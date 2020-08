United Parcel Service : UPS Publikuje Wyniki Finansowe Za Q2 2020 R.

US 07/30/20

Atlanta, GA



Rekordowy wzrost skonsolidowanego średniego dziennego wolumenu przesyłek o 20,9%

Rozwodniony zysk na akcję w II kw. 2020 r. na poziomie 2,03 USD - wzrost o 4,6%; skorygowany* rozwodniony zysk na akcję na poziomie 2,13 USD - wzrost o 8,7%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 5,9 mld USD; skorygowane* wolne przepływy pieniężne - 3,9 mld USD

ATLANTA, 30 lipca 2020 r. - Firma UPS (NYSE: UPS) podała informację o zwiększeniu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2020 r. do poziomu 20,5 mld USD, czyli o 13,4% względem II kw. 2019 r. Zysk netto za kwartał wyniósł 1,8 mld USD, natomiast skorygowany zysk netto 1,9 mld USD - o 8,8% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zysk operacyjny osiągnął poziom 2,2 mld USD, a skorygowany zysk operacyjny 2,3 mld USD, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z II kw. ubiegłego roku.

Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,03 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję 2,13 USD, zwiększając się o 8,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wyniki według standardów rachunkowości GAAP obejmowały koszt procesów transformacyjnych przed opodatkowaniem w wysokości 112 mln USD, co odpowiada 0,10 USD na akcję. W analogicznym okresie poprzedniego roku w wynikach według GAAP uwzględniono koszt procesów transformacyjnych przed opodatkowaniem w wysokości 21 mln USD (0,02 USD na akcję).

- Osiągnęliśmy wyniki lepsze od spodziewanych, co po części wynika ze zmian popytu w wyniku pandemii, w tym ze znacznego wzrostu wolumenu przesyłek do odbiorców indywidualnych, przesyłek medycznych związanych z COVID-19 oraz dużego popytu na przesyłki z Azji - powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. - W tym trudnym czasie UPS utrzymuje świat w ruchu. Chcę podziękować naszemu zespołowi za ciężką pracę i niezwykły wysiłek wkładany w to, aby służyć naszym klientom, społeczeństwom i sobie nawzajem.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

II kw. 2020 r. Dane skorygowane II kw. 2020 r. II kw. 2019 r. Dane skorygowane II kw. 2019 r. Przychody ze sprzedaży 13 074 mln USD 11 150 mln USD Zysk z działalności operacyjnej 1 182 mln USD 1 215 mln USD 1 208 mln USD 1 226 mln USD

Średni dzienny wolumen przesyłek zwiększył się o 22,8%, do poziomu 21,1 mln paczek dziennie.

Duży wzrost popytu na przesyłki do odbiorców indywidualnych w drugim kwartale przełożył się na zwiększenie wolumenu w segmencie B2C o 65,2%.

Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 9,0%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,3%.

Segment przesyłek międzynarodowych

II kw. 2020 r. Dane skorygowane II kw. 2020 r. II kw. 2019 r. Dane skorygowane II kw. 2019 r. Przychody ze sprzedaży 3 705 mln USD 3 505 mln USD Zysk z działalności operacyjnej 771 mln USD 842 mln USD 663 mln USD 665 mln USD

Średni dzienny wolumen przesyłek wzrósł o 9,8% w wyniku znacznego popytu na przesyłki z Azji oraz zwiększenia skali transgranicznej sprzedaży elektronicznej w Europie.

Marża operacyjna wyniosła 20,8%, a skorygowana marża operacyjna 22,7%.

* 'Kwoty 'skorygowane' stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

II kw. 2020 r. Dane skorygowane II kw. 2020 r. II kw. 2019 r. Dane skorygowane II kw. 2019 r. Przychody ze sprzedaży 3 680 mln USD 3 393 mln USD Zysk z działalności operacyjnej 259 mln USD 267 mln USD 272 mln USD 273 mln USD

Segment zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 8,5%, spowodowany zwiększonym popytem na usługi spedycji z Azji, który został częściowo zniwelowany słabszym popytem na początku kwartału w obszarze pośrednictwa w przewozach drobnicowych (LTL) i całonaczepowych.

Marża operacyjna segmentu wyniosła 7,0%, a skorygowana marża operacyjna 7,3%.

Perspektywy

Firma UPS nie publikuje prognoz przychodów ze sprzedaży i rozwodnionego zysku na akcję ze względu na niepewność co do terminu i tempa poprawy sytuacji gospodarczej. Aktualnie firma nie jest w stanie przewidzieć wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność ani czasu jej trwania i nie może racjonalnie oszacować wyników swojej działalności operacyjnej w kolejnych kwartałach.

