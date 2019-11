Tradeweb Markets : TW Trade Days Calendar.pdf

Monthly Trade Days Quarterly Trade Days Annual Trade Days U.S. Fixed Income U.S. Equity Europe China U.S. Fixed Income U.S. Equity Europe China U.S. Fixed Income U.S. Equity Europe China Jan-20 21 21 22 17 Q1 2020 62 62 64 59 2021 251 253 256 247 Feb-20 19 19 20 20 Q2 2020 63 63 62 61 2022 250 252 255 245 Mar-20 22 22 22 22 Q3 2020 64 64 66 66 Apr-20 21 21 20 21 Q4 2020 62 64 64 61 May-20 20 20 20 20 Q1 2021 61 61 63 58 Jun-20 22 22 22 20 Q2 2021 63 63 62 62 Jul-20 22 22 23 23 Q3 2021 64 64 66 64 Aug-20 21 21 21 21 Q4 2021 62 64 64 61 Sep-20 21 21 22 22 Oct-20 21 22 22 17 Nov-20 19 20 21 21 Dec-20 22 22 21 23 Jan-21 19 19 20 20 Feb-21 19 19 20 15 Mar-21 23 23 23 23 Apr-21 21 21 20 21 May-21 20 20 20 20 Jun-21 22 22 22 21 Jul-21 21 21 22 22 Aug-21 22 22 22 22 Sep-21 21 21 22 20 Oct-21 20 21 21 16 Nov-21 20 21 22 22 Dec-21 22 22 21 23

Note: As global entity, Tradeweb leverages six calendars to reflect trading day conventions in various regions in which we operate. However, for the purposes of calculating average volume weighted trade days the most relevant calendars are: (1) U.S. Fixed Income; (2) U.S. Equity; (3) Europe; and (4) China.