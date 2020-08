Transportadora de Gas del Sur S A : Resultados 2T 2020 0 08/07/2020 | 05:29pm EDT Send by mail :

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2020 Señores Comisión Nacional de Valores ("CNV") Gerencia de Emisoras Señores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") Gerencia Técnica y de Valores Negociables Señores Mercado Abierto Electrónico S.A. Ref.: Información prevista por el Art. 63 del Reglamento de Listado de BYMA y Artículo 3 del Capítulo I - Título XII de las Normas de la CNV (N.T. 2013) aprobadas por la Resolución General N° 622/13 (las "Normas") Por la presente, ponemos en su conocimiento que el Directorio de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS" o la "Sociedad"), en su reunión del día de la fecha, ha aprobado los Estados Financieros, Reseña Informativa e Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros requerida por el artículo 12 del Capítulo III - Título IV de las Normas y el artículo 1° del Capítulo III, Título IV de las Normas con relación al período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020, y ha tomado conocimiento del Informe de Revisión Limitada de los auditores independientes y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes a dicho período. Además, en cumplimiento de la normativa vigente, informamos lo siguiente: Composición de resultado del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020: a) Utilidad neta del período: Miles de Pesos Atribuible a los accionistas de la Sociedad 5.342.777 Atribuible a las participaciones no controlantes 7 Total 5.342.784 b) Otros resultados integrales del período: Miles de Pesos Atribuible a los accionistas de la Sociedad - Atribuible a las participaciones no controlantes - Total - c) Resultados integrales totales del período: Miles de Pesos Atribuible a los accionistas de la Sociedad 5.342.777 Atribuible a las participaciones no controlantes 7 Total 5.342.784 1 2) Composición del patrimonio al 30 de junio de 2020: Miles de Pesos Capital social 760.565 Ajuste del capital social 30.483.009 Acciones propias en cartera - Capital social 33.930 Acciones propias en cartera - Ajuste del Capital 1.359.919 social Costo de adquisición acciones propias en cartera (2.588.352) Prima de negociación de acciones propias (899.829) Reserva Legal 2.912.664 Reserva para futuras inversiones, adquisición de 20.830.059 acciones propias y/o dividendos Resultados - Utilidad 5.342.777 Total atribuible a los accionistas de la Sociedad 58.234.742 Participación no controlante 26 Total 58.234.768 Al 30 de junio de 2020 la sociedad controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA"), quien posee 405.192.594 acciones clase "A" en TGS. Dicha tenencia representa el 51% del total del capital social de TGS. Actualmente CIESA está sujeta a un control conjunto y en partes iguales de: Pampa Energía S.A. (en adelante "Pampa Energía") quien en forma directa e indirecta a través de PHA S.A.U. (sociedad que se encuentra en proceso de absorción con Pampa Energía como sociedad absorbente) posee una participación accionaria del 50% del capital social de CIESA, y Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrante del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki; "GIP") y PCT L.L.C. ( "PCT"), quienes en forma directa e indirecta a través de PEPCA S.A., poseen una participación del 50% del capital social de CIESA. Al 30 de junio de 2020, el grupo controlante de TGS no posee valores representativos de deuda convertibles en acciones de TGS, ni opciones de compra de acciones de TGS. El domicilio social de CIESA está fijado en Don Bosco 3672, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hernán Diego Flores Gómez Responsable Titular de Relaciones con el Mercado A continuación se transcribe el comunicado de prensa que la Sociedad dio a conocer en el día de la fecha. 2 Para mayor información contactarse con: Relación con Inversores Relación con la Prensa Leandro Perez Castaño, Gerente de Finanzas e Información Corp. Mario Yaniskowski  leandro_perez@tgs.com.ar  mario_yaniskowski@tgs.com.ar Carlos Almagro, Jefe de Relación con Inversores  carlos_almagro@tgs.com.ar TGS ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ("2T2020") FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020(1) Buenos Aires, Argentina, 7 de agosto de 2020 Transportadora de Gas del Sur ("TGS" o "la Sociedad") es líder en Argentina en el transporte de gas natural, transportando aproximadamente el 59% del gas consumido en el país, a través de más de 9.000 km de gasoductos, con una capacidad contratada