- Wykorzystując skalę i elastyczność naszej globalnej, zintegrowanej sieci, skutecznie radziliśmy sobie z wyzwaniami operacyjnymi przez cały kwartał. W przyszłości zamierzamy koncentrować się na efektywności i jakości przychodów, aby w dłuższej perspektywie poprawić marże operacyjne w USA - powiedział Brian Newman, dyrektor finansowy UPS. Nasza płynność i poziom środków pieniężnych są nadal dobre, co pozwala nam inwestować w dodatkowe kompetencje w warunkach obecnych bezprecedensowych zakłóceń zwykłego toku działalności.

O UPS

UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i frachtu, ułatwień w handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do wydajniejszego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie, świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Spółka UPS jest laureatem nagrody America's Best Customer Service w kategorii usługi spedycyjne i dostawcze, przyznawaną przez tygodnik Newsweek. Spółka otrzymała również tytuł Most Valuable Brand in Transportation od magazynu Fortune i zajęła czołowe miejsce w rankingu spółek odpowiedzialnych społecznie JUST 100. Wysoko uplasowała się w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index i rankingu Harris Poll Reputation Quotient. Otrzymała również wiele innych prestiżowych wyróżnień i nagród. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie ups.com® bądź na pressroom.ups.com natomiast blog korporacyjny znajduje się pod adresem longitudes.ups.com. E-biuletyn firmy, poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju, UPS® Horizons, można znaleźć na stronie ups.com/sustainabilitynewsletter. Najnowsze informacje o UPS dostępne są na Twitterze pod hasłem @UPS News. Żeby wysyłać z UPS, odwiedź stronę ups.com/ship.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat, Raport Roczny za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. złożony na formularzu 10-K oraz inne dokumenty złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawierają, bezpośrednio lub przez odniesienie, 'stwierdzenia dotyczące przyszłości' w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych w sprawach dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia niebędące informacjami na temat bieżącego lub historycznego stanu faktycznego oraz wszelkie stwierdzenia zawierające wyrażenia takie, jak 'uważać', 'prognozować', 'oczekiwać', 'szacować', 'zakładać', 'zamierzać', 'przewidywać', 'dążyć', 'planować' lub wyrażenia pokrewne i podobne do nich, stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają przepisom federalnego prawa o papierach wartościowych w zakresie 'bezpiecznej przystani' zgodnie z art. 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933) oraz art. 21E ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934).

Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą również zawierać inne publikowane przez nas materiały. Stwierdzenia te mogą dotyczyć naszych zamiarów, przekonań i aktualnych oczekiwań co do strategicznego kierunku spółki, jej perspektyw i przyszłych wyników, a także aktualnych oczekiwań lub prognoz dotyczących przyszłych zdarzeń, które nie odnoszą się ściśle do bieżących lub historycznych faktów. Zdaniem kierownictwa spółki stwierdzenia dotyczące przyszłości są zasadne w brzmieniu, w jakim zostały sformułowane, na moment ich sporządzenia. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości należy podchodzić z ostrożnością, nie traktując ich jako podstawy podejmowanych działań, ponieważ mogą być prawdziwe wyłącznie w chwili ich sporządzenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są ryzykiem i niepewnością, co może powodować, że faktyczne wyniki będą istotnie odbiegać od danych historycznych, bieżących oczekiwań lub przewidywanych wyników. Czynniki ryzyka i niepewności, o których mowa powyżej i na które nie mamy wpływu, to m.in.: zmiany sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych lub na świecie; istotna presja konkurencyjna na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; zmiany dotyczące współpracy z kluczowymi klientami; zmiany złożonych i rygorystycznych regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i na świecie (w tym przepisów i regulacji podatkowych); zwiększone wymogi bezpieczeństwa fizycznego lub bezpieczeństwa danych, które mogą generować wyższe koszty działalności i zmniejszać efektywność działania; instrumenty prawne, regulacyjne lub rynkowe wprowadzane w reakcji na globalne zmiany klimatu; wyniki negocjacji i ratyfikacji umów pracowniczych; strajki, przestoje w pracy lub spowolnienie tempa pracy naszych pracowników; skutki zmian cen nośników energii, w tym benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, oraz przerwy w dostawach tych towarów; zmiany kursów wymiany walut lub stóp procentowych; niepewność wynikająca z przewidywanej likwidacji stopy LIBOR i przejścia na inny wskaźnik referencyjny stopy procentowej; zdolność utrzymania wizerunku marki; naruszenie bezpieczeństwa danych; zakłócenia na łączach internetowych lub zakłócenia w funkcjonowaniu wewnętrznej infrastruktury technicznej; przerwy w działalności gospodarczej lub inne konsekwencje działalności człowieka lub klęsk żywiołowych, w tym ataków terrorystycznych, epidemii czy pandemii; zdolność dokładnego przewidzenia przyszłych potrzeb inwestycyjnych; narażenie na zmiany sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej na rynkach międzynarodowych i wschodzących; zmiany w zakresie strategii biznesowej, regulacji rządowych, koniunktury gospodarczej lub uwarunkowań rynkowych, które mogą skutkować istotną utratą wartości naszych aktywów; wzrost kosztów lub zobowiązań finansowych związanych ze zdrowiem pracowników, świadczeniami emerytalnymi i/lub rentowymi; możliwość powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach; możliwość wystąpienia roszczeń i sporów sądowych w związku z pracą i zatrudnieniem, szkodami osobowymi i majątkowymi, praktykami biznesowymi, odpowiedzialnością środowiskową i innymi kwestiami; zdolność realizacji oczekiwanych korzyści z akwizycji, wspólnych przedsięwzięć lub współpracy strategicznej; zdolność realizacji przewidywanych korzyści z wewnętrznych inicjatyw transformacyjnych; cykliczna i sezonowa zmienność wyników działalności operacyjnej; zdolność zarządzania wydatkami ubezpieczeniowymi i odszkodowawczymi; inne ryzyka omówione w dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, m.in. w Raporcie Rocznym za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. złożonym na formularzu 10-K i późniejszych raportach. Przedstawione powyżej czynniki ryzyka i niepewności pogłębia dodatkowo panująca pandemia koronawirusa oraz jej obecny i potencjalny dalszy wpływ na gospodarkę światową oraz na naszą działalność, sytuację finansową i wyniki. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia i ryzyka związane ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości i nie polegać nadmiernie na zawartych w nich informacjach. Nie zobowiązujemy się ponadto do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń, okoliczności, zmian oczekiwań lub nieprzewidzianego rozwoju sytuacji, jakie mogą wystąpić po dacie ich sporządzenia, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Uzgodnienie wskaźników finansowych obliczanych zgodnie z GAAP i wskaźników finansowych obliczanych zgodnie z innymi standardami rachunkowości

