WashTec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

1. Details of issuer

Name: WashTec AG Street: Argonstraße 7 Postal code: 86153 City: Augsburg

Germany Legal Entity Identifier (LEI): 391200HHWCQ0KBSG9U91

X Acquisition/disposal of shares with voting rights Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights Other reason:



3. Details of person subject to the notification obligation

Legal entity: Wellington Management Group LLP

City of registered office, country: Boston, Massachusetts , United States of America (USA)

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 3.06 % 0.00 % 3.06 % 13976970 Previous notification 2.97 % 0.00 % 2.97 % /

(Sec. 34 WpHG) DE0007507501 428197 % 3,06 % Total 428197 3,06 %

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Company LLP 3.06 % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Trust Company, NA % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management International Ltd. % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management Australia Ltd % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Luxembourg S.à. r.l. % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Elbe Master Investors (Cayman) L.P. % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Elbe Investors (Cayman) L.P. % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Elbe Partners, L.P. % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Inc. % % % Wellington Management Funds LLC % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Inc. % % % Wellington Funds (US) LLC % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Inc. % % % Wellington Funds (US) LLC % % % Wellington Hedged Alpha Opportunities Fund, L.P. % % %