en firme de 82,4 MMm3/d. Es una de las principales procesadoras de gas natural. Además, las inversiones iniciales en infraestructura que TGS ha llevado a cabo en Vaca Muerta constituyen un hito con miras a posicionarse como uno de los principales midstreamers de Argentina. TGS cotiza sus acciones en NYSE (New York Stock Exchange) y en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.). Al 30 de junio de 2020, la sociedad controlante de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. ("CIESA"), quien posee el 51% del total del capital social. Los accionistas de CIESA son: (i) Pampa Energía S.A. con el 50%; (ii) Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrante del grupo GIP, liderado por la familia Sielecki) y PCT L.L.C. por el restante 50%. Para mayor información ver nuesto sitio web: www.tgs.com.ar/inversores/informacion- financiera Información sobre la acción Símbolo BYMA: TGSU2 Símbolo NYSE: TGS (1 ADS = 5 acciones ordinarias) Composición Accionaria al 30 de junio de 2020 TGS posee 794.495.283 acciones emitidas y 760.564.718 acciones en circulación. TGS reportó una utilidad integral por el 2T2020 de Ps. 1.741 millones o 2,28 por acción (Ps. 11,43 por ADS), comparado con la utilidad de Ps. 5.798 millones o 7,47 por acción (Ps. 37,34 por ADS) para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2019 ("2T2019"). 2T2020 2T2019 Ingresos por ventas* 10.735 14.488 Utilidad operativa antes de depreciaciones* 5.770 7.801 Utilidad operativa* 4.513 6.767 Utilidad integral* 1.741 5.798 Utilidad integral por acción en Ps. 2,28 7,47 Utilidad integral por ADS en Ps. 11,43 37,34 *en millones de pesos argentinos La utilidad operativa del 2T2020 ascendió a Ps. 4.513 millones, Ps. 2.254 millones menor a la obtenida en el 2T2019. Dicha variación se debió principalmente a: Los ingresos por ventas cayeron en un 26% (por Ps. 3.753 millones) a causa de la disminución en los ingresos por ventas de los segmentos de servicio de Transporte de Gas Natural y el de Producción y Comercialización de Líquidos del Gas Natural ("Líquidos") por Ps. 2.058 millones y Ps. 1.904 millones, respectivamente.

Los costos operativos y gastos de administración y comercialización disminuyeron en Ps. 1.663 millones respecto del 2T2019.

El cargo por depreciaciones se incrementó en Ps. 223 millones. Los resultados financieros reflejaron una variación negativa de Ps. 3.764 millones. Al 30 de junio de 2020, el total de disponibilidades ascendieron a Ps. 15.685, siendo la deuda neta de Ps. 21.189 millones. La información financiera incluida en este comunicado de prensa está basada, salvo que se exprese lo contrario, en estados financieros condensados intermedios y es presentada en millones pesos argentinos constantes al 30 de junio de 2020 (Ps.) el cual se basa en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). 1 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Hechos destacados ocurridos durante el 2T2020 En mayo de 2020, el Decreto N° 488/2020 reglamentó que la alícuota aplicable a los derechos de exportación de ciertos productos derivados del gas y del petróleo, entre los que se incluyen los productos que la Sociedad produce y exporta, puede variar entre el 0% y el 8% dependiendo de la cotización del barril "ICE Brent primera línea". Desde la entrada en vigencia de la norma la alícuota aplicable fue del 0%.

El 19 de junio de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") emitió el Decreto N° 543/2020 por el cual se prorroga por un plazo adicional de 180 días corridos la vigencia del artículo 5° de la Ley N° 27.541 - Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública ("Ley de Solidaridad") la cual dispone que las tarifas de transporte y distribución de gas natural se mantendrán sin ajustes y faculta al PEN para renegociar las mismas.

El 13 de julio de 2020, el Sr. Horacio Jorge Tomás Turri asumió como Director Titular y Presidente en reemplazo del Sr. Gustavo Mariani.

El 13 de julio de 2020, PCT adquirió la totalidad de la participación accionaria de WST S.A. ("WST") en PEPCA S.A. (sociedad que posee el 10% del capital accionario de nuestra sociedad controlante). Hasta la fecha de dicha operación, WST poseía el 45,8% de participación en el capital social de PEPCA y tenía una participación indirecta del 4,58% en CIESA. Dicha transacción no modificó la composición accionaria ni el control directo e indirecto en CIESA ni en TGS.

El 13 de julio de 2020, se convocó a la celebración de una Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 21 de agosto de 2020, a fin de designar a los reemplazantes de los cargos vacantes en el Directorio y en la Comisión Fiscalizadora.

