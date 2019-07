Bourse Direct, résultats du 1er semestre 2019 : Recrutement soutenu de nouveaux clients (+10,2%), Produits d'exploitation bancaire en baisse de 9,7% dans un contexte de marché marqué par une forte contraction des volumes traités

Résultats du 1er semestre 2019

Recrutement soutenu de nouveaux clients (+10,2%)

Produits d’exploitation bancaire en baisse de 9,7% dans un contexte de marché marqué par une forte contraction des volumes traités

En M€ S1 2019 S1 2018 Produits d’exploitation bancaire 15,9 17,6 Charges d’exploitation bancaire -2,2 -2,4 Produit Net Bancaire 13,7 15,2 Charges d’exploitation -13,2 -13,0 Résultat d’exploitation 0,5 2,2 Résultat exceptionnel - - Impôt sur les bénéfices -0,1 -0,7 Résultat net 0,35 1,5

Même si le 1er semestre boursier 2019 a affiché une hausse de l’indice CAC40 de 17,09%, le marché évolue dans un contexte de baisse généralisée des volumes de capitaux traités et de volatilité (CAC40 VOLA IDX, -38,4% sur le semestre). Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France, a enregistré au premier semestre 2019, près de 1,5 million d’ordres exécutés en baisse de 1,8% par rapport au second semestre 2018 et de 12,7% par rapport au premier semestre 2018 qui avait connu une activité très soutenue sur les premiers mois de l’année alors que le marché* enregistre au 1ier semestre 2019, une baisse de volume de 15,6%.



Avec près de 10 000 nouveaux comptes ouverts, le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2019 a été dynamique, en croissance de 10,2% par rapport à la même période en 2018. Bourse Direct enregistre ainsi plus de 150 000 comptes au 30 juin 2019.

Résultats de Bourse Direct

Les produits d’exploitation bancaire de Bourse Direct s’établissent à 15,9 millions d’euros au premier semestre, en baisse de 9,7% par rapport à la même période en 2018.

Les charges d’exploitation bancaire sont en baisse de 8,1% à 2,2 millions d’euros.

Ainsi, le produit net bancaire s’élève à 13,7 millions d’euros contre 15,2 millions d’euros en 2018, soit baisse de 9,9% sur la période.

Les charges d’exploitation générale ont enregistré une légère hausse sur la période (1,7%) et s’élèvent à 13,2 millions d’euros contre 13,0 millions d’euros au premier semestre 2018 avec une hausse des dépenses marketing notamment.

Le résultat d’exploitation du premier semestre 2019 s’inscrit ainsi à 0,5 million d’euros, contre 2,2 millions d’euros sur la même période en 2018.

Le résultat net de Bourse Direct s’établit à 0,35 million d’euros au titre du premier semestre 2019, contre 1,5 million d’euros au premier semestre 2018.

Structure de bilan

Les capitaux propres de la société s’élèvent à 61,6 millions d’euros au 30 juin 2019 et la société dispose d’une situation financière solide avec une trésorerie propre d’un montant de 41,4 millions d’euros à cette date. Bourse Direct a procédé à la distribution d’un dividende en mai 2019.

Perspectives

Dans un contexte de marché boursier encore en contraction, Bourse Direct souhaite poursuivre le recrutement actif de nouveaux clients tout en continuant en 2019, d’offrir à ses clients des services toujours plus innovants, en adaptant son offre aux évolutions technologiques, en conservant les tarifs les plus compétitifs du marché, associé à un service d’experts de la bourse et de pédagogie.

Bourse Direct entend également diversifier son offre de services en proposant de nouveaux produits d’épargne. Le contrat Bourse Direct Horizon a été lancé en février 2019, dans le cadre d’une gestion libre ou d’une gestion pilotée. Bourse Direct envisage d’élargir encore sa gamme de produits d’épargne et de services aux particuliers.

L’évolution de l’activité du second semestre 2019 dépendra du contexte de marché ainsi que de la volatilité observée.

Les procédures d’audit relatives aux comptes semestriels sont en cours de réalisation.

Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

* Marché Euronext Actions, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin

** Les variations par rapport à 2018 sont établies sur les données en euro

A propos de Bourse Direct

Leader français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

