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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Turkiye Halk Bankasi A.S.    HALKB   TRETHAL00019

TURKIYE HALK BANKASI A.S.

(HALKB)
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Turkiye Halk Bankasi : Aug 14 2020-Approval of CMB Regarding the Issuance of Debt Instruments

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08/14/2020 | 01:33pm EDT

GENEL MÜDÜRLÜK

FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı

:

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 Ataşehir/İstanbul

Telefon ve Fax No

:

0216 503 70 70 - 0212 340 93 99

E-posta adresi

: halkbank.ir@halkbank.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile

İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No :

0216 503 54 50 - 0212 340 09 90

Tarih

: 14.08.2020

Konu

: Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin

SPK Onayı

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 14.07.2020 ve 22.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Kurul'un 13.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures on 07/14/2020 and 07/22/2020.

Based on the Bank's Board of Directors' decision on 07/14/2020, the application related to the TRY borrowing instrument issuances domestically, with various kinds and maturities, a ceiling up to TRY 30 billion via public offering and/or private placement or the sales to qualified investors, has been approved by CMB (Capital Market Board) and released in the CMB bulletin dated 08/13/2020 and numbered 2020/50.

The CMB-approved dated 08/13/2020 and numbered 51/1017, issuer information document, capital market instrument note and the summary have been attached.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

_______________________________________________________________________________________________________

Ticaret Sicil No: 862070, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir/İstanbul, Tel: (216) 503 70 70, Faks: (212) 340 93 99

www.halkbank.com.tr

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

_______________________________________________________________________________________________________

Ticaret Sicil No: 862070, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir/İstanbul, Tel: (216) 503 70 70, Faks: (212) 340 93 99

www.halkbank.com.tr

Disclaimer

Türkiye Halk Bankasi AS published this content on 14 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 August 2020 17:32:08 UTC
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Financials
Sales 2020 18 840 M 2 556 M 2 556 M
Net income 2020 3 207 M 435 M 435 M
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 4,39x
Yield 2020 -
Capitalization 12 666 M 1 730 M 1 718 M
Capi. / Sales 2020 0,67x
Capi. / Sales 2021 0,62x
Nbr of Employees 21 000
Free-Float 24,7%
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 15
Average target price 6,27 TRY
Last Close Price 5,12 TRY
Spread / Highest target 85,5%
Spread / Average Target 22,5%
Spread / Lowest Target -29,7%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Osman Arslan General Manager & Director
Recep Süleyman Özdil Chairman
Sadik Tiltak Independent Director
Faruk Özçelik Member-Supervisory Board
Maksut Serim Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TURKIYE HALK BANKASI A.S.1 730
JPMORGAN CHASE & CO.-26.56%311 983
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-21.83%245 518
BANK OF AMERICA CORPORATION-25.18%228 299
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-13.82%188 482
CHINA MERCHANTS BANK CO.. LTD.1.12%133 808
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