Afianzando nuestro crecimiento en Vaca muerta, en julio de 2020, hemos celebrado un acuerdo con Shell Argentina S.A. para instalar y operar una planta de deshidratación, medición y regulación de gas natural en el yacimiento de Bajada de Añelo, para brindar servicios por un plazo mínimo de dos años. COVID-19 y las medidas adoptadas La pandemia de COVID-19, que provocó un colapso global en la demanda de productos y servicios como consecuencia de las medidas adoptadas por los países para detener la propagación de la enfermedad junto con las tensiones ocurridas en el mercado petrolero, generaron un clima de inuscitada volatilidad e incertidumbre sin precedentes que hicieron que los precios de los commodities y los mercados bursátiles sufrieran importantes caídas. Durante el 2T2020 se han continuado cumpliendo las medidas de aislamiento social y preventivo dispuesto por el gobierno argentino a través del Decreto N° 297/2020 del 20 de marzo de 2020, actualmente, aunque con ciertas flexibilizaciones extendido hasta el 16 de agosto de 2020. Todas nuestras actividades configuran un servicio público esencial las cuales, a pesar de las medidas de aislamiento social y preventivo mencionado anteriormente, están siendo prestado con normalidad considerando todas las medidas necesarias de protección para nuestro personal y las comunidades en las cuales desarrollamos nuestros negocios. En este sentido, y considerando la coyuntura que afectan nuestros resultados de las operaciones y situación financiera, a fin de mitigar dicho impacto y garantizar la continuidad de nuestras operaciones y la salud de nuestros empleados, hemos resuelto: 2 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 adoptar todas las medidas provistas por el Gobierno para garantizar la salud de nuestros empleados y las comunidades donde llevamos a cabo nuestras actividades,

optimizar las inversiones de capital y los gastos operativos y administrativos, sin afectar las tareas de seguridad y confiabilidad que nos permiten operar el sistema de gasoductos de acuerdo con la normativa vigente,

implementar todas las medidas de salud pública propuestas por las autoridades nacionales para hacer viable la operación en el Complejo Cerri,

suspender la ejecución de aquellas obras que no afectan la integridad del sistema de gasoductos,

implementar un control diario exhaustivo de la evolución del flujo del efectivo a fin de optimizar su uso para proteger su valor. En el segmento de transporte de gas natural, las tarifas continuaron sin variación. Asimismo, y debido a las medidas de prevención mencionadas anteriormente, se verificaron entre marzo y abril ciertos retrasos en las cobranzas de nuestros principales clientes cuyas recaudaciones se vieron sensiblemente afectadas, que hacia fines del 2T2020 tendieron a recuperarse parcialmente. Durante el 2T2020 se ha verificado una disminución en las entregas de gas natural debido a la caída en la actividad económica y las medidas de aislamiento adoptadas por las autoridades. No obstante ello, el 81% de nuestros ingresos por ventas de este segmento de negocios correspondieron a servicios de transporte en firme. En el segmento de producción y comercialización de Líquidos, mientras que en el mercado interno los precios del gas licuado de petróleo ("GLP") continuaron sin variaciones de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 311/2020, los precios internacionales de referencia de los Líquidos sufrieron una abrupta caída, la cual durante el 2T2020 se vió morigerada. Por su parte, la operación en el Complejo Cerri se efectuó sin interrupciones y de acuerdo a los protocolos sanitarios, alcanzando un nivel de producción de 266.198 toneladas para el 2T2020 (solamente un 3% menor a la registrada en el 2T2019). Considerando nuestra posición financiera actual y las medidas tomadas anteriormente, estimamos que contaremos con los recursos suficientes para satisfacer nuestras necesidades actuales de capital de trabajo, financiar las inversiones de capital y pagar nuestra deuda financiera de corto plazo sin tener que recurrir a fuentes externas de financiamiento. A pesar de las medidas adoptadas mencionadas anteriormente, la escala y la duración de estos hechos siguen siendo inciertas, pero podrían continuar afectando nuestros resultados de las operaciones, flujo de caja y condición financiera, lo que dependerá de la gravedad de la emergencia de salud y el éxito de las medidas gubernamentales tomadas o las que puedan adoptarse en el futuro. 