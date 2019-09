USDA Crop Production : U.S. All Wheat-Sep 30

All Wheat: Yield and Production, by State and United States, 2017-2019 ============================================================================ Yield Production State---------------------------------------------------------------------- 2017 2018 2019 2017 2018 2019 ============================================================================ ======== Bushels ========= ======== 1,000 bushels ======= AL 77.0 72.0 72.0 7,700 7,920 6,120 AZ 100.8 102.6 104.0 10,589 7,898 3,432 AR 52.0 55.0 52.0 6,500 5,225 2,600 CA 68.2 81.5 59.4 12,404 11,985 7,244 CO 43.2 36.1 49.0 87,598 70,504 98,000 DE 73.0 71.0 72.0 4,380 3,195 3,600 FL 37.0 36.0 (NA) 370 360 (NA) GA 47.0 54.0 56.0 3,290 3,780 2,800 ID 81.8 91.9 87.8 90,723 104,410 99,170 IL 76.0 66.0 67.0 35,720 36,960 36,850 IN 74.0 71.0 62.0 17,760 18,460 16,120 IA 68.0 58.0 (NA) 544 348 (NA) KS 48.0 38.0 52.0 333,600 277,400 338,000 KY 77.0 66.0 76.0 23,870 19,800 25,080 LA 46.0 65.0 (NA) 598 650 (NA) MD 71.0 63.0 75.0 13,135 12,600 12,375 MI 79.0 76.0 71.0 33,575 35,720 34,080 MN 66.9 59.0 57.0 75,935 92,930 80,370 MS 58.0 49.0 47.0 1,450 1,470 987 MO 68.0 59.0 63.0 36,720 30,680 24,570 MT 27.3 38.3 42.2 127,430 197,630 223,290 NE 46.0 49.0 57.0 46,920 49,490 55,290 NV 105.7 112.5 (NA) 1,480 900 (NA) NJ 64.0 62.0 66.0 1,088 930 924 NM 30.0 15.0 30.0 4,050 1,575 3,150 NY 67.0 69.0 63.0 8,375 6,555 4,158 NC 55.0 57.0 56.0 20,625 21,090 12,600 ND 37.9 47.6 48.4 237,133 363,483 356,300 OH 74.0 75.0 56.0 34,040 33,750 21,560 OK 34.0 28.0 40.0 98,600 70,000 110,000 OR 63.0 67.0 68.0 48,069 51,590 49,640 PA 72.0 65.0 73.0 10,800 9,425 10,220 SC 49.0 54.0 48.0 3,675 3,510 2,160 SD 34.8 44.4 48.4 41,678 72,294 67,100 TN 70.0 65.0 67.0 19,250 18,525 14,405 TX 29.0 32.0 34.0 68,150 56,000 69,700 UT 52.0 52.0 54.0 6,240 5,356 6,264 VA 66.0 60.0 62.0 9,570 9,300 6,510 WA 66.6 70.8 64.7 142,500 153,210 142,735 WV 69.0 46.0 (NA) 276 138 (NA) WI 68.0 71.0 64.0 11,560 14,200 9,600 WY 28.0 34.0 43.0 2,940 3,910 4,730 U.S. 46.4 47.6 51.6 1,740,910 1,885,156 1,961,734 ============================================================================