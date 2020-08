VGP KONDIGT TELEFOONCONFERENTIE AAN VOOR

BESPREKING VAN DE RESULTATEN OVER EERSTE HALFJAAR

2020

10 augustus 2020, Berchem (Antwerpen), België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een

toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de details aan voor een telefoonconferentie ter bespreking van de resultaten over het halfjaar eindigend op 30 juni 2020:

maandag, 24 augustus 2020, om 10.30 a.m. (CET)

Inbelgegevens:

België: 0800 58228 (gratis) / +32 (0)2 404 0659 o VK: 0800 358 6377 (gratis) / +44 (0)330 336 9105 o VS: 866-548-4713 (gratis) / +1 323-794-2093

o Bevestigingscode: 3420218

Vriendelijk verzoek reeds 5-10 minuten voor de geplande starttijd van de telefoonconferentie in te bellen. De financiële resultaten worden, volgens planning, om 7 uur a.m. (CET) op bovenstaande dag gepubliceerd en een presentatie zal beschikbaar worden gesteld op www.vgpparks.eu/nl/ onder Investeerders, Publicaties, Financiële & bedrijfsresultaten.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN MEDIA:

Martijn Vlutters Tel: +32 (0)3 289 1433 (VP - Business Development & Investor Relations) Karen Huybrechts Tel: +32 (0)3 289 1432 (Hoofd Marketing) Anette Nachbar Tel: +49 (0)152 288 10363 Brunswick Group

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van drie joint ventures met Allianz Real Estate (VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München). Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl/

1/1