3 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Análisis de los resultados En el 2T2020, TGS reportó ingresos por ventas totales por Ps. 10.735 millones en comparación a los Ps. 14.488 millones obtenidos en el 2T2019, lo que representó una disminución de Ps. 3.753 millones. A continuación se incluye la apertura de los costos operativos, gastos de administración y comercialización, sin incluir depreciaciones, correspondientes al 2T2020 y 2T2019: 2T2020 2T2019 Variación Concepto MM de $ % s/ total MM de $ % s/ total MM de $ % Compra de gas natural 2.264 45% 3.432 52% (1.168) (34%) Costos laborales 898 18% 1.103 17% (205) (19%) Impuestos, tasas y contribuciones 623 12% 874 13% (251) (29%) Reparaciones y mantenimientos 368 7% 516 8% (148) (29%) Otros honorarios y servicios de terceros 584 12% 502 8% 82 16% Previsión deudores incobrables 27 1% (4) 0% 31 n/a Otros gastos 222 3% 226 4% (4) (2%) Totales 4.986 6.649 (1.663) Los costos operativos, gastos de administración y comercialización, sin incluir depreciaciones, sufrieron una caída de Ps. 1.663 millones principalmente debido a la disminución: (i) en el costo del gas natural adquirido para su procesamiento por Ps. 1.168 millones (ello debido al efecto de la reexpresión por inflación de acuerdo a NIC 29 - "Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias" ("NIC 29") y a los menores precios de dicha materia prima, compensado parcialmente por un incremento en los volúmenes adquiridos), (ii) los costos laborales por Ps. 205 millones, (iii) en los impuestos, tasas y contribuciones (debido a la disminución en las retenciones a las exportaciones y el cargo por ingresos brutos) y (iv) otros gastos de explotación en virtud de las medidas adoptadas a fin de mitigar el impacto negativo del COVID-19. Los resultados financieros son expuestos en términos nominales considerando el RECPAM en una sola línea. En el 2T2020, los resultados financieros experimentaron una variación negativa de Ps. 3.764 millones respecto del 2T2019. Dicha variación se debe principalmente al impacto negativo en: (i) la diferencia de cambio como consecuencia de la depreciación del peso argentino durante el 2T2020, en contraposición con la apreciación registrada en el 2T2019, y la mayor posición pasiva neta en dólares estadounidenses por Ps. 3.129, (ii) el RECPAM por Ps. 225 millones como consecuencia de la menor tasa de inflación del 2T2020 y (iii) el resultado por los instrumentos financieros derivados Ps. 364 millones. 4 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Análisis de la utilidad operativa por segmento de negocios Transporte de Gas Natural La utilidad operativa antes de depreciaciones del segmento de Transporte de Gas Natural disminuyó en Ps. 1.733 millones. 2T2020 2T2019 Variación Variación en % (En millones de pesos argentinos) Ingresos por ventas netas 4.975 7.033 (2.058) (41%) Ventas intersegmentos 162 225 (63) (39%) Operación y mantenimiento (1.181) (1.313) 132 (11%) Otros gastos de administración y comercialización (506) (714) 208 (41%) Otros resultados operativos, netos 2 (46) 48 n/a Utilidad operativa antes de depreciaciones 3.452 5.185 (1.733) (50%) Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos (923) (856) (67) 7% Utilidad operativa 2.529 4.329 (1.800) (71%) Los ingresos por ventas de este segmento provienen principalmente de contratos de transporte de gas natural en firme, y representaron aproximadamente un 46% y 48% del total de los ingresos por ventas netas de la Sociedad correspondientes al 2T2020 y 2T2019, respectivamente. 5 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Dicho segmento tarifario, sujeto a la regulación del ENARGAS, recibió su último incremento tarifario a partir del 1° de abril de 2019 mediante la Resolución N° 192/2019. La caída de la utilidad operativa se debió principalmente a la disminución de los ingresos por ventas como consecuencia de la falta de ajuste de sus tarifas que no logró compensar la variación negativa del efecto de la reexpresión por inflación de acuerdo a lo previsto por la NIC 29. Este efecto fue parcialmente compensado por las medidas de reducción de costos adoptadas a fin de mitigar el impacto que el COVID-19 tiene sobre las operaciones. Producción y Comercialización de Líquidos Las participaciones de los ingresos correspondientes al segmento de Producción y Comercialización de Líquidos sobre el total de ingresos de la Sociedad del 2T2020 y 2T2019 representaron el 44% y 46%, respectivamente. Durante el 2T2020 la producción fue 7.410 toneladas menor a la del 2T2019 alcanzando 266.198 toneladas. 