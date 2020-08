Financials EUR USD Sales 2020 66 784 M 78 789 M 78 789 M Net income 2020 672 M 792 M 792 M Net Debt 2020 1 824 M 2 152 M 2 152 M P/E ratio 2020 16,6x Yield 2020 4,52% Capitalization 11 089 M 13 044 M 13 082 M EV / Sales 2020 0,19x EV / Sales 2021 0,19x Nbr of Employees 11 500 Free-Float 22,8% Chart UNIPER SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends UNIPER SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus UNDERPERFORM Number of Analysts 18 Average target price 25,13 € Last Close Price 30,30 € Spread / Highest target 3,96% Spread / Average Target -17,1% Spread / Lowest Target -38,9% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Andreas Schierenbeck Chief Executive Officer Klaus-Dieter Maubach Chairman-Supervisory Board David Bryson Chie Operating Officer Sascha Bibert Chief Financial Officer Oliver Biniek Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) UNIPER SE 2.68% 13 044 ORSTED A/S 28.51% 58 738 NATIONAL GRID PLC -4.50% 41 455 SEMPRA ENERGY -11.82% 38 636 ENGIE -18.16% 33 453 ELECTRICITÉ DE FRANCE -11.32% 32 092