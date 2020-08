Turkiye Halk Bankasi : Aug 14 2020-Coupon Payment and Redemption of Bill

GENEL MÜDÜRLÜK

Tarih : 14.08.2020 Konu : Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 25.02.2020 ve 13.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 26.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 170 gün vadeli, TRFTHAL82030 ISIN kodlu 402.035.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (14.08.2020) gerçekleştirilmiştir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures on 02/25/2020 and 08/13/2020.

Pursuant to the Capital Markets Board resolution dated as August 29, 2019 and numbered as 47/1116, the second coupon payment and redemption of Halkbank Bills Based on yield of TLREF Index, which were issued by our Bank to qualified investors with a maturity of 170 days, nominal value of TRY 402,035,000 and ISIN code of TRFTHAL82030 on 02/26/2020 has been completed today (08/14/2020).

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