2T2020 2T2019 Variación Variación en % (En millones de pesos argentinos) Ingresos por ventas netas 4.768 6.672 (1.904) (40%) Operación y mantenimiento (2.758) (3.986) 1.228 (45%) Otros gastos de administración y comercialización (310) (387) 77 (25%) Otros resultados operativos, netos 20 9 11 55% Utilidad operativa antes de depreciaciones 1.720 2.308 (588) (34%) Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos (80) (74) (6) 8% Utilidad operativa 1.640 2.234 (594) (36%) La utilidad operativa antes de depreciaciones de este segmento de negocios se vió disminuida en Ps. 588 millones (34%) principalmente como consecuencia de la caída en los ingresos por ventas por Ps. 1.904 millones, efecto que fuera parcialmente compensado por el menor costo del gas natural y el menor cargo por retenciones a las exportaciones (luego de la baja de la alícuota aplicable) e impuesto a los ingresos brutos. Respecto de los ingresos por ventas derivados de este segmento ascendieron a Ps. 4.768 millones en el 2T2020 lo que representó Ps. 1.904 millones menores a los registrados en el 2T2019. Dicha variación se debió principalmente: (i) al impacto de la reexpresión de acuerdo NIC 29 por Ps. 2.071 millones, (ii) la variación nominal de los precios que significó una disminución en los ingresos por ventas de Ps. 1.810 millones y (iii) la disminución en los 6 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 volúmenes de etano despachados por Ps. 646 millones. Estos efectos fueron parcialmente compensados por el incremento de la variación nominal en el tipo de cambio sobre las ventas denominadas en dólares estadounidenses que ascendió a Ps. 2.039 millones y los mayores volúmenes de propano y butano despachados por Ps. 581 millones. Los volúmenes totales despachados registraron un incremento del 7% ó 16.912 toneladas respecto del 2T2019, debido principalmente a las mayores cantidades de propano exportadas y de butano destinadas al mercado interno. Este efecto fue parcialmente compensado por los menores volúmenes de etano comercializados. A continuación se incluye información estadística de las toneladas despachadas por mercado y producto y los ingresos por ventas por mercado: 2T2020 2T2019 Variación (en toneladas) Mercado interno Etano 60.233 84.902 (24.669) Propano 54.389 56.227 (1.838) Butano 49.824 41.363 8.461 Subtotal 164.446 182.492 (18.046) Mercado externo Propano 48.318 18.391 29.927 Butano 16.665 14.155 2.510 Gasolina natural 36.508 33.987 2.521 Subtotal 101.491 66.533 34.958 Total 265.937 249.025 16.912 (en millones de pesos argentinos) 2T2020 2T2019 Mercado externo 1.590 2.181 Mercado interno 3.178 4.491 Total ingresos por ventas 4.768 6.672 Otros servicios (incluyendo Telecomunicaciones) El segmento de negocios de Otros Servicios incluye principalmente servicios denominados midstream y telecomunicaciones. Su participación en el total de las ventas de TGS representó aproximadamente el 10% y 4% de los ingresos totales de TGS por los 2T2020 y 2T2019, respectivamente. 2T2020 2T2019 Variación Variación en % (En millones de pesos argentinos) Ingresos por ventas netas 992 783 209 21% Operación y mantenimiento (269) (372) 103 (38%) Otros gastos de administración y comercialización (125) (103) (22) 18% Utilidad operativa antes de depreciaciones 598 308 290 48% Depreciación de Propiedad, Planta y Equipos (254) (104) (150) 59% Utilidad operativa 344 204 140 41% La utilidad operativa antes de depreciaciones se incrementó por Ps. 290 millones (48%) principalmente como consecuencia del incremento de los ingresos por ventas por Ps. 209 millones en el 2T2020 respecto del 2T2019, y la reducción de los costos de operación por Ps. 81 millones debido a menores gastos incurridos por la unión transitoria que tiene por objeto la construcción de un gasoducto en la provincia de Santa Fe ("UT"). El incremento en los ingresos por ventas se produjo principalmente por mayores servicios de transporte y acondicionamiento de gas natural en Vaca Muerta por Ps. 326 millones y el efecto nominal del tipo de cambio sobre las ventas denominados en dólares estadounidenses por Ps. 294 millones. Estos efectos fueron parcialmente compensados por efecto de la reexpresión de acuerdo la NIC 29 por Ps. 233 millones, menores servicios de operación y mantenimiento por Ps. 70 millones, de construcción de la UT por Ps. 59 millones y de compresión de gas natural por Ps. 55 millones. 7 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Análisis de la posición financiera Deuda financiera neta Al 30 de junio de 2020 la deuda financiera neta pasiva de la Sociedad ascendió a Ps. 21.189 millones mientras que al 31 de diciembre de 2019 la misma ascendió a Ps. 25.883 millones. En ambos períodos la totalidad de la deuda financiera de la Sociedad se encuentra denominada en dólares estadounidenses. La tabla incluida a continuación muestra una conciliación de la deuda financiera neta pasiva de la Sociedad para los períodos indicados: 30/06/2020 31/12/2019 (en millones de pesos argentinos) Deuda financiera corriente (771) (1.957) Deuda financiera no corriente (36.103) (36.212) Efectivo y equivalentes de efectivo 11.054 11.099 Otros activos financieros a costo amortizado 4.631 1.187 Deuda financiera neta