Informacje finansowe sporządzone zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości ('U.S. GAAP') uzupełniamy dodatkowo o pozycje finansowe obliczone według innych standardów rachunkowości, takie jak 'skorygowane' zysk operacyjny, marża operacyjna, pozostałe przychody (koszty) operacyjne, zysk brutto, zysk netto, czy zysk na akcję. Okresowo ujawniamy także wolne przepływy pieniężne, wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych oraz nakładów inwestycyjnych z wyłączeniem spłaty kwoty głównej zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego. Odpowiadające im wskaźniki ustalone zgodnie z U.S. GAAP określane są również jako 'wykazane' lub 'nieskorygowane'.

Dokonując oceny, czy konieczna jest korekta o wpływ pozycji, które mogą być istotne lub mogą wpływać na analizę bieżących wyników finansowych spółki, wyników jej działalności lub trendów, uwzględniamy czynniki ilościowe i jakościowe. Przykłady pozycji, o jakie spółka może dokonywać korekt, to m.in. kwoty związane z zyskami lub stratami z tytułu wyceny do wartości rynkowej (pozycja niepieniężna); rozliczenie pozycji warunkowych; zyski lub straty związane z połączeniami, przejęciami, transakcjami zbycia i innymi zmianami organizacyjnymi; koszty związane z programami restrukturyzacyjnymi, takimi jak strategie transformacyjne spółki; utrata wartości aktywów (pozycja niepieniężna); kwoty związane ze zmianami przepisów podatkowych lub sytuacji podatkowej; kwoty związane ze zmianami kursów walut oraz wpływem transakcji zabezpieczających; pozostałe pozycje związane z emeryturami; oraz zmiany stanu zadłużenia.

W naszej ocenie powyższe wskaźniki obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP dostarczają dodatkowych znaczących informacji, które mogą być pomocne dla odbiorców naszych sprawozdań finansowych w zrozumieniu wyników finansowych, przepływów pieniężnych oraz w ocenie wyników bieżącej działalności UPS, ponieważ nie obejmują one pozycji niereprezentatywnych dla prowadzonej przez nas działalności lub z nią niezwiązanych, oraz mogą stanowić bazę dla analizy trendów zachodzących w obszarach naszej działalności. Wskaźniki obliczone według standardów innych niż U.S. GAAP wykorzystywane są przez kierownictwo spółki przy podejmowaniu decyzji finansowych i operacyjnych oraz w planowaniu. Ponadto niektóre z nich służą ustalaniu wysokości wynagrodzenia motywacyjnego.

