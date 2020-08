Vale S A : Orquestra Sinfônica Brasileira celebra 80 anos e comemora com apresentações virtuais

Integrante do Programa Vale Música, o mais tradicional conjunto sinfônico do Brasil completa oito décadas de existência este mês. Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira, vai comemorar o marco em formato online, nas páginas do Facebook e YouTube da OSB. A Vale é patrocinadora Master da OSB, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoia a celebração. A Série OSB 80 Anos começa dia 17 de agosto, data do aniversário, e segue até o dia 22, com vídeos publicados diariamente nas redes sociais da orquestra. Inicialmente, a comemoração seria com uma Temporada 2020 festiva, destacando a música brasileira e os artistas nacionais, tendo sua própria história como fio condutor da programação. Em função da pandemia da Covid-19, o projeto foi alterado. O primeiro vídeo, 'Música para fogos de artifício reais', de Haendel, começa revelando o caráter festivo da série. Nos quatro vídeos seguintes serão homenageadas as famílias de instrumentos da orquestra: a Percussão, interpretando Bach e Ernesto Nazareth; as Cordas, executando uma obra de Alberto Nepomuceno; as Madeiras, com Mozart; e os Metais com Giovanni Gabrieli. Para encerrar, a orquestra se une novamente para interpretar o célebre trecho do quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven, a 'Ode à Alegria'. Clique aqui e acesse o Facebook da OSBClique aqui e acesse o youtube da OSB



Programa Vale Música Lançado pela Vale em 2019, o Programa Vale Música incentiva a troca de experiências entre projetos de formação musical e orquestras profissionais, por meio de intercâmbios, residências, aulas e apresentações conjuntas. Durante a pandemia, as ações continuam em formato online. A OSB já realizou mais de 200 aulas online para os alunos do Vale Música Belém (PA), Moinho Cultural (MS) e Vale Música Serra (ES). As ações do projeto têm a previsão de seguir em formato digital até o fim do ano. Clique ao lado para assistir a um vídeo sobre a integração e intercâmbio entre a Orquestra Sinfônica Brasileira e o Programa Vale Música. Para conhecer outras ações e iniciativas do programa Vale Música, clique aqui

Sobre a Orquestra Sinfônica Brasileira Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira é reconhecida como um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 80 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia.