pasiva(1) (21.189) (25.883) (1 ) La misma es un medida no NIIF. la Sociedad define la Deuda Financiera Neta como las deudas financieras a corto y largo plazo menos: (i) efectivo y equivalentes de efectivo y (ii) Otros activos financieros a costo amortizado corrientes. TGS considera que dicha medida brinda información complementaria a los inversores y a la gerencia para la toma de decisiones que permite evaluar el nivel de endeudamiento de la Sociedad. La deuda financiera neta no debe ser interpretada como una alternativa a otras medidas financieras determinadas de acuerdo a las NIIF ya que el aquí presentado podría no ser comparable con mediciones de denominación similar informadas por otras compañías. Liquidez y Recursos de Capital La siguiente tabla incluye información resumida del estado de flujo de efectivos: Concepto 2T2020 2T2019 (en millones de pesos argentinos) Fondos generados por las operaciones 6.148 1.891 Fondos aplicados a las actividades de inversión 1.484 (14.121) Fondos aplicados a las actividades de financiación (304) (11.760) Aumento / (disminución) neto de fondos 7.328 (23.990) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio(1) 3.931 29.446 Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (249) (1.665) Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 44 266 Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre(2) 11.054 4.057 (1 ) El efectivo y equivalente de efectivo al inicio del 2T2020 no incluye Ps. 7.146 clasificados como Otros activos financieros a costo amortizado de acuerdo a las NIIF. (2 ) El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del 2T2020 no incluyen Ps. 4.631 clasificados como Otros activos financieros a costo amortizado de acuerdo a las NIIF. 8 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 A continuación se incluye una conciliación del flujo libre de fondos para los períodos indicados: 2T2020 2T2019 (en millones de pesos argentinos) Flujo de fondos generado por las operaciones 6.148 1.891 Pagos para la adquisición de propiedad, planta y equipos ("PPE") (1.205) (4.261) Flujo libre de fondos(1) 4.943 (2.370) La misma es un medida no NIIF. TGS define el flujo libre de fondos como los fondos generados por las operaciones menos los pagos efectuados para la adquisicón de PPE. La dirección de TGS considera que éste es útil para los inversores y la administración como una medida del efectivo generado por sus operaciones que se utilizarán para pagar los vencimientos de deuda programados y se pueden utilizar para invertir en el crecimiento futuro a través de nuevas actividades de desarrollo de negocios, pagar dividendos, recomprar acciones u otras actividades de financiación e inversión. El flujo libre de fondos no debe ser interpretado como una alternativa a otras medidas financieras determinadas de acuerdo a las NIIF ya que el aquí presentado podría no ser comparable con mediciones de denominación similar informadas por otras compañías. Durante el 2T2020 el aumento neto de fondos y el flujo libre de fondos ascendieron a Ps. 7.328 millones y Ps. 4.943 millones, respectivamente. Durante el 2T2020 los fondos generados por las operaciones ascendieron a Ps. 6.148 millones, Ps. 4.257 millones mayores a los correspondientes al 2T2019, debido principalmente a los menores pagos de impuesto a las ganancias, la mejora en el capital de trabajo y a las cobranzas recibidas por los instrumentos financieros derivados contratados con el fin de cubrir la caída en los precios de los Líquidos comercializados. Los fondos generados por las actividades de inversión ascendieron a Ps. 1.484 millones, en contraposición con los fondos aplicados por Ps. 14.121 millones del 2T2019, principalmente debido al mayor rescate de colocaciones de fondos no consideradas equivalentes de efectivo por Ps. 12.549 millones y a los menores pagos efectuados para la adquisición de PPE por Ps. 3.056 millones luego de haberse concluido las obras relacionadas con el desarrollo del negocio de midstream en Vaca Muerta y de las medidas adoptadas para reducir inversiones a fin de mitigar el impacto del COVID-19. Finalmente, los fondos aplicados a las actividades de financiación ascendieron a (Ps. millones. La reducción respecto del 2T2019 se debió principalmente al pago de dividendos efectuado en el 2T2019, mientras que en el 2T2020 no hubo pago alguno. Información sobre la Conferencia Telefónica TGS lo invita a participar de su conferencia telefónica para analizar los resultados del 2T2020 el lunes 10 de agosto a las 10:00 a.m. de Nueva York / 11:00 a.m. de Buenos Aires. Para los interesados en participar, comunicarse desde los Estados Unidos al +1-877-407-9210 o desde cualquier otro país al +1-201-689-8049, preferentemente cinco minutos antes de la hora fijada. También habrá una