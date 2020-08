Voxel S A : Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta 0 08/05/2020 | 05:12am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Data sporządzenia: 05.08.2020 r. Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S. A. Raport bieżący: nr 10/2020 Temat: Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Treść raportu: Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęła informacja od spółki zależnej VITO-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: "VITO-MED") dotycząca liczby badań diagnostycznych wykonanych przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne VITO-MED w kierunku wirusa SARS-CoV-2 metodą molekularną Real Time PCR. Dane obejmują okres od dnia 1 czerwca 2020 roku (data rozpoczęcia wykonywania badań) do dnia 31 lipca 2020 roku. W tym przedziale wykonano łącznie 19.903 testów, z czego 5.089 testów w miesiącu czerwcu, a 14.814 testów w miesiącu lipcu. VITO-MED zadeklarował, że dzienna wydajność Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w zakresie wykonywania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1.500 badań na dobę. Jak informował Emitent w śródrocznym skróconym raporcie Grupy Kapitałowej Voxel S.A. za I kwartał 2020 roku, począwszy od czerwca 2020 roku Medyczne Laboratorium Diagnostyczne VITO-MED jest wpisane do wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb Ministra Zdrowia i wykonuje badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 m.in. finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Laboratorium uzyskało od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny pozytywną weryfikację badań molekularnych w kierunku COVID-19. Emitent identyfikuje, że przychody osiągane przez VITO-MED z tytułu badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe spółki zależnej oraz Emitenta. Emitent w odrębnym komunikacie, po uzyskaniu stosownych informacji od VITO-MED, poinformuje o przychodach wygenerowanych przez VITO-MED z tytułu wykonywania testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Osoby reprezentujące spółkę: Jarosław Furdal - Prezes Zarządu Grzegorz Rutkowski - Wiceprezes Zarządu KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 679 285 46 42 ● REGON: 120067787 ● ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031 ● Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł Attachments Original document

