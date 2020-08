Turkiye Halk Bankasi : Aug 14 2020-Approval of CMB Regarding the Issuance of Debt Instruments

GENEL MÜDÜRLÜK

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 Ataşehir/İstanbul Telefon ve Fax No : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99 E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0216 503 54 50 - 0212 340 09 90 Tarih : 14.08.2020 Konu : Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı

İlgi: 14.07.2020 ve 22.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Kurul'un 13.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures on 07/14/2020 and 07/22/2020.

Based on the Bank's Board of Directors' decision on 07/14/2020, the application related to the TRY borrowing instrument issuances domestically, with various kinds and maturities, a ceiling up to TRY 30 billion via public offering and/or private placement or the sales to qualified investors, has been approved by CMB (Capital Market Board) and released in the CMB bulletin dated 08/13/2020 and numbered 2020/50.

The CMB-approved dated 08/13/2020 and numbered 51/1017, issuer information document, capital market instrument note and the summary have been attached.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

