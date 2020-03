USDA Prospective Plantings : U.S. All Wheat-Mar 31

All Wheat: Area Planted by State and United States , 2018-2020 ==================================================================== Area Planted State ======================================================== 2018 2019 2020 1/ 2020/2019 ==================================================================== ========== 1,000 Acres ======== Percent AL 160 130 150 115 AZ 96 34 50 147 AR 175 110 160 145 CA 425 420 425 101 CO 2,260 2,150 1,850 86 DE 75 60 55 92 FL 15 (NA) (NA) (X) GA 200 150 190 127 ID 1,191 1,195 1,205 101 IL 600 650 570 88 IN 310 330 340 103 IA 16 (NA) (NA) (X) KS 7,700 6,900 6,800 99 KY 450 460 540 117 LA 15 (NA) (NA) (X) MD 360 345 345 100 MI 510 540 520 96 MN 1,621 1,450 1,350 93 MS 55 45 45 100 MO 740 550 480 87 MT 5,390 5,450 5,470 100 NE 1,100 1,070 920 86 NV 23 (NA) (NA) (X) NJ 18 19 25 132 NM 320 360 330 92 NY 110 90 160 178 NC 460 290 480 166 ND 7,735 7,505 6,800 91 OH 490 500 510 102 OK 4,400 4,200 4,300 102 OR 800 740 740 100 PA 195 180 240 133 SC 80 70 110 157 SD 1,883 1,500 1,500 100 TN 380 280 310 111 TX 4,500 4,500 4,800 107 UT 130 125 120 96 VA 230 180 260 144 WA 2,220 2,260 2,220 98 WV 7 (NA) (NA) (X) WI 240 195 160 82 WY 130 125 125 100 U.S. 47,815 45,158 44,655 99 ==================================================================== (NA) Not available. (X) Not applicable. 1/ Intended plantings for 2020 as indicated by reports from farmers. 2/ Estimates discontinued in 2019. Write to Rodney Christian at csstat@dowjones.com