Pozycje sporządzone według standardów innych niż U.S. GAAP nie powinny być traktowane jako alternatywa, lecz jako uzupełnienie wykazanych wyników obliczonych zgodnie z U.S. GAAP. Informacje finansowe spółki sporządzone według standardów innych niż U.S. GAAP nie stanowią wyczerpującej podstawy rachunkowości. Nie mogą zatem być porównywane z pozycjami o podobnych nazwach wykazywanymi przez inne podmioty.

Koszty związane z programami restrukturyzacji; koszty strategii transformacyjnych

Spółka uzupełnia prezentację zysku z działalności operacyjnej, marży operacyjnej, zysku brutto, zysku netto i zysku na akcję o podobne pozycje obliczane według standardów innych niż U.S. GAAP, które nie uwzględniają wpływu kosztów związanych z programami restrukturyzacji, w tym kosztów strategii transformacyjnych. Uważamy, że skorygowane dane umożliwiają porównanie wyników finansowych w ujęciu rok do roku bez uwzględnienia krótkoterminowego wpływu kosztów restrukturyzacji. Oceny wyników spółki dokonujemy na podstawie skorygowanych danych.

Wpływ zmian kursów wymiany walut i transakcji zabezpieczających

Spółka uzupełnia dane dotyczące przychodów, przychodów na przesyłkę i zysku z działalności operacyjnej wskaźnikami obliczonymi według standardów innych niż U.S. GAAP, które wyłączają wpływ różnic kursowych i transakcji zabezpieczających w ujęciu okres do okresu. W naszej ocenie wykazywanie przez UPS wartości przychodów, przychodów na przesyłkę i zysku z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych umożliwia odbiorcom naszych sprawozdań finansowych lepszą analizę trendów wzrostowych w odniesieniu do naszych usług i wyników. Oceny wyników w segmentach przesyłek międzynarodowych i łańcucha dostaw oraz spedycji towarów dokonujemy po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych.

Skorygowane o wpływ różnic kursowych przychody ze sprzedaży, przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę oraz zysk z działalności operacyjnej oblicza się poprzez podzielenie wykazanych przychodów ze sprzedaży, przychodów w przeliczeniu na jedną przesyłkę oraz zysku z działalności operacyjnej w dolarach amerykańskich za bieżący okres przez średnie kursy walut bieżącego okresu. Wynik stanowią przychody ze sprzedaży, przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę oraz zysk z działalności operacyjnej za bieżący okres wyrażone w walucie lokalnej. Otrzymane kwoty mnoży się następnie przez średnie kursy wymiany walut przyjęte do przeliczenia porównywalnych wyników za każdy miesiąc poprzedniego roku (w tym wpływu transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w ujęciu okres do okresu). Różnica pomiędzy wykazanymi przychodami ze sprzedaży, przychodami na przesyłkę i zyskiem z działalności operacyjnej za bieżący okres w dolarach amerykańskich a obliczonymi przychodami ze sprzedaży, przychodami na przesyłkę i zyskiem z działalności operacyjnej za bieżący okres w dolarach amerykańskich stanowi wpływ różnic kursowych w ujęciu okres do okresu.

Wolne przepływy pieniężne i skorygowane nakłady inwestycyjne

Spółka uzupełnia dane dotyczące przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o wolne przepływy pieniężne, wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych i wolne przepływy pieniężne powiększone o spłaty kwoty głównej zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego, które są wskaźnikami płynności obliczanymi zgodnie ze standardami innymi niż GAAP. Uważamy, że wskaźniki wolnych przepływów pieniężnych, o których mowa powyżej, to istotny wskaźnik wartości środków pieniężnych wypracowywanych w toku normalnej działalności, stanowiący miarę wartości dodatkowych środków pieniężnych dostępnych na inwestycje rozwojowe, spłatę zobowiązań dłużnych oraz wypłaty dla akcjonariuszy. Uważamy również, że korygowanie nakładów inwestycyjnych o spłaty kwoty głównej zobowiązań z tytułu leasingu kapitałowego bardziej rzetelnie odzwierciedla łączną kwotę środków pieniężnych zainwestowanych w środki trwałe. Wolne przepływy pieniężne stanowią równowartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszonych o nakłady inwestycyjne i wpływy z tytułu zbycia środków trwałych, pomniejszoną lub powiększoną o zmiany netto stanu należności finansowych oraz wynik na pozostałej działalności inwestycyjnej. Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem uznaniowych składek emerytalnych z powrotem dodają do wyniku wszystkie uznaniowe składki emerytalne wpłacone w danym okresie.