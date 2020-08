Dia Intenacional dos Povos Indígenas: entenda como é o relacionamento da Vale com estes povos e os desafios durante a pandemia

O Brasil conta com uma população de mais de 800 mil indígenas que falam 274 línguas. A Vale valoriza esta diversidade e se relaciona com diversos povos indígenas (14 no Brasil e outros em outros países, como por exemplo: Canadá, Peru e Nova Caledônia). No Brasil, esse trabalho é feito por uma equipe de mais de 20 profissionais com formação e experiência no tema e com apoio de assessorias indigenistas e antropológicas.. Em sua maioria, esses profissionais residem nas regiões próximas às terras indígenas, o que permite contato e diálogo permanentes. Além disso, a Vale capacita empregados, fornecedores e parceiros que têm interface com esses povos, para que ajam em linha com as diretrizes da empresa.

'Acreditamos ser possível equilibrar o desenvolvimento econômico promovido pela mineração com o respeito às especificidades sociais, culturais, modos de vida e a relação diferenciada dessas populações com o território. Para isso, temos o desafio de construir um relacionamento de parceria e confiança, pautado pela escuta ativa, pela gestão responsável dos nossos impactos e pela contribuição para o etnodesenvolvimento dessas populações', explica Thais Pereira, Gerente de Relacionamento com Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da Vale.

Em sua Política Global de Direitos Humanos, a Vale se compromete com o Posicionamento de Povos Indígenas e Mineração do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), com o cumprimento de legislações específicas aplicáveis, bem como segue os princípios da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP) e da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O principal meio de interação com essas comunidades são nossos profissionais, que estão presentes junto às comunidades por meio de visitas, de reuniões de trabalho, do acompanhamento de projetos e programas e da gestão de manifestações (solicitações, reclamações, entre outros). Mesmo com o distanciamento social ocasionado pela pandemia da COVID-19, a Vale tem feito diversos esforços para manter esse relacionamento ativo, trabalhando de forma participativa com as comunidades e desenvolvendo novas forma de se relacionar virtual e/ou remotamente. Para isso, por exemplo, no âmbito dos Programas de Fortalecimento Institucional e Atividades Produtivas que são parte dos Planos Básicos Ambientais do Componente Indígena e Quilombola das Estradas de Ferro Vitoria Minas e de Carajás a Vale desenvolveu a iniciativa 'pílulas de conhecimento', junto com os povos Tupiniquim e Guarani , que envolve o envio por WhatsApp de pequenos conteúdos com orientações para suas cadeias produtivas em formato de vídeos e animações, que são encaminhados uma vez por semana, com solicitação de que o exercício apresentado na pílula seja devolvido até a semana seguinte. Com essa metodologia, foi possível continuar com os trabalhos de acompanhamento de projetos, realizar capacitações e manter o diálogo remotamente com nove comunidades por meio da interne Também foram enviados vídeos de orientação quanto à necessidade do uso da máscara e higienização das mãos para evitar o contágio da COVID-19. A empresa apoiou a política pública de saúde e fez doações significativas para as instituições públicas responsáveis pela saúde indígena. Entre as doações estão itens de limpeza, insumos hospitalares e equipamentos de proteção individual (EPIs)para os profissionais que prestam atendimento nas aldeias e criação de infraestruturas provisórias de quarentena e suporte ao atendimento nas terras indígenas. No Canadá, a Vale anunciou em 16 de março que a mina de Voisey's Bay entraria em um período de 'care and maintenance' por quatro semanas devido a sua localização remota e como precaução para ajudar a proteger a saúde das comunidades indígenas Nunatsiavut e Innu em Labrador diante da pandemia. Neste país, A Vale também implementou uma estratégia de emprego do norte e lidera uma série de iniciativas que visam o engajamento das comunidades indígenas e a integração de comunidades isoladas no mercado de trabalho. No norte de Manitoba, mais de 250 funcionários de 15 comunidades locais se juntaram à força de trabalho da empresa. Além disso, as empresas indígenas representam cerca de 80% dos contratos comerciais para apoiar as operações da Vale na mina Voisey's Bay.

Com os povos indígenas do Pará e Maranhão, a Vale iniciou seu relacionamento no final da década de 1970, a partir da implantação do Projeto Ferro Carajás. Em 1982 foi firmado convênio com a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) para suporte à Política Indigenista do Estado Brasileiro na assistência em ações voltadas à saúde, educação, e com atenção especial ao processo de demarcação de terras indígenas na região, que foram concluídos ao longo dos anos posteriores. Desde então, mantemos relacionamento com os Povos Xikrin do Cateté, Gavião (Parkatêgê, Kyikatêjê, Akrãtikatêjê), Kayapó, Awa-Guajá, Guajajara e Ka-Apor. Nosso relacionamento com as populações de Minas Gerais (Povo Indígena Krenak) e Espírito Santo (Povos Indígenas Tupiniquim e Guarani) tiveram início a partir dos anos 2000, em razão da relação destes com a Estrada de Ferro Vitória Minas e com o ramal Barra do Riacho. A partir de o rompimento da Barragem I, em Brumadinho, a empresa também passou a se relacionar com os povos Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe.

Povos indígenas são grupos de pessoas cujas condições sociais, culturais, políticas e econômicas as distinguem de outros setores da comunidade nacional dominante. São consideradas indígenas por descenderem de populações que habitaram um país ou uma região geográfica ao qual o país pertencia no momento da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras do país. Já ascomunidades tradicionaissão grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos e práticas transmitidos pela tradição. Entre eles estão as comunidades quilombolas, pescadores artesanais e as quebradeiras de coco - grupos com grande interface com a Vale.