Turkiye Halk Bankasi : Aug 06 2020-About Bill Issuance to Sell Qualified Investor

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Tarih : 06.08.2020
Konu : Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 119 gün vadeli, 259.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır.

Bononun takası 07.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Pursuant to the issuance limit of TRY 25 billion of private placement or public offering of borrowing instruments in domestic markets, which was approved on 08/29/2019 at the Capital Markets Board's 47/1116 numbered meeting, our Bank has commenced operations of the issue of 259,000,000,-TRY nominal valued bills with 119 days maturity to qualified investors and the book building has been completed.

The settlement will be completed on 08/07/2020.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

