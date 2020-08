Websolute: Fabio Musso cooptato Consigliere Indipendente

Pesaro, 7 agosto 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Lamberto Mattioli, ha cooptato, in sostituzione del consigliere dr. Hasmonai Hazan, recentemente scomparso, il dr. Fabio Musso in qualità di Consigliere Indipendente, dopo averne verificato i requisiti di legge.

Ai sensi dell'Art. 2386, comma 1, del Codice Civile l'amministratore cooptato resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.

Fabio Musso, laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Urbino e Master in direzione aziendale presso la Scuola Superiore del Commercio, Turismo e Servizi di Milano, è Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP) della Scuola di Economia di Urbino oltre che Presidente Corso di laurea magistrale in Marketing e comunicazione per le aziende presso la Scuola di Economia dell'Università di Urbino. È Editor in Chief di International Journal of Economic Behavior (IJEB) e Associate Editor di International Journal of Applied Behavioral Economics (IJABE) Membro del Consiglio di Amministrazione di Cosmob S.p.A., del Comitato di Coordinamento e Gestione del Cluster "In Marche" (Ancona), del Consiglio Direttivo di Urbino International Centre e di Fondazione UNA (Roma), del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET), Università degli Studi di Milano-Bicocca, di Proxenter, Centro di Ricerca in Procurement and Supply Chain (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"), di Società Italiana di Management (SIMA), di European International Business Academy (EIBA), di Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), di Società Italiana di Marketing (SIM), di Associazione per lo Studio della Piccola e Media Impresa (ASPI). Svolge attività di ricerca su temi riguardanti l'internazionalizzazione delle imprese, il marketing, la distribuzione commerciale, i distretti industriali, la logistica, il turismo. È consulente aziendale e docente in scuole di formazione e master post-universitari in tema di marketing e strategia, marketing internazionale, organizzazione aziendale, direzione commerciale.

Il curriculum vitae del nuovo amministratore è disponibile sul sito internet www.websolute.com, Corporate Governance.

