Unipol Gruppo S p A : Approvati i risultati consolidati al primo semestre 2020

Risultato netto consolidato a 617 milioni di euro rispetto ai 353 milioni 1 del 30 giugno 2019

del 30 giugno 2019 Raccolta diretta assicurativa a 6,1 miliardi di euro (-16,4%)

(-16,4%) Danni: 3,9 miliardi di euro (-4,4%) Vita: 2,2 miliardi di euro (-31,8%)

Combined ratio netto riassicurazione a 82,1% rispetto a 94,6% registrato nel primo semestre 2019

Solvency ratio consolidato pari al 188% 2 Dato normalizzato, determinato escludendo dall'utile del periodo precedente gli effetti definitivi, pari a complessivi 421 milioni (176 milioni nel settore Danni e 244 milioni nel settore Holding e Altre Attività), del primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto della partecipazione in BPER Banca. Il dato è calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in quanto il dato definitivo sarà comunicato all'Autorità di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Bologna, 7 agosto 2020 Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2020. In un semestre caratterizzato dall'insorgere dell'emergenza Covid-19, il Gruppo ha sostenuto importanti iniziative a favore dei clienti, della rete distributiva agenziale, dei dipendenti e della collettività. Per quanto concerne i clienti, il Gruppo ha istituito per i propri assicurati un servizio di consulenza medica sul Coronavirus tramite la Centrale Medica, operativa h24, di UniSalute. UnipolSai ha creato un prodotto di tutela sanitaria #AndràTuttoBene e ha promosso la campagna #UnMesePerTe che prevede la restituzione ai 10 milioni di clienti di un importo pari al costo di un mese di polizza R.C. Auto in essere, attraverso un voucher-sconto da utilizzare al rinnovo del contratto. La campagna durerà un anno intero, per consentire a tutti gli assicurati di disporre del voucher in occasione del rinnovo della propria polizza. Per quanto riguarda la rete distributiva agenziale, sono state adottate importanti misure di sostegno finanziario e di supporto all'operatività in condizioni di sicurezza. Per garantire la salute di tutti i dipendenti del Gruppo, sono state adottate modalità di lavoro da remoto, attraverso soluzioni tecnologiche che in poche settimane hanno consentito a circa 9.300 persone di poter espletare la propria attività in smartworking. Nel corso del semestre UnipolSai ha donato alla collettività 20 milioni di euro destinati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il risultato netto consolidato nei primi sei mesi del 2020 è stato di 617 milioni di euro rispetto ai 353 milioni1 del giugno 2019. Il risultato del semestre è stato influenzato da una riduzione della sinistralità durante il periodo di lockdown. Nel primo semestre del 2020 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 6.100 milioni di euro (7.294 milioni al 30 giugno 2019, -16,4%).

La raccolta diretta Danni ha risentito del rallentamento dell'attività commerciale a causa dell'emergenza sanitaria e, al 30 giugno 2020, è pari a 3.927 milioni di euro (in calo del 4,4% rispetto ai 4.109 milioni registrati al 30 giugno 2019). A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai, che registra premi Danni per 3.354 milioni di euro (-3,6%) e le altre principali compagnie del Gruppo. UniSalute ha raggiunto premi pari a 239 milioni di euro (+0,2%), Linear ha totalizzato premi per 96 milioni di euro (+0,3%), mentre Arca Assicurazioni riporta premi per 69 milioni di euro sostanzialmente in linea con il dato del primo semestre dell'anno precedente. Il comparto Auto si attesta a 2.041 milioni di euro (-5,1%). Il comparto Non Auto, con premi pari a 1.887 milioni di euro, ha un calo minore (-3,6%) grazie alla commercializzazione di specifici prodotti legati all'emergenza sanitaria. In questo contesto il Gruppo Unipol registra, al 30 giugno 2020, un combined ratio al netto della riassicurazione pari all'82,1% (80,5% lavoro diretto), in significativo miglioramento rispetto al 94,6% realizzato al 30 giugno 2019 (93,2% lavoro diretto). Il loss ratio al netto della riassicurazione è risultato pari al 54,6% (rispetto al 66,7% del primo semestre 2019), mentre l'expense ratio al netto della riassicurazione si è attestato al 27,4% (contro il 27,9% al 30 giugno 2019). Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 810 milioni di euro (386 milioni nei primi sei mesi dell'esercizio 20191).

