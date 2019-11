DGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Key word(s): Quarterly / Interim Statement

WESTGRUND Aktiengesellschaft: Ongoing good performance



13.11.2019 / 07:50

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





/ Westgrund AG: Zwischenmitteilung zum Abschluss des dritten Quartals 2019 Weiter erfolgreich unterwegs - Umsatzerlöse trotz geringerem Immobilienbestand um 2,8 Prozent gesteigert - FFO I um 1,6 Prozent verbessert - NAV um 7,8 Prozent erhöht Berlin, 13. November 2019: Die Westgrund AG, Berlin, hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 die Umsatzerlöse trotz eines um rund 4 Prozent geringeren Immobilienbestands um 2,8 Prozent auf 77,6 Mio. Euro gesteigert. (9M 2018: 75,5 Mio. Euro). Dieser Zuwachs geht im Wesentlichen darauf zurück, dass sich die operativen Kennzahlen verbessert haben. Insgesamt lagen die Nettokaltmieten je Quadratmeter Ende September 2019 im Wohnungsbestand bei 5,37 Euro und damit 15 Eurocent oder 2,8 Prozent höher als vor Jahresfrist. Zudem waren am Ende des Berichtszeitraums anteilig mehr Wohnungen vermietet als ein Jahr zuvor. Die Vermietungsquote lag am Ende des dritten Quartals 2019 bei 94,7 Prozent und damit um 2,7 Prozentpunkte höher als zum vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt. Das Gesamtportfolio umfasste mit 17.584 Einheiten rund 4 Prozent weniger Wohnungen als vor einem Jahr - im Wesentlichen, weil im Rahmen der durch die Muttergesellschaft ADLER Real Estate AG veranlassten Portfolio-Optimierung zur Verbesserung der operativen Leistungsdaten 2019 insgesamt 739 Einheiten veräußert worden sind. Die Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien lieferte in den ersten neun Monaten 2019 einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 47,0 Mio. Euro. Das entspricht einer Wertsteigerung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien von 3,8 Prozent in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum war das Bewertungsergebnis mit 104,3 Mio. Euro wesentlich höher ausgefallen. Die Wertsteigerung resultiert aus verbesserten operativen Kennzahlen, Investitionen in den Bestand und positiven Marktveränderungen. FFO verbessert

Die FFO I erreichten in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 23,2 Mio. Euro und nahmen damit gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (22,8 Mio. Euro) um 1,6 Prozent zu. Je Aktie ergab sich daraus sowohl auf unverwässerter als auch auf verwässerter Basis ein im Vergleich zum Vorjahr unveränderter Wert von 0,29 Euro. Die Veräußerung der Non-Core-Immobilien wirkte sich positiv auf den FFO II aus. Er nahm um 29,4 Prozent auf 29,9 Mio. Euro zu (9M 2018 23,1 Mio. Euro). NAV erhöht

Der EPRA NAV belief sich zum 30. September 2019 auf 896,7 Millionen Euro, was einem EPRA NAV je Aktie von 11,27 Euro entspricht. Gegenüber dem Stand zum Ende des Vorjahres kommt das einer Verbesserung um 7,8 Prozent gleich. Damit konnte die Kennzahl, die üblicherweise als Indikator für den Wertzuwachs eines Unternehmens der Immobilienbranche genutzt wird, in den ersten Monaten 2019 weiter deutlich gesteigert werden. Der LTV erreichte zum Berichtszeitpunkt 31,8 Prozent und verbesserte sich damit im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 um 2,4 Prozentpunkte. Seit die ADLER Real Estate AG Mitte 2015 die Mehrheit der Westgrund-Aktien übernommen hat, ist die Westgrund AG Teil des ADLER Konzerns. Der IFRS-Konzernhalbjahresabschluss der Westgrund AG wird daher vollständig im IFRS-Konzernhalbjahressabschluss der ADLER Real Estate AG konsolidiert. Kennzahlen zu den ersten neun Monaten 2019 Mio Euro 9M 2019 9M 2018 Veränd. Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse 77,6 75,5 2,8 % Marktbewertung Renditeimmobilien 47,0 104,3 -54,9 % EBIT 77,4 137,2 -43,6 % Konzern-Periodenergebnis 58,0 103,0 -43,7 % Funds from Operations I 23,2 22,8 1,6 % FFO I/Aktie (unverwässert) (EUR) 0,29 0,29 Bilanz 30.09.2019 31.12.2018 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.302,2 1.243,9 4,7 % Eigenkapital 808,0 750,1 7,7 % Eigenkapitalquote (%) 58,8 56,6 2,2 PP Langfristiges Fremdkapital 500,3 535,0 -6,5 % Bilanzsumme 1.374,6 1.326,1 3,7 % Net Asset Value (NAV) 896,7 831,6 7,8 % NAV/Aktie (unverwässert) (EUR) 11,27 10,45 LTV (%) 31,8 34,2 -2,4 PP Portfolio 30.09.2019 30.09.2018 Renditeimmobilien (Einheiten) 17.584 18.323 -739 davon Wohneinheiten 17.357 18.069 -712 davon Gewerbeeinheiten 227 254 -27 Vermietungsstand (Wohneinheiten) (%) 94,7 92,0 2,7 PP Ø Miete/M/qm (EUR) (Wohneinheiten) 5,37 5,22 2,8 % Kontakt:

E-Mail: info@westgrund.de Telefon:+49 30 2000 9140

Fax: +49 30 6396192 28







13.11.2019 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de