0 0 470.100 0 66 16947 468.400 0 0 468.400 468.400 0 0 468.400 0 0 67 10916 442.407 442.407 0 0 442.407 0 0 442.407 0 0 68 90633 439.066 439.066 0 0 439.066 0 0 439.066 0 0 69 21962 439.060 439.060 0 0 439.060 0 0 439.060 0 0 70 17718 430.000 430.000 0 0 430.000 0 0 430.000 0 0 71 79403 429.936 429.936 0 0 429.936 0 0 429.936 0 0 72 59850 427.187 427.187 0 0 427.187 0 0 427.187 0 0 73 11311 422.577 0 0 422.577 422.577 0 0 422.577 0 0 74 90897 392.700 392.700 0 0 392.700 0 0 392.700 0 0 75 14541 391.600 391.600 0 0 391.600 0 0 391.600 0 0 76 12068 373.066 373.066 0 0 373.066 0 0 373.066 0 0 77 14012 368.600 368.600 0 0 368.600 0 0 368.600 0 0 78 85796 365.465 365.465 0 0 365.465 0 0 365.465 0 0 79 75166 341.100 341.100 0 0 341.100 0 0 341.100 0 0 80 71914 333.000 333.000 0 0 333.000 0 0 333.000 0 0 81 31502 325.263 0 0 325.263 325.263 0 0 325.263 0 0 82 93362 310.297 310.297 0 0 310.297 0 0 310.297 0 0 83 21687 309.700 309.700 0 0 309.700 0 0 309.700 0 0 84 58392 290.722 290.722 0 0 290.722 0 0 290.722 0 0 85 23516 357.100 357.100 0 0 357.100 0 0 357.100 0 0 86 16990 277.809 277.809 0 0 277.809 0 0 277.809 0 0 87 92943 275.147 275.147 0 0 275.147 0 0 275.147 0 0 88 11083 266.300 266.300 0 0 266.300 0 0 266.300 0 0 89 11030 259.403 259.403 0 0 259.403 0 0 259.403 0 0 90 22011 256.400 256.400 0 0 256.400 0 0 256.400 0 0 91 24579 255.600 255.600 0 0 255.600 0 0 255.600 0 0 92 31128 252.228 252.228 0 0 252.228 0 0 252.228 0 0 93 58396 250.177 250.177 0 0 250.177 0 0 250.177 0 0 94 23794 248.000 248.000 0 0 248.000 0 0 248.000 0 0 95 29485 245.500 245.500 0 0 245.500 0 0 245.500 0 0 96 86253 243.377 0 0 243.377 243.377 0 0 243.377 0 0 97 15628 241.900 241.900 0 0 241.900 0 0 241.900 0 0 98 13296 238.616 238.616 0 0 238.616 0 0 238.616 0 0 99 13834 237.660 0 0 237.660 237.660 0 0 237.660 0 0 100 94734 234.633 234.633 0 0 234.633 0 0 234.633 0 0 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Rio de Janeiro, 28 de março de 2019 Mapa Analítico Capital Social (ações): 2.421.032.479 Ações c/ direito a voto: 2.420.373.025 AGO Ordem 1 AGO Ordem 2 AGO Ordem 3 Demonstrações Financeiras 2018 Destinação do Resultado 2018 Composição do Conselho de Administração Nº CNPJ/CPF Posição Acionária Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se 101 14549 224.159 224.159 0 0 224.159 0 0 224.159 0 0 102 14027 222.200 222.200 0 0 222.200 0 0 222.200 0 0 103 17181 216.400 216.400 0 0 216.400 0 0 216.400 0 0 104 13709 209.500 209.500 0 0 209.500 0 0 209.500 0 0 105 11435 288.344 288.344 0 0 288.344 0 0 288.344 0 0 106 19985 202.000 202.000 0 0 202.000 0 0 202.000 0 0 107 31829 201.800 201.800 0 0 201.800 0 0 201.800 0 0 108 27877 199.575 199.575 