Nel comparto Vita, il Gruppo Unipol ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.173 milioni di euro, con un decremento del 31,8% dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria e alle politiche commerciali adottate nel periodo con finalità di contenimento dei rischi, nonché al confronto con un primo semestre 2019 che aveva beneficiato della raccolta straordinaria derivante da due nuovi fondi pensione per complessivi 630 milioni di euro. La compagnia UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 1.507 milioni di euro (-35,3%) mentre nel canale di bancassicurazione Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha segnato una raccolta diretta pari a 632 milioni di euro (-22,1% rispetto agli 811 milioni del primo semestre 2019). Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 14 milioni di euro, contro 139 milioni realizzati nei primi sei mesi dell'esercizio 2019, per effetto di un minor contributo di proventi finanziari di competenza delle compagnie. Settore Immobiliare La gestione immobiliare continua a essere incentrata nelle attività di riqualificazione di alcuni immobili, alla ricerca di occasioni di valorizzazione o all'utilizzo strumentale. In particolare, Unipol nel semestre ha lanciato il progetto "INOLTRE. Sharing the city" dedicato alla rigenerazione delle periferie di Milano. Una grande iniziativa, che riguarderà complessivamente oltre 300.000 mq, per portare in aree periferiche della città (zona Bruzzano, via Stephenson, via dei

Missaglia e via Senigallia) occasioni di socialità, cultura, dibattito, ricerca e una serie di installazioni architettoniche e artistiche. Il risultato ante imposte del settore è pari a -10 milioni di euro, rispetto ai -26 milioni al 30 giugno 2019. Settore Holding e Altre attività Negli altri settori in cui opera il Gruppo, l'emergenza Covid-19 sta avendo ripercussioni sul settore alberghiero dove, nel periodo considerato, la quasi totalità delle strutture in gestione diretta del Gruppo UNA (27 su 31) è rimasta chiusa. Alcune riaperture selettive sono state effettuate sul finire del semestre che però si è chiuso con una perdita pari a circa 16 milioni di euro. Gli altri business del Gruppo registrano risultati in sostanziale pareggio. UnipolReC ha registrato un utile netto pari a circa 4,1 milioni di euro e chiude il semestre con una riduzione di 179 milioni di crediti deteriorati lordi sui quali ha incassato 54 milioni (30% del loro valore lordo). Il risultato ante imposte del settore, includendo il settore holding, è negativo per 60 milioni di euro rispetto ai -25 milioni1 al 30 giugno 2019.

Gestione finanziaria Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditività lorda del portafoglio ha registrato un rendimento pari al 2,9% degli asset investiti, di cui il 3,1% relativo alla componente di cedole e dividendi. Situazione patrimoniale Al 30 giugno 2020 il patrimonio netto consolidato ammonta a 7.934 milioni di euro (8.305 milioni al 31 dicembre 2019), di cui 6.674 milioni di pertinenza del Gruppo (6.687 milioni al 31 dicembre 2019). L'indice di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2020 è pari al 188%2. **** Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del semestre In data 30 luglio 2020 si è conclusa con successo l'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio promossa da Intesa Sanpaolo su azioni UBI Banca. Il perfezionamento di tale operazione era una delle condizioni previste dall'accordo sottoscritto da Unipol e UnipolSai con Intesa Sanpaolo e BPER Banca in data 17 febbraio 2020 avente ad oggetto, tra l'altro, la successiva acquisizione da parte di UnipolSai, direttamente o per il tramite di società controllate, di rami d'azienda riferibili a una o più compagnie assicurative attualmente partecipate da UBI Banca. Evoluzione prevedibile della gestione L'estensione in atto su scala mondale della pandemia da Covid-19 e il rischio di eventuali recrudescenze della stessa nel nostro Paese, con conseguenti potenziali riflessi nell'economia, potrebbero avere ripercussioni anche sui mercati di riferimento del Gruppo. Ciò nonostante, l'andamento registrato nel primo semestre e le informazioni al momento disponibili consentono al Gruppo di confermare, forte anche di una posizione patrimoniale solida, un andamento reddituale della gestione per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2019-2021. Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell'ambito della quale analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre domande al Group CEO e al Senior Management sui risultati al 30 giugno 2020. I numeri telefonici da comporre per assistere all'evento sono: +39 02 8020911 (dall'Italia e da tutti gli altri Paesi), +1 718 7058796 (dagli USA), +44 1212 818004 (da UK). È possibile seguire la presentazione anche attraverso i seguenti canali digitali:

