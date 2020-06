Toyota Tsusho : Notice of personnel change

Financials JPY USD Sales 2020 6 680 B 62 351 M 62 351 M Net income 2020 146 B 1 362 M 1 362 M Net Debt 2020 - - - P/E ratio 2020 6,66x Yield 2020 4,35% Capitalization 970 B 9 046 M 9 051 M EV / Sales 2019 Capi. / Sales 2020 0,15x Nbr of Employees 58 565 Free-Float 63,4% Chart TOYOTA TSUSHO CORPORATION Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends TOYOTA TSUSHO CORPORATION Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 5 Average target price 3 050,00 JPY Last Close Price 2 756,00 JPY Spread / Highest target 34,3% Spread / Average Target 10,7% Spread / Lowest Target -11,1% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Ichiro Kashitani President, CEO & Representative Director Jun Karube Chairman Hideyuki Iwamoto CFO, Director & Managing Executive Officer Hiroshi Tominaga Director & Chief Information Officer Hideki Yanase Director & Vice President Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) TOYOTA TSUSHO CORPORATION -28.60% 9 046 ITOCHU CORPORATION -7.56% 32 572 MITSUBISHI CORPORATION -21.50% 29 103 MITSUI & CO., LTD. -16.60% 25 585 SAMSUNG C&T CORPORATION 7.37% 15 661 SUMITOMO CORPORATION -23.00% 14 573