Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields WEBSOLUTE: INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE Pesaro, 17 Agosto 2020 Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, rende noto che nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 maggio 2020, ha acquistato nel periodo compreso tra il 10 agosto 2020 e il 14 Agosto 2020 complessive n. 2.000 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 2.760,00. Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario incaricato dell'esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo intermediario su AIM nel periodo sopra indicato, su base giornaliera e in forma aggregata. Data N. Azioni ordinarie Prezzo Medio (Euro) Controvalore (Euro) acquistate 11/08/2020 1.000 1,3600 1.360,00 14/08/2020 1.000 1,4000 1.400,00 Totale 2.000 1,3800 2.760,00 A seguito degli acquisti comunicati oggi, Websolute S.p.A. detiene complessivamente 10.000 azioni proprie, pari allo 0,1156% del capitale sociale. Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 165 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 11 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing e Academy Business School. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti. ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 - ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.come su www.websolute.com. CONTATTI EMITTENTE Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro NOMINATED ADVISER Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano INVESTOR RELATIONS IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano MEDIA RELATIONS IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano Websolute S.p.A. ● Strada della Campanara, 15 ● 61122 Pesaro (PU) ● www.websolute.com | 1 Attachments Original document

Disclaimer Websolute S.p.A. published this content on 17 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2020 07:27:19 UTC