Connessione via App: Chorus Call HD, ID system CCHDVA Si prega di leggere attentamente l'Informativa sulla Privacyprima di partecipare all'evento. Il file multimediale contenente il commento preregistrato dei risultati è in ogni caso già disponibile nella sezione Investors del sito www.unipol.it. **** Al fine di consentire una più completa informativa sui risultati al 30 giugno 2020, si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il Conto Economico consolidato, la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori e lo Stato Patrimoniale per settori di attività. **** Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che l'informativa relativa a dati consuntivi contabili contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Glossario COMBINED RATIO LAVORO DIRETTO: indicatore che misura l'equilibrio della gestione tecnica diretta Danni, dato dalla somma di Loss ratio, incluso OTI ratio, e Expense ratio. COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: indicatore che misura l'equilibrio della gestione tecnica complessiva Danni, dato dalla somma di Loss ratio al netto della riassicurazione e Expense ratio al netto della riassicurazione. Unipol Gruppo S.p.A. Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività Dati contabili, valori in Milioni di Euro 30/6/2020 31/12/2019 1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.011,4 2.012,1 1.1 Avviam ento 1.625,0 1.625,0 1.2 Altre attività immateriali 386,3 387,1 2 ATTIVITÀ MATERIALI 2.403,8 2.484,2 2.1 Immobili 1.567,5 1.633,2 2.2 Altre attività materiali 836,3 851,1 3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 925,9 989,6 4 INVESTIMENTI 63.935,3 65.116,9 4.1 Investimenti immobiliari 2.001,7 1.991,1 4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.001,1 1.003,4 4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 414,7 454,6 4.4 Finanziamenti e crediti 4.457,5 4.006,6 4.4 bis Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 475,1 516,1 4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 47.792,7 48.620,0 4.5 bis Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 839,8 689,5 4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.952,6 7.835,6 4.6.1 Attività finanziarie detenute per la negoz iazione 296,8 283,8 4.6.2 Attività finanziarie designate al fair value 6.582,6 7.465,6 4.6.3 Altre attività finanziarie ob b ligatoriamente valutate al fair value 73,2 86,1 5 CREDITI DIVERSI 2.848,2 3.184,0 5.1 Crediti derivanti da operazioni di ass icurazione diretta 1.229,1 1.456,2 5.2 Crediti derivanti da operazioni di rias sicurazione 260,0 260,8 5.3 Altri crediti 1.359,2 1.467,1 6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.454,5 1.308,0 6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 193,6 189,2 6.2 Costi di acquisizione differiti 105,8 101,2 6.3 Attività fiscali differite 589,3 510,9 6.4 Attività fiscali correnti 20,5 3,9 6.5 Altre attività 545,4 502,7 7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 904,9 1.007,0 TOTALE ATTIVITÀ 74.484,0 76.101,9

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività Dati contabili, valori in Milioni di Euro 30/6/2020 31/12/2019 1 PATRIMONIO NETTO 7.933,7 8.304,6 1.1 di pertinenza del gruppo 6.673,5 6.687,5 1.1.1 Capitale 3.365,3 3.365,3 1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0,0 0,0 1.1.3 Riserve di capitale 1.639,4 1.639,4 1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 785,0 -127,2 1.1.5 (Azioni proprie) -3,8 -3,4 1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 4,5 4,1 1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 433,5 936,2 1.1.7bis Utili o perdite su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività -1,0 8,5 complessiva 1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -63,6 -37,9 1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 514,2 902,5 1.2 di pertinenza di terzi 1.260,1 1.617,1 1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.064,8 1.196,4 1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 92,8 236,6 1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 102,4 184,1 2 ACCANTONAMENTI 431,7 476,9 3 RISERVE TECNICHE 56.843,3 57.567,3 4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 7.494,2 7.772,0 4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 2.960,1 2.914,4 4.1.1 Passività finanziarie detenute per la negoziazione 249,6 252,6 4.1.2 Passività finanziarie designate al fair value 2.710,5 2.661,8 4.2 Altre passività finanziarie 4.534,1 4.857,7 5 DEBITI 852,0 1.012,6 5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 131,1 164,7 5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 112,1 96,6 5.3 Altri debiti 608,8 751,3 6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 929,2 968,4 6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3,3 3,3 6.2 Passività fiscali differite 56,8 83,0 6.3 Passività fiscali correnti 38,6 50,9 6.4 Altre passività 830,5 831,2 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 74.484,0 76.101,9

