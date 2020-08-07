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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Turkiye Halk Bankasi A.S.    HALKB   TRETHAL00019

TURKIYE HALK BANKASI A.S.

(HALKB)
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Turkiye Halk Bankasi : Aug 06 2020-About Bill Issuance to Sell Qualified Investor

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08/07/2020 | 10:19am EDT

GENEL MÜDÜRLÜK

FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı

:

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 Ataşehir/İstanbul

Telefon ve Fax No

:

0216 503 70 70 - 0212 340 93 99

E-posta adresi

: halkbank.ir@halkbank.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile

İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No :

0216 503 54 50 - 0212 340 09 90

Tarih

: 06.08.2020

Konu

: Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya

Satışın Tamamlanması

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 119 gün vadeli, 259.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır.

Bononun takası 07.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Pursuant to the issuance limit of TRY 25 billion of private placement or public offering of borrowing instruments in domestic markets, which was approved on 08/29/2019 at the Capital Markets Board's 47/1116 numbered meeting, our Bank has commenced operations of the issue of 259,000,000,-TRY nominal valued bills with 119 days maturity to qualified investors and the book building has been completed.

The settlement will be completed on 08/07/2020.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

_______________________________________________________________________________________________________

Ticaret Sicil No: 862070, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir/İstanbul, Tel: (216) 503 70 70, Faks: (212) 340 93 99

www.halkbank.com.tr

Disclaimer

Türkiye Halk Bankasi AS published this content on 06 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 August 2020 14:18:03 UTC
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Financials
Sales 2020 18 840 M 2 617 M 2 617 M
Net income 2020 3 191 M 443 M 443 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 4,31x
Yield 2020 -
Capitalization 12 443 M 1 708 M 1 729 M
Capi. / Sales 2020 0,66x
Capi. / Sales 2021 0,61x
Nbr of Employees 21 000
Free-Float 24,7%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 15
Average target price 6,34 TRY
Last Close Price 5,03 TRY
Spread / Highest target 88,9%
Spread / Average Target 26,0%
Spread / Lowest Target -28,4%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Osman Arslan General Manager & Director
Recep Süleyman Özdil Chairman
Sadik Tiltak Independent Director
Faruk Özçelik Member-Supervisory Board
Maksut Serim Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TURKIYE HALK BANKASI A.S.1 708
JPMORGAN CHASE & CO.-30.24%296 349
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-23.33%246 173
BANK OF AMERICA CORPORATION-27.68%220 675
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-14.41%187 221
CHINA MERCHANTS BANK CO.. LTD.-1.49%131 812
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