0 0 199.575 0 0 199.575 0 0 109 12094 198.798 198.798 0 0 198.798 0 0 198.798 0 0 110 69434 195.304 195.304 0 0 195.304 0 0 195.304 0 0 111 11823 187.200 187.200 0 0 187.200 0 0 187.200 0 0 112 59877 184.337 184.337 0 0 184.337 0 0 184.337 0 0 113 95596 182.600 182.600 0 0 182.600 0 0 182.600 0 0 114 59873 182.443 182.443 0 0 182.443 0 0 182.443 0 0 115 10378 179.318 179.318 0 0 179.318 0 0 179.318 0 0 116 58392 178.072 178.072 0 0 178.072 0 0 178.072 0 0 117 19279 174.900 174.900 0 0 174.900 0 0 174.900 0 0 118 59877 173.200 173.200 0 0 173.200 0 0 173.200 0 0 119 10602 170.563 170.563 0 0 170.563 0 0 170.563 0 0 120 72086 170.500 170.500 0 0 170.500 0 0 170.500 0 0 121 11981 168.400 168.400 0 0 168.400 0 0 168.400 0 0 122 83609 166.100 166.100 0 0 166.100 0 0 166.100 0 0 123 10374 155.417 155.417 0 0 155.417 0 0 155.417 0 0 124 28875 151.621 151.621 0 0 151.621 0 0 151.621 0 0 125 58384 32.000 32.000 0 0 32.000 0 0 32.000 0 0 126 15272 136.389 136.389 0 0 136.389 0 0 136.389 0 0 127 15265 135.964 135.964 0 0 135.964 0 0 135.964 0 0 128 71409 135.044 135.044 0 0 135.044 0 0 135.044 0 0 129 19874 131.853 131.853 0 0 131.853 0 0 131.853 0 0 130 30855 132.211 132.211 0 0 132.211 0 0 132.211 0 0 131 23487 125.400 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 132 58399 123.753 0 0 123.753 123.753 0 0 123.753 0 0 133 72473 117.600 117.600 0 0 117.600 0 0 117.600 0 0 134 72087 116.900 116.900 0 0 116.900 0 0 116.900 0 0 135 14541 116.800 116.800 0 0 116.800 0 0 116.800 0 0 136 96209 119.681 0 0 119.681 119.681 0 0 119.681 0 0 137 59868 116.585 116.585 0 0 116.585 0 0 116.585 0 0 138 18279 116.500 116.500 0 0 116.500 0 0 116.500 0 0 139 73456 115.900 115.900 0 0 115.900 0 0 115.900 0 0 140 29571 113.000 113.000 0 0 113.000 0 0 113.000 0 0 141 59878 112.100 112.100 0 0 112.100 0 0 112.100 0 0 142 17858 108.174 0 0 108.174 108.174 0 0 108.174 0 0 143 12055 107.973 0 0 107.973 107.973 0 0 107.973 0 0 144 59874 105.146 0 0 105.146 105.146 0 0 105.146 0 0 145 31814 101.400 101.400 0 0 101.400 0 0 101.400 0 0 146 24849 101.237 0 0 101.237 101.237 0 0 101.237 0 0 147 22896 100.400 100.400 0 0 100.400 0 0 100.400 0 0 148 24489 99.498 99.498 0 0 99.498 0 0 99.498 0 0 149 20622 97.800 97.800 0 0 97.800 0 0 97.800 0 0 150 27866 95.400 95.400 0 0 95.400 0 0 95.400 0 0 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Rio de Janeiro, 28 de março de 2019 Mapa Analítico Capital Social (ações): 2.421.032.479 Ações c/ direito a voto: 2.420.373.025 AGO Ordem 1 AGO Ordem 2 AGO Ordem 3 Demonstrações Financeiras 2018 Destinação do Resultado 2018 Composição do Conselho de Administração Nº CNPJ/CPF Posição Acionária Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se Aprovar Rejeitar Abster-se 151 11386 94.600 94.600 0 0 94.600 0 0 94.600 0 0 152 11906 94.557 94.557 0 0 94.557 0 0 94.557 0 0 153 90897 100.169 0 0 100.169 100.169 0 0 100.169 0 0 154 17161 91.436 0 0 91.436 91.436 0 0 91.436 0 0 155 29897 91.200 91.200 0 0 91.200 0 0 91.200 0 0 156 23470 89.800 89.800 0 0 89.800 0 0 89.800 0 0 157 92862 89.037 89.037 0 0 89.037 0 0 89.037 0 0 158 14988 84.200 84.200 0 0 84.200 0 0 84.200 0 0 159 17021 82.670 0 0 82.670 82.670 0 0 82.670 0 0 160 86466 77.800 77.800 0 0 77.800 0 0 77.800 0 0 161 58399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 26565 77.200 77.200 0 0 77.200 0 0 77.200 0 0 163 10419 76.300 76.300 0 0 76.300 0 0 76.300 0 0 164 14572 74.536 0 0 74.536 74.536 0 0 74.536 0 0 165 26160 72.300 72.300 0 0 72.300 0 0 72.300 0 0 166 24779 71.480 71.480 0 0 71.480 0 0 71.480 0 0 167 54498 71.200 71.200 0 0 71.200 0 0 71.200 0 0 168 19874 68.970 68.970 0 0 68.970 0 0 68.970 0 0 169 21273 68.802 68.802 0 0 68.802 0 0 68.802 0 0 170 19349 67.086 0 0 67.086 67.086 0 0 67.086 0 0 171 22166 64.817 0 0 64.817 64.817 0 0 64.817 0 0 172 15594 64.144 64.144 0 0 64.144 0 0 64.144 0 0 173 58390 62.400 0 0 62.400 62.400 0 0 62.400 0 0 174 94700 62.284 62.284 0 0 62.284 0 0 62.284 0 0 175 10975 59.600 59.600 0 0 59.600 0 0 59.600 0 0 176 17934 59.300 59.300 0 0 59.300 0 0 59.300 0 0 177 11841 57.829 57.829 0 0 57.829 0 0 57.829 0 0 178 97523 57.900 57.900 0 0 57.900 0 0 57.900 0 0 179 28328 56.700 56.700 0 0 56.700 0 0 56.700 0 0 180 20270 56.000 56.000 0 0 56.000 0 0 56.000 0 0 181 58397 55.800 55.800 0 0 55.800 0 0 55.800 0 0 182 27165 54.965 54.965 0 0 54.965 0 0 54.965 0 0 183 71409 54.850 54.850 0 0 54.850 0 0 54.850 0 0 184 75166 53.923 0 0 53.923 53.923 0 0 53.923 0 0 185 76224 58.400 58.400 0 0 58.400 0 0 58.400 0 0 186 18550 51.712 51.712 0 0 51.712 0 0 51.712 0 0 187 10378 51.045 51.045 0 0 51.045 0 0 51.045 0 0 188 71410 50.542 50.542 0 0 50.542 0 0 50.542 0 0 189 15078 45.944 0 0 45.944 45.944 0 0 45.944 0 0 190 18830 44.100 44.100 0 0 44.100 0 0 44.100 0 0 191 27131 43.429 43.429 0 0 43.429 0 0 43.429 0 0 192 75166 42.922 0 0 42.922 42.922 0 0 42.922 0 0 193 13362 42.587 42.587 0 0 42.587 0 0 42.587 0 0 194 12525 41.724 41.724 0 0 41.724 0 0 41.724 0 0 195 13725 41.040 0 0 41.040 41.040 0 0 41.040 0 0 196 17647 40.993 0 0 40.993 40.993 0 0 40.993 0 0 197 28990 40.000 40.000 0 0 40.000 0 0 40.000 0 0 198 26755 39.904 0 0 39.904 39.904 0 0 39.904 0 0 199 76478 38.859 38.859 0 0 38.859 0 0 38.859 0 0 200 22875 36.666 36.666 0 0 36.666 0 0 36.666 0 0 This is an excerpt of the original content. This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