Conto Economico Consolidato Dati contabili, valori in Milioni di Euro 30/6/2020 30/6/2019 1.1 Premi netti 5.675,7 6.897,2 1.1.1 Premi lordi di competenza 5.906,0 7.115,2 1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -230,3 -218,0 1.2 Commissioni attive 16,7 17,5 1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -299,9 -124,3 1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 29,5 485,7 1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.311,2 1.233,0 1.5.1 Interessi attivi 693,9 740,0 1.5.2 Altri proventi 87,9 109,4 1.5.3 Utili realizzati 289,9 320,0 1.5.4 Utili da valutazione 239,5 63,6 1.6 Altri ricavi 412,0 325,2 1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 7.145,2 8.834,3 2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.215,7 -5.958,0 2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -4.305,5 -6.072,0 2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 89,8 113,9 2.2 Commissioni passive -9,9 -11,1 2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -10,7 -0,3 2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -393,7 -253,0 2.4.1 Interessi passivi -78,7 -84,1 2.4.2 Altri oneri -19,5 -20,4 2.4.3 Perdite realizzate -255,3 -101,1 2.4.4 Perdite da valutazione -40,1 -47,5 2.5 Spese di gestione -1.245,2 -1.330,5 2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -882,8 -929,2 2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -59,8 -58,7 2.5.3 Altre spese di amm inistrazione -302,6 -342,7 2.6 Altri costi -516,7 -387,2 2 TOTALE COSTI E ONERI -6.391,9 -7.940,2 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 753,3 894,1 3 Im poste -136,7 -120,8 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 616,6 773,3 4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0,0 0,0 UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 616,6 773,3 di cui di pertinenza del gruppo 514,2 656,5 di cui di pertinenza di terzi 102,4 116,8

Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori Dati contabili, valori in Milioni di Euro RAMI RAMI SETTORE SETTORE SETTORE Elisioni TOTALE Holding/Altre Attività Immobiliare (*) intersettoriali CONSOLIDATO DANNI VITA ASSICURATIVO giu-20 giu-19 var.% giu-20 giu-19 var.% giu-20 giu-19 var.% giu-20 giu-19 var.% giu-20 giu-19 var.% giu-20 giu-19 giu-20 giu-19 var.% Premi netti 3.756 3.885 -3,3 1.920 3.012 -36,3 5.676 6.897 -17,7 0 0 0 0 0 0 5.676 6.897 -17,7 Commissioni nette -1 -1 22,4 8 7 14,8 7 6 13,7 3 4 -24,9 0 0 -3 -4 7 6 5,4 Proventi/oneri finanziari (**) 171 396 -56,7 526 614 -14,4 697 1.010 -31,0 -21 239 n.s. -8 -19 -55,3 -7 -10 660 1.219 -45,8 Interessi netti 127 162 515 534 642 696 -23 -34 -1 -3 0 0 618 659 Altri proventi e oneri 41 278 51 45 92 323 23 248 7 7 -17 -10 104 568 Utili e perdite realizzate 44 77 -64 74 -20 152 1 27 -9 0 11 0 -17 179 Utili e perdite da valutazione -40 -122 24 -39 -16 -161 -23 -3 -6 -23 0 0 -45 -186 Oneri netti relativi ai sinistri -1.960 -2.502 -21,6 -2.279 -3.334 -31,6 -4.240 -5.836 -27,4 0 0 0 0 0 0 -4.240 -5.836 -27,4 Spese di gestione -1.060 -1.115 -4,9 -111 -122 -9,2 -1.171 -1.238 -5,3 -74 -95 -21,8 -11 -10 4,0 11 12 -1.245 -1.330 -6,4 Provvigioni e altre spese di acquisizione -837 -872 -4,0 -47 -57 -17,6 -884 -929 -4,8 0 0 0 0 2 0 -883 -929 -5,0 Altre spese -223 -243 -8,2 -64 -65 -1,9 -287 -308 -6,8 -74 -95 -21,8 -11 -10 4,0 10 12 -362 -401 -9,7 Altri proventi/oneri -95 -100 4,6 -49 -38 -29,2 -145 -138 -4,7 32 72 -55,3 9 3 n.s. -1 2 -105 -62 -68,9 Utile (perdita) ante imposte 810 563 43,9 14 139 -89,8 824 701 17,5 -60 219 n.s. -10 -26 62,1 0 0 753 894 -15,8 Imposte -232 -84 176,0 -4 -39 -89,5 -236 -123 92,1 98 1 n.s. 1 1 56,8 0 0 -137 -121 13,2 Utile (perdita) attività operative cessate 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 Utile (perdita) consolidato 578 479 20,7 10 100 -90,0 588 578 1,6 38 221 -82,9 -9 -26 65,5 0 0 617 773 -20,3 Utile (perdita) di Gruppo 514 657 Utile (perdita) di terzi 102 117 (*) il Settore Immob iliare include solo le società immob iliari controllate dal Gruppo (**) escluse attività/passività designate a fair value relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione con rischio di investimento sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Stato patrimoniale per settore di attività Dati contabili, valori in Milioni di Euro Gestione Danni Gestione Vita Holding e Altre attività Immobiliare (*) Elisioni intersettoriali Totale 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019 1 ATTIVITA' IMMATERIALI 1.603,0 1.595,9 394,6 401,7 13,8 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2.011,4 2.012,1 2 ATTIVITA' MATERIALI 1.564,3 1.595,9 74,6 74,5 166,3 198,9 598,5 615,0 0,0 0,0 2.403,8 2.484,2 3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 883,3 950,0 42,6 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 925,9 989,6 4 INVESTIMENTI 14.302,3 15.697,0 46.991,8 47.476,0 2.072,7 1.955,6 1.427,8 782,0 -859,3 -793,7 63.935,3 65.116,9 4.1 Inves timenti imm obiliari 580,0 1.189,3 6,5 6,5 32,9 35,7 1.382,3 759,5 0,0 0,0 2.001,7 1.991,1 4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 486,6 494,3 3,2 3,4 511,2 505,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.001,1 1.003,4 4.3 Inves timenti pos seduti sino alla s cadenza 44,6 83,0 370,1 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414,7 454,6 4.4 Finanziam enti e crediti 2.234,9 2.029,7 2.940,8 2.672,0 111,0 91,9 23,5 0,0 -852,6 -787,0 4.457,5 4.006,6 4.4bis Attività finanziarie valutate al costo am mortizzato 0,0 0,0 0,0 0,0 475,1 516,1 0,0 0,0 0,0 0,0 475,1 516,1 4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.804,8 11.724,9 36.943,2 36.848,8 29,4 30,6 21,9 22,5 -6,7 -6,7 47.792,7 48.620,0 4.5bis Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività comples siva 0,0 0,0 0,0 0,0 839,8 689,5 0,0 0,0 0,0 0,0 839,8 689,5 4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 151,4 175,9 6.727,9 7.573,6 73,2 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6.952,6 7.835,6 5 CREDITI DIVERSI 2.156,9 2.428,5 605,2 695,4 306,5 231,7 13,8 8,4 -234,2 -180,0 2.848,2 3.184,0 6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 942,7 805,5 72,0 88,5 406,6 404,1 127,4 124,9 -94,1 -115,0 1.454,5 1.308,0 6.1 Costi di acquis izione differiti 46,7 42,1 59,1 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,8 101,2 6.2 Altre attività 896,0 763,4 12,9 29,3 406,6 404,1 127,4 124,9 -94,1 -115,0 1.348,7 1.206,8 7 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 260,1 285,7 302,2 354,3 326,9 338,4 15,7 28,6 0,0 0,0 904,9 1.007,0 TOTALE ATTIVITA' 21.712,5 23.358,5 48.483,0 49.130,0 3.292,9 3.143,3 2.183,2 1.558,9 -1.187,7 -1.088,7 74.484,0 76.101,9 1 PATRIMONIO NETTO 7.933,7 8.304,6 2 ACCANTONAMENTI 358,6 403,4 19,5 20,1 48,9 48,9 4,7 4,5 0,0 0,0 431,7 476,9 3 RISERVE TECNICHE 14.696,7 15.067,2 42.146,6 42.500,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.843,3 57.567,3 4 PASSIVITA' FINANZIARIE 1.917,5 2.133,5 3.709,2 3.718,9 2.516,7 2.481,1 210,0 231,9 -859,2 -793,3 7.494,2 7.772,0 4.1 Pass ività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 117,4 65,6 2.842,7 2.848,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.960,1 2.914,4 4.2 Altre passività finanziarie 1.800,1 2.067,9 866,5 870,1 2.516,7 2.481,1 210,0 231,9 -859,2 -793,3 4.534,1 4.857,7 5 DEBITI 838,3 880,6 131,7 168,9 75,3 110,6 37,2 35,0 -230,5 -182,4 852,0 1.012,6 6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 678,9 733,5 296,7 282,9 32,3 50,2 19,2 14,8 -98,0 -113,0 929,2 968,4 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 74.484,0 76.101,9 (*) il Settore Imm ob iliare include solo le società immob iliari controllate dal Gruppo