transmisión de audio en vivo de la conferencia en la página www.tgs.com.ar. A continuación se adjunta información financiera. Las declaraciones sobre el futuro incluidas en este comunicado de prensa están basadas en las apreciaciones y presunciones actuales de la Dirección de la Sociedad, las cuales implican riesgos conocidos y desconocidos. Si bien la Sociedad considera que la información y las presunciones sobre las cuales estas declaraciones y proyecciones se basan están actualizadas y son razonables y completas, una variedad de factores podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de las proyecciones, resultados anticipados u otra estimación contenida en este comunicado. Ni la Sociedad ni su Dirección pueden garantizar que los resultados futuros anticipados puedan concretarse. Hernán Diego Flores Gómez Responsable Titular de Relaciones con el Mercado 9 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Transportadora de Gas del Sur S.A. Estados de Resultados Integrales Consolidados por los períodos de tres ("2T") y seis meses ("1S") terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (En millones de pesos argentinos, excepto por las cifras de utilidad neta por acción y por ADS en pesos o donde se indique en forma expresa) 2T2020 2T2019 1S2020 1S2019 Transporte de Gas Natural 4.975 7.033 10.684 13.289 Producción y Comercialización de Líquidos 4.768 6.672 10.970 14.276 Otros Servicios 992 783 1.915 1.403 Ingresos por ventas 10.735 14.488 23.569 28.968 Operación y mantenimiento (4.047) (5.446) (9.117) (11.507) Otros gastos de administración y comercialización (939) (1.203) (2.179) (2.464) Otros resultados operativos 21 (38) 84 (88) Utilidad operativa antes de depreciaciones 5.770 7.801 12.357 14.909 Depreciaciones (1.257) (1.034) (2.484) (2.013) Utilidad operativa 4.513 6.767 9.873 12.896 Resultados financieros, netos (2.054) 1.710 (2.324) 808 Resultado inversiones en asociadas 8 (36) 13 (43) Utilidad integral antes del impuesto a las ganancias 2.467 8.441 7.562 13.661 Impuesto a las ganancias (726) (2.643) (2.219) (4.110) Utilidad integral 1.741 5.798 5.343 9.551 Utilidad integral por acción 2,28 7,47 6,95 12,16 Utilidad integral por ADS 11,43 37,34 34,75 60,82 Apertura resultados financieros por los períodos de tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (en millones de pesos argentinos) 2T2020 2T2019 1S2020 1S2019 Ingresos financieros Intereses 85 199 178 436 Diferencia de cambio 887 (226) 1.750 3.403 Subtotal 972 (27) 1.928 3.839 Egresos financieros Intereses (727) (698) (1.378) (1.360) Diferencia de cambio (3.352) 890 (6.133) (4.201) Costos financieros capitalizados - - - 362 Subtotal (4.079) 192 (7.511) (5.199) Otros resultados financieros Resultado instrumentos financieros (182) 182 263 (14) derivados Resultado por recompra de obligaciones - - 333 - negociables Ganancia por valuación a valor razonable de 190 133 336 493 activos financieros con cambios en Otros (82) (123) (167) (232) Subtotal (74) 192 765 247 RECPAM 1.127 1.353 2.494 1.921 Total (2.054) 1.710 (2.324) 808 10 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Información por segmento de negocios Transporte de Líquidos Otros Telecomunica- Total Gas Natural Servicios ciones (En millones de pesos argentinos) 1S2020 Ingresos por ventas 10.684 10.970 1.715 200 23.569 Utilidad operativa antes de 7.406 3.854 1.051 46 12.357 depreciaciones Depreciaciones (1.823) (157) (504) - (2.484) Utilidad operativa 5.583 3.697 547 46 9.873 1S2019 Ingresos por ventas 13.289 14.276 1.252 151 28.968 Utilidad operativa antes de 9.411 4.865 573 60 14.909 depreciaciones Depreciaciones (1.676) (134) (203) - (2.013) Utilidad operativa 7.735 4.731 370 60 12.896 Transporte de Líquidos Otros Telecomunica- Total Gas Natural Servicios ciones (En millones de pesos argentinos) 2T2020 Ingresos por ventas 4.975 4.768 917 75 10.735 Utilidad operativa antes de 3.452 1.720 573 25 5.770 depreciaciones Depreciaciones (923) (80) (254) - (1.257) Utilidad operativa 2.529 1.640 319 25 4.513 2T2019 Ingresos por ventas 7.033 6.672 711 72 14.488 Utilidad operativa antes de 5.185 2.308 281 27 7.801 depreciaciones Depreciaciones (856) (74) (104) - (1.034) Utilidad operativa 4.329 2.234 177 27 6.767 Transporte de Líquidos Otros Telecomunica- Total Gas Natural Servicios ciones (En millones de pesos argentinos sin ajustar por inflación - no auditados) 1S2020 Ingresos por ventas 10.115 10.428 1.644 187 22.374 Utilidad operativa antes de 7.026 3.906 1.011 40 11.983 depreciaciones Depreciaciones (329) (46) (239) - (614) Utilidad operativa 6.697 3.860 772 40 11.369 1S2019 Ingresos por ventas 8.563 9.181 818 96 18.658 Utilidad operativa antes de 6.208 3.112 374 38 9.732 depreciaciones Depreciaciones (203) (29) (49) - (281) Utilidad operativa 6.005 3.083 325 38 9.451 Transporte de Líquidos Otros Telecomunica- Total Gas Natural Servicios ciones (En millones de pesos argentinos sin ajustar por inflación - no auditados) 2T2020 Ingresos por ventas 4.875 4.708 904 73 10.560 Utilidad operativa antes de 3.473 1.728 567 15 5.783 depreciaciones Depreciaciones (173) (24) (122) - (319) Utilidad operativa 3.300 1.704 445 15 5.464 2T2019 Ingresos por ventas 4.765 4.542 487 47 9.841 Utilidad operativa antes de 3.572 1.558 195 17 5.342 depreciaciones Depreciaciones (112) (16) (25) - (153) Utilidad operativa 3.460 1.542 170 17 5.189 11 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Estados de Situación Financiera Consolidados al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (en millones de pesos) 30/06/2020 31/12/2019 Activo Activo no corriente Propiedad, planta y equipos 85.657 84.734 Inversiones en compañías asociadas 103 89 Otros activos financieros a costo amortizado 17 6 Activo por impuesto diferido 17 18 Otros créditos 12 10 Total activo no corriente 85.806 84.857 Activo corriente Otros créditos 2.279 3.294 Inventarios 571 350 Créditos por ventas 5.590 7.358 Activos del contrato 73 201 Instrumentos financieros derivados - 311 Otros activos financieros a costo amortizado 4.631 1.187 Efectivo y equivalentes de efectivo 11.054 11.099 Total activo corriente 24.198 23.800 Total Activo 110.004 108.657 Patrimonio Capital 31.244 32.221 Acciones propias en cartera 1.394 416 Costo de adquisición de acciones propias (2.588) (831) Prima de negociación de acciones propias (900) (900) Reserva legal 2.913 2.185 Reserva para futuras inversiones, adquisición 20.830 6.082 de acciones propias y/o dividendos Resultados 5.343 15.476 Total Patrimonio 58.236 54.649 Pasivo Pasivo no corriente Pasivo por impuesto diferido 5.736 5.431 Pasivos del contrato 3.563 3.327 Deudas financieras 36.103 36.212 Total pasivo no corriente 45.402 44.970 Pasivo corriente Provisiones 705 670 Pasivos del contrato 267 250 Otras deudas 315 327 Deudas fiscales 295 401 Impuesto a las ganancias 1.050 21 Remuneraciones y cargas sociales 576 737 Deudas financieras 771 1.957 Deudas comerciales 2.387 4.675 Total pasivo corriente 6.366 9.038 Total Pasivo 51.768 54.008 Total Patrimonio y Pasivo 110.004 108.657 12 INFORME DE RESULTADOS 2T2020 Estados de Flujo de Efectivo Consolidados por los períodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 (en millones de pesos argentinos) 2020 2019 Flujo de efectivo generado por las operaciones Utilidad integral del período 5.343 9.551 Ajustes para conciliar la utilidad integral del período con el flujo de efectivo generado por las operaciones: Depreciación de propiedad, planta y equipos 2.484 2.014 Resultado instrumentos financieros derivados (263) 14 Baja de propiedad, planta y equipos 4 119 Aumento neto de provisiones 120 154 Resultado inversiones en asociadas (13) 43 Intereses generados por pasivos, netos 1.341 1.281 Resultados por otros activos financieros no considerados equivalentes de efectivo (45) (36) Impuesto a las ganancias devengado 2.219 4.110 Previsión para deudores incobrables 192 - Diferencia de cambio, neta 4.796 1.051 Recompra obligaciones negociables (333) - RECPAM (2.560) (2.916) Cambios en activos y pasivos: Créditos por ventas 661 (2.308) Otros créditos (649) (949) Inventarios (264) (289) Deudas comerciales (618) (250) Remuneraciones y cargas sociales (42) 27 Deudas fiscales (78) (236) Impuesto diferido 12 - Activos del contrato 104 (66) Otras deudas 28 128 Intereses pagados (1.147) (1.128) Impuesto a las ganancias pagado (448) (3.763) Pasivos del contrato 254 640 Instrumentos financieros derivados 552 - Flujo de efectivo generado por las operaciones 11.650 7.191 Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión Pagos por adquisiciones de propiedad, planta y equipos (4.108) (9.433) Pagos netos por adquisiciones de activos financieros no considerados equivalentes de efectivo, netos (3.223) (9.856) Flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión (7.331) (19.289) Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación Pagos por cancelación de deuda financiera (1.130) (21) Pagos por adquisición de acciones propias (1.758) (959) Dividendos pagados - (10.801) Pagos por recompra obligaciones negociables (835) - Flujo de efectivo aplicado a las actividades de financiación (3.723) (11.781) Aumento / (disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo 596 (23.879) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 11.099 29.102 Efecto variación del RECPAM sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (750) (4.584) Efecto variación del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 109 3.418 Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 11.054 4.057 13